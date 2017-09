warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

91(3/2017) Человек и время Дружба коллектива «Дельфис» с композитором Владимиром Владимировичем ФЕСЕНКО продолжается с 2011 года. Именно тогда он нас пригласил на свой концерт в зале Института журналистики и литературного искусства. Темы его произведений – часто космические и философские, а также музыкальные осмысления творчества Н.К. и С.Н. Рерихов, Е.И.Рерих и К.Е.Антаровой. Это и сюиты для фортепьяно, и пьесы для нескольких инструментов, и вокальные произведения. Музыка В.В.Фесенко завораживает, лишена дисгармонии, уводит в мир духовных переживаний, в которых добро обязательно побеждает зло. О своих впечатлениях о творчестве Фесенко, после прошедшего 6 апреля 2017 года концерта рассказывает историк-востоковед, кандидат исторических наук Александр Алексеевич СУХОПАРОВ. Музыка как язык Вселенной

(Размышления после концерта) Сухопаров А.А., кандидат исторических наук Содержание Триптих: Юпитер, Сатурн и Венера Образ женщины как источник творческого вдохновения От редакции: Говорить и рассказывать о впечатлениях, которые оставил концерт камерной музыки композитора Владимира Фесенко, посвящённый в том числе и космической теме – четырём планетам Солнечной системы (Земля, Юпитер, Сатурн и Венера), задача не из лёгких. Как и вообще передавать ощущения и эмоциональное состояние, оставленные талантливым музыкальным произведением. Каждый слушатель воспринимает его по-разному, в зависимости от своего душевного состояния и настроения, интеллектуальных и психических возможностей. В.В.Фесенко. Фото В.В.Надёжина Музыка Владимира Фесенко в исполнении квинтета в составе лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Ирины Стачинской (флейта), Теймура Усубова (скрипка), Дмитрия Усова (альт), Степана Худякова (виолончель) и Павла Домбровского (фортепьяно) – с первых звуков буквально заворожила весь зал. Она была виртуозно исполнена, чувствовалось глубокое проникновение музыкантов в тему композиций, наполненных одухотворённостью и поразительным внутренним содержанием. Произведения композитора как бы призывали слушателей погрузиться в неизведанные и загадочные миры и таинства Вселенной. Владимир Фесенко (слева) и квинтет лауреатов всероссийских и международных конкурсов (слева направо): Ирина Стачинская, Теймур Усубов, Дмитрий Усов, Степан Худяков, Павел Домбровский. Фото В.В.Надёжина Теме наиболее близкой нам планеты – Земли – была посвящена музыкальная интерпретация древней восточной легенды «О Заратустре и Аллаиле». Её герой – основатель одного из древнейших вероучений – зороастризма (Зороастр – принятое в Европе произношение Заратустры). Своими корнями оно уходит в историю индоевропейских (арийских) племён, расселившихся на просторах европейского и азиатского континентов, ставших прародителями многих современных народов. Основы вероучения Заратустры были собраны позже в книге его последователей – «Авесте». К сожалению, большая часть этого произведения была уничтожена во время завоевательных походов Александра Македонского, и до нас дошла лишь его четвёртая часть. Тем не менее имя и деяния этой исторической личности, которую считают одним из первых пророков, навечно остались в человеческой памяти. И не только благодаря «Авесте», но и устным легендам и сказаниям, передававшимся из поколения в поколение. Подлинная биография Заратустры, его происхождение (по некоторым данным, он был из знатного рода древних персидских царей), даты жизни и смерти окутаны тайной. Вокруг них ведутся многолетние дискуссии и споры. Большинство исследователей считает его родиной страну Арьяна-Вайджо. Она располагалась на территории современного Ирана, Северного Афганистана и Средней Азии. В некоторых греческих источниках время его жизни определяется как 6000 лет до н.э., что совпадает с началом космического года – период в 6000 лет. Вавилонский историк Бероз относит Заратустру к 2000-м годам до н.э. Современные историки связывают его проповеди с периодом правления ахеменидских царей Дария, Кира и Ксеркса. Некоторые исследователи считают его практически современником таких исторических личностей, как Лао-цзы, Будда и Конфуций. Трудно сегодня судить, кто из исследователей более прав, но важна сама сущность учения, которое Заратустра оставил своим современникам и грядущим поколениям. Оно, если коротко, сводится к следующему. Всё сущее делится на два полярно противоположных мира: Добро и Зло, силы Света и царство Тьмы. Первый мир олицетворяет Ахура-Мазда (греч. Ормузд), второй – Анхра-Майнью (Ахриман). Между добрым и злым началами идёт непрерывная и непримиримая борьба. Идея непримиримости и постоянного противостояния добра и зла, света и тьмы легла в основу вероучения Заратустры. Его основатель как бы обращается к человеку с призывом стать лучше, чище, отдать все свои усилия и помыслы борьбе с силами зла и тьмы. В «Авесте» постоянно упоминались Добрые мысли, Добрые дела, Справедливость как главные атрибуты Ахура-Мазды. Все люди, в соответствии с этим вероучением, делятся на приверженцев добра и служителей зла. Заратустра призывал людей быть доброжелательными, умеренными в помыслах и страстях, жить в мире и дружбе со всеми, помогать ближним. Восхвалялись честность и верность, осуждались злословие, предательство, воровство и другие преступления. Изначально, в течение довольно долгого времени, проповеди вероучителя оставались безуспешными. До тех пор пока с ними не познакомился легендарный царь Кави Виштаспа, столица его государства находилась в древнем Балхе (ныне Северный Афганистан). Этот правитель благосклонно воспринял веру в Ахура-Мазду и стал способствовать её распространению не только в своих владениях, но и за их пределами. Н.К.Рерих. Заратустра Благодаря этому известность Заратустры быстро росла, он достиг высокого положения при царском дворе и стал служить в построенном специально для него храме Ахура-Мазды. Там же он встретил Аллаилу – красивую девушку, дочь знатного сановника. Они полюбили друг друга, но счастье их было недолгим: отец, как повествует легенда, решил выдать дочь за злого царя соседней страны Туран. Заратустра и его возлюбленная воспротивились этому, и, когда её отец уже готовил свадебный пир, Аллаила отвергла царственного жениха и ушла к возлюбленному. Героям легенды пришлось пережить много страданий и лишений, но их любовь и стойкость перед трудностями помогли им победить врагов и жить вместе. Однако коварные домогательства злого царя продолжались, и он с помощью своих сообщников и предательства сумел похитить Аллаилу и увезти её в свои владения. Заратустра узнал, где соперник скрывает похищенную девушку, и пришёл отомстить за свою честь и любовь, вызвав похитителя на честный поединок. На схватку Добра и Зла собрались служители храма и служители царского дворца. Вероучитель сумел в честном бою одолеть противника и поразил его насмерть. После этого Аллаила навсегда вошла в жизнь Заратустры, став его верной женой и другом. Она открыла для него новый мир, в котором можно всё отдать ради Божественного закона – красоты и любви, а высшей космической гармонии можно достичь лишь единением мужа и жены. Десять лет длилась их вдохновлённая совместная жизнь, но потом она трагически закончилась. Враги и завистники Заратустры дождались удобного момента, когда он во время службы находился в храме, и предательски убили его. Вероучителю в то время исполнилось 45 лет. Аллаила не смогла пережить горя и скончалась через месяц после гибели мужа. Так гласит древняя легенда, которая легла в основу состоящей из семи частей музыкальной композиции Владимира Фесенко. В первой, вступительной, части произведения его герой предстаёт в созданном им храме Ахура-Мазды. Слышится торжественное молитвенное песнопение. Затем появляется тема Заратустры, выполняющая функцию рефрена. Эпизодично звучит тема Огня, олицетворяющего служение Добру. Завершается первая часть темой молитвы Ахура-Мазде. Во второй части композиции перед слушателями возникает музыкальный образ прекрасной девушки Аллаилы. Музыка начала и конца этой части полна волнения, напряжённости и устремлённости. В середине она олицтворяет спокойствие и душевное равновесие. В третьей части передаётся состояние Аллаилы, похищенной и оказавшейся в заточении. Мрачными тонами окрашивается торжественная музыка, которую сменяет тема горького отчаяния девушки, потерявшей возлюбленного. Затем звучат успокаивающие пленницу интонации: она осознаёт, какие трудные преграды надо преодолеть её возлюбленному, чтобы вновь соединиться с ней. Далее появляется тема Заратустры, который вступает в поединок с соперником, олицетворяющим силы зла, и побеждает его. Слушателей охватывает чувство сопричастности со счастливым исходом и торжества Света над тьмой. Четвёртая часть посвящается радостному празднику в царстве Виштаспы по случаю благополучного возвращения Заратустры и его возлюбленной. Торжественно звучит тема победы доброго начала над злыми силами. В пятой части композитор передаёт счастливые чувства героев легенды, преодолевших разделявшие их преграды и соединившихся вместе. Первоначально звучит тема Аллаилы, которую сменяет тема её возлюбленного. В среднем разделе слышится тема торжественной молитвы во имя Ахура-Мазды. В репризе автор вновь возвращается к двум первым темам. Завершает всё возвышенная мелодия. И.С.Глазунов. Заратустра На жизненном пути вероучителя и проповедника Заратустры встречалось много врагов и недругов, стремившихся погасить прославляемый им Свет и установить власть Тьмы. Причём они неизменно совершали предательство и преступления. В шестой части композиции звучит тема службы Заратустры в храме. Слышится хорал, затем перезвон колоколов. Вновь появляется тема вероучителя, призывающего людей служить силам добра. Она сменяется темой Огня как символа веры. В момент кульминации действия Заратустра получает смертельный удар в спину. Скорбные звуки переходят в молитвенное пение, а после него вновь слышен звон колоколов. Музыка заключительной, седьмой, части композиции передаёт глубокую скорбь и печаль женщины, потерявшей любимого мужа, светлые воспоминания об их совместной жизни, страстное желание вновь быть вместе с любимым. Аллаила лишь месяц смогла прожить без него и ушла в мир иной вслед за ним. Тем не менее финал произведения оптимистичен, и слушатели верят, что даже после окончания земной жизни души возлюбленных остаются неразлучными в новой, небесной, форме бытия. На этом завершается музыкальная интерпретация «Легенды о Заратустре и Аллаиле». Триптих: Юпитер, Сатурн и Венера Тема космической эволюции звучит в композиции Владимира Фесенко, посвящённой этим трём планетам Солнечной системы. С незапамятных времён люди стремились проникнуть в тайны мироздания. Некогда они считали, что наша Земля плоская и покоится на трёх китах. Другие с ними не соглашались и утверждали, что речь должна идти не о китах, а о трёх коровах. Причём если они начинали тереться друг о друга, то на земле происходили землетрясения и другие стихийные бедствия. Древние греки думали, что диаметр Солнца не превышает двух футов и все воздушные тела, включая и солнечное светило, вращаются вокруг нашей планеты. Понадобилась не одна тысяча лет, чтобы люди изменили свои представления об окружающем нас мире. В начале XVI века экспедиция португальца Фернана Магеллана совершила кругосветное путешествие и тем самым поставила точку в спорах о форме Земли. В 1543 году вышел труд польского астронома Николая Коперника «О вращении небесных сфер». В нём научно обосновывалась мысль, что не наша планета, а Солнце находится в центре мироздания и все ближайшие планеты вращаются вокруг него. Итальянец Джордано Бруно был активным сторонником гелиоцентрической системы. Он утверждал, что звёзды – это далёкие солнца, вокруг которых тоже движутся спутники-планеты. Учёный допускал существование в Солнечной системе ещё неизвестных планет, вращающихся вокруг Солнца, говорил о бесконечности Вселенной и множественности различных миров, на которых возможна и разумная жизнь. За такое вольнодумие католическая инквизиция приговорила его к сожжению на костре как «еретика и вероотступника». Рассказать, что послужило импульсом к созданию его произведения, мы попросили самого автора. «Научная мысль относительно системы нашего мироздания претерпела многие невзгоды и испытания, – рассказал Владимир Владимирович. – В наши дни идеи о множественности миров и бесконечности Вселенной стали обычными для людей понятиями и вдохновляют представителей творческой интеллигенции на создание художественных и музыкальных произведений, посвящённых таинствам космического пространства. Мой музыкальный триптих о трёх планетах Солнечной системы: Юпитере, Сатурне и Венере – непосредственно связан с философскими размышлениями на эту тему, в том числе со знакомством с творчеством мыслителей Востока. Меня нередко спрашивают, почему я начал своё сочинение с композиции, посвящённой Юпитеру. Прежде всего потому, что люди Земли сегодня могут только мечтать о том гармоничном обществе, которое было создано на этой планете. Наверное, пройдёт не один миллион лет, прежде чем эта мечта воплотится в реальность. В музыке первой части произведения я попытался передать свои ощущения от одного из городов, расположенных на Юпитере. Коротко, если использовать земную аналогию, его можно было бы назвать своего рода Звенигородом, наполненным нежным светом и прекрасной музыкой. Юпитер Следующая тема – Сатурн. В моём представлении, это одна из самых мрачных планет Солнечной системы. Там царят лютый холод и голые камни. Именно туда после смерти попадают души преступников и злодеев. В земной жизни они были преисполнены тёмных мыслей и устремлений. Их деяния – олицетворение вселенского зла, избранный ими образ существования – служение ему. Они отказались от духовного развития и признания космической эволюции, попрали земные и небесные законы. В суровых условиях вечного холода и каменной пустыни заблудшие заново пытаются обрести путь спасения. Таково содержание второй части триптиха, в котором доминируют суровые и мрачные музыкальные тона. Сатурн Венера в моей музыкальной интерпретации – самая яркая и высокая по развитию представительница Солнечной системы. Обитатели этой планеты удивительно совершенны, гармоничны и красивы. Они способны летать и питаться ароматами цветов. Птицы и звери здесь понимают человеческую речь. На планете очень много источников электрической энергии, что чревато неожиданным возникновением смерчей. Особенно опасны они в водной стихии. Поэтому моря и водоёмы Венеры перекрыты предохранительными дамбами. Здесь вы не встретите техники и машин, так как они просто не нужны на планете. Люди живут в красивых домах, украшенных произведениями различных видов изобразительного искусства. Они бережно хранят их и постоянно совершенствуются в духовном развитии, общаясь с высшими представителями далёких миров. Первоначально в третьей части композиции звучит тема любви, характеризующая главное психическое состояние обитателей планеты. Затем появляется тема общения с представителями дальних галактик. Она сменяется музыкальной картиной внезапного смерча. После его окончания вновь звучит тема любви, и всё произведение завершается торжественной кодой». Венера Образ женщины как источник творческого вдохновения Финал концерта Владимира Фесенко составила композиция «Четыре женских портрета». Это музыкальная интерпретация художественных произведений Святослава Рериха, созданных им в различные годы. Их персоналии существенно различаются по положению и социальному статусу, возрасту и психологическому складу, характеру и внешним данным. Но всех их объединяет внутренняя духовная красота и устремлённость в будущее. Первая пьеса композитора посвящена портрету Махарани Траванкоры. Перед слушателями предстаёт образ величественной женщины знатного происхождения, очень красивой и уверенной в себе, полной внутренних переживаний и драматизма. Вторая пьеса композиции наполняет музыкальным звучанием образ девочки-подростка Миры. В ней чувствуется очень весёлый, порою шаловливый и своенравный характер. При этом он наполнен свежестью чувств и пробуждающейся внутренней силой. С.Н.Рерих. Портрет Махарани Траванкоры Очень эмоциональна и колоритна третья часть композиции – портрет известной индийской танцовщицы, исполнительницы фольклорных и классических танцев в стиле бхаратнатьям – Рошан Ваджифдар, которая долгие годы была большим другом семьи Рерихов во время их жизни в Индии. Святослав Николаевич написал несколько её портретов. На них предстаёт прекрасная молодая девушка, поглощённая своим искусством, пластикой движения и музыкальной гармонией. С.Н.Рерих. Рошан Ваджифдар Заключает композицию портрет Девики Рани – жены художника. Она из известной в Индии семьи, многие представители которой были тесно связаны с искусством и культурой. Достаточно вспомнить, что Девика была внучатой племянницей лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора – известного индийского поэта, писателя, драматурга и музыканта. Сама она стала актрисой, и современники называли её «первой леди индийского кино». В основу музыки, посвящённой ей, положен портрет, написанный Святославом Николаевичем в 1951 году. В музыкальной трактовке этого произведения перед слушателями предстаёт образ не просто прекрасной женщины, но высокодуховной личности, устремлённой к эстетическому совершенству, бесконечно любимой и уважаемой художником. С.Н.Рерих. Девика Рани Несколько слов о творчестве Святослава Рериха. В его полотнах угадывается то направление, которое связано с особым раскрытием цвета в живописи, заложенное ещё его отцом. Вместе с тем Святослав Рерих, бесспорно, является самобытным художником: его стиль легкоузнаваем, он отнюдь не копирует, а продолжает и развивает это направление. Именно знакомство с этим направлением и привлекло Владимира Фесенко к портретным произведениям живописца. Композитор давно и плодотворно работал над исследованием проблем соотношения между звуком и цветом, посвятил этой теме монографию «Синтез музыки и живописи. Система соотношения между звуком и цветом». Она опубликована в 2014 году издательством «Эдитус». К изучению этих вопросов музыканты, художники и учёные различных областей знания подходили и в прошлом. Можно вспомнить, что Исаак Ньютон первым из европейцев вплотную подошёл к решению вопроса о таком соотношении. Считая, что Космос семиричен, а число семь лежит в основе многих явлений природы, он разделил свет на семь цветов. Результаты своих исследований он изложил в книге «Оптика» (1704 г.), в которой представил круг цветов, показывающий их взаимосвязь с музыкальными нотами. По его теории, цвета спектра разделены нотами от красного до фиолетового. Так, нота ре – красный, оранжевый – ми, жёлтый – фа, зелёный – соль, голубой – ля, индиго – си бемоль и фиолетовый – до. Примерно через два столетия после И.Ньютона появились композиторы, которые пробовали соотносить между собой цвета и музыкальные звуки. Например, Н.А.Римский-Корсаков и А.И.Скрябин утверждали, что слышали тональности, окрашенные в различные цвета. Однако восприятие тональностей у них во многом не совпадало. Так, Скрябин слышал тональность до-мажор в красном, а Римский-Корсаков – в белом цвете. Скрябин утверждал, что тональность ля мажор соответствует зелёному цвету, а Римский-Корсаков говорил о «ясном, весеннем розовом состоянии, о цвете вечной юности и молодости». По мнению критиков, в данном случае лучше говорить не о «цветном» слухе, а об образно-эмоциональном видении тональностей, которое может меняться в зависимости от конкретного музыкального текста. На взгляд Владимира Фесенко, более обоснованные суждения по поводу соотношения между звуком и цветом приводятся во второй статье третьего тома монографии Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина». По предложенной ею системе звучанию ноты до соответствует красный цвет, ре – оранжевый, ми – жёлтый, фа – зелёный, соль – синий, ля – индиго и си – фиолетовый цвета. Что даёт знание системы отношений между звуком и цветом, музыкой и живописью? Выводы, к которым пришёл Владимир Фесенко, заключаются в следующем: – Эта система позволяет изобразить цветом любое музыкальное произведение. – Как и в каком объёме представить в картине тематический материал музыкального произведения, зависит только от желания и замысла художника. – Художественное произведение может не использовать музыкальные цитаты, а лишь ограничиться некоторыми приёмами музыкального развития. К ним относятся тональные планы, цепочки цветовых интервалов или аккордов, ритмическая организация художественной ткани и многое другое. – Наконец, создание художника может просто иллюстрировать музыкальное произведение. – Многие хорошо известные в теории музыки гармонические последовательности и обороты звучат сами по себе. Они представляют прекрасный материал для любой картины. – Естественно, что эта система предполагает и обратное действие: любой природный цвет, каждое художественное произведение можно перевести в их звуковой аналог. – Для работы с предложенной системой соединения музыки и живописи достаточно знания нот, склонности к изобразительному искусству и желания создать новое. Убедительным подтверждением справедливости выводов композитора могут служить его обращение к творчеству Святослава Рериха и блестящая музыкальная интерпретация его четырёх женских портретов, которую слушатели встретили с высокой оценкой – «браво». В творческом активе Владимира Фесенко есть и ряд других произведений, посвящённых теме космической эволюции человечества и исторической мифологии, с которыми, бесспорно, было бы весьма интересно познакомиться любителям современной классической музыки. Среди них можно назвать две сюиты для фортепиано на сюжет картин Н.К.Рериха «Земля славянская» и «В Гималаях», «Две жизни» – сюита для скрипки и фортепиано по мотивам одноимённого теософского романа Конкордии Антаровой (оперной певицы, заслуженной артистки РСФСР, автора романа «Две жизни») в двух частях, «История любви Ситы и Рамы» – восемь музыкальных картин на сюжет древнеиндийского эпоса «Рамаяна». В числе вокальных произведений композитора – «Звезда матери Мира», «Пусть будет миру хорошо», «Мысль Мира», «Пока на базар уходила…», «Молитва дороги в сокровенную драгоценную обитель» и другие. Даже простой перечень этих работ показывает широту творческого поиска автора, его стремление к философскому и гуманистическому осмыслению окружающего нас мира – его настоящего, прошлого и, самое главное, будущего. Хочется от всей души пожелать ему успехов и новых свершений на избранном пути. От редакции: Творчество талантливых композиторов Русского зарубежья Василия Завадского (1821 (23)–1954) и Марсель Манциарли (1899–1985), бывших близкими знакомыми семьи Рерихов, было признано в музыкальном мире Запада, а произведения последней исполняются и поныне. Однако современным российским исполнителям оно незнакомо, хотя благодаря поискам исследователя творчества Н.К.Рериха Владимира Росова партитуры их произведений найдены. Среди них – сюита В.Завадского «Цветы Мории» на стихи Николая Рериха и самое его замечательное произведение «Легенда о семи часах», в котором участвует необычное собрание инструментов: орган, терменвокс и сонм разнообразных голосов. «По свидетельству современников, – пишет В.Росов в своей книге “Забытые и неизвестные времена”, – симфоническая драма Василия Завадского представляет собой замечательный образец тематического и оркестрового мастерства. Она предназначена для большой сцены. В области музыкального восприятия автор соединил в ней слово и звук, а звук – с цветом и светом. Эта симфония – не просто музыка, она превращается в музыкальную мистерию…» В таком же стиле написана и сюита «Цветы Мории» для оркестра и драматического сопрано. Марсель Манциарли была невестой Ю.Н.Рериха, однако их свадьба не состоялась. В дальнейшем она посвятила свою жизнь музыке, концерты её имели грандиозный успех. Одно из самых своих значительных произведений – симфоническую поэму в трёх частях «Тамерлан» она посвятила Ю.Н.Рериху. Знакомство с произведениями этих композиторов, как и В.В.Фесенко, почитателей серьёзной музыки открыло бы им новые, очень интересные страницы музыкального творчества россиян. Своё слово должны сказать музыковеды и историки, а также те органы государственной власти, которые отвечают за развитие искусства в нашей стране. Недавно, в конце мая этого года, в Барнауле состоялось первое в нашей стране исполнение сюиты В.Завадского «Цветы Мории». Рассказ об этом см. в журнале «Дельфис» №4 (92), который выйдет в декабре 2017 года.