103(3/2020) От редакции Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ) – крупнейшая в Сибири. Это, по существу, город в городе, небоскрёб, уходящий в небо и под землю. Сегодня, в эру цифровых технологий, ГПНТБ оснащена современными компьютерами и базами данных. Однако не меньшую ценность имеют хранящиеся здесь древние манускрипты, кропотливо собранные в многочисленных экспедициях. Одно было бы невозможно без другого, ведь прошлое и будущее человечества плотно взаимосвязаны, считает Андрей Юрьевич БОРОДИХИН, заведующий отделом редких книг и рукописей ГПНТБ, заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, лауреат премии имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Между прошлым и будущим Лескова Н.Л., научный журналист – Андрей Юрьевич, из чего складывается ваша коллекция? – Наша библиотека обладает фондом уникальных рукописных и старопечатных изданий, начиная с инкунабульного периода и до XVIII века включительно. В основе этой коллекции лежит бесценный дар академика Михаила Николаевича Тихомирова, председателя археографической комиссии Академии наук СССР, который он передал нам в июле 1967 года. Это была сфера его увлечений, тесно сопряжённая с научной деятельностью. Собрание академика Тихомирова представляет собой практически весь книжный репертуар средневековой Руси, начиная от книг служебного назначения и заканчивая четьей литературой1, историческими, житийными произведениями, рукописями церковного права. Эта коллекция, можно сказать, вдохновила нас на продолжение такого рода собирательства. Заведующий отделом редких книг и рукописей А.Ю. Бородихин Начались наши экспедиции, которые предпринимаются каждый год, по отдалённым регионам Сибири и Дальнего Востока. В основном это работа в поселениях старообрядцев, которых и сейчас в наших краях встречается немало. Эти уединённо существующие общины обладают большим запасом памятников книжной культуры Древней Руси. Однако работать в этой среде оказалось совсем непросто. – Не желают общаться с «чужаками»? – Нет, они очень приветливы и гостеприимны. Но как только речь заходит о том, что «пришлые» хотят видеть их книги, иконы или какие-то предметы быта, – возникает большая настороженность и непонимание. Поэтому вести такую работу может только специалист. А их надо воспитывать. И постепенно, опираясь на силы студентов Новосибирского государственного университета, удалось создать хорошую команду археографов, которые ведут эту работу уже на протяжении полувека. Сегодня наше собрание составляет две с половиной тысячи рукописей и старопечатных книг, собранных на огромной территории Сибири и Дальнего Востока. Это и книжные произведения дореформенной поры, и наиболее интересные явления старообрядческой литературы и письменности, которыми мы по праву гордимся. Борис и Глеб. Икона XV века Например, великолепный экземпляр июльской Минеи с паремийными чтениями Борису и Глебу по рукописи XV века, которая была привезена из Томской области. Одна из археографических экспедиций Института истории под руководством академика Николая Николаевича Покровского завершилась открытием сборника с Судными списками Максима Грека и Исаака Собаки. В Сибири обнаруживались сборники учительных слов – Торжественники, Златоусты, сборники исторических сочинений, хронографы в рукописях XV–XVII веков. Четыре года назад мы приобрели совершенно уникальный список так называемого учительного, или недельного, Евангелия. – Какие аргументы убеждают этих людей отдавать свои книги? Может быть, деньги? – Нет. Деньги – как раз самый плохой аргумент. Хороший аргумент для человека, передающего эти книги, то, что они «уходят в хорошие руки», что они берутся не для уничтожения, а для изучения, исследования. Их будут беречь, изучать, хранить для будущих поколений. И это для них гораздо важнее. И когда ты проявляешь к их книгам интерес, начинается своеобразный допрос, по результатам которого уже принимается решение, стоит ли тебя вести в потаённое место, где эти книги хранятся. – Потаённое место? Так книги у них не дома находятся? – Нет, дома. Просто они никогда не бывают на виду. Это совсем не как в наших жилищах – книжные полки, шкафы. Дома обычная обстановка места для молитвы – небольшой иконостас, складни, распятия, псалтырь, часовник – то, что нужно на каждый день. Но самые важные вещи надёжно спрятаны от посторонних глаз. Вообще, ведь староверие на книгах стоит. Убери от них книгу – и они через несколько лет самоуничтожатся. Книга для них определяет всё. Это вообще, конечно, уникальное явление в нашем мире. Притом что староверы далеко не всегда живут в тайге, в глуши. В больших городах они, как все, работают на предприятиях, в сельской местности – как правило, это охотники, рыболовы. Мы, как историки, реконструируем историю отечества по предметам, дошедшим до нас из того времени, и это имеет огромную ценность. – В процессе изучения этих книг удалось сделать какие-то открытия? – Практически любая рукописная книга – это в любом случае открытие. Она уникальна. Даже если мы возьмём две рукописи одного и того же произведения – допустим, переписанного Евангелия, – то увидим, как они по-разному, с разным искусством, мастерством сделаны. Даже внешнее оформление рукописи может быть неодинаковое. Каждая сторона такой книги может быть источником чего-то нового для историков, филологов, литературоведов. Скажем, если рукопись относится к XV веку, все её особенности очень важны как факты определённой жизни именно этого времени. Каждая книга приносит новую информацию о том времени, когда была создана. Совсем недавно мы получили сборник-конволют, состоящий из разных рукописей. Есть такой способ хранить книжные произведения, когда под одной обложкой могут находиться рукописи самого разного времени и содержания. Хронологически он охватывал период с XVII до начала XIX века. Открывался он Словом Палладия Мниха о пришествии Христове и Страшном суде в списке XIX века. Обычное для старообрядческих сборников произведение. Но буквально следующая рукопись оказалась довольно любопытным явлением. «Житие Алексия, человека Божия», списанное, как указано в заглавии, «иноком Арсением Греком». Это была интереснейшая фигура времён проведения церковной реформы середины XVII века. Замеченный патриархом Никоном, освобождённый им из соловецкого «заточения», Арсений Грек, по мнению современников, и был проводником всего задуманного патриархом, особенно по части печатания книг. Кроме того, им было многое сделано в области переводов греческих текстов на церковнославянский. В формировавшейся среде старообрядцев его иначе как «еретик и звездочётец» и не называли. Автограф Арсения Грека – конечно, это находка, большая редкость, которую следует изучать! Слово Палладия Мниха о пришествии Христове и Страшном суде Ещё одна замечательная находка – недельное Евангелие, принадлежавшее в своё время боярину Дмитрию Годунову, дяде Бориса и Ксении Годуновых. Об этом говорит собственноручная запись владельца, помещённая им вкладом «на помин души» в Ипатьевский костромской монастырь, названный впоследствии «колыбелью династии Романовых». Рукопись этого произведения мы считаем самой древней из известных на сегодняшний день и хранящихся в России учительных Евангелий, 30-е гг. XV века. – Как вы узнаёте точную датировку этих книг? – Археографическая (палеографическая) наука обладает способами датировки книги по внешним признакам. Хотя, конечно, всегда существует опасность что-то не учесть, не так определить или принять новое за старое. И такие случаи есть. Но в целом наши аналитические приёмы довольно точны. Если книга бумажная, используется такая особенность древней бумаги, как наличие водяных знаков. И здесь шансов определить возраст книги гораздо больше. Первопечатник Иван Фёдоров (1520–1583) Жизнь книги вообще удивительна. В нашей коллекции есть привезённое из экспедиции с Дальнего Востока издание. Напечатано оно было в Заблудове Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем. Это было последнее их совместное издание. Потом они разъехались – один во Львов, другой в Вильно (современный Вильнюс). И вот представьте себе, Заблудов, территория современной Польши. А мы её привезли с Дальнего Востока. Как она прошла весь этот путь? Тут необходимо уже целое исследование. – Андрей Юрьевич, сейчас всё чаще приходится слышать мнение, что бумажная книга – это анахронизм. Что вы на это можете возразить? – Книга, можно сказать, плотно связана с человеческой цивилизацией. Не было бы такого периода у человечества, как существование бумажной или написанной на пергаменте книги, не было бы и нас с вами. Многие из этих книг – это дифференциальный признак самого человека. Я считаю, что человечество отличается от животных именно наличием книжной культуры. Это означает, что книга всегда присутствовала в нашей цивилизации как источник знаний, как хранилище важнейшей информации, и она всегда будет с человеком. Конечно, по-настоящему с книгой связан небольшой процент людей, специалистов. Читательский поток сейчас стал существенно меньше. Это связано с появлением электронных книг, Интернета, гаджетов. Кто-то предпочитает читать таким образом. Почему нет? Главное – не прекращать процесс чтения. Это важнейший инструмент развития мозга. Этим всё сказано. Однако, судя по тому количеству экскурсионных групп, которые ежедневно появляются в нашем отделе редких книг, могу сказать, что интерес к бумажным экземплярам не исчезнет никогда. Людей всегда охватывает особое чувство, что-то сродни таинству, когда они держат их в руках. Книга, особенно старая, пропитана историей, даже пахнет по-особому, и многие это ощущают. – У вас бывает много школьников. Им это интересно? Книга Ивана Фёдорова «Псалтырь с Часословцем», 1570 г. – Да! Глаза у них горят. Одно дело увидеть в учебнике изображение книги Ивана Фёдорова и совсем другое – подержать её в руках. Или услышать из уст учителя историю династии Романовых – и тут же увидеть подлинную книгу того времени, которую, вполне возможно, кто-то из их представителей держал в руках. Оказывается, всё это интересно не только нам, специалистам, но даже детям, которые, казалось бы, полностью погружены в виртуальный мир. Но нет – мир реальный оказывается не менее захватывающим. И это прекрасно. Беседу вела Наталия Лескова Примечание 1 Че́тьи сборники (сборники уставных чтений) – популярные памятники древнерусской литературы XI–XVII веков, литературные сборники, служившие просветительским целям христианской церкви. – Прим. ред.