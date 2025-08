warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

122(2/2025) Человек и время В.Т. Черноволенко. Выставка в квартире сестёр Митусовых. Ленинград, 1971 «Художник группы "Амаравелла" Виктор Тихонович Черноволенко родился в 1900 году в Москве в семье служащего. Окончил реальное училище, в 1920–1930 годы работал в административно-хозяйственных аппаратах различных предприятий Москвы, Дальнего Востока и Якутии. После выхода на пенсию жил в пос. Черноголовка Московской области. Основные работы созданы им в период с 1961-го по 1972-й – год смерти художника», – так начинается статья о нём, появившаяся в журнале «Ноосфера» №1 за 1993 год (предположительно)1, и который имеется в нашем архиве. Её автор художник-дизайнер Е.М. Шаныгина, а 9 иллюстраций с картинами Черноволенко украшают весь номер этого журнала. В текущем 2025 году мы отмечаем 125–летие со дня рождения В.Т. Черноволенко публикацией этой статьи. Автор её нашла, что творчество Виктора Тихоновича необыкновенно созвучно поэзии американского поэта Уолта Уитмена (1819–1892) – новатора свободного стиха. «Люблю красоту…» Шаныгина Е.М. «Люблю Красоту, Люблю, чтобы радовались люди, Чтобы жили как-то мирно, Чтобы было единение в этой красоте» В.Т. Черноволенко Уолт Уитмен Что есть вечность? Изменчивость постоянства и постоянство изменчивости. Движение, непрерывное движение. Рост и расширение, дробление и синтез, взаимопроникновение и распад, переход в новое качество, новую структуру, наконец — в новую жизнь. Что такое красота? Ведь она существует только в нашем сознании, душе человека. Вне человека её нет. Красота – постижение, осмысление человеком беспредельности и многообразия Вселенной, Космоса; способность каждой клеткой своего существа, каждой частицей души ощущать гармонию и бесконечное стремление Природы к совершенствованию, определять своё место в мире. В.Т. Черноволенко «Чаша», 1930 Можно, наверное, без устали мечтать о необъятности Вселенной, о далёких звёздных мирах и запредельных странах, но так никогда и не понять до конца себя своего предназначения на Земле. Какое же огромное, неизмеримое счастье в конце жизни найти силы для самовыражения, чтобы оставить, передать людям великий опыт своего Большого Пути на Земле, дабы приблизить их к пониманию Мира через восприятие Красоты и Гармонии. Виктор Тихонович Черноволенко . . . Очень хочется, чтобы имя его стало известно как можно бóльшему числу людей. Чтобы его творчество стало открытием, чарующим откровением для всех нас. Я встретил пророка, Познавшего все краски мира, все предметы, И искусства его, и науки, и удовольствия, и чувства, И вобравшего все его образы. Наполни ими песни твои, – сказал он, – Не ломай больше головы ни дня, ни часу, Ни над целым, ни над частью, Наполни песни этими образами, Сделай их основой основ, И станут они для всего — Светом и песней восторга. Вечно неясное начало, Вечный рост и движение по кругу, Вечное достижение вершины и исчезновение, Чтобы возродиться вновь, Образы, одни образы. Вечное изменение, Вечные вещества, сменяемость их, дробление и вновь соединение, Вечные студии, фабрики жрецов — Порождающие образы ... Уолт Уитмен «Листья травы» (здесь и далее перевод М. Мендельсона) Так думал и писал Уолт Уитмен – великий американский поэт. Уитмен и Черноволенко! Очевидно, не случаен этот звучный аккорд. Они не знали друг друга – две души, разделённые временем и пространством. Две Вселенные, встретившиеся и слившиеся в нас. Один словно ключ к пониманию другого. Вглядитесь . . . вслушайтесь! Необъятно всё зримое, свет, для меня необъятны небо и звезды, Необъятны земля, простирающееся пространство и время, Необъятны пути их, загадочные, многоликие, развертывающиеся; Но ещё необъятней моя незримая душа, постигающая, оживляющая всё это. Обнаруживающая свет, небо и звёзды, Вскрывающая землю, переплывающая моря. (Чем было бы всё это без тебя поистине, о моя душа? С чем сравнимо, незримая, без тебя?) Ты ещё шире развертываешься, множишь загадки, о моя душа! Ты ещё более многолика и простёрта дальше ещё, чем всё это зримое. Мир картин Черноволенко – мир удивительный, ни с чем не сравнимый: это образы Вселенной, принадлежащей только ему. Но в этом мире нет суеты, но нет и незыблемости. Мир этот – храм со множеством сводов, уходящих в бесконечность. Он изменчив и многолик. Всё здесь пронизано линиями, будто животворными кровеносными сосудами, в которых бьётся пульс. Они соединяют и питают и то, что принадлежит Вечности, и то, что есть преходящее. Эти лабиринты линий как лабиринты воспоминаний. Неутомимая память словно выхватывает из тьмы прошлого отдельные детали реальных событий. Что всплывает в твоём сознании в следующую минуту? Куда уведёт теперь внезапно пришедшая мысль? И сплетается всё пережитое, конкретное с предчувствиями грядущего, становясь фантастическим, непредсказуемым узором, превращаясь в некие величественные символы. В.Т. Черноволенко «Обитель Света», 1971 Незримые всходы, бесчисленные, скрытые верно Подо льдом и снегом, во мраке, В каждом квадратном или кубическом дюйме, Отборные, в самом зачатке, в нежных пленках, мельчайшие, нерождённые, Как дети в чревах, спрятанные, спелёнатые, спящие, сжавшиеся; Биллионы биллионов и триллионы триллионов их в ожидании (В земле и в море – вселенные их – как звёзды там в небесах), Они пробуждаются медленно, неизбежно, в бесчисленных формах, В вечном предчувствии бóльшего нежели было до них. Но несмотря на общечеловеческую значимость и философскую глубину творческих исканий, Черноволенко, безусловно – очень русский художник. Его картины отличают иконографическое целомудрие и умиротворённость, они по-русски сказочно лиричны и пронизаны любовью к человеку и природе. В.Т. Черноволенко. «Русь». 1937 В работах Черноволенко нет лихих мазков кисти, венчающих яркие всплески цвета. Наоборот, цвет как бы струится, плавно переливается и мерцает. Его палитра способна передать и бездонность неба, и тихую гладь вод, и прозрачную чистоту воздуха, и отражения света, и возвышенность чувств. Погружаясь в причудливость линий, впитывая многообразие сдержанных тонов, пытаясь разгадать и понять символику образов, мы невольно начинаем ощущать их музыкальность, подчиняемся стихийности ритмов и мелодий. Черноволенко был блестящим музыкальным импровизатором. Музыка и живопись неразделимы в его творчестве – это способ выражения сложного пространственно-образного видения художника. Отсюда и их композиционная тождественность, многокрасочная вариантность воплощения. Отсюда, наверное, и самое поразительное в его работах: сочетание вдохновенной лёгкости исполнения с их глубиной и многозначительностью. Потому-то каждая картина Мастера воспринимается как духовный порыв, как озарение. Л.С.Митусова и В.Т.Черноволенко Ты – пульс, ты – движущая сила звёзд, систем, Которые, вращаясь, летят надежно и согласно положенным им путём Сквозь бесформенную необозримость пространства. Как мог я мечтать и дышать, и говорить, Если бы знал, что, выйдя из своей оболочки, Я не смогу прорваться к этим высшим мирам? Космический взгляд на окружающее ещё в 20-х годах прошлого века сблизил Черноволенко с группой «Амаравелла», с входившими в неё П.П. Фатеевым, С.И. Шиголевым, А.П. Сарданом, Б.А. Смирновым-Русецким – художниками с разным творческим почерком, но объединённых идеей единства Человека и Вселенной, идеей, разработанной великими русскими мыслителями: Фёдоровым, Вернадским, Чижевским. В принятом членами группы манифесте так были определены их взгляды на концепцию творчества: «Произведение искусства должно само говорить за себя человеку, который в состоянии услышать эту речь. Научить этому нельзя. Сила впечатления и убедительности произведения зависят от глубины проникновения в первоисточник творческого импульса и внутренней значимости этого первоисточника. Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира. В стремлении к этой цели элемент технического оформления является второстепенным, не претендуя на самодовлеющее значение. Поэтому восприятие наших картин должно идти не путём рассудочно-формального анализа, а путём вчувствования и внутреннего сопереживания — тогда их цель будет достигнута». В.Т. Черноволенко. Фрагмент фото членов группы «Амаравелла» В.Т. Черноволенко «Пробуждайся, спящий!» О величайшая Округлость, плывущая в пространстве, Скрывающая в себе всю видимую силу и красоту. Чередуя свет дневной и кромешную божественную тьму, Движутся в тебе вереницей невообразимо высокие Солнце и Луна, А ещё выше над ними – мириады звёзд, Внизу же – бесчисленные травы и воды, животные, горы, деревья. Цель твоя загадочна, скрыт от глаз смысл жизни твоей, И всё же впервые кажется мне теперь, Что мысль моя начинает охватывать тебя, Там, внизу, вышедшие из азиатских садов, Бредут по земле Адам и Ева, А следом за ними — их неисчислимые потомки, Бредут пытливые, без устали исследующие, Задающие путаные вопросы, беспрестанно ошибающиеся, Беспокойные люди, чьи сердца никогда не бывают счастливы. В.Т. Черноволенко «Лучистые мысли», 1966 Оставшись наедине с картинами Черноволенко, нельзя быть пассивным созерцателем. Они пробуждают мысль, наполняют мощной живительной энергией наши чувства. Окружающее воспринимается через драгоценный кристалл его творчества иным, и ты вдруг открываешь для себя, что не столь уж и важно, что хотел сказать художник, гораздо более важно то, что понял и увидел ты сам. Примечание 1К сожалению, в данном номере журнала «Ноосфера» №1 нигде не указан год его издания. После поисков по разным сетям Интернета удалось предположить именно этот год, а также то, что журнал выходил и в 2021 году. Однако наши дальнейшие поиски не увенчались успехом. – Прим. ред.