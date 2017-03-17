http://www.delphis.ru/journal/news/priglashaem-na-konferentsiyu

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле

Различие эфира геосферы и гелиосферы. Возможно ли использование его энергии человечеством в ближайший век?

Возможны ли путешествия во времени? (На основе книг профессора Л.В.Лескова)

12:50 – 13:15 Борисов Сергей Кирович , физик-теоретик. Институт общей физики им. А.М.Прохоров РАН, науч. ред. ж. «Дельфис»

Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота

Гоминология – не псевдонаука, а смена парадигм в антропологии

О возможном воздействии Мирового пространства на психику людей

16:55 – 17:20 Виноградова Мария Георгиевна , докт. н. и техн., академик Международной акад. «Информация, связь, управление в технике, природе и обществе», (СПб)

Есть ли жизнь на Солнце?

Жизнь на Земле – явление космическое

На Пути к Истине

17: 45 – 18:15 Борисов С.К. , физик, Ин-ут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, редактор ж. «Дельфис»

Водород на планете и топливные элементв в биосистемах

Адаптационные технологии древних и современных биологических систем к космогеофизическим факторам

Наш Дом – Солнечная система. Особые связи человека с Солнцем, планетами, Галактикой

Давно умершие звёзды определяют погоду на Земле

Cтендовые доклады

Абрамов В.В., канд. техн. н.

Две вершины жизни на Земле – Человек на суше и Дельфин в воде

Алексеев В.А., канд. физ.-мат. н.

Первые глубоководные исследования шлейфа метана в Охотском море в 1986 г. и возможность поисков жизни на криогенных вулканах Титана

Баянов Д.Ю., научный руководитель Международного центра гоминологии

Солярная гипотеза происхождения Солнечной системы

Бикалова Н.А., канд. экон. Н.

Солнце в живописи теософа и астролога Владимира Борегара (Болгарского, 1913–1996)

Борисова Л.Б., канд. физ-мат. н.

Атмосфера Земли – часть газового тела Вселенной

Вихров В.В., канд. физ.-мат. н.

Электродинамическая теория жизни

Калиниченко В.И., экс-сотрудник ИКИ

Солнце–сердце–биоритмы

Каменева М.А., канд. биол. н., (г Пермь)

Бактериофаг как мельчайшая форма жизни

Коренная А.Б., канд.физ.-мат. н., член Российского философского общества, СПб

История индоевропейцев, славянства и русского народа на протяжении тысячелетий или Русская ветвь на индоевропейском древе 2) Небосвод как инструмент нравственности

Кутало А.А.

От познания Истины к её постижению

Рунов В.И. канд. техн. н.

О поляризационной квантовой модели Солнечной системы

Соколов В.Г., канд. техн. н., Корси Л.В., математик

Как планеты управляют солнечной активностью

Туфанов Н.А., г.Зарайск

Гипотеза об информационной структуре мира

Харитонов А.С., канд. физ.-мат. н.

Мы – «Дети»Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе

Якимова Н.Н. канд. физ.-мат. н.

Уникально ли наше Солнце?