Список литературы

[1] Krichevsky S. The Cosmic Future of Man and Mankind: Problems and Prospects. Russian Journal of Philosophical Sciences, №9, 2013, рр. 38–43.

[2] Krichevsky S. Cosmic Humanity: Utopia, Realities, Prospects. Future Human Image, №7, 2017, рр. 50–70.

[3] Сухонос С.И. Логика эволюции человечества., М., Экономика, 2007.

[4] Krichevsky S., Udartsev S. Space State on Earth and Beyond: Philosophy, Models, Experience and Prospects. Philosophy and Cosmology, Vol. 23, 2019, рр. 30–52. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/23/4 .