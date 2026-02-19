М.К. Тенишева и древнее искусство эмали

М.К. Тенишева

Для современного человека привычны такие словосочетания как эмалированная посуда, эмалированные ванна, холодильник и т.п. Дело в том, что с начала ХХ века в Германии стали применять технику покрытия эмалью разных бытовых и производственных предметов, что было вызвано потребностями гигиены, производственной необходимостью и эстетикой. Такое покрытие чугуна и стали предохраняет металл от коррозии. Первоначально же эмаль была средством украшения. Она обладала разными красками и блеском, который не исчезал со временем. Изделия, при изготовлении которых употреблялась эмаль, могли быть многоцветными, яркими. «Огненное разноцветье» – так назвала одна из исследовательниц украшения из эмали. Наряду с эмалью художественные изделия украшались золотом, бриллиантами, драгоценными камнями. Одно дополняло другое. Всё это привлекало внимание к искусству эмали.

Что же такое эмаль и как с ней работали мастера? Эмаль это тонкое стекловидное покрытие на поверхности металла. Материал эмали – смальта, то есть непрозрачное стекло. К нему добавлялись силикат, окиси свинца, соды и пр. Все составные части будущей смальты хорошо перемешиваются, просеиваются сквозь мелкое сито и плавятся в специальной печи. Сплавленную массу охлаждают, толкут, превращая в мельчайший порошок. После обработки огнём примесь олова к этому порошку даёт белый цвет, окись железа окрашивает в яично-жёлтый цвет, окись меди – в бирюзовый, золото – в красный. Так рождается многоцветье эмали.

Художник-эмальер прежде, чем наложить смальту на металл, должен был её растолочь, тщательно промыть и высушить. Порошок смальты он накладывал специальной палочкой слой за слоем. После наложения каждого слоя на изделие, мастер помещал его в печь и прокаливал. Затем он охлаждал своё изделие и наносил следующий слой смальты. В специальной (муфельной) печи делалось отверстие, чтобы можно было наблюдать процесс обжига. Только опыт и интуиция подсказывали художнику, когда печь достаточно нагрелась, когда можно приступать к обжигу, когда завершать его. В этом была сложность всей операции. А то, что на один слой смальты нужно было наносить следующий и повторять эту операцию, обжигая своё произведение снова и снова, делало всю описанную работу особенно трудной. В такой деятельности требовались неимоверное терпение и настойчивость.

С развитием искусства эмали росло количество её видов. Она могла быть выемчатая, перегородчатая, прорезная, углублённо-рельефная, живописная, скульптурно-чеканная… Поскольку в нашей статье пойдёт речь о таком мастере эмальерного дела как Мария Клавдиевна Тенишева (1858–1928)1, которая работала в технике перегородчатой и в основном выемчатой эмали, то обратимся именно к этим областям эмальерного искусства.

При изготовлении произведения, украшенного выемчатой эмалью, на поверхность металла (обычно это золото или медь) наносился рисунок. В определённых местах делались углубления – как бы снимался слой металла. В созданные ячейки порциями засыпали порошок смальты слой за слоем и раз за разом прокаливали. Выемчатая эмаль особенно часто применялась при украшении крупных предметов.

Для мелких украшений применялась перегородчатая эмаль. Вместо углублений в основе металлического украшения на его поверхность напаивались узкие металлические полоски по линиям предварительно нанесённого рисунка. В ячейки между перегородками закладывался порошок смальты и многократно прокаливался, как это было уже описано. В отличие от выемчатой эмали, перегородчатая давала выпуклые изображения. Техника перегородчатой эмали считалась более лёгкой, чем выемчатой. Если что-то не получилось, перегородки можно было сломать и заново переделать работу. В выемчатой технике это было невозможно, малейшая неудача здесь была непоправима.

Неудивительно, что к тому времени, когда Тенишева заинтересовалась эмальерным искусством, оно находилось в полузабытом состоянии. Известный меценат, коллекционер, превзошедший своими собраниями многих иных любителей старины и искусства, организатор школьного дела, она сочетала в себе ценителя науки и искусства, исследователя и художника. К эмальерному искусству она отнеслась как историк и практик, мастер своего дела.

Многие годы Тенишева собирала материалы по истории эмали. Интерес к произведениям эмальерного дела у неё возник тогда, когда она впервые выехала за границу с совершенно иной целью – обучения вокалу. Уже тогда у неё появились первые предметы заинтересовавшего её творчества. В зрелые годы она решила создать большую обобщающую работу, в которой была бы воссоздана картина рождения эмальерного искусства, его развития в разных странах мира.

Рукопись была закончена в 1915 году и получила название «Эмаль и инкрустация». По замыслу автора, это была только первая часть задуманного. Поэтому труд Тенишевой надолго остался в рукописном виде. С одной стороны, ей хотелось бы завершить книгу. А с другой, эмиграция после революции и необходимость зарабатывать на жизнь, находясь во Франции, делали очень трудным для неё продолжение исследовательской работы. Только после смерти автора, в 1930 году, благодаря Е. Святополк-Четвертинской, ближайшей и верной подруге Тенишевой, исследование было опубликовано в Праге – одном из центров русской эмиграции.

В основу книги Тенишевой было положено огромное количество произведений эмальерного искусства. Она изучила коллекции эмалей в музеях Франции (Лувр, Клюни, Сен-Жермен), Англии (Британский и Эдинбургский музеи, Собрание Соммерсета), Нью-Йорка (Метрополитен-музей, собрание Грео), Рима (музей папы Джулио, Григорианский музей), Флоренции (Национальный музей), Москвы (Исторический музей), Петербурга (Эрмитаж), Вены, Ватикана, Бухареста, Мадрида. Вряд ли кто-то в то время или даже позже, вплоть до наших дней, мог охватить такое количество хранилищ и находившихся в них предметов. Кроме того, Тенишевой понадобилось широкое знание археологической литературы, поскольку только археологически можно было обнаружить древние центры эмальерного производства, чтобы решить вопрос о его первоначальном очаге.

Подсвечники, украшенные эмалью. Работа М.К. Тенишевой. 1907 г.

Книга не случайно называлась «Эмаль и инкрустация». Как и эмаль, инкрустация использовалась с древности. На Древнем Востоке инкрустацией украшали глаза статуй, различные архитектурные детали. Искусства эмали и инкрустации современники Тенишевой часто путали. При украшении произведения методом инкрустации в углубления на его поверхности вставляли кусочки дерева, металла, керамики, полудрагоценные камни, которые своим цветом отличались от цвета поверхности и составляли узор. В отличие от этого метода, эмальерное дело, чьи произведения похожи на инкрустированные, было связано с обработкой изделия огнём (и это главное!), то есть по технологии оно было более сложным, чем искусство инкрустации, которая давала многоцветность, но не знала оттенков. Кроме того, перегородчатая эмаль использовала выпуклые детали. Вместе с тем нужно заметить, что овладение инкрустацией мастерами той или иной страны можно рассматривать как подготовительную ступень к появлению эмальерного искусства.

В своей книге Мария Тенишева дала обзор районов древних цивилизаций с поиском ответа на вопрос – была ли здесь известна эмаль? Эта книга показала, что работали со стеклом в Египте, Ассирии, Финикии, Греции, Этрурии, Риме… Местами археологи находили произведения эмальерного производства (Этрурия, Кавказ), но поскольку они не обнаружили следов мастерских, то посчитали, что найденные вещи являлись привозными, а не продукцией местных мастеров. Несомненным очагом эмалевого производства оказался Крым, именно отсюда, по мысли Тенишевой, образцы эмальерного искусства перевозились в Этрурию. Древние очаги изучаемого производства Тенишева нашла на территории Франции, Бельгии, Англии.

Рассмотренные материалы привели её к определённому выводу: производство эмали зародилось в Средней Азии, в Индо-Иране, а затем проникло в Европу. При этом она осторожно, с подлинно исследовательской добросовестностью признавала, что новые археологические открытия могут повлиять на полученные ею выводы. Но уже и такая работа, которой не суждено было завершиться, делала М.К. Тенишеву крупнейшим специалистом по истории эмали.

Щедро одарённая от природы, она и сама являлась творцом, созидателем, исследователем [1]. Как уже говорилось, исследовательская страсть сочеталась в Тенишевой с любовью к практике эмальерного дела. Работу с эмалью она считала ни с чем не сравнимым по красоте и благородству отраслью, называя её «чудеснейшим выражением человеческого гения» [2]. Цветная эмаль – это великая алхимия жизни: металл окислился и погиб, чтобы заново родиться в прекрасном сплаве, теперь уже навсегда. Возможно, именно поэтому Тенишеву так увлекали и завораживали эмали.

Искусство Тенишевой в этой области вписывалось в процесс развития декоративно-прикладного искусства, развивавшегося во второй половине XIX века. Широко известна фирма «Фаберже», в конце XIX — начале ХХ веков, возникли декоративно-прикладные мастерские в Абрамцево и Талашкино. В скульптуре проявилась склонность к малым формам, начали использоваться такие новые материалы как фарфор, дерево, майолика (керамика). Произведения приобретают многоцветность. Всё это было проявлениями стиля модерн.

Идея обратиться к эмали пришла к Тенишевой в Лувре, где она могла часами выстаивать у витрин античных предметов. Её внимание поглощала средневековая эпоха, а главное – эмалевое дело.

Первые опыты работы с эмалью Тенишева приобрела в Талашкино Смоленской губернии – имении, которым она владела вместе с Е. Святополк-Четвертинской. В созданной здесь школе крестьянских детей обучали разным ремёслам, а также изготовлению бытовых предметов. На выставке в Смоленске в 1902 году были представлены стулья, украшенные эмалевыми вставками. Искусство эмали в работах Тенишевой было пока что более или менее скромным дополнительным украшением разных предметов. В 1903 году в Талашкино побывал Н.К. Рерих, которому очень понравилось увлечение Тенишевой эмалью. Безусловно, для Марии Клавдиевны было важно получить ободряющую оценку большого художника.

В Париже, в собственном доме на Октава Фелье, 2 Тенишева организовала эмальерную мастерскую. Здесь начались её опыты по созданию разнообразной по цвету эмалевой палитры. В этом деле она сотрудничала с французским художником А. Жакеном. Им удалось путём многочисленных опытов, проб и ошибок создать более двухсот цветовых тонов эмали. Это было огромное достижение в эмалевом производстве. Одновременно у Тенишевой выработался свой стиль в изготовлении предметов, украшенных эмалями. Она решила возродить производство выемчатой эмали. Никаких современных руководств для такого дела не было. Предстояло многое открыть заново.

М.К. Тенишева в эмальерной мастерской в Париже. 1908 г.

В 1907 году М.К. Тенишева решилась показать свои эмалевые работы на выставке Национального общества изящных искусств в Париже. Было представлено 10 изделий (блюда, подсвечники, сундучки). Особое внимание посетителей притягивали кожаный переплёт книги о Талашкино с металлической пластиной, инкрустированной выемчатой эмалью. На пластине, в зелёной рамке с усеченными углами, изображён вензель из трёх букв НКР (Н.К. Рерих)[3].

Монограмма НКР (Н.К. Рерих) Эмальерная работа М.К. Тенишевой. 1905 г.

Французов удивляла не только трудоёмкость работ, но и то, что этим занимается женщина. Высокую оценку работам Тенишевой дал министр изящных искусств Франции. Отмечалось, что в искусстве Тенишевой присутствуют древние славянские мотивы. Действительно, образы Тенишевой восходят к древности, к археологическим памятникам, которыми она интересовалась. Конечно, здесь не обошлось без благотворного влияния Рериха[4], который, как никто другой, проникся пониманием этого неженского занятия княгини.

В 1908 году в Париже состоялась выставка изделий из Талашкино: шкатулки, рамочки, ларчики, коробочки, костяные ножи для разрезания бумаги с эмальерными вставками и многое другое. На выставке была представлена шкатулка, созданная из красного амаранта, инкрустированная сибирскими изумрудами. Другая шкатулка была посвящена сказке о спящей царевне и семи богатырях. Эта сказка была поставлена на сцене театра Тенишевой в её имении Талашкино под Смоленском. На крыше шкатулки сцена из сказки. Маленькие рамки для миниатюр или портретов, выполненные художницей, создают очаровательный декор. По итогам выставки был выпущен каталог «Шамплевские эмали княгини Марии Тенишевой». Шамплев (Champlevé) – так во Франции называли технику выемчатой эмали. В предисловии к каталогу Дени Рош отмечает, что Мария Клавдиевна была единственной среди художников и художниц, кто возрождал эмалевое искусство и кто применяет метод выемчатой эмали[5].

Шкатулка. Работа Тенишевой. 1908 г.

В 1909 году в Салоне «Марсово поле» в Париже была представлена серия фигурок (Лебедь и 6 шкатулок в виде Совы, Голубя, Кабана, Рыбы, Петуха, Кота), которых Рерих назвал «заклятым зверьём». Художник видел в них глубокую древность, скифский мир. Мотивы растительного орнамента, «звериного стиля», созданные М.К. Тенишевой, восхитили Н.К. Рериха тонким проникновением автора в истоки православного искусства. Они восходят, с одной стороны, к искусству Востока, а с другой стороны, сохраняют традиции славянского язычества[6]. Позже эти удивительные шедевры Тенишевой покорили Брюссель и Рим.

Мария Клавдиевна стремилась к тому, чтобы её произведения отражали черты русского национального искусства. И вместе с тем она не копировала народные изделия. Её работы испытывали влияние стиля модерн и одновременно отражали её творческую индивидуальность. Все предметы, привезённые для выставки, были проданы, что говорило о внимании парижан и колоссальном успехе Тенишевой в овладении искусством эмали. Современников удивляло разнообразие цветов и оттенков, необычность образов, созданных ею.

Сова

Шкатулка «Лебедь»

Шкатулка «Петух»

Шкатулка «Рыба»

Шкатулка «Кабан». Работы Тенишевой. 1908 г.

Европейские эксперты отвели Тенишевой в области эмальерного дела одно из первых мест среди современных ей мастеров. «Открыть собственную технику эмали, эту сложную алхимию цветов, возникающую сплавлением, требующую ночей, проведённых над печами, посчастливилось сегодня только двум мастерам Арманду Пойинту и княгине Тенишевой», – писал М. Мартен в 1909 году. По отзывам современников, эмали княгини Тенишевой словно пронизаны светом: её формы оригинальны, оттенки красок нежны, бархатисты и до того живы, что кажутся самоцветными камнями неизвестных пород.

Оттенки её эмалей — это цвета слоновой кости, кремовые, желтовато-коричневые, сливовые, цвета синих незабудок, апельсиновые, лавандово-серые, кукурузно-желтые. Ей удалось создать непрозрачный красный цвет, действительно алый, ни розовый, ни гранатовый, ни пурпурный, который был на лиможских эмалях XI века. К геометрическим декорациям она добавила украшения из растительного и животного мира. Ею были выполнены блюда из бронзы. В центре одного из них изображен ангел, на другом – маки, а на третьем – спящая сова[7]. Одно из блюд было приобретено французским правительством для Парижского музея.

Блюдо Ангел. Работа М.К. Тенишеой. 1907 г.

В 1909 году в журнале «Нива» появилась статья Н.К. Рериха «Заклятое зверьё», в ней художник размышлял, что в этой серии княгине «захотелось старинным мастерством захватить старинную идольскую область домашнего очага. Вызвать к жизни формы забытых талисманов, посланных богиней благополучия охранять дом человека. В наборе стилизованных форм чувствуется не художник-анималист, а мечтания о талисманах древностей» [8]. «Сильные заклятиями символы нужны странствованиям нашего искусства», – думал Н.К. Рерих, рассматривая фигурки животных, созданные княгиней в технике эмали и представленные на выставке в Париже в 1909 году[9].

Журнал Нива. 1909 г. Иллюстрации к статье Н. Рериха «Заклятое зверьё»

В 1908–1911 годах для музея «Русская старина» в Смоленске княгиня создала портал, украшенный эмалевыми пластинами «Георгий Победоносец, поражающий копьем змия», в котором воплотила свои идеи вечной борьбы добра и зла[10]. Это единственное в мире произведение из эмали столь большого размера, обычно эмальеры предпочитают изготавливать небольшие произведения. Портал был изготовлен в её мастерской во Франции, о чём свидетельствует надпись на «монетках», искусно вплетенных в орнамент, украшающий белоснежного коня Георгия. На отдельных пластинах хорошо читается личное клеймо М.К. Тенишевой, состоящее из двух букв М и Т[11].

Портал «Георгий Победоносец поражает змия». Работа Тенишевой (1908–1911 гг.)

Своё монументальное произведение Тенишева представила в Париже в 1911 году в Салоне национального общества изящных искусств. Французские газеты отметили проникновенность рисунка, волшебство тонов, нежность голубого и жёлтого, сверкание красного – всё это богатство исключительной палитры, которая насчитывало уже более двухсот различных оттенков. Панно стало дипломной работой Марии Клавдиевны при защите диссертации на тему «Эмаль и инкрустация» в Археологическом институте в Москве в 1916 году. В настоящее время фрагмент этого портала – верхняя часть, без дверей, – находится в музее «Талашкино». Во время оккупации Смоленщины немецко-фашистскими захватчиками портал был вывезен в Европу. А когда его обнаружили на территории Польши, то створок, не оказалось, их местонахождение сегодня неизвестно.

Для совместного проекта с Рерихом Тенишева решила создать напрестольный крест для Храма Святого Духа в Талашкино. Работа была начата в Париже, а продолжена в талашкинских мастерских. Крест простой формы был покрыт выемчатой эмалью. На месте пересечения перекладин на лицевой стороне исполнен образ Спаса Нерукотворного – явная перекличка с мозаикой Рериха над входом в храм. На горизонтальной плоскости обратной стороны княгиня выгравировала надпись: «Слава Тебе, Господь Вседержитель, избравший рабу твою Марию Тенишеву построить трудами своими крест во Храм Духа Святого, ему же место в смоленской земле в селении Талашкине. 1910 г.»[12].

Долгие годы местонахождение креста было неизвестно. В июле 2025 года Смоленское телевидение в одном из репортажей сообщило, что эта эмальерная работа Марии Клавдиевны найдена и находится в частной коллекции в Париже [13].

Крест напрестольный. Работа Тенишевой. 1910 г.

Среди изделий Тенишевой также известна пластина «Заморские гости», созданная по эскизу Н.К. Рериха. Таких работ было две, одну из них приобрел для себя император Николай II.

Заморские гости. Работа Тенишевой по эскизу Н.К. Рериха. 1907 г.

Известно, что в 1911 году Тенишева передала в созданный ею музей «Русская старина» под управление Московского археологического института. При этом она подарила институту блюдо, украшенное эмалью с надписью «Придите и владейте, мудрые и созидайте на благо России». На нём Тенишева преподнесла директору института ключ от музея.

Блюдо для передачи ключей от музея Русская старина. Работа Тенишевой. 1911 г.

В 1912 году во время визита царской семьи в Смоленск ими был посещён Тенишевский музей. Устроительница и попечительница музея Мария Клавдиевна встречала гостей с хлебом и солью на серебряном блюде. Солонка была украшена эмалью. Николай II остался очень доволен всем увиденным в музее, и дал высокую оценку трудам княгини Тенишевой.

Ещё одним известным произведением, в котором ярко проявился непревзойденный талант Тенишевой как художника-эмальера, стала икона Феодоровской Божьей матери. 30 августа 1913 года французская литературно-художественная газета «Comoedia» писала о даре Тенишевой императорскому дому Романовых в честь 300-летия правящей династии. Корреспондент газеты отмечал, что своими глазами видел икону, выполненную Тенишевой в подарок к юбилею, в её мастерской в Париже на авеню Дюкен, 48. Он писал про её искусные работы с эмалью и сообщал о том, что княгиня 12 июля 1913 года была приглашена на аудиенцию к императору и императрице в Петергоф на берегу Балтийского моря, где и вручила свой дар – икону выемчатой эмали по чистому золоту и серебру[14].

Икона Феодоровской Божьей матери. Работа М.К. Тенишевой. 1913 г.

Подарок княгини представлял из себя икону и картину юбилейного характера в память 300-летия Дома Романовых. На левой стороне изображен Михаил Романов с крестом в правой руке, благословляющий свое потомство. С правой стороны изображён император Николай II с державой в левой руке, а правой рукой вместо скипетра он опирается на плечо цесаревича Алексея. У их ног медальон со славянской буквой Т, обозначающей число «300». Медальон этот включен в корни виноградной лозы с гроздьями, переходящей в несколько стволов и разветвляющейся в виде орнамента, окаймляющего верх иконы. По низу иконы идёт надпись «Слава Роду Великому – устроителю Святой Руси». В глубине иконы между двумя царственными фигурами на втором плане изображен Собор Ипатьевского монастыря (в этом монастыре Михаил Романов получил известие о том, что его выбрали на российский трон), а в воздухе парят два ангела, держащие образ Феодоровской Божией Матери – фамильную икону Дома Романовых. Икона, преподнесенная Тенишевой, была расцвечена эмалью 24-х тонов её собственного изготовления, и ей же принадлежала и авторская композиция этого произведения искусства[15].

Шкатулка «Утка». Работа Тенишевой. 1908 г.

В 1914 году произведения Тенишевой, в том числе из серии «Заклятое зверьё», были представлены на выставке «изысканного искусства» в Замке святого Ангела в Риме. На открытии этой выставки присутствовал король Италии Виктор Эммануил III, который обратил внимание на эмали Тенишевой и дал им высокую оценку «Эмали княгини Тенишевой – это воскрешение старины, это мастерское сочетание элементов. Расцвеченные эмали кн. Тенишевой как бы пронизаны светом. Её формы оригинальны, оттенки красок нежны, бархатисты, и до того живы, что кажутся самоцветными камнями неизвестных пород», – так писал об эмалях Тенишевой «Смоленский вестник» в феврале 1914 года после того, как жители Рима попали под очарование её серии эмальерных работ «Заклятое зверьё»[16].

В 1916 году Тенишева защитила в Московском археологическом институте диссертацию на тему «Эмаль и инкрустация». Её диссертация начиналась словами: «Настоящий труд есть изучение одного из чудеснейших выражений человеческого гения, творчество которого вылилось в особый вид передачи своей художественной мысли»[17]. Ей предложили читать лекции по истории эмали в Археологическом институте. Княгиня приняла это предложение, и ею был приобретён дом в Москве по адресу: Поварская, 14[18]. Защита княгиней диссертации с золотой медалью стала подтверждением достижения ею определённой вершины в изучении эмальерного искусства, но Мария Клавдиевна не останавливалась на достигнутом, а продолжала совершенствоваться в своём творчестве, которым занималась более 30 лет.

Произведения Тенишевой были высоко оценены в Европе и разошлись по многим музеям и частным коллекциям. Во Франции она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. После выставки своих работ в Риме Тенишева получила Почетный диплом от итальянского Министерства народного просвещения и была избрана почетным членом Римского археологического общества[19].

К сожалению, работы Тенишевой оказались разбросаны по частным коллекциям. Рерих писал: «Эмали её, основанные на заветах старинного долговечного производства, разошлись широко по миру. Эти символические птицы Сирины, эти белые грады, эта цветочная мурава, эти лики подвижников показывают, куда устремлялись её мысли и творчество»[20]. В России их известно немного. В советское время они не интересовали искусствоведов, которые пренебрежительно относились к «буржуазному искусству». Знаменитая талашкинская сова, выполненная в виде плоской пластины, обрела свое постоянное место в Смоленском музее «Русская старина». Отдельные эмальерные работы находятся в музее «Собрание» в Москве. Предметы из серии «Заклятое зверьё» были выкуплены на аукционе «Christies» в 2010 и 2016 годах зарубежными коллекционерами[21].

Пластина «Сова». Работа Тенишевой. Начало XX в.

В настоящее время интерес к художественному творчеству Тенишевой вырос. И вновь становятся актуальными слова Рериха: «Орнаменты, полные тайного смысла, привлекают наше внимание. Только прекрасное прошлое может научить, как должно использоваться искусство в нашей жизни»[22]. Изучение эмалей княгини Тенишевой является важным шагом в возрождении этого древнего искусства, а проделанная ей работа по восстановлению способа выемчатой эмали является уникальным примером преданности искусству [23].

Уже несколько лет в Брянске осуществляет свою деятельность Благотворительный фонд имени братьев Могилевцевых, важной задачей которого является пропаганда творчества Марии Клавдиевны Тенишевой, её неповторимого искусства. Кроме проведения юбилейных международных научно-практических конференций, посвящённых исследованию жизненного и творческого пути М.К. Тенишевой (2008, 2018), Фонд с 2018 года проводит Тенишевские фестивали в её имениях Хотылево под Брянском и Талашкино под Смоленском. В музее брянских меценатов, созданном учредителями Фонда, внимание посетителей всегда приковано к Тенишевскому залу, где зримо представлена история её жизни в Брянске, Смоленске, Петербурге и Париже, а также её деятельность в сфере образования, по возрождению русского стиля и развитию декоративно-прикладного искусства. Современные мастера создают произведения по мотивам изделий Тенишевой. Такая выставка была устроена Фондом в 2021 году в Москве, а также в Брянске, Смоленске и Санкт-Петербурге. В 2022 году Фондом создан виртуальный музей Тенишевой https://музей-тенишевой.рф.

Одной из своих задач Фонд видит продвижение русского искусства по примеру М.К. Тенишевой в зарубежных странах и знакомство жителей с её многогранной творческой деятельностью. В 2023 году Фондом при поддержке Фонда «Русский мир» были проведены «Тенишевские дни» в Париже, во время которых жители французской столицы заново узнали об искусстве Тенишевой, знакомились с выставкой, где были представлены реплики её работ[24]. В 2024 году прошла выставка «Мария Тенишева и русский стиль» в Доме русского зарубежья, посвящённая художественному творчеству меценатки. В том же году выставка «Тенишевские традиции рукоделия» была организована Фондом в Русском доме в Минске[25]. В 2025 году «Тенишевские дни» состоялись в Каире и Александрии, где наряду с выставкой «Чудо-эмали княгини Тенишевой» были организованы мастер-классы по росписи талашкинской совы.

Тенишевское наследие продолжает вдохновлять наших современников, которые не только интересуются её многогранной деятельностью, но и стремятся внести свой вклад в его возрождение.