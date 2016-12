warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Образ Родины Рассказ сей – о замечательном памятнике истории и архитектуры начала ХVII века, о Холковском подземном монастыре, имеющем древнюю и богатую историю со своеобразными пещерами, напоминающими Киево-Печерскую лавру. По преданию, он располагался на том месте, где произошла встреча князя Игоря Святославовича и его брата Всеволода перед их походом в 1185 году. Холковский подземный монастырь Троянов А.М. У села Холки в Белгородской области, рядом с рекой Оскол, открываются величественной красоты Жестовые горы. Название села, полагают, произошло от очертаний, напоминающих лошадиные холки. В ХI–ХII веках здесь располагалось городище, представлявшее крепость с мощными укреплениями. На самом высоком Жестовом холме была сторожка, откуда велось наблюдение за половецкой стороной. Обнаружив приближение конницы, сторожевой спускался вниз для сигнала, но не по открытой местности, а по подземному ходу, чтобы не обнаружил неприятель. А.М.Троянов По преданиям, подтверждённым экспедицией Воронежского университета, 5 мая 1185 года сюда прибыл князь Игорь Святославович. На вершине Жестового холма он ждал прибытия из Курска своего брата Всеволода. Объединённая дружина направилась на битву с половцами, навстречу трагической гибели. «О, Русская земля! Уже ты за холмом!»1 Е.Н.Савотченко. Встреча князя Игоря с братом Всеволодом в Холках. Холковский монастырь. 1993–1995 гг. В 1620 году в меловых отложениях был открыт Свято-Троицкий подземный мужской монастырь, возглавляемый игуменом Геласием. Монастырь имел ряд узких коридоров, по сторонам которых располагались кельи, трапезная, места захоронения, а также церковь с шестью колоннами. Вокруг церкви шёл коридор, по которому совершался крестный ход. Интересно и загадочно выполнен неведомым архитектором свод алтаря: он четырёхсторонний, а рёбра его образуют крест, причём два луча раздваиваются. Местные знатоки называют это огненным крестом и убеждены, что он имеет символический смысл, а некоторым он напоминает двойную спираль молекулы ДНК – носителя генетического кода человека. В 1764 году по указу императрицы Екатерины II монастырь был закрыт. С годами вход в пещеру завалило, и это место было забыто. Остался только могильник наверху. По прошествии ряда лет здесь, на уступе, была сооружена Казанская церковь. Мне было пять лет, когда я проживал в Холках и, проходя мимо, задерживал маму, чтобы посмотреть на красивую церковь. Но перед самой войной церковь разрушили, а кирпич использовали для сооружения взлётной полосы аэродрома в посёлке Чернянка. Отец Пётр, благочинный Чернянского округа, говорил: «Разрушение храма – это ещё и разрушение человеческих душ, которые не получили возможности пообщаться с Богом. Конечно, человек верующий может молиться везде, а вот приобщить к Богу людей, не имеющих веры, но ищущих её, легче в храме». Холковский подземный монастырь Годы спустя усилиями холковских и чернянских патриотов вход в подземный монастырь отыскали, очистили коридоры, сделали надвратный храм в честь основателей Киево-Печерской лавры – преподобных отцов Антония и Феодосия, а 14 октября 1990 года, в день праздника Покрова Богородицы, Холковские пещеры были открыты для посетителей. В подземном храме зажглись свечи. Сделано это было, конечно, по высокому повелению. Руководил работами активный педагог, а в то время инструктор райкома компартии (!) Василий Дмитриевич Пономарёв, создатель фольклорного ансамбля и этнографического музея. Он родился в селе Холки и ещё в школьные годы проникал в монастырские пещеры через известные лишь пацанам лазы. У Василия Пономарёва красивый сильный тенор, и на открытии монастыря он пел многие мелодии и тексты вместе с мамой, Ульяной Марковной, и двумя сёстрами. Ульяна Марковна пела в церковном хоре и передала детям многие церковные службы. «Мама пела пятиголосие», – с гордостью говорил сын. Я слушал их во время службы, и это было незабываемое впечатление. Представьте белые колонны, высеченные в толще мела, загадочный крест в своде алтаря, старинные иконы, которые принесли жители села, мерцающие огоньки свечей, сидящую, уже пожилую Ульяну Марковну, а рядом – красивого стройного сына и дочерей. И все с замечательно звучащими голосами. Храм иконы Донской Божией Матери Но это было лишь первое Господне благословение. По призыву митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна здесь начали сооружать новый церковный архитектурный комплекс. Работы энергично возглавил начальник отдела райотдела милиции (!) Владимир Сбитнев, побывавший у многих памятников христианства. Он крепко вдохновлял местных бизнесменов на помощь строительству, в основном материалами. На месте разрушенной приходской церкви возвели новый храм иконы Донской Божией Матери, покровительницы русского воинства. В воздвигнутом храме работами руководил и выполнял самые сложные элементы декора талантливый московский архитектор Андрей Родыгин. К сожалению, он не дожил до открытия комплекса. По желанию строителей и жителей района он похоронен рядом со своим творением. Колокольня в честь равноапостольного князя Владимира Святого На самом высоком Жестовом холме построена колокольня в честь равноапостольного князя Владимира Святого. Мне мечталось, чтобы этот холм оставался нетронутым, в память о князе Игоре. Холм доминирует над старым городищем. Воздух здесь пропитан запахом трав и истории. Совсем не надо особого воображения, чтобы увидеть на этом холме рядом братьев-князей. Вид отсюда открывается на многие километры: река Оскол, рощи, степь с ковылём, а если прищуриться, то можно представить и половецкую конницу... Современный вид на Холкинский Свято-Троицкий мужской монастырь Но зато теперь колокольня на нём прекрасно смотрится и слышится издалека. Торжественное открытие Холковского Свято-Троицкого монастыря состоялось в канун 2000-летия Рождества Христова. Ульяна Марковна передала храму старинный псалтырь. Небо разъяснилось, солнце высветило белизну снега на склонах Холковских холмов и золото куполов церквей. «Вот они стоят, красавицы, как Христовы невесты!» – воскликнул владыка Иоанн. А вот и моя песня о монастыре: Над рекой Осколом костры ярко горят, Пахнет там чабрецом, майским садом. На Жестовом холме верховые стоят – Княже Игорь и Всеволод рядом. ...Над Каялой-рекой коней ржанье стоит, Звон мечей слышен в битве кровавой, Туча стрел половецких калёных летит, Гибнет в поле дружина без славы. Пять столетий – эпоха над степью прошла, Встала Русь под московскою властью. Монастырь христианский уходит в мела. Там монахов игумен Геласий. ...На Жестовом холме нету дыма в кострах, В подземелие вход завалили, Лишь могильник селян и лишь птицы в кустах, Как попасть в монастырь, все забыли. Пролетели года, ещё семьдесят лет, И порушили церковь и веру, Но великий наш Бог, Он один знал ответ, Как в страстях удержать нашу веру. На Жестовых холмах снова храмы стоят, Нам открыта небесная сфера, Над рекой Осколом колокольни звонят, И в Христа возвращается вера. На обширной поляне рядом с рекой Оскол, у подножия монастыря, на праздник Святой Троицы проводится Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное». Утром митрополит Иоанн проводит молебен, а потом совершается крестный ход. Звучит концерт, и тут можно услышать пятиголосие. Но мне мечтается, чтобы здесь были поставлены «Половецкие пляски» из оперы А.П.Бородина «Князь Игорь», «Улетай на крыльях ветра»… г. Белгород Примечание 1 Цитата из известнейшего памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», пер. Н.Заболоцкого. – Прим. ред.