Всё более актуальной становится проблема освоения Солнечной системы с помощью управляемых с Земли кибернетических систем и роботов. Об этом много пишут писатели-фантасты, есть указания в серьёзных эзотерических текстах, в предсказаниях учёных-провидцев. Но для научно обоснованных проектов этого недостаточно. О том, какие ещё могут быть варианты освоения космоса, пишет в своей статье кандидат технических наук, профессор Российской академии естествознания Сергей Иванович СУХОНОС.

Введение

В ХХ веке человечество мечтало о космосе и во второй его половине совершило самые значимые шаги в его изучении и освоении. Но к концу ХХ века темп освоения космоса резко упал [1,2]. Дальше Международной космической станции космонавты не летают, о Луне и Марсе много пишут в СМИ, но реальных проектов их освоения пока нет.

Главная причина спада интереса к освоению космоса – трудности пребывания человека в открытом пространстве, которые можно свести к четырём очевидным факторам: радиация, невесомость, непригодная для жизни среда открытого космоса (низкая температура, вакуум и т. п.) и невозможность выращивать полноценные продукты в небольших экосистемах. Последнее показал эксперимент «Биосфера-2»2. Именно поэтому многие достаточно долго побывавшие на орбите космонавты утверждают, что человеку не место в космическом пространстве.

Безусловно, все перечисленные проблемы могут быть как-то решены со временем. Например, путём создания генно-модифицированных человеческих организмов, которым не страшна будет радиация3. Есть смелые фантазии о конструировании киборгов (естественно, тоже из людей). Возможно, что при очень больших размерах космических станций можно будет за счёт их вращения получить и искусственное тяготение. Вероятно, что биотехнологии в будущем позволят выращивать мясо и хлеб с помощью бактерий, а бактерии станут питаться радиацией и другими видами излучений. Но в любом случае останется главная проблема – враждебная среда холодного космического вакуума. Поэтому жить космонавтам всё равно придётся внутри герметичных капсул разного размера. И никакие «гибриды», сочетающие людей и роботов, последнюю проблему не решат, ибо органическая жизнь основана на воде, а в открытом космосе, на Луне и Марсе она мгновенно замерзает.

Учитывая все эти невероятные проблемы, невольно задаёшься вопросом: а зачем человеку космос? С околоземным пространством всё понятно – наблюдение за Землёй, связь и прочее. И здесь практически всё успешно решают автоматы. Колонизация планет для того, чтобы спасти Землю от перенаселения? Но освоение Луны, а тем более Марса с этой целью выглядит как утопия. Тем более что жить там смогут при огромных затратах максимум тысячи человек, что не решает проблемы перенаселённости Земли миллиардами.

Единственная прагматичная задача, которая оправдывает пилотируемые полёты и не вызывает сомнений, – это создание космической энергетики для разрешения назревающих на планете экологических и энергетических проблем. В первую очередь речь идёт о сборе и передаче на Землю солнечной энергии (рис.1).

Рис. 1. Схема сбора и переработки солнечного излучения

Но если в ХХ веке такие станции планировалось создавать с помощью людей, то в ХХI веке благодаря информационно-кибернетической революции уже вполне зримо встаёт возможность использовать для этой цели роботов, точнее автоматы.

Как же быть тогда с мечтой второй половины ХХ века о расселении человечества в космосе? Выходит, на пыльных тропинках далёких планет человек уже не оставит следов. Тут мы сталкиваемся с глобальным противоречием в идеологии освоения космических пространств. Романтика ХХ века по инерции тянет нас к пилотируемым полётам, а рационализм ХХI века – к передаче этой миссии автоматам и роботам. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо взглянуть на развитие жизни с самых больших высот её эволюционного пути [3].

Этапы эволюции биосферы и человечества на Земле и в космосе

Начнём с того, что жизнь на Земле зародилась в океане в виде одноклеточных организмов. Спустя два миллиарда лет она вышла уже на сушу, прошли сотни миллионов лет, и взлетела в небо – появились птицы. Так за три миллиарда лет жизнь поэтапно освоила три фазовых состояния вещества – жидкое, твёрдое и газообразное.

Физика знает ещё одно фазовое состояние – плазму. И она – редкий гость на нашей планете, а вот в открытом космосе всё наоборот – более 90% вещества находится именно в плазменном состоянии. Прежде всего это звёзды. Следовательно, следующий шаг жизни очевиден – освоение плазмы и её «вместилища» – космического пространства.

Спрашивается при этом, можно ли отнести к случайности тот факт, что несколько миллионов лет назад появляется новый вид – человек, который выжил в дикой природе в первую очередь потому, что овладел сначала костром, а потом стал использовать огонь во многих областях своей жизнедеятельности. Заметим, что огонь физики называют вырожденным состоянием плазмы, а глобальной целью человечества в области новой энергетики является создание термоядерного плазменного управляемого реактора (эксперименты длятся уже около 70 лет).

Человек – единственное существо на планете, которое не только не боится огня, а всё в большей степени использует его в своей деятельности, постепенно наращивая его внешнюю мощь. Легенда о Прометее в древнегреческой интерпретации как раз и свидетельствует, что именно огонь был целенаправленно подарен Прометеем людям, чтобы они могли защищаться от диких зверей и холода. И очень символичным можно считать название лучшего советского фильма про освоение космоса – «Укрощение огня».

Применяя метод экстраполяции, можно предположить, что жизнь как планетарное, развивающееся явление, освоив три фазовых состояния вещества, предприняла титаническое эволюционное усилие и создала человека, вооружив его изначально внешним огнём. Создала с главной целью – выйти в следующую среду, в космическое пространство.

И уже сегодня мы видим, что человек как вид не обманул эволюционные надежды жизни, он таки вышел в космос, опираясь всё на тот же прометеев огонь. При этом человек предварительно пробежал длительный путь эволюции биосферы, освоив сначала сушу, потом океаны и лишь чуть более ста лет назад поднялся в воздух (рис.2).

Рис. 2. Освоение биосферой и человеком четырёх фазовых пространств

Весь этот путь можно с позиций той же экстраполяции рассматривать как долгую дорогу к космосу, а весь «замысел» эволюции в отношении человека изначально был направлен на эту цель.

Если опираться на эту глобальную тенденцию развития жизни на Земле, то нам необходимо признать, что человечество появилось не для того, чтобы устроить на планете рай для себя любимых, а для того, чтобы сделать следующий шаг на пути эволюции жизни, чтобы она смогла шагнуть в открытый космос. От этой миссии человечеству не уйти, это уже очевидно. Но если с целью всё ясно, то с тактикой её осуществления следует разобраться подробно.

Дело в том, что выход в космос человека в биологическом теле создаёт массу проблем. И главное сомнение заключается в том, смогут ли люди осуществить освоение космоса «внутри» своих биологических организмов, которые эволюционно возникли для жизни на суше и совершенно не подходят для жизни в открытом космосе.

Неизбежность эволюционного преображения человека

Оглянемся назад, на долгий эволюционный путь жизни на планете. Когда её развитие столкнулось с ограниченностью океанов и морей, жизнь вышла на сушу не в виде рыб, а проделав гигантскую эволюционную работу, создала сумму видов сухопутных животных, большинству из которых делать в океане стало нечего. Аналогичные преображения эволюция проделала при выходе жизни в воздушное пространство – коровы, как известно, в небе не летают.

Почему же мы не учитываем эти очевидные факты, когда рассуждаем о выходе человека в космос? Надеемся выйти туда в «бочках» с искусственно созданными там земными условиями? Ну, если бы это было возможно, то рыбы перемещались бы по суше в аквариумах.

Для освоения новой среды эволюция должна создать принципиально новые тела. И по всем показателям ничего лучше, чем робот (автомат) с кремниевыми «мозгами», придумать невозможно. Для роботов не существуют те четыре основные проблемы, которые мы отметили выше. Им не страшна радиация, космический холод, в «пищу» сгодится хотя бы солнечное излучение или небольшие ядерные реакторы, а невесомость даже облегчит их конструкцию.

И здесь можно отметить, что, выведя в космос робота «Фёдора» (в 2019 году), Россия в очередной раз первой сделала шаг в новом стратегически верном направлении. Безусловно, современным роботам ещё далеко до состояния, когда им можно будет доверить самостоятельную работу в космосе. Но мир искусственного интеллекта стремительно развивается, а с ним развивается и разнообразие движения роботов. И если немного пофантазировать, то в обозримом будущем «караваны ракет» помчат в космос наших искусственных «братьев по разуму». Более того, в космосе достаточно материала, чтобы создать там заводы по производству новых роботов, используя для этих целей лазерные принтеры, например. И со временем открытый космос, во всяком случае в пределах астероидного пояса, станет постепенно «заселяться» всё более совершенными и умными автоматами.

Но в этом случае возникает новая проблема – а что будет с человечеством? Здесь возможны разные сценарии будущего:

1. Пессимистичный. Человек – это промежуточная ступень развития жизни между Землёй и космосом. Переходный вид, типа кистепёрой рыбы. И его задача – создать в космосе мир роботов, наделить их творческим интеллектом и пустить в свободное плавание. То есть придать им первичный импульс и отойти в сторону. В сторону – это значит вернуться к жизни на Земле и доживать в привычной для человека среде в отпущенный для нас срок.

2. Оптимистичный, но фантастический. Человек лишь временно будет заниматься освоением Вселенной в биологическом теле. Через какое-то время произойдёт глобальное преображение его сущности в некую новую форму, например полевую или лучистую (по К.Э. Циолковскому) и его существование уже не будет зависеть от технического сопровождения. Тогда вся армия роботов останется как боковая ветвь эволюции внутри Солнечной системы. Сохранились же на Земле после динозавров крокодилы.

3. Средний, эволюционный. Развитие технических средств перемещения происходило в прошлом скачками. И каждый скачок приводил к увеличению скорости перемещения на порядки. От лошади до ракеты таких скачков было сделано несколько. Логично предположить, что впереди нас ждёт очередной скачок – например, открытие способа почти мгновенного переноса в любую точку Вселенной. В этом случае человек сможет расселяться по другим планетам, имеющим пригодную для жизни среду без трудных и длительных перелётов через космическое пространство. И тогда не будет нужды в преображении его тела, а роботы станут простыми помощниками в таком расселении.

Роботизация космоса как способ разрешения наиболее насущных земных проблем

Безусловно, можно ждать глобального преображения или открытия новых способов перемещения во Вселенной, но никто не знает, когда это произойдёт, а проблемы перенаселённости планеты, нехватки ресурсов, безработицы и экологических нарушений уже существуют. И очевидно, что реально человечество может пока развивать лишь вариант создания мира роботов в Солнечной системе, чтобы с их помощью решить большинство глобальных проблем.

Именно этот процесс и реализуется сегодня в мире. И даже не потому, что кем-то поставлена специальная глобальная цель «роботизации космоса», а потому, что автоматизация производства снижает себестоимость и ведёт к увеличению производительности. Чисто земные заботы ведут человечество по пути развития киберсистем. При этом возникает побочный эффект – будет высвобождаться огромная армия бывших водителей, администраторов, юристов, бухгалтеров и прочих работников, место которых займут автоматизированные системы. А лишние люди на планете – грандиозная социально-политическая и экономическая проблема.

Вот тут-то ситуацию может выправить новое направление – создание в Космосе кибернетического мира, который без человека не только не сможет появиться, но и не сможет функционировать и успешно развиваться. Причём страхи о захвате киберсистемами человечества и его вытеснения с планеты, наполняющие некоторые фантастические произведения, не имеют под собой серьёзных оснований потому, что кибернетические системы лишены главных человеческих свойств – способности к целеполаганию и творчеству. Роботы не способны творить, как, кстати, и животные, которых в этом случае можно отнести к биороботам, функционирующим по заданным инстинктами программам.

Только человек на Земле наделён свободой воли, и только в нём есть божественная искорка творческого потенциала.

Ещё одно чисто человеческое качество, которого нет у животных, – умение оперативно управлять другими формами живого вещества, включая самих людей. Это качество также отсутствует у животных. Там есть примеры доминантных самцов, направленное на охрану своего стада или территории, но нет примеров волевого направления действий других животных. Третье качество людей, отсутствующее в дикой природе, – способность к согласованному коллективному действию, в том числе и прежде всего в созидательной и творческой области.

Могут ли киберсистемы захватывать другие киберсистемы и управлять их действиями целенаправленно? Могут ли они создавать иерархические структуры? Пока таких случаев не наблюдалось, как и случаев собирательной согласованной самостоятельной организации киберсистем. Возможно, что человек когда-то сумеет научить организовывать коллективы роботов для выполнения единой задачи. Здесь можно лишь фантазировать, помня о том, что только человек обладает свободой творческого выбора.

А что такое творческий процесс, наука до сих пор не знает, ибо неясно, откуда берутся озарения, открывающие человечеству совершенно неизвестные до этого горизонты и пласты знаний. И здесь у роботов даже в обозримом будущем нет никаких перспектив, ибо как может человек научить их тому, в чём сам совершенно несведущ – творит, как поёт, не имея программ и алгоритмов.

Исходя из этих реалий, мы должны чётко понимать, что в ближайшем будущем только человек способен творчески развивать мир вокруг себя, включая и кибернетические системы. Только человек может осуществлять самостоятельное целеполагание, имея свободу воли и свободу выбора. Все эти исключительно человеческие свойства станут постепенно всё более востребованы при создании кибермира для освоения Солнечной системы.

Итак, даже научив роботов самостоятельно выполнять сложные задачи в космосе, даже научив их добывать сырьё на Луне и астероидах, а с помощью лазерных принтеров воспроизводить себе подобных, человек останется для мира роботов единственным источником развития и целеполагания. И какой бы многочисленной ни стала со временем рать роботов, какие бы они огромные сооружения ни создали в космосе вплоть до сферы Дайсона (Солнечная система до пояса астероидов. – Прим. ред.), всё это будет без человеческого участия мертво и не сможет развиваться в обозримом будущем. И если вдруг человечество потеряет к этим грандиозным сооружениям интерес, как потеряла Америка интерес к производству автомобилей в Детройте, всё это техническое великолепие быстро разрушится и превратится в «космические трущобы». А если человечество овладеет эфирной энергией и способами перемещения с помощью НЛО по Вселенной, то эта ветвь развития нашей цивилизации станет простым приспособлением для получения дополнительных ресурсов из космоса.

Однако мы забежали в своих размышлениях слишком далеко. Пока нам кибермир в космосе только мерещится. И здесь можно выделить как минимум четыре этапа его развития.

1. Создание прототипов киберроботов, способных к самостоятельному выходу в космос и к самостоятельной в нём работе. Завершением этого этапа станет небольшая «бригада» роботов, способных находиться в открытом космосе на станции типа МКС, но находиться не в «капсулах», а снаружи; способных к ремонту станции и выполнению каких-то простых работ по монтажу и её обслуживанию.

2. Создание с помощью роботов энергетической станции, основанной на сборе солнечного излучения с последующей передачей энергии на Землю. Модернизация этой станции и постоянное её обслуживание.

3. Создание «поселения» роботов на Луне и заводов по добыче и переработке полезных ресурсов с её поверхности – с возможностью посредством лазерных принтеров производить новых роботов и их запчасти. Такое поселение уже будет способно к самостоятельному «размножению» роботов заданного человеком уровня развития для использования их впоследствии при освоении других планет и астероидного пояса.

4. Полное техническое освоение многочисленными роботами Солнечной системы в пределах астероидного пояса.

Очевидно, что чем больше будет становиться мир роботов, тем большее количество людей будет задействовано в работе с этим миром. И здесь можно чётко выделить несколько направлений.

Первое. Научно-техническая работа – разработка всех систем роботов и их управления. Необходимы научно-технические кадры.

Второе. Опытно-промышленное производство первых роботов. Здесь будут нужны инженеры, рабочие и монтажники высокой квалификации.

Третье. Обучение и сопровождение роботов в открытом космосе, контроль за их первыми шагами. Востребованы будут космонавты-инженеры на орбите.

Четвёртое. Дистанционное сопровождение роботов в их деятельности с Земли. Нужны будут наиболее способные операторы дистанционного управления. Кадры для них можно будет черпать из любителей компьютерных игр.

Вся эта деятельность на Земле и в ближнем космосе будет постепенно втягивать в себя всё большее количество людей, которые, оставаясь в целом землянами, станут жить своими мыслями и действиями (а космонавты – и телами) в открытом космосе. Это ещё один вариант создания космического государства [4], а точнее, глобальной космической корпорации.

Роботами на первых этапах придётся управлять с Земли или с орбиты – неважно. Сегодня даже на современных заводах никому не придёт в голову оставить роботов без присмотра. Следовательно, у человека на Земле всё в большей степени будут развиваться функции аватара киберсистем в космосе. И чем больше роботы будут освобождать людей от рутинной работы на планете, тем больше освобождённых людей смогут заниматься управлением ими в космосе. Так, породив проблему незанятого населения, роботы эту же проблему решат, если начнут «колонизацию» Солнечной системы. Подобное лечится подобным.