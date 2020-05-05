Карстовые воронки в фольклоре и суевериях населения Ижорского плато

Наверное, каждый, кому выпадало бродить по полям и лесам Ломоносовского или Гатчинского, Волосовского или Кингисеппского районов Ленинградской области, обращал внимание на странные образования – глубокие воронки с крутыми склонами, которые можно встретить в самых неожиданных местах (фото 1). Порой эти образования потрясают своими размерами, достигая окружности в пару-тройку десятков метров и глубины в 5–6 м. Механизм образования карстовых воронок геологами давно изучен и не представляет особой загадки – они образуются из-за растворения и вымывания водой составляющих горной породы, слагающих Ижорское плато ордовикских известняков и доломитов. Карстовые воронки можно встретить в самых неожиданных местах – на околице деревни, у дороги, в поле, в глухом лесу. Иногда они могут образовывать линии и протяжённые структуры, словно указывающие направление подземных ручьёв или разломов.

Фото 1. Карстовая воронка у посёлка Ропша. Фото автора, 2008 г.

В XIX веке на Ижорской возвышенности карстовые воронки называли «волчьими ямами»: «На том же плато (например, в окрестностях Ропши, Дятлиц и в других местах) нередко встречаются также глубокие воронкообразные ямы, проходящие через несколько пластов плитняка и называемые волчьими ямами, в которых скатившийся зимой снег с наступлением весны быстро исчезает и вливающиеся в них потоки тающего снега пропадают, как в бездонной пропасти» [11]. Для человеческой деятельности карстовые воронки не представляют интереса, скорее наоборот, являются помехой на полях, поэтому в большинстве случаев люди либо стараются сваливать в воронки собранные с полей валуны, либо просто заваливают их бытовым мусором, при этом не задумываясь, что часть его попадёт в грунтовые воды...

Тем не менее столь приметные природные образования, к тому же достаточно широко распространённые на Ижорском плато, не могли не привлекать внимание человека. Ведь у нас известны почитаемые камни, целебные источники, священные рощи, особые холмы и горы, с которыми связаны народные традиции; проклятые места, где нельзя было строиться, и т. д. Было бы странно, если такие необычные образования, как карстовые воронки, оказались бы вне внимания человека и не получали никакой мифологической трактовки. Поиск связанных с воронками традиций, суеверий и фольклора представляет особый интерес ещё и потому, что на данный момент эта тема является практически неисследованной.

Именно ввиду этого, прежде чем приступить к рассмотрению собранных автором сведений, интересно вкратце обратиться к подобному фольклору из смежного региона – Эстонии. В эстонском фольклоре есть целый ряд сюжетов, связанных с карстовыми воронками. Наиболее распространёнными можно назвать предания о провалившихся под землю церквях, связи воронок с деятельностью ведьм и колдунов, карстовые же пещеры иногда упоминаются как убежища во времена набегов крестоносцев в XIII веке.

Предания о провалившихся церквях широко известны и на северо-западе России, есть они и на Ижорском плато, в том числе и в районах распространения карстовых воронок. Например, такие сюжеты известны в деревнях Удосолово [1], Ивановка [2], Холоповицы [12]. Предания о провалившихся церквях в данном случае можно трактовать и как отражение в народной памяти реальных провалов участков земли. На Ижорской возвышенности и сейчас можно увидеть следы свежих провалов. Интересно в этом ключе отметить, что часто упоминаемый в таких рассказах «звон колоколов провалившейся церкви, раздающийся порой из-под земли» можно трактовать как звук вполне реальных подземных водных потоков. Например, по весне в некоторых местах можно увидеть и услышать, как талые воды с шумом уходят в воронки, чтобы продолжить свой путь под землёй и снова выйти на поверхность где-нибудь на склонах глинта1 (фото 2). Распространённость этих преданий в целом указывает на многоплановость основной сюжетной линии, которая в контексте местности может иметь разные ключевые значения и указывать на различные исторические и природные факторы. Впрочем, в целом нет ничего странного в том, что в районах, где имеются карстовые провалы, также распространены и предания о провалившихся церквях.

Фото 2. Выход подземных вод на глинте Ижорской возвышенности. Фото автора, 2019 г.

Вторым основным сюжетом можно назвать также распространённую историю о неких подземных пустотах, непроходимых для человека, но проходимых для мелких домашних животных. Обычно в них фигурируют выходы этих ходов в старых колодцах и воронках [3]. В некоторых случаях удаётся уточнить и местное название воронок: так, гигантская воронка у деревни Черемыкино называлась «курмус» [4]. Правда, остаётся неясным, собственное ли это имя конкретной воронки или общее обозначение для данных образований на местном диалекте.

Любопытно отметить, что в некоторых случаях воронки использовались даже в ритуальных целях. Первое, очень общее, замечание на этот счёт можно встретить ещё в записях Н.К. Рериха: «А.А. Спицын хотел объяснить их, приводя в параллель многие святочтимые места, например ямы, которым всякий прохожий считает долгом оказать внимание – бросить в них что-либо – камень, ветку, палку...» [5]. Подобного рода сюжеты чаще сопутствуют местам, представляющим опасность, часто прошедший мимо без приношения человек впоследствии страдал от разных несчастий. Правда, в этом случае остаётся неясным, к какому именно региону относится цитата из труда археолога А.А. Спицына. При этом Н.К. Рерих также упоминает «бездонную яму» в деревне Калитино: «тут же показывают глубокую яму, на дне которой, говорят, есть сруб из чрезмерно толстого леса, внутри которого находили копья, топоры, мечи и пр. Теперь там яма вследствие различных суеверий завалена множеством валунов» [14].

Представляет интерес очень краткое упоминание каких-то народных суеверий, связанных с подобными ямами, из-за которых данная яма была завалена валунами. Вероятно, эти суеверия наделяли ямы не самым позитивным смыслом.

Другое упоминание было записано автором в 2009 году от кингисеппского краеведа В. Морозова: «Провальная яма – карстовая воронка севернее деревни Мануйлово, также выполнявшая функцию прощания с усопшими; возле воронки останавливались, когда несли покойного, гроб ставили на деревянные козлы, часть народа потом ехала далее, часть возвращалась. Там же поминали» [6]. Данный эпизод по-своему уникален, поскольку подобные традиции связываются в наших краях чаще с придорожными приметными камнями, именуемыми прощальными, поминальными или покойницкими, чем с ямой. Впрочем, определённая мифологическая логика в этой традиции, несомненно, есть. Недалеко от Мануйлова также известно и местечко под названием Гадище, где ещё недавно бил карстовый родник (ныне осушенный мелиорацией) и лежит интересного вида камень.

Фото 3. «Чёртова яма». Фото автора, 2013 г.

В 2013 году автором был зафиксирован ещё один любопытный сюжет, связанный с карстом, – в Волосовском районе у реки Лита известна Чёртова яма (фото 3), в которой иногда «слышался плач женщины» [7]. Подобные сюжеты о явлениях неведомых призрачных «белых женщин» широко распространены в фольклоре многих народов, зачастую именно в привязке к родникам, рекам, могильникам, но в данном случае речь идёт о привязке сюжета именно к карстовой воронке, Чёртовой яме, куда уходила вода.

Любопытное свидетельство можно встретить в записях Н.К. Рериха, датируемых 1901 годом: «Вчера меня потащили члены Археологического института недалеко от Павловска в село Фёдоровское, где будто бы найдены подземные ходы. Ходы эти оказались просто провалом подземной речки. Но всё-таки прогулка оказалась ничего себе, – ибо вечер был превосходен» [13]. Это письменное свидетельство указывает на то, что карстовые провалы не оставались без внимания людей и сразу же обрастали фольклором.

В 2014–2015 годах автору также удалось собрать целый ряд уже современных упоминаний (быличек), указывающих на необычность карстовых воронок и мест их скоплений. В одном из таких сообщений упоминается о двух воронках, на дне которых сильно отклоняется стрелка компаса [8]. Несомненно, здесь возможно и рациональное объяснение – в эти воронки могли скинуть нечто железное, например, после войны. Но для рассказчика этот момент является основным указанием на специфику места. В другом случае упоминался лес, в котором находилось большое количество карстовых воронок и в котором люди чувствовали себя неуютно – возникало ощущение страха, взгляда в спину, желание покинуть это место [9]. Вполне возможно, что именно от таких ощущений в старину могли рождаться легенды о ведьмах, чертях и колдунах.

Фото 4. Выкладка на камне у одной из карстовых воронок. Фото автора, 2015 г.

Ещё одно необычное свидетельство касалось находки необычных каменных кладок возле карстовых воронок – небольших выкладок из камней на крупных валунах вблизи воронки [10]. Что представляют из себя эти кладки (фото 4) – возможные следы каких-либо приношений? Приношения камней к почитаемым местам под Санкт-Петербургом было широко распространено. Или это всего лишь собранные некогда крестьянами с ныне полностью заросших полей камни? Эти вопросы пока остаются без ответа, можно лишь сделать несколько предварительных выводов:

1. Судя по небольшому количеству имеющейся информации, карстовым воронкам в фольклоре уделялось внимания гораздо меньше, чем камням, источникам, рощам.

2. Исходя из некоторых зафиксированных названий (Гадище, Чёртова яма), сюжета с плачем невидимой женщины, упоминаний о неуютности нахождения вблизи некоторых воронок и т. д., можно сделать вывод, что воронки относились скорее к нечистым местам, чем к почитаемым.

Данную небольшую заметку, скорее, можно назвать лишь первой пробной попыткой сбора и обобщения информации по фольклору, связанному с карстовыми воронками Ижорского плато. Вероятно, в этом направлении ещё будут сделаны интересные находки – как в архивах, так и в современном «живом» фольклоре. В этой связи автор выражает надежду, что, возможно, кто-то из читающих этот текст сможет дополнить или внести свой вклад в сбор фольклора, касающегося карстовых воронок Ижорского плато. В таком случае с автором можно связаться по электронной почте perpettum@rambler.ru или через редакцию.

г. Санкт-Петербург