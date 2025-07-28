«Люблю красоту…»
«Люблю Красоту,
Люблю, чтобы радовались люди,
Чтобы жили как-то мирно,
Чтобы было единение в этой красоте»
В.Т. Черноволенко
Уолт Уитмен
Что есть вечность? Изменчивость постоянства и постоянство изменчивости. Движение, непрерывное движение. Рост и расширение, дробление и синтез, взаимопроникновение и распад, переход в новое качество, новую структуру, наконец — в новую жизнь.
Что такое красота? Ведь она существует только в нашем сознании, душе человека. Вне человека её нет.
Красота – постижение, осмысление человеком беспредельности и многообразия Вселенной, Космоса; способность каждой клеткой своего существа, каждой частицей души ощущать гармонию и бесконечное стремление Природы к совершенствованию, определять своё место в мире.
В.Т. Черноволенко «Чаша», 1930
Можно, наверное, без устали мечтать о необъятности Вселенной, о далёких звёздных мирах и запредельных странах, но так никогда и не понять до конца себя своего предназначения на Земле.
Какое же огромное, неизмеримое счастье в конце жизни найти силы для самовыражения, чтобы оставить, передать людям великий опыт своего Большого Пути на Земле, дабы приблизить их к пониманию Мира через восприятие Красоты и Гармонии.
Виктор Тихонович Черноволенко . . . Очень хочется, чтобы имя его стало известно как можно бóльшему числу людей. Чтобы его творчество стало открытием, чарующим откровением для всех нас.
Я встретил пророка,
Познавшего все краски мира, все предметы,
И искусства его, и науки, и удовольствия, и чувства,
И вобравшего все его образы.
Наполни ими песни твои, – сказал он, –
Не ломай больше головы ни дня, ни часу,
Ни над целым, ни над частью,
Наполни песни этими образами,
Сделай их основой основ,
И станут они для всего —
Светом и песней восторга.
Вечно неясное начало,
Вечный рост и движение по кругу,
Вечное достижение вершины и исчезновение,
Чтобы возродиться вновь,
Образы, одни образы.
Вечное изменение,
Вечные вещества, сменяемость их, дробление и вновь соединение,
Вечные студии, фабрики жрецов —
Порождающие образы ...
Уолт Уитмен «Листья травы»
(здесь и далее перевод М. Мендельсона)
Так думал и писал Уолт Уитмен – великий американский поэт. Уитмен и Черноволенко! Очевидно, не случаен этот звучный аккорд. Они не знали друг друга – две души, разделённые временем и пространством. Две Вселенные, встретившиеся и слившиеся в нас. Один словно ключ к пониманию другого. Вглядитесь . . . вслушайтесь!
Необъятно всё зримое, свет, для меня необъятны небо и звезды,
Необъятны земля, простирающееся пространство и время,
Необъятны пути их, загадочные, многоликие, развертывающиеся;
Но ещё необъятней моя незримая душа, постигающая, оживляющая всё это.
Обнаруживающая свет, небо и звёзды,
Вскрывающая землю, переплывающая моря.
(Чем было бы всё это без тебя поистине, о моя душа?
С чем сравнимо, незримая, без тебя?)
Ты ещё шире развертываешься, множишь загадки, о моя душа!
Ты ещё более многолика и простёрта дальше ещё, чем всё это зримое.
Мир картин Черноволенко – мир удивительный, ни с чем не сравнимый: это образы Вселенной, принадлежащей только ему. Но в этом мире нет суеты, но нет и незыблемости. Мир этот – храм со множеством сводов, уходящих в бесконечность. Он изменчив и многолик. Всё здесь пронизано линиями, будто животворными кровеносными сосудами, в которых бьётся пульс. Они соединяют и питают и то, что принадлежит Вечности, и то, что есть преходящее. Эти лабиринты линий как лабиринты воспоминаний. Неутомимая память словно выхватывает из тьмы прошлого отдельные детали реальных событий. Что всплывает в твоём сознании в следующую минуту? Куда уведёт теперь внезапно пришедшая мысль? И сплетается всё пережитое, конкретное с предчувствиями грядущего, становясь фантастическим, непредсказуемым узором, превращаясь в некие величественные символы.
В.Т. Черноволенко «Обитель Света», 1971
Незримые всходы, бесчисленные, скрытые верно
Подо льдом и снегом, во мраке,
В каждом квадратном или кубическом дюйме,
Отборные, в самом зачатке, в нежных пленках, мельчайшие, нерождённые,
Как дети в чревах, спрятанные, спелёнатые, спящие, сжавшиеся;
Биллионы биллионов и триллионы триллионов их в ожидании
(В земле и в море – вселенные их – как звёзды там в небесах),
Они пробуждаются медленно, неизбежно, в бесчисленных формах,
В вечном предчувствии бóльшего нежели было до них.
Но несмотря на общечеловеческую значимость и философскую глубину творческих исканий, Черноволенко, безусловно – очень русский художник. Его картины отличают иконографическое целомудрие и умиротворённость, они по-русски сказочно лиричны и пронизаны любовью к человеку и природе.
В.Т. Черноволенко. «Русь». 1937
В работах Черноволенко нет лихих мазков кисти, венчающих яркие всплески цвета. Наоборот, цвет как бы струится, плавно переливается и мерцает. Его палитра способна передать и бездонность неба, и тихую гладь вод, и прозрачную чистоту воздуха, и отражения света, и возвышенность чувств. Погружаясь в причудливость линий, впитывая многообразие сдержанных тонов, пытаясь разгадать и понять символику образов, мы невольно начинаем ощущать их музыкальность, подчиняемся стихийности ритмов и мелодий.
Черноволенко был блестящим музыкальным импровизатором. Музыка и живопись неразделимы в его творчестве – это способ выражения сложного пространственно-образного видения художника. Отсюда и их композиционная тождественность, многокрасочная вариантность воплощения. Отсюда, наверное, и самое поразительное в его работах: сочетание вдохновенной лёгкости исполнения с их глубиной и многозначительностью. Потому-то каждая картина Мастера воспринимается как духовный порыв, как озарение.
Л.С.Митусова и В.Т.Черноволенко
Ты – пульс, ты – движущая сила звёзд, систем,
Которые, вращаясь, летят надежно и согласно положенным им путём
Сквозь бесформенную необозримость пространства.
Как мог я мечтать и дышать, и говорить,
Если бы знал, что, выйдя из своей оболочки,
Я не смогу прорваться к этим высшим мирам?
Космический взгляд на окружающее ещё в 20-х годах прошлого века сблизил Черноволенко с группой «Амаравелла», с входившими в неё П.П. Фатеевым, С.И. Шиголевым, А.П. Сарданом, Б.А. Смирновым-Русецким – художниками с разным творческим почерком, но объединённых идеей единства Человека и Вселенной, идеей, разработанной великими русскими мыслителями: Фёдоровым, Вернадским, Чижевским. В принятом членами группы манифесте так были определены их взгляды на концепцию творчества: «Произведение искусства должно само говорить за себя человеку, который в состоянии услышать эту речь. Научить этому нельзя. Сила впечатления и убедительности произведения зависят от глубины проникновения в первоисточник творческого импульса и внутренней значимости этого первоисточника.
Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира. В стремлении к этой цели элемент технического оформления является второстепенным, не претендуя на самодовлеющее значение. Поэтому восприятие наших картин должно идти не путём рассудочно-формального анализа, а путём вчувствования и внутреннего сопереживания — тогда их цель будет достигнута».
В.Т. Черноволенко. Фрагмент фото членов группы «Амаравелла»
В.Т. Черноволенко «Пробуждайся, спящий!»
О величайшая Округлость, плывущая в пространстве,
Скрывающая в себе всю видимую силу и красоту.
Чередуя свет дневной и кромешную божественную тьму,
Движутся в тебе вереницей невообразимо высокие Солнце и Луна,
А ещё выше над ними – мириады звёзд,
Внизу же – бесчисленные травы и воды, животные, горы, деревья.
Цель твоя загадочна, скрыт от глаз смысл жизни твоей,
И всё же впервые кажется мне теперь,
Что мысль моя начинает охватывать тебя,
Там, внизу, вышедшие из азиатских садов,
Бредут по земле Адам и Ева,
А следом за ними — их неисчислимые потомки,
Бредут пытливые, без устали исследующие,
Задающие путаные вопросы, беспрестанно ошибающиеся,
Беспокойные люди, чьи сердца никогда не бывают счастливы.
В.Т. Черноволенко «Лучистые мысли», 1966
Оставшись наедине с картинами Черноволенко, нельзя быть пассивным созерцателем. Они пробуждают мысль, наполняют мощной живительной энергией наши чувства. Окружающее воспринимается через драгоценный кристалл его творчества иным, и ты вдруг открываешь для себя, что не столь уж и важно, что хотел сказать художник, гораздо более важно то, что понял и увидел ты сам.
1К сожалению, в данном номере журнала «Ноосфера» №1 нигде не указан год его издания. После поисков по разным сетям Интернета удалось предположить именно этот год, а также то, что журнал выходил и в 2021 году. Однако наши дальнейшие поиски не увенчались успехом. – Прим. ред.
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