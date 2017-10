warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

39(3/2004) От редакции Наш журнал постоянно публикует работы учёных, касающиеся формирования на Земле духовно-экологической цивилизации, в которой ценностные ориентиры сосредоточены не на политике и экономике, а перенесены в область этических и нравственных категорий Бытия. Непосредственно этой теме была посвящена одна из прошедших (в 2002 году) наших научных конференций «Этика и наука будущего», которые мы ежегодно проводим совместно с Институтом востоковедения РАН и другими академическими институтами. В журнале «Дельфис» №2(38) за 2004 год мы опубликовали первую статью Любови Сергеевны ГОРДИНОЙ о необходимости создания такой конституции человечества, которая была бы построена на знании законов ноосферы и отвечала духовно-экологическим запросам нашего времени, а также будущего человечества. В этом номере журнала мы продолжаем начатый разговор и приводим основополагающие принципы Всеобщей Ноосферной Духовно-Экологической Конституции Человечества. Концепция Конституции человечества Гордина Л.С., Кандидат технических наук, доктор философских наук, профессор, академик Академии безопасности, обороны и правопорядка

Лимонад М.Ю., Кандидат археологических наук, доктор философии, профессор Мы - не пророки. Мы обычные люди, обеспокоенные судьбой дома своего. Переход в нашем рассмотрении к масштабам планеты и человечества в целом - давно назревшая необходимость. Мы предлагаем увидеть себя со стороны, из Космоса. С.Н. Рерих. Предупреждение человечеству Человечеству же впору кричать: «Планета в опасности! Спасайся, кто может!» Да оно уже и кричит голосами наиболее просвещённых или духовно сильных людей. Те, кто изучают развитие нашей цивилизации, с ужасом наблюдают, как земляне не иначе как пилят сук, на котором сидят. Словно в известном русском анекдоте: тех, кто предупреждает об опасности, сначала гонят, а потом изумлённо называют колдунами - надо же, и откуда они всё это знали? С упорством, достойным сожаления, человечество будто пытается как можно скорее покончить со своим домом - родной планетой, безжалостно расправляясь с ресурсами жизнедеятельности. Актуальность темы. В 3-м тысячелетии человечество вступило в новую фазу своего существования. Открытия последних десятилетий позволили продвинуться в раскрытии основных принципов строения Вселенной и вплотную подойти к созданию единой картины мира. В жизнь вошли новые термины: глобализация, биополе, биомагнитная ситуация, ноосфера, толерантность. Иной, космический, смысл приобретает духовность человека. Наука подошла к доказательству созидающего Разума. Стало очевидным существование единых законов мироздания, которые до этого описывались разными языками. Создаются очевидные предпосылки для диалога науки, религии и искусства. В то же время появилась реальная угроза существованию человека как биологического вида. Всё это обосновывает необходимость создания новых правил поведения людей в наступившем тысячелетии. Наивно полагать, что общество будущего обойдётся в своём устройстве без такого инструмента, как право. Разработка права закономерно продолжает Декларации, Хартии, Соглашения и Договора. Концепция Конституции человечества - следующий этап регулирования общественной жизни на планете Земля. Документ опирается не на насильственный механизм применения права, а на сознательное и добровольное следование ему во имя работы над общественным сознанием. Духовно-экологические аспекты жизнедеятельности человека в предлагаемой концепции рассматриваются как основа для достижения энергоинформационного благополучия человечества. Данный документ развивает идеи, изложенные в законопроекте «Об обеспечении энергоинформационного благополучия населения», подготовленном для Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Предлагается рассматривать человечество как духовно-эко- логическую категорию, обладающую признанным правовым статусом и социальной ролью. Правовой статус предусматривает наделение этой категории системой Генеральных прав и свобод, а также обязанностей, аналогичных Генеральным правам и свободам человека и гражданина, установленных ООН и расширенных в той части, которая касается специфики отношений человечества и планеты Земля. Социальную роль человечества предлагается рассматривать как сознательно организованную деятельность, гарантирующую сохранение природообусловленных принципов и ресурсов жизнедеятельности и обустройство мест проживания отдельных социальных групп на Земле, а также в пригодных для существования средах Земли и околоземного Космоса. Всеобщая Ноосферная Духовно-Экологическая Конституция Человечества является документом, обосновывающим новую форму праворегулирования в мировом сообществе в ближайшем будущем. Документ прописан исходя из основного понятия Конституции как закона о постоянном (вечном). Впервые духовно-эко-логические аспекты жизнедеятельности человека описываются в таких категориях, как энергия-информация-материя. Понятийный аппарат разрабатывался на протяжении семи лет учёными, юристами, культурологами, специалистами-международниками. Правовой документ исходит из триединства информации, энергии и вещества. Информация - структурированная энергия; вещество - уплотнённая энергия. Материальные тела сотворяются из элементарных частиц энергии и информации. Вселенная (окружающая среда) - это непрерывный процесс обмена и взаимопревращений информации, энергии и материи. Определение духовности связано с информационной составляющей (потенциальной энергией); души — с энергетической оболочкой духа (кинетической энергией); тела - с материальной (плотноматериальной) компонентой. Таким образом человек - это совокупность духовно-душевных составляющих (энергоинформационных), которые тесно связаны с космической и биологической ипостасью. Эти составляющие являются, в свою очередь, основой материальной компоненты (сомы, тела) и социальной ипостасью. Результаты современных научных исследований приводят к неумолимому выводу, что дальнейшее развитие цивилизации может происходить только в согласии с законами природы. Доказан нравственный характер законов устойчивости динамической структуры мира. Становится очевидным, что культура управления информацией - духовность - является единственным прогрессивным фактором развития человечества. В выступлении Президента РФ В.Путина на деловом саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» 15 ноября 2000 г. в Брунее было сказано: «Наш соотечественник Владимир Вернадский ещё в начале XX века создал учение об объединяющем человечество пространстве - ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». Предлагаемая Всеобщая Ноосферная Духовно-Экологическая Конституция Человечества — это своеобразный этический кодекс, максимально созвучный понятию «коллективная совесть человечества», то есть жизни в соответствии с едиными законами мироздания. Основным постулатом Конституции будет не наказание провинившихся, но поощрение справедливости. В разрешении стоящих перед человечеством задач, при крайне неблагоприятных тенденциях развития действующей цивилизации, настоящая Концепция определяет следующие цели: - обосновать необходимость принятия Всеобщей Ноосферной Духовно-Экологической Конституции Человечества; - разработать предложения по основным принципам и положениям Конституции, по её структуре; - дать перечень правовых актов, требующих разработки, дополнения или изменения. Объём Концепции около пяти печатных листов. Концепция объединяет разделы, освещающие следующие вопросы: 1. Состояние вопроса; духовно-экологические проблемы, регулируемые предлагаемым проектом. 2. Обоснование необходимости принятия Конституции. 3. Цели и задачи предлагаемой Конституции. 4. Понятия, применяемые в настоящем документе. 5. Сфера правового регулирования Конституции. 6. Основные принципы, положения и нормы проекта. 7. Духовно-экологическое энергоинформационное законодательство и отношения, им регулируемые. 8. Предполагаемый порядок разработки и введения проекта. 9. Принципы финансирования и внедрения Конституции. 10. Предлагаемая структура Конституции. 11. Ожидаемые результаты (последствия) принятия Конституции. 12. Международные законодательные акты, принятия которых потребует внедрение Конституции. Предложенный в концепции проект документа сочетает в себе традиционные и нетрадиционные черты. В целом, Конституция - вполне традиционный правовой акт. Его содержание в большей части - хорошо апробированные формы правовых норм. Это обеспечивает эволюционность в создаваемом праворегулировании, что особенно важно в переходный период. Относительно новым является переход от прав человека к правам человечества. Новая качественная ступень в оценке субъекта права трансформирует и права этого субъекта как качественно новой категории на традиционной апробированной основе. Мы не стремились к изменению формы изложения. Что касается структуры, то нами применены требования к написанию нормативных актов Международной организации стандартизации (ISO), поскольку правовые документы являются нормативными. Представляется возможным сделать Всемирное право системным и непротиворечивым по смыслу. Объём требований должен быть необходимым и достаточным. Сама концепция по форме также традиционна, что должно способствовать удобству её рассмотрения и принятия соответствующих решений. При переходе к такому субъекту права, как человечество, объектам Земля и Космос, известные по существующему законодательству правовые нормы получили новый угол рассмотрения. Например, права человека, кроме социальных, дополнились биологическим аспектом, а все субъекты права - энергоинформационными (космическими). Современные представления о единой картине мира потребовали не только признания не вполне изученных явлений в праве - это было раньше, это существует и теперь, - но и применения превентивного подхода. Если ситуация не наступит, то и право не будет применено, но если же вероятность её наступления станет непреложным фактом, то мы не должны оказаться жертвами своей правовой беспомощности. В частности, в Конституции предложено ввести суверенитет планеты Земля, распространив его и на околоземный Космос. Границы суверенного Космоса предложены условно, исходя из практики орбитальных космических полётов. По аналогии с морским правом, согласно которому околоземный Космос является «территориальным», а дальний - «нейтральным». Соответственно, объекты в Космосе, созданные людьми, - это экстерриториальное образование, где действует земное право. То же относится и к праву на жилище, которое в Концепции определено как среда жизнедеятельности человечества. По сути, человечество выступает как целостный организм, когда мы формулируем трактовку права на жизнь. Ряд новых норм введён, исходя из очевидных реалий жизни, ранее детально рассматривавшихся в праве без установления основных принципиальных подходов и в связи с этим порождавших нередко правовые нелепости. В полной мере это относится к брачно-семейным отношениям, где приходится уточнять определения, границы их применения, вопросы признания таких союзов и установления их правового статуса. Также уточнения должны коснуться большинства этических и психологических категорий, ранее декларированных, но не разъяснённых (например — жизнь, жизнедеятельность, смерть, совесть, достоинство, честь, репутация, справедливость, правильность). Здесь требуется точность. Полагаться на мнения случайных экспертов, создавая этическое право, не должно. Новыми являются комплексы правовых норм, касающиеся духовного достояния и душевного здоровья, опирающиеся на принцип энергоинформационного благополучия населения. Энергоинформационная составляющая введена в правовой оборот и для Земли, и для людей. Нельзя не считаться со статистикой фактов и событий, независимо от того, найдено ли им научное объяснение или нет, - ведь они существенно влияют на жизнь людей, права которых всегда должны защищаться. Основываясь на том, что Конституция носит духовно-экологический характер, в ней не делается упор на вопросы политико-экономические, собственности, финансы, хотя в структуре документа они присутствуют. Особо выделены аспекты мер, а также измеримости и организационные предложения на переходный период. Принцип единства измерений в правовом контексте дан расширительно, с учётом многообразия измерительных систем. Но для сохранения правила измерять подобное подобным, мы опираемся на высказывание Галилео Галилея: «Всё что измеримо, должно быть измерено, а что неизмеримо, должно стать таковым». Это в полной мере касается измерения времени на основе космических циклов обращения планет. Вводимые вслед за Конституцией Всемирные Кодексы и Законы необходимы для упорядочения наиболее общих правовых норм, применяемых в законодательствах различных сообществ, в том числе государств. Уточнённые понятия, сфера их применения, единое толкование правовых норм - один из путей интеграции существующих форм организации общества в единую цивилизацию - человечество планеты Земля. Организационные формы управления и координации жизнедеятельности, равно как и устанавливаемые взамен административных границы, носят функциональный характер, соответствующий совокупным нуждам и потребностям человечества и входящих в него социальных сообществ. Это связано и с традициями градостроительной организации расселения людей, функциональным и архитектурным зонированием территорий. При этом архитектурные аспекты формирования среды жизнедеятельности в Конституции рассмотрены как энергоинформационные свойства, кардинально определяющие условия и качество жизни. Любые правовые нормы не бесспорны. Мы не представляем эту работу как панацею для человечества, но внести свой вклад в исправление вектора развития общества нам представляется целесообразным и своевременным. Основными целями Конституции являются: 1. Сохранение человечества как единой, космически значимой цивилизации, его жизни и жизнедеятельности на неопределённо долгий срок. 2. Создание правовых основ жизнедеятельности человечества и защиты планеты как целостной космической экосистемы, исходя из сохранения человечества и жизни на Земле на неопределённо долгий срок. 3. Развитие сложившейся законодательной системы, уточнение сферы прав и свобод человека и человечества в части создания благоприятных условий для его жизнедеятельности и социального развития (продолжения цивилизации). 4. Установление правового баланса прав и свобод, с одной стороны, и ответственности и обязанностей, с другой стороны, в совершенствуемой правовой практике будущего миропорядка на Земле и в Космосе. 5. Установление новых духовно-экологических правовых норм, основанных на расширенных современных представлениях естествознания о природе энергетических и информационных взаимодействий, направленных на охрану общих (генеральных), конституционных и иных прав, безопасности граждан, государств и человечества в целом. 6. Контроль за внедрением и использованием в практике труднорегистрируемых воздействий, способных нанести значительный и, в ряде случаев, непоправимый ущерб природе и обществу, спровоцировать опасные направления изменения характера жизни людей и развития человека как биологического вида. Эти цели реализуются посредством: - установления правовых основ природообусловленных и ненасильственных принципов жизнедеятельности человечества, в том числе: полезного использования энергоинформационных явлений; - установления критериев и ответственности за преступления против жизнедеятельности человечества, а также за противоправное использование энергоинформационных воздействий и полного изживания такого рода негативных процессов; - разработки и реализации международных и государственных мер расширения возможностей населения по укреплению своего благополучия в указанной сфере; - компенсации нанесённого вреда и защиты от потенциального ущерба здоровью граждан, в том числе психическому, а также вреда имуществу, среде обитания, природе. Задачами законопроекта являются: - разработка правовых основ общемирового уровня в сфере духовно-экологических аспектов жизнедеятельности человека и человечества; - установление правового понятийного аппарата применительно к предметам праворегулирования Конституции; - определение основных понятий в духовно- экологической области; - установление базовых основ разработки всемирных регламентов, исходя из достижений современной стандартизации; - разработка правовых норм жизнедеятельности единой человеческой цивилизации, исходя из понимания космической роли и функций человека, Земли и человечества во Вселенной, в околоземном Космосе и различных средах планеты; - установление принципов и правовых норм организации человеческого общества на перспективу и управления общественной жизнедеятельностью в масштабах планеты и отдельных территорий; - разработка статуса Ноосферной Духовно- Экологической Ассамблеи Мира, структуры и полномочий её подразделений; - разработка правовых аспектов переходного периода к целостной мировой цивилизации - человечеству Земли 3-го тысячелетия; - установление основных этических принципов жизнедеятельности человечества; - установление основных критериев отнесения различных явлений к энергоинформационным; - установление основных прав и обязанностей граждан, их объединений, а также предприятий и организаций в области создания и применения энергоинформационных технологий и продукции, а также по учёту энергоинформационных явлений различного происхождения в жизнедеятельности человечества; - определение области праворегулирования и субъектов правоотношений в духовно-экологи-ческой сфере жизнедеятельности; - определение критериев приемлемости использования энергоинформационных явлений и устройств, в частности, в среде жизнедеятельности человека; - установление принципов международных отношений в указанной области; - разработка правовых основ образования в области энергоинформационного благополучия человечества; - установление основ регулирования в области духовно-экологической жизнедеятельности. В сферу праворегулирования разрабатываемого документа входят предмет и поле праворегулирования. Ожидаемые результаты принятия Конституции 1. Создание предпосылок для интеграции народов в Единую, космически значимую, разумно осуществляющую свою жизнь и жизнедеятельность цивилизацию - человечество планеты Земля. 2. Создание основ Всемирного космического права с учётом достижений и реалий развития современного мира. 3. Развитие сложившейся законодательной системы, уточнение сферы прав и свобод человека и человечества в части создания благоприятных условий для его жизнедеятельности и социального развития (продолжения цивилизации) на неопределённо долгий срок. 4. Развитие и совершенствование правовых норм общечеловеческой значимости - прав и свобод человека, дополнение их более высокими по значимости правовыми нормами - Генеральными правами, свободами и обязанностями человечества. 5. Формирование в человеческом обществе мировоззрения и осознания роли человечества не только на Земле, но и во Вселенной. 6. Установление всеобщего мира, прекращение насилия и войн, предотвращение гибели планеты и уничтожения жизни на ней развитого человеческого общества. 7. Создание общечеловеческого гражданского общества, сохраняющего свою планету как священную обитель жизни человека и человечества. 8. Возможность перехода от государственных границ к функционально-территориальным. 9. Установление правового статуса Земли как живого объекта и космически обусловленной среды жизнедеятельности человечества. 10. Создание предпосылок для своевременного эволюционного перехода от техносферной организации жизнедеятельности через биосферную к ноосферной, а также создания правовых основ ноосферной организации жизнедеятельности человеческого общества. 11. Формирование правового базиса в целях совершенствования измерения времени для нужд будущего общества при использовании ноосферных форм жизнедеятельности, то есть естественных космически обусловленных циклов жизни. С.Н.Рерих. Ты не должен этого видеть 12. Установление новых духовно-экологических правовых норм, в том числе в области энергоинформационного благополучия населения, основанных на расширенных современных представлениях естествознания о природе энергетических и информационных взаимодействий, направленных на охрану общих (генеральных), конституционных и иных прав, безопасности граждан, государств и человечества в целом. 13. Контроль за внедрением и использованием в практике трудно регистрируемых воздействий, способных нанести значительный и, в ряде случаев, непоправимый ущерб природе и обществу или спровоцировать опасные направления изменения характера жизни людей и развития человека как космического и биологического вида. Кроме того, в результате разработки и внедрения Конституции может быть достигнуто: - установление основных этических принципов жизнедеятельности человечества; - определение основных понятий в духовно-экологической области, установление основных критериев отнесения различных явлений к энергоинформационным; - установление основных прав и обязанностей граждан, их объединений, а также предприятий и организаций в области создания и применения энергоинформационных технологий и продукции, - установление правовых основ по учёту энергоинформационных явлений различного происхождения в жизнедеятельности человечества; - определение области праворегулирования и субъектов правоотношений в духовно-экологи- ческой сфере жизнедеятельности; - определение критериев приемлемости использования энергоинформационных явлений и устройств, в частности, в среде жизнедеятельности человека; - установление принципов межцивилизационных отношений в указанной области; - разработка научно обоснованных нормативно-правовых актов и разработка способов их рационального применения; - разработка правовых основ образования в области энергоинформационного благополучия человечества; - установление основ этического регулирования в духовно-экологической области; - положительные изменения в мировоззрении населения как важного природообусловленного социального фактора жизнедеятельности; - создание новых видов продукции, обладающих более высокой экологической и ноосферной безопасностью и принципиально новыми возможностями; - социальная интеграция населения, особенно деятелей науки, культуры, религии и общественной практики; - внедрение новых видов защиты и поддержания здоровья человека; - создание дополнительных предпосылок для сохранения человеческого рода на планете в целом; - снижение потенциальных возможностей насильственного порабощения воли и сознания людей, их эксплуатации с корыстными целями; - выработка новых эффективных гуманных средств и способов взаимодействия и общения населения, его различных социальных групп при решении конфликтных или социально значимых проблем развития общества.