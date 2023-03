warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

112(4/2022) От редакции «Мы открываем с каждым днём Россию…» Валентин Сидоров1, поэт, писатель, общественный деятель Валентин Митрофанович Сидоров Мы открываем с каждым днём Россию. Я просекой иду, не торопясь. Я вижу: пробуждаются росинки, В них солнце повторяется, дробясь. Россию – знаю – постигать рискованно, Лишь полагаясь на премудрость книг. В её глазах есть что-то от раскольников, Я затерялся, заблудился в них. Ей чистота озёрная поручена. Ей прямота лукавить не велит. Молчанием случайного попутчика Она порой так много говорит. 1962 * * * Мы забывали о России. Она бывала не в чести. Мы это слово в дни иные Стеснялись вслух произнести. И было странно это видеть, И нас сомненья стерегли: Кого боялись мы обидеть? Кого обидеть мы могли? Как будто в годы грозовые Иль в ожидании невзгод Не обращаемся к России, Уверенные наперёд, Что отведёт беду крутую, Когда качнётся шар земной, Что, о дурном не памятуя, Она спасёт… Ей не впервой. 1967 * * * Рассвет незряче надвигается Над синевой озёр, над недрами. Россия только начинается – Пусть ведают друзья и недруги. В разрыве туч встаёт туманная, Звенящая, заледенелая, Она – Великая и Малая, Она – Червонная и Белая. О чём над весями и градами Её ветра поют раскованно? Её загадка не разгадана, Её пути не расколдованы. И гаснет лес, густой и вязевый, В дыму и придорожном рокоте, И слово главное не сказано Её вождями и пророками. 1968 * * * Нам дарит убеждённость всё чаще Изнутри нарастающий свет: Меж землёю и небом звучащим Никакого различия нет. Не поймать никакою антенной Зазвучавшие где-то вдали Гулкий колокол звёздной Вселенной И набат потрясённой Земли. Без прозрений, ниспосланных свыше, Если мысли и чувства чисты, Мы встаём, эти звуки услышав, На дежурство у вечной черты. Даже думать, наверно, преступно – Можешь славу иль нет обрести? Важно только одно: неотступно – Эту вечную вахту нести. Важно только одно неизменно – Чтоб во всём уловить мы могли Мудрость бьющего часа Вселенной, Мудрость бьющего часа Земли. 1970 * * * Я растерял свои сравненья, Забыли стих мой и строка, Как, отражая настроенье, Меняют облик облака. Вот-вот обрушится на берег Небес клубящийся обвал. И снова кажется, что Рерих Те облака нарисовал. А облака уже как тучи Или предтечи тёмных туч. О как их вечный бой беззвучен! О как их вечный бой могуч! И нарастает напряженье, И, вознесённый над рекой, Ты – поле этого сраженья, Ты – центр той битвы вековой. И гаснет ярость небосвода, И холодок щемит в груди… Входи в меня, моя природа. И никуда не уходи! 1971 С писателем Валентином Сидоровым. Фото Владимира Авдеева * * * Во всём, решительно во всём, Не сразу, постепенно Мы узнаём, мы признаём Творящий ритм Вселенной. Весь мир: от звёзд до колоска Он движет и колышет. И мне в паденье лепестка Гул мирозданья слышен. И схлынет свет, сойдёт на нет, В безмолвии теряясь, Но вспять волна пошла, и свет Нахлынул, повторяясь. Неся нам радостную весть, Что жизнь неодолима, Что смерти нет, а только есть Приливы и отливы. 1971 * * * Надежде Михайловне Костомаровой Я с новой радостью отмечу Неколебимое родство. Благословляю нашу встречу Всей силой духа своего. Мне в Вашей комнатушке тесной – О, как я помню этот час! – Вдруг открывался свод небесный, Предел, невидимый для глаз. Сквозь призму дивного кристалла Забытый близился причал. И слава звёздная сияла, И голос вечности звучал. Словами, нет, невыразима Сия незримая волна… И это ведь моя Россия! Моя земля! Моя страна!.. И что бы ныне не грозило Затмить сверкание высот, Я верю в миссию России: Она спасётся и спасёт. 1975 * * * Чем дальше мы уходим от войны… 1 Чем дальше мы уходим от войны И нас с тобою тишина объемлет, Тем всё сильней и явственней слышны Её раскаты, вздыбившие землю. Чем дальше мы уходим от войны И чем спокойней синие закаты, Тем резче нам в закатной мгле видны Огнём войны обугленные хаты. Чем дальше мы уходим от войны Сполна всю горечь этих лет познавши Не понаслышке, не со стороны, Тем ближе нам воспоминанья наши. Чем дальше мы уходим от войны И чётче обнажаются вершины, Чем полнозвучней Голос тишины, Тем всё понятней, чтό мы совершили… 2 Огонь и смерть на нас обрушив, Война на совесть постаралась, Она вошла не только в душу, Не только в памяти осталась. Сквозную даль преображая, Неуловимая для взора Она во всём, что окружает, Она – в дыхании простора. Холмы продрогшие на страже Стоят под небом низким-низким. И от российского пейзажа Неотделимы обелиски. Трава струится полевая. Гудят пути и перекрёстки. И, чередуясь, проплывают То обелиски, то берёзки… 3 Былые годы в памяти не стёрты, Встают из тьмы воскресшие года, И разделенье на живых и мёртвых Должно исчезнуть раз и навсегда. Прозрачной дымкой тишина объята. Из глубины неповторимых дней Глядят на нас российские ребята, Что смерть попрали смертию своей. 1975 Памятник Валентину Сидорову в городе Семилуки Примечание 1 Валентин Митрофанович Сидоров (1932–1999) – основатель Международной Ассоциации «Мир через Культуру», автор известной повести «Семь дней в Гималаях», проложивший духовный мост связи «Россия – Индия».