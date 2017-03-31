Контакты семьи Рерихов с советской интеллигенцией в Москве. Люди и судьбы
В 1926 году три члена семьи Рерихов1 прибыли в Москву, где провели полтора месяца2 Посещение Москвы являлось частью большого проекта Центральноазиатской экспедиции, которая стартовала в 1923 году из Индии3. Экспедиция имела масштабные исследовательские, культурологические и геополитические цели. Пребывание Рерихов в Москве было чрезвычайно насыщенным встречами, которые, безусловно, подчинялись задачам, стоявшим перед экспедицией. Некоторые из этих контактов имели эпизодический или вынужденный характер, однако были и такие, которые получили своё развитие и глубоко отразились в дальнейшем на человеческих судьбах. Условно контакты Рерихов в Москве можно разделить на несколько групп.
В первую группу входили члены советского правительства, с которыми Рерихи пытались установить тесные контакты, в том числе для обсуждения проекта объединения Азии под знаменем обновлённого буддизма. В первую очередь это: нарком иностранных дел Г.В.Чичерин4, представитель НКИД в Ленинграде Г.И.Вайнштейн, нарком просвещения А.В.Луначарский5, заместитель председателя ОГПУ А.М.Трилиссер, член Коллегии ОГПУ Г.И.Бокий6, член ЦКК партии Н.К.Крупская. К этой же группе можно отнести и жену Льва Троцкого – Н.И.Седову7, супругу Луначарского – Н.А.Луначарскую-Розенель, а также О.Д.Каменеву.
Во-вторых, это советские чиновники и учёные, непосредственно связанные с проектом концессии «Белуха», который продвигали Рерихи. Это начальник Горного отдела при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) В.М.Свердлов8, управделами Концессионного комитета М.С.Япольский, заместитель заведующего Горным отделом ВСНХ СССР А.И.Игнатьев, учёные – горный инженер Т.Н.Пономарёв, сборщик минералов Б.Н.Гиммельфарб, завхоз исследовательской партии С.П.Перевозчиков, геолог А.И.Юферов.
К третьей группе можно отнести друзей и бывших российских сотрудников Рериха: архитектора А.В.Щусева, художника и искусствоведа И.Э.Грабаря, директора Театрального музея А.А.Бахрушина, театрального режиссёра К.С.Станиславского и других.
Н.К.Рерих и А.В.Щусев. 1926 г. Москва
Особо можно выделить художника и политического деятеля Алексея Александровича Вольтера – бывшего ученика Н.К.Рериха по рисовальной школе ИОПХ (Императорское общество поощрения художеств). Впоследствии в очерке «Народная Академия» Рерих напишет: «Помню прекрасную беседу с Вольтером — было полное единение и понимание. Впоследствии, в 1926 году, Вольтер пришёл к нам в Москве и написал под псевдонимом Солин глубокую статью под названием: “Как свежи заветы Учителя”. Между тем Вольтер – первый председатель МОСХа, директор Центрального кустарного музея ВСНХ (1920–1928), директор Третьяковской галереи (1932–1934).
В Москве Рерихи встретились и с людьми, которых хорошо знали и с которыми были дружны ещё в Америке. Это чета Макаровых (Николай Павлович и Алла Юрьевна)9, а также семья Переферкович (Михаил Самойлович и Мария Александровна)10. В Москве они входили в постоянный и доверительный круг общения Рерихов. Так же как и искусствовед Михаил Васильевич Бабенчиков11 и его супруга, знакомые с Рерихами ещё с 1914 года. В 1926 году, после отъезда Рерихов, Михаил Васильевич напишет воспоминания «Мысли о Рерихе»12 и сыграет свою роль в судьбе рериховского наследия в СССР.
Юрий Анненков, Портрет искусствоведа М.В.Бабенчикова. 1921 г.
Следующий и наиболее близкий круг общения – это двоюродный брат Е.И.Рерих Степан Степанович Митусов13 и младший брат Н.К.Рериха – Борис Константинович Рерих14, приехавшие для встречи с Рерихами из Ленинграда. С Борисом Николаевичем Рерихи связывали основную часть развития проектов «Белуха» и «Ур», с С.С.Митусовым – задачу непосредственного распространения Учения Живой Этики в Советском Союзе.
К этому кругу сто́ит отнести революционера и писателя Андрея Владимировича Соколова (известного также под псевдонимом Станислав Вольский). Соколов познакомился с Рерихами ещё в Лондоне и при встрече в Москве получил от них знаки наибольшего приближения15. Впоследствии Андрей Владимирович станет другом и наставником художников составлявших творческую группу «Каврига» (Александр Павлович Баранов, (псевд. – Сардан), Пётр Петрович Фатеев, Вера Николаевна Пшесецкая (псевд. – Руна), Борис Алексеевич Смирнов), которые также получили духовный и творческий импульс от общения с Рерихами в Москве.
Встреча художников с Рерихами была неслучайна. Группа начала формироваться в 1922 году со встречи Фатеева и Смирнова. Художники были вдохновлены Чюрлёнисом, Рерихом, Кандинским. Они исповедовали музыкальность в живописи, принцип духовного начала, лежащего в основе изображения. Уже в 1914 году Фатеев начинает цикл картин «Космос». В более глубоком мировоззренческом плане художникам были близки теософские концепции, которые несли космичность восприятия мира, синтез искусств, идею искусства как ведущей, преображающей социальной силы.
Борис Смирнов к тому же был племянником Александра Павловича Иванова – биографа и друга Н.К.Рериха по Санкт-Петербургу. В Москве Рерих побывал в гостях у Фатеева, Пшесецкой и Баранова, познакомившись с их творчеством. Одну из работ Петра Фатеева – «Звёздное небо» – Рерих приобрёл для музея в Нью-Йорке, где она позже экспонировалась. Во время встреч Рерих познакомил художников с Учением Живой Этики.
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Рерихи покинули Москву 22 апреля 1926 года, направившись через всю Россию на Алтай, а после – в монгольский Улан-Батор. Уезжая из Москвы, Рерихи планировали продолжить сотрудничество с Советской Россией. В перспективах было создание концессии на Советском Алтае и в Туве. Они мечтали о создании города в районе алтайской горы Белуха. Были и надежды на идеологический сдвиг в советском обществе, преодоление воинствующего атеизма.
По этой причине сотрудники Рерихов, супруги Лихтман, повторно побывают в Москве уже в 1927 году, где проведут переговоры по намечающимся концессиям и ещё раз закрепят связи с теми, с кем ранее встречались Рерихи.
Б.К.Рерих в 1927 году становится официальным представителем в СССР основанных рериховским кругом корпораций «Белуха» и «Ур». Вместе с Лихманами он участвует в переговорах с советскими чиновниками. В том же 1927 году встречался с Рерихами в Улан-Баторе.
Группа «Амаравелла» (слева направо): сидят А.П.Сардан, П.П.Фатеев, В.Н.Пшесецкая (Руна), стоят С.И.Шиголев, БА.Смирнов-Русецкий, В.Т.Черноволенко
Группа «Каврига», которая к тому времени пополнилась новыми членами и была переименована в «Амаравеллу»16, получит от Лихтманов приглашение принять участие в американской выставке, организованной рериховским центром «Корона Мунди».
Выставка открылась весной 1927 года в Нью-Йорке. На ней, помимо работ «Амаравеллы», были представлены 53 работы известных художников Америки, Франции, Японии, Индии, Германии, Австралии, Швейцарии, включая такие величины как Поль Гоген, Рокуэлл Кент, Фелисьен Ропс и других. На выставке были проданы триптих Шиголева «Смерть» и картина Смирнова «Гора света». Вскоре художникам пришло приглашение принять участие в следующей, международной выставке, которая состоялась в Чикаго уже в 1928 году.
Общение с Рерихом фактически определило жизненный путь Бориса Смирнова как путь художника. По рекомендации Николая Константиновича Смирнов поступил в Художественное училище (ВХУТЕМАС). Впоследствии он обозначал как определяющее своё знакомство с Рерихами, Митусовыми, Борисом Константиновичем Рерихом, Александром Ефимовичем Быстровым17, Андреем Владимировичем Соколовым. С 1927 по 1930 год Смирнов вёл переписку с Зинаидой Лихтман как представителем Нью-Йоркского музея Рериха.
Б.А.Смирнов и С.С.Митусов. 30-е гг.
В дневниках Зинаиды Лихтман, в записи от 14 октября 1928 года можно прочесть: «Сегодня утром гуляли с Николаем Константиновичем,.. Он сказал, что [нужно] написать Смирнову и Баранову – пусть изучают Учение, расширяют сознание, работают дальше и глубже по их специальности – и что в будущей научной станции на Гималаях и по их отделам будет работа, и в будущем и они смогут приложить свой труд. Послать на имя Руны [Пшесицкой] для них Книги»18.
Однако этим планам не сужено было сбыться. Уже в 1929 году политическая ситуация в Советском Союзе резко поменяется, и окно возможностей закроется. Вместе с тем судьба тех, с кем в 1926 году встречались Рерихи, в большинстве случаев сложилась непросто.
Многие правительственные чиновники, с которыми контактировали Рерихи, ушли из жизни или были уничтожены ещё до начала Второй мировой войны. Г.В.Чичерин в июле 1930 года был отправлен на пенсию и в 1936 году умер в безвестности от «меланхолии и бездеятельности». Вайнштейн арестован в августе 1939 года, расстрелян в 1940 году. А.М.Трилиссер был арестован в 1938 году и расстрелян в феврале 1940 года. Г.И.Бокий арестован и расстрелян в 1937 году. Супруга Л.Троцкого, Н.А.Седова, в 1929 году эмигрировала с мужем в Турцию, пережила убийство мужа, скончалась в 1962 году во Франции. В.М.Свердлов арестован в октябре 1938 года и расстрелян в 1939 году.
В феврале 1929 года прошёл обыск на квартире Б.К.Рериха. В мае 1931 года он был арестован и приговорён к трём годам заключения. Отбывал наказание в закрытом Особом конструкторском техническом бюро №12 («шарашке») в качестве архитектора. Был условно-досрочно освобождён в 1933 году.
В том же 1929 году были арестованы и члены группы «Амеравелла» – Баранов и Пшесецкая. Баранов вскоре был отпущен, а Пшесецкая осуждена и на три года сослана в Архангельск. После этих событий группа фактически распалась. Начали сказываться и материальные причины, которые не позволяли художникам, далёким от идеологических тенденций, посвящать всё своё время творчеству. Баранов, Шиголев, Черноволенко ушли из живописи19. Смирнов был вынужден работать по первой специальности – металловедению, посвящая живописи свои поездки во время каникул и отпусков.
С.С.Митусов, предчувствуя аресты, в 1932 году был вынужден фактически бежать в северный Хибиногорск (ныне г. Кировск), где жил и работал до 1935 года. В Хибиногорске Митусов стал одним из организаторов рабочей консерватории. По возвращении в Ленинград продолжил педагогическую, концертную и просветительскую деятельность20.
Николай Павлович Макаров, конец 20-х гг. Мемориальная табличка на доме, где в ссылке жила семья Макаровых, с. Викторополь
Николай Макаров был арестован летом 1930 года21, провёл пять лет в Бутырской тюрьме и ярославском политизоляторе, после чего был сослан в Воронежскую, затем Ростовскую области и далее – в ворошиловградский зерносовхоз «Викторополь» на должность экономиста22, где проработал до 1947 года. С 1948 года Макаров – профессор Ворошиловградского сельскохозяйственного института, в 1955–1973 годах – Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования. Его жена, Алла, последует за ним в ссылку, и станет известным переводчиком23.
Нелишне будет упомянуть, что в марте 1930 года в Ленинграде был арестован ещё один сотрудник Рерихов – доктор Константин Николаевич Рябинин24. Он принимал непосредственное участие в Центральноазиатской экспедиции Рерихов и вернулся в СССР после её окончания. Рябинин был осуждён на пять лет с пребыванием в Соловецком лагере, но освобождён досрочно, с запретом проживания в крупных городах.
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Начиная с 1936 года Рерихи будут стремиться вернуться на Родину. В связи с этим попытаются восстановить прежние связи с интеллигенцией в Москве25. В духовных дневниках Е.И.Рерих в записи от 6 июля 1936 года можно прочесть: «Но не ищите много прежних друзей. Новые и в новом понимании устремятся к вам. Найдите Смирнова, также Соколова, можно через Ригу. Можно – также Ястремжецкого»26. И от 29 сентября 1937 года: « …запишите имена – Говорцов, Кузмин, Растеряев, Миклушин, Подорожный, Алексеев, Смирнов, Силин, Шварц – все полезны».
Среди перечисленных фамилий нам знакомы Борис Алексеевич Смирнов, Андрей Владимировича Соколов, Алексей Александрович Вольтер (пс. – Си[о]лин). В списке также можно выделить фамилию Кузмина. Вероятно, речь идёт о Михаиле Алексеевиче Кузмине – поэте, драматурге, композиторе. В биографии Кузмина довольно много мировоззренческих параллелей с Рерихом27. Кузмин и Рерих непосредственно вместе соприкасались в 1909 году во время работы над постановкой пьесы А.М.Ремизова «Трагедия об Иуде, принце Искариотском». Причем Кузмин связан с Рерихом не только через их общего друга – Ремизова, но и через Чичерина, с которым Кузмин был более чем в дружеских отношениях. В 1923 году Кузминым был написан очерк «Н.К.Рерих», который вышел отдельной брошюрой28.
Знакома также фамилия Алексеева. Вероятно, речь идёт о Василии Михайловиче Алексееве – крупном советском филологе29, с которым Рерих был знаком ещё по университету30.
Тем не менее, стремления Рерихов вернуться на Родину не оправдались. Все поданные прошения (прямые и косвенные) остались без ответа.
В 1937 году вновь был арестован доктор Рябинин31, а в 1941 году последовал арест Смирнова и Соколова. Смирнов был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, а после окончания срока, в 1951 году, вновь осуждён, с бессрочной высылкой в Акмалинскую область. Война унесёт Митусова (1942) и Шиголева (1943). В 1945 (46) году в Архангельской области уйдёт из жизни Пшесецкая, которая так и не вернулась в Москву после высылки. В том же 1945 году в Москве уйдёт из жизни Б.К.Рерих.
Из семьи Рерихов на Родину в 1957 году, уже после смерти родителей, вернётся только Ю.Н.Рерих. Его приезд в Москву ознаменует собой новый этап встреч московской интеллигенции с наследием семьи Рерихов.
Практически сразу после возвращения состоялась долгожданная встреча Ю.Н.Рериха с Б.А.Смирновым-Русецким, который к тому времени был реабилитирован и вернулся в Москву из казахстанской ссылки. Будут два с половиной года плодотворного сотрудничества32. Спустя десятилетия, в 1990 году, Смирнов-Русецкий, уже известный художник, возглавит московское Рериховское общество. Будут также встречи Ю.Н.Рериха и с другим членом «Амаравеллы» – Виктором Тихоновичем Черноволенко. Они вдохнут в художника силы на новый плодотворный этап творчества. Сегодня картины обоих художников находятся в коллекциях музеев, дополняя собрания картин Н.К.Рериха.
Из семьи Митусовых ко времени возвращения Ю.Н.Рериха в живых остались только две дочери С.С.Митусова – Людмила и Татьяна, явившиеся хранителями Рериховского наследия, спасённого и сохранённого отцом. Впоследствии семейное собрание картин, мебели, личных вещей Рерихов и документов войдёт в основу нескольких музеев33 и в фонды государственных библиотек.
Немалую роль в сохранении наследия Рерихов сыграет М.В.Бабенчиков, который остался дружен с Б.К.Рерихом и поддерживал переписку с Н.К.Рерихом вплоть до конца Второй мировой войны. После кончины Бабенчикова в 1956 году в РГАЛИ будет сформирован фонд34, в состав которого войдут многие уникальные материалы по Рериховскому наследию, сохранённые некогда Б.К.Рерихом. Другая часть Рериховского наследия, сохранённого Борисом Константиновичем, попадёт в Третьяковскую галерею35 и Горловский художественный музей36. В судьбе наследия самого Б.К.Рериха примет участие А.В.Щусев. По его настоянию возглавляемый им Музей русской архитектуры в 1946 году выкупит у вдовы Б.К.Рериха чертежи и рисунки мужа.
Безусловно, символический «круг Рерихов» в России не ограничивается московскими встречами. Он гораздо шире. Это глубокие связи Рерихов с родным для них Санкт-Петербургом, связи с Прибалтийскими республиками, с Сибирью и т.д. Мы лишь кратко коснулись некоторых эпизодов, связанных с полуторамесячным пребыванием Рерихов в Москве в 1926 году, каждый из которых, в свою очередь, может стать предметом отдельного крупного исследования.
1 Н.К.Рерих, Е.И.Рерих, С.Н.Рерих. Помимо них в состав группы входили буддист геген Лобзанг и ладакский юноша Рамзана Кошаль. В Москве группа объединилась с членами правления Нью-Йоркского музея Рериха – четой Лихтман (Зинаидой и Морисом), приехавшей в Москву утром того же дня из Берлина.
2 Рерихи прибыли в Москву 13 июня 1926 года и отбыли на Алтай 22 июля 1926 года.
3 Датировка согласно Ю.Н.Рериху – «По тропам Срединной Азии»: «Экспедиция выехала из Нью-Йорка в мае 1923 года…».
4 С Чичериным Рериха связывали не только деловые отношения, но и давнее близкое знакомство со студенческих времён. В свою очередь, Чичерин был дружен с Михаилом Кузминым (см. далее). При встрече с Чичериным Рерихи передали два «письма Махатм» советскому правительству и гималайскую землю «на могилу брата нашего Махатмы Ленина».
5 При встрече с Луначарским Рерих передал в дар советскому правительству ряд картин, в том числе серию «Майтрейя».
6 В воспоминаниях И.М.Богданова цитирует неопубликованное письмо Н.К.Рериха в НКИД: «В 1926 году в Москве мы, то есть я, моя жена и сын Юрий, имели долгие добрые беседы с Чичериным, Луначарским, Бокием. Мы хотели тогда же остаться на Родине, приобщившись к строительству. Но мы должны были ехать в Тибетскую экспедицию, и Бокий советовал не упускать этой редкой возможности». См.: ГАРФ 9576 оп. 20 д. 601, 19, л.15–18.
7 Возможно, с Рерихом её связывал и идейный интерес, т.к. Н.И.Седова с 1918 по 1928 год – заведующая отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, созданным в мае 1918 года по инициативе И.Э.Грабаря. Седова также способствовала оформлению транзита картин Рериха, написанных в Индии и Центральной Азии, в Нью-Йоркский музей Рериха.
8 В.М.Свердлов также проявлял активный интерес к философским воззрениям Рериха.
9 Летом 1920 г. Н.П.Макаров (1887–1980), к тому времени профессор МГУ и Московского кооперативного института, выезжал в заграничную командировку для ознакомления с опытом организации с.-х. производства США и Западной Европы. Из архивных записей Аллы Макаровой: «Нас познакомил Н.К.Рерих – знаменитый русский художник. <...> От него я узнала, что в Нью-Йорке сейчас организуется выставка под названием “Созидание Америки” (America Making). Председатель комиссии по устройству русской секции выставки — молодой профессор Макаров, недавно приехавший из Москвы. Я приняла участие в работе по устройству выставки как член комиссии. Наш павильон хорошо знакомил посетителей с русским искусством. Не удивительно — ведь в работе по подготовке выставки принимал деятельное участие Н.К.Рерих!». Николай и Алла поженились 7 сентября 1921 г. На их свадьбе свидетелями были Н.И.Вавилов и Н.К.Рерих. В адресатах книг Живой Этики Рерих упоминает Макаровых наряду с Луначарским, Горьким, Быстровым, Бородиным и Митусовым. На момент встречи с Рерихами в Москве Макаров – декан экономического ф-та Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, чл. президиума Земплана Наркомзема РСФСР.
10 М.С.Переферкович – зав. отделом животноводства в Управлении сельского хозяйства Наркомата земледелия РСФСР. Командирован в середине 1920-х гг. в США для закупки тонкорунных овец.
11 Бабенчиков М.В. (1890–1957) – искусствовед, театральный и художественный критик, преподаватель, писатель, поэт, художник. Автор публикаций по истории декоративного и изобразительного искусства России, Грузии, Армении. Сразу после революции стал членом Петроградской коллегии Театрального отдела Наркомпроса. Возглавлял Ярославский губернский подотдел по делам музеев и охраны памятников старины и искусства, директор Ярославских музеев (1920–1921). В 1923 г. издал книгу «Ал. Блок и Россия». Вёл переписку с Рерихом. В 1926 г. написал и опубликовал воспоминания о Есенине. Работал в Москве, в отделе бытовой иллюстрации ГИМ (1930). В последние годы своей жизни работал в Высшем художественно-промышленном училище. В воспоминаниях писал: «Слепы те, кто видит в Рерихе только живописца. Мудры видящие в нём одного из величайших духовных вождей нашей эры».
12 Бабенчиков М. Мысли о Рерихе // Держава Рериха. М., 1994. С. 115.
13 Митусов С.С. (1878–1942) – музыкант, педагог, давний друг и сотрудник Н.К.Рериха по ИОПХ, двоюродный брат и друг детства Е.И.Рерих. Вёл переписку с Рерихами. В начале 20-х гг. спас культурное наследие семьи Рерихов, оставшееся на квартире Рерихов в Ленинграде. В 1917–1920 гг. выступал с концертами классической музыки совместно с Н.Рихтером, в 1918–1919 гг. работал в Музыкальном отделе Наркомпроса (благодаря попечительству М.Горького и А.Луначарского). В 1920–1921 гг. работал пианистом и хормейстером в Палас-Театре (Театре комической оперы) под руководством К.Марджанова. В 1922–1929 гг. преподавал в Гос. институте музыкального просвещения (ГИМП), где руководил классами камерного ансамбля и вокально-камерным классом. Через Митусова книги Живой Этики передавались Луначарскому и другим правительственным чиновникам. В 20–30-е гг. поддерживал связь с кругом учеников Рериха и Б.К.Рерихом.
14 Рерих Б.К. (1885–1945) – художник, архитектор, археолог, младший брат Н.К.Рериха и сотрудник Н.К.Рериха по ИОПХ. В 1913 г. преподавал в школе ИОПХ, а с 1916 г. исполнял обязанности директора Школы ИОПХ, в 1918 г. избран проректором школы. С 1919 по 1923 гг. работал в Киеве заведующим секцией художественного образования Наркомпроса Украины. В 1923 г. вернулся в Ленинград. С 1923 по 1925 гг. был помощником по учебной части и заместителем заведующего Государственного художественно-промышленного техникума (бывш. ИОПХ), а также проректором Архитектурного института. Вместе с С.С.Митусовым участвовал в деле сохранения рериховского наследия в Ленинграде. Вёл переписку с Н.К.Рерихом.
15 К примеру, в духовном дневнике Е.И.Рерих есть запись от 12 июля 1926 г.: «Урусвати может дать Соколову знак». Речь идёт о знаках в виде платка (реже – кольца), которые Рерихи вручали лицам, имевшим с ними духовную близость и высокую степень доверия.
16 К тому времени к группе присоединились ещё два участника – Сергей Иванович Шиголев и Виктор Тихонович Черноволенко.
17 Быстров А.Е. (1885–1979) – с октября 1925-го Генеральный консул СССР в Урумчи, также выполнял задания разведотдела Среднеазиатского военного округа. Тесно общался с Рерихами в Урумчи весной 1926 г. Симпатизировал идеям Рериха, получил знаки наивысшего доверия. В 1928 г. вернулся в Москву, общался с кругом учеников Рериха. В 30-х гг. был обвинён в троцкизме, исключён из партии и разжалован. Участник рериховского движения в СССР 60–70-х гг.
18 Имена художников встречаются в дневниках Е.И.Рерих несколько раз. Упоминания о Смирнове – более шести раз, начиная с 1926 г. по 1937 г.
19 А.П.Баранов перешёл на работу режиссёра в киностудию научно-популярных фильмов. С.И.Шиголев занялся мультипликацией. В.Т.Черноволенко выехал работать снабженцем по договору в Приморский край.
20 Многие из учеников С.С.Митусова стали впоследствии выдающимися певцами (Е.И.Антипова, В.Р.Сливинский, Т.Я.Новожилова, Л.А.Вительс, И.М.Либготт и др.).
21 Арестован по обвинению по делу о контрреволюционной Трудовой крестьянской партии, одним из вдохновителей и функционером которой якобы являлся Н.П.Макаров.
22 Интересна судьба детей Макаровых. Старший сын, Андрей, пройдя через войну (награждён орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги»), стал известным художником-пейзажистом. Был женат на художнице Елене Леоновой – дочери известного писателя Леонида Леонова. Младший сын учёного, Юрий, кадровый военный, активно занимался сохранением памяти об отце и сбережением его домашнего архива и библиотеки.
23 Впервые на русский язык перевела такие книги, как «Всадник без головы», известен целый ряд её собственных художественных произведений.
24 Рябинин К.Н. (1877–1955) – врач (терапевт, психиатр), действительный статский советник, награждён орденами Св. Анны и Св. Станислава, медалями. В 1918–1921 гг. заведует госпитально-больничным отделом комиссариата Петрограда. С августа 1921 г. по 1927 г. – судовой врач. С 1927 г. – врач портовой лаборатории и карантинной службы в Ленинграде, сотрудник врачебно-контрольной комиссии Ленинграда. Поддерживал кантаты с семьёй Рерихов, наблюдал за здоровьем Е.И.Рерих, был в дружеских отношениях с Б.К.Рерихом. В марте 1927 г. вместе с Б.К.Рерихом и Лихтманами выехал в Улан-Батор для участия в Центральноазиатской экспедиции.
25 Переписка Рериха с Грабарём и Щусевым фактически не прекращалась с момента отъезда Рерихов из Москвы, однако не была интенсивной.
26 Попытки Рерихов выполнить это поручение можно видеть в переписке 30-х гг. В письме от 17 августа 1936 г. Ю.Н.Рерих шифром пишет З.Г.Лихтман: «Относительно известного Вам Смирнова советую запросить у “Криштян Саэнс Монитора” адрес указанного Чемберлэна и затем от него узнать возможные способы сообщения. Имейте в виду, что этот Чемберлэн написал весьма критическую, возможно, и справедливую, книгу о всём им виденном, но, конечно, не сделался “персона грата”. Это нужно иметь в виду, чтобы не повредить Смирнову. Думаю, что после введения новой конституции переписка значительно облегчится».
27 Рерих упоминает имя Кузмина в очерке «Ведущая» (1944 г.): «…упоминаются имена писателей и художественных критиков: Бабенчикова, Голлербаха, Кузмина, Дмитриева и других, умевших дать верные оценки». Имя Кузмина также упомянуто в предисловии к монографии «Рерих» (Рига, 1939 г.): «Среди русских и западноевропейских мастеров Рерих занимает особое место. М.Кузмин в своей монографии называет Рериха “явлением единственным в Русском Искусстве и неповторимым”».
28 М.Кузмин. «Рерих» // М.: из-во Всероссийского комитета помощи инвалидам войны при ВЦИК, 1923.
29 Василий Михайлович Алексеев (1881–1951), окончил в 1902 г. восточный факультет Петербургского университета, с 1918 г. – профессор Петроградского университета, с 1929 г. – академик АН СССР.
30 После университета у него в мастерской в Поварском переулке собирался «очень ценный кружок – Лосский, Метальников, Алексеев, Тарасов… Бывали хорошие беседы» (Рерих Н.К. Мысль. 1937. // ПРС. №1. СПб., 1998. С. 30).
31 Рябинин пробудет в лагерях вплоть до 1947 г., окончит жизнь в Муроме.
32 Ю.Н.Рерих уйдёт из жизни 21 мая 1960 г.
33 Музей-усадьба Н.К.Рериха в Изваре, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая в Барнауле, Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. Также картины из собрания Митусовых попали в фонды Русского музея.
36 В 1962 г. через коллекционера С.А.Мухина.
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