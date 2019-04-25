Иллюзорные формы восприятия

(Шанкарачарья и Карл Маркс)

До тех пор пока есть мысль «Я понимаю это», некоторые сущности не только непонятны, но даже и немыслимы.

В докладе используется развиваемая автором концепция несобственных форм психической энергии для объяснения и иллюстрации понятия превращенной формы, введенного Марксом. Для выделения специфики превращенных форм производится их краткое сравнение с понятием майи как мировой иллюзии в адвайта-веданте Шанкары.

Превращенные формы (или квазипредметы) являются объективно необходимыми «иллюзиями» восприятия человеком некоторых отношений своего общественного бытия и находятся вне противопоставления «истинно - ложно». Их существование обусловлено процессами превращения и потери информации в процессах общественной деятельности и связано с принципиально системной, общественной природой сознания человека. Превращенные формы являются органической составляющей личностных и социальных структур сознания человека (в том числе языка), а также сферы бессознательного, их существование лежит в основе неклассической рациональности.

Слайд 1

На первом слайде в живописном символическом виде изображена майя – в индийской религиозно-философской традиции это особая сила или энергия, которая одновременно и скрывает истинную природу мира и обуславливает развертывание иллюзорного многообразия мира.

Слайд 2

Концепция майи играет ключевую роль в философии адвайта-веданты Шанкары.

Шанкара – «выдающийся религиозный философ и поэт-мистик, ортодоксальный теолог и реформатор, основатель монастырей, странствующий проповедник и блестящий полемист…» [1] стр.3. Традиция приписывает Шанкаре авторство более 400 произведений. Время его жизни приходится примерно на VIII век нашей эры. Считается, что он родился в семье брахманов, поклоняющихся Шиве, одному из верховных божеств индуизма. В индуистской традиции принято считать, что Шанкара является одним из воплощений Шивы.

С детских лет Шанкара проявлял глубокий интеллект и стремление к изучению священных писаний Вед. В ранней юности Шанкара учился в ведийской школе под руководством Говинды, ученика известного философа Гаудапады, первого систематизатора адвайта-веданты. Рано стал монахом–отшельником, санньясином. Он был добрым человеком и любящим сыном. «Открыто нарушая устав ордена санньясинов, Шанкара совершил обряд похорон своей матери и тем самым навлек на себя серьезное недовольство своей монастырской общины. Как гласит традиция, Шанкара умер в Кедарнатхе в Гималаях в возрасте тридцати двух лет.» [2] стр.225.

Слайд 3

«Собственная система Шанкары носит название advaita-vedanta – «недвойственная веданта». Цель ее – наставить о вечном Брахмане как высшей и единственной реальности. Брахман здесь не просто един; с точки зрения «высшей истины» (paramarthikam), с ним никогда и ничего не происходило, а все многообразие феноменального мира развертывается благодаря его творящей силе – майе (maya). Майя – это своего рода завеса или волшебная иллюзия и вместе с тем оборотная сторона Брахмана. Подобно тому, как веревка в руках факира кажется змеей, а раковина может издали мниться куском серебра, свойства вселенной в адвайта-веданте лишь временно и ошибочно накладываются на неизменную основу бытия. Освобождение (moksa) от иллюзии происходит благодаря возвращению к Брахману как истинному знанию.» [1] стр.4. Соотношение истинного и иллюзорного бытия хорошо передаются афоризмом: «Восприятие веревки как веревки столь же ошибочно, как и восприятие веревки как змеи» [2] стр.230.

Слайд 4

«Высший Брахман лишен каких-либо свойств (так называемый Ниргуна Брахман – nirguna-brahma) , всегда остается самотождествен-ным и единым» [1] стр.63.

Майя, налагающая свойства мира на Брахман, выступает как творящая сила – шакти (sakti), или оборотная сторона Брахмана, и именно она подвержена изменениям.

В Веданте Брахман тождественен с Атманом (atman) – высшим внутренним «я», внутренней душой. Для указания на это тождество используется выражение Атман-Брахман.

Майя, скрывающая высшую реальность Брахмана, является авидьей (avidya), неведением, которое есть не просто невежество или ложное знание, но единственный доступный нам способ восприятия и вместе с тем способ существования профанического мира. Также «майя-авидья создает и индивидуальные особенности, равно как и вообще психические «природные» способности отдельной души. Внутри каждой из бесчисленных душ, как светлая сердцевина, лежит чистое сознание, бескачественный атман, изначально тождественный Брахману» [1] стр.63.

«Авидья-мая в адвайте неопределима принципиально, единственный путь к постижению ее сущности лежит через противопоставление Атману и вместе с тем через осознание ее зависимости от этого Атмана. Согласно популярной метафоре, человек, стремящийся понять, что такое авидья, уподобился бы тому, кто желает разглядеть темноту при помощи горящего факела» [1] стр.89.

Слайд 5

На этом слайде очень схематично изображена структура титульного слайда презентации.

Как уже говорилось ранее, майя полностью зависит от Атмана-Брахмана и рассматривается как его «сила» или творческая потенция. Точнее говоря, на уровне «эмпирической реальности» неизреченный и немыслимый, «лишенный качеств» Ниргуна-Брахман выступает как «обладающий качествами» Сагуна-Брахман (saguna-brahma), как божественное творящее начало - Ишвара (isvara). Майя выступает как творящая сила, энергия Ишвары – шакти. «В тот самый момент, когда мы пытаемся связать майю с Брахманом, последний превращается в Ишвару, и майя означает шакти, или энергию Ишвары. Однако Ишвара никоим образом не подвергается влиянию своей майи» [2] стр.288. «Майя — это энергия Ишвары, его неотъемлемая сила, посредством которой он преобразует потенциальный мир в актуальный» [2] стр.289. «Ишвара не создает мир из ничего, он не создает его и из противостоящего ему извечно наличного материала. В адвайте мир проистекает из Ишвары и пронизывается им» [3] стр. 118. Такое соотношение между Ишварой и майей во многом сходно с квантовой теорией калибровочных полей #[4], #[5]. Само квантовое поле аналогично единому Ниргуна-Брахману, квант поля – калибровочно заряженная частица аналогична проявленному Сагуна-Брахману, т.е. Ишваре, а поле калибровочного взаимодействия, создаваемое зарядом, может быть уподоблено майе-шакти. Соответственно, поле калибровочного взаимодействия проявляет во внешнем пространстве природу калибровочного заряда как своего источника и неразрывно с ним связано по своей сущности как его энергия.

Слайд 6

Теперь кратко напомним основные положения теории несобственных форм психической энергии, развиваемой автором в течение ряда последних лет. Эта теория основывается на традиционном для отечественной психологии и философии общественно - деятельностном подходе к проблеме сознания, мышления и языка, восходящем к Марксу. В связи с этим, принципиально важно отметить, что «Маркс совершенно особо представлял себе социальные системы: в каждом случае он строил свое исследование так, что уже в исходном пункте имел дело с системами, реализующимися и функционирующими посредством сознания, то есть такими, которые содержат в себе свои же отображения в качестве необходимого элемента (или, иначе говоря, включают в себя сознание наблюдателя в качестве внутреннего элемента собственного действия). Этого рода системами и были для него, по определению, социально-экономические системы. Отсюда оказалось возможным рассматривать сознание как функцию, атрибут социальных систем деятельности, выводя его содержание и формообразования из переплетения и дифференциации связей системы, а не из простого отображения объекта в восприятии субъекта» [6]. Социальные системы являются системами «содержательных общественных связей, связей обмена деятельностью между людьми, складывающихся в дифференцированную и иерархическую структуру» [6] и эти связи опосредуются общественными предметами, производимыми в этой деятельности.

Таким образом, общество можно представить в виде системы взаимодействующих активных и пассивных элементов, где люди, осуществляющие деятельность, являются активными элементами, а предметы деятельности – пассивными. Взаимодействие элементов в такой системе приводит к возникновению устойчивых форм коллективного движения системы – производственной деятельности и основанных на ней формах общественной жизни людей.

В отношении структуры деятельности так рассматриваемое общество может быть уподоблено системе активных и пассивных элементов в электронике. Активными элементами здесь будут усилители сигнала, которые за счет внешних источников энергии усиливают и преобразуют поступающие на их вход сигналы, а пассивными элементами будут различные сопротивления, индуктивности и емкости, в которых происходят преобразование электрической энергии. Такая система может стать (при выполнении определенных условий) генеративной и тогда в ней возникнут незатухающие колебания, в спектре которых присутствуют, в общем случае, различные частоты. Режим генерации сигнала в электронных системах такого рода обеспечивается наличием цепей обратной связи между выходом и входом активного элемента – усилителя. При этом принципиально важно отметить, что определяющими для характеристик генерируемого сигнала являются именно значения параметров пассивных элементов и структура цепи обратной связи.

Человеческое общество является органической системой и существует только в процессе своего непрерывного воспроизводства. Воспроизводство означает производство самого себя как продукта собственной деятельности. Это, в свою очередь, означает цикличность структур деятельности такой системы. Именно дифференцированные и иерархически упорядоченные циклические структуры предметной социальной деятельности являются «цепями обратной связи» и обуславливают режим генерации в данном случае.

Слайд 7

Ранее, в работах [7], [8], [9] автором было введено и развито представление о несобственных формах психической энергии. В основе предлагаемого подхода к понятию психической энергии лежит аналогия между структурой пространства состояний частиц, несущих заряды физических фундаментальных взаимодействий #[4], #[5] – с одной стороны, и структурой пространства состояний тела человека – с другой. В обоих случаях способность к специфическому взаимодействию обуславливается наличием у частицы (человека) внутреннего пространства ненаблюдаемых состояний. Так, аналогом электрического заряда является мысль, а электрическому полю частицы соответствует энергия социальных взаимодействий человека – психическая энергия, точнее, ее несобственная форма [7].

Использование определения «несобственная» для этой формы психической энергии связано с тем, что в физическом теле человека орган сознания и мышления – головной мозг проявляет свое состояние через органы деятельности – эффекторную систему тела в чрезвычайно ограниченной мере через посредство спинного мозга и периферической нервной системы. Поэтому пространство состояний психики является внутренним ненаблюдаемым пространством по отношению к внешнему пространству предметной деятельности человека [7], будучи качественно отлично от последнего.

Слайд 8

Введенное таким образом понятие несобственных форм психической энергии позволяет описать свойства динамики коллективных форм движения социальных систем по аналогии с, так называемым, AdS/CFT – соответствием [10], которое описывает особый режим взаимодействия системы заряженных частиц в плоском пространстве. При увеличении интенсивности взаимодействия частиц возникают коллективные формы движения такой системы. На языке этих коллективных форм движения исходная система (CFT) описывается теорией гравитационного поля в искривленном пространстве на единицу большей размерности (AdS). Дополнительная размерность является масштабом коллективных форм движения исходной системы частиц и называется голографической размерностью, а исходное плоское пространство является границей получившегося искривленного пространства, как это показано на слайде.

Обе эти теории, и теория заряженных частиц (теория CFT) и теория гравитации (в пространстве AdS) физически эквивалентны и соответствуют друг другу, так как описывают одну и ту же физическую систему, но на разных языках. Эквивалентность этих двух теорий означает, что для каждого физического явления в одной теории найдется взаимно однозначно соответствующее явление в другой теории с точно такими же количественными характеристиками, несмотря на качественное различие физических явлений в этих теориях. Такое соответствие называют дуальностью.

Так как пространство теории CFT является границей пространства AdS, то отсюда следует, что вся информация о физических процессах в пространстве AdS полностью содержится на его границе, подобно тому, как вся информация о трехмерном изображении содержится на плоской поверхности голограммы.

Слайд 9

Как уже говорилось выше, в рамках предлагаемого подхода к понятию психической энергии на основе структурного соответствия с физической теорией заряженных частиц, при этом, заряженной частице соответствует мыслящий человек, а энергии поля взаимодействия соответствует психическая энергия системной, социальной деятельности человека.

Таким образом, с точки зрения AdS/CFT – соответствия, теории CFT будет отвечать описание социальных взаимодействий индивидов на языке их психической энергии. Дополнительная голографическая размерность пространства AdS в этом случае отвечает своеобразной смысловой координате системных связей социальной деятельности – ее общественному значению, которое является своеобразным масштабом коллективных форм движения психической энергии. В подтверждение правильности такой интерпретации дополнительного измерения пространства AdS можно процитировать выдержки из программной статьи «Образ мира» выдающегося отечественного психолога А. Н. Леонтьева: «Обращаясь к сознанию человека, я должен ввести еще одно понятие – понятие о пятом квазиизмерении, в котором открывается человеку объективный мир. Это – смысловое поле, система значений. … Свойства осмысленности, категориальности суть характеристики сознательного образа мира, не имманентные самому образу. Выражу это иначе: значения выступают не как то, что лежит перед вещами, а как то, что лежит за обликом вещей – в познанных объективных связях предметного мира, в различных системах, в которых они только и существуют, только и раскрывают свои свойства. Значения, таким образом, несут в себе особую мерность. Это мерность внутрисистемных связей объективного предметного мира. Она и есть пятое квазиизмерение его!» [11]. В связи с этим можно сказать, что система значений деятельности образует структуру смыслового пространства - «AdS».

Рассмотрим две различных точки в плоском пространстве теории CFT. В режиме интенсивного взаимодействия значения калибровочного поля в этих точках будут связаны между собой за счет взаимодействий в этой системе. В рамках AdS/CFT – соответствия дуальными другу являются тензор энергии-импульса калибровочного поля и квант гравитационного поля – гравитон. Корреляции, т.е. связи, взаимозависимости энергии калибровочного поля в двух различных точках пространства теории CFT будет соответствовать распространение гравитона в пространстве AdS между двумя этими точками границы. По аналогии с этим, взаимозависимость психической энергии двух индивидов, участвующих в общей системной деятельности будет определяться их взаимодействием в пространстве предметной деятельности – «CFT», а с точки зрения смыслового пространства эта связь может быть описана как распространение от одного из них к другому «кванта» значения – понятия, то есть – сло́ва, как предметной формы существования понятия.

Можно сказать, что значения являются дополнительной голографической смысловой координатой коллективных форм движения психической энергии как агента осуществления общественной предметной деятельности.

На этом слайде в кратком виде приведено описанное выше соответствие между некоторыми понятиями физики калибровочных полей и категориями психологии деятельности.

Слайд 10

Согласно изложенному ранее, значения можно рассматривать в качестве голографической координаты коллективных форм движения психической энергии в процессах общественной предметной деятельности людей.

Генерация различных коллективных форм движения психической энергии и соответствующих им значений обусловлена различными циклическими структурами воспроизводства многообразных сторон жизни общества. Отношение значений между собой определяется объективными отношениями соответствующих предметных деятельностей, реализующихся с участием человека как их активного элемента. Вследствие чрезвычайной сложности такой системы связей деятельности, наличием множества опосредствующих связей и отношений, некоторые характеристики общественных предметов могут не иметь значения для определенных аспектов их функционирования. Так, например, это может происходить вследствие большой длительности, пространственной разделенности или сложности соответствующих циклов процессов деятельности с участием этих предметов. Классические примеры такого рода – рассматриваемые Марксом в «Капитале» процессы производства и обращения товаров или функционирование капитала. Такие циклы изображены на слайде черным цветом и обозначены символом бесконечности. В то же время, ряд других процессов содержат звенья, протекающие в ненаблюдаемом внутреннем пространстве психики человека. Прежде всего, это относится к мышлению и языку, речи человека. «Например, применяя те или иные лингвистические формы, люди не думают при этом об их строении и законах, а думают о высказываемом содержании, об объектах. Снятость этих законов в сознании компенсируется особой "вставкой", непроизвольной конструкцией - отождествлением знака и предмета, которое позволяет перевести целые слои языковой деятельности в область лингвистического автоматизма» [12]. Условно можно сказать, что такие процессы протекают в «мнимом» пространстве и времени. Процессы такого рода изображены на слайде белым цветом и обозначены символом мнимой единицы. Некоторые процессы и циклы деятельности протекают перед человеком в полном виде в действительном пространстве и времени человеческого восприятия. Соответственно они изображены на слайде серым цветом.

С точки зрения саморегуляции деятельности социальной системы можно говорить об информации, получаемой индивидами, на основании которой они организуют свою деятельность. В многообразных связях между элементами системы происходят как передача, так и преобразование и потеря информации. (Учитывая наличие множества определений информации, мы здесь следуем подходу, согласно которому «информация, с позиций теории отражения, может быть представлена как отраженное разнообразие, а именно разнообразие, которое один объект содержит о другом объекте» [13] с.177, то есть информация существует объективно.)

Таким образом, вследствие объективных свойств элементов социальной системы и их отношений, вся сфера общественной деятельности разделяется на области, действительное содержание которых в различных формах и разной мере может быть представлено в сознании участников этой деятельности. На слайде, на горизонтальной координатной оси, изображающей пространство деятельности, такие области выделены соответствующими цветами – серым, белым и черным.

Те виды предметной деятельности, которые не могут быть адекватно в полном виде осознаны, все-таки имеют свое представительство в сознании, которое их осуществляет, но предметы и связи такой деятельности будут с неизбежностью представлены в свернутой и преобразованной, превращенной форме. «В этом смысле превращенная форма видения действия системы изнутри ее самой есть объективированная ориентация сцепления в ней атомарных сознательных актов, есть реально полагаемый вовне субъектов объект, определяемый отношениями системы как целого и из них черпающий свою жизнь, а не из акта понимающего индивида» [12].

На принципиальную важность процессов потери информации в механизме возникновения превращенных форм указывают и слова М.К. Мамардашвили, писавшего о «превращенных, стерших следы своего происхождения» формах [6].

В итоге получаем, что в сознании индивидов осуществляющих системную деятельность, значения некоторых предметов и связей деятельности будут представлены в превращенных формах, отличающихся от их действительных значений. В правом верхнем углу слайда условно представлено результирующее пространство значений индивидуального сознания субъекта деятельности. Превращенные формы обозначены символами бесконечности и мнимой единицы. В этих превращенных формах «свернуты» соответствующие области деятельности, обозначенные черным и белым цветом. Графическими средствами здесь подчеркнуты отличия конфигурации сознаваемой деятельности и значений от конфигурации соотношения действительной деятельности и значений - «AdS/CFT».

Превращенные формы – «видимая форма действительных отношений, отличная от их внутренней связи», «обладают особого рода существованием, несводимым к субъективным фикциям и иллюзиям сознания» #[12]. Превращенные формы воспринимаются как непосредственная реальность, как внеположенная данность бытия. «Это формы, которыми человек регистрирует то, что его движет и побуждает, не идя дальше объективно видимого мотива и смысла своих сознательных побуждений и душевных движений (аналогичные вещи имеют место и при регистрации сознанием своего психического опыта)» [6], «Люди среди них - как рыбы в воде, они - привычный, само собой разумеющийся (и незаметный - как не видят воздуха и не ощущают его давления) эфир жизни» #[12]. Но проблема здесь состоит еще и в том, что превращенные формы как образования сознания оказываются, в определенном смысле, независимыми от знания. Знание их происхождения и их природы не рассеивает их иллюзорной очевидности. Описывая превращенную природу товарного фетишизма, когда общественные отношения людей принимают видимость отношения вещей – товаров, Маркс писал, что даже после научного открытия трудовой теории стоимости «для людей, захваченных отношениями товарного производства, эти специальные особенности последнего — как до, так и после указанного открытия — кажутся имеющими всеобщее значение, подобно тому, как свойства воздуха — его физическая телесная форма — продолжают существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на его основные элементы» [14].

Значение «превращенность» не сводимо к значениям истинности или ложности и является принципиально неклассическим понятием, само существование которого является фактом «наиболее радикально ставящим задачу пересмотра и ограничения всего классического философского поля мысленных операций и идентификаций (так называемого декартово-кантовского мыслительного пространства), которые обычно практикуются наукой применительно к объектам человеческой реальности» [12].

Подход к проблеме превращенных форм на основе предлагаемой концепции несобственных форм психической энергии позволяет, по-видимому, естественно описать и проиллюстрировать это важнейшее понятие теории сознания Маркса.

Слайд 11

Выше мы уже говорили, что в силу свойств самой системы деятельности некоторые связи этой деятельности не могут быть восприняты сознанием в своем действительном виде. «В пунктах опускания действительных связей предмет начинает пробегать самостоятельный цикл движения, будучи определенным образом восполнен квазисубстанциональными определениями. Последние "представительствуют" в системе вместо опущенных звеньев, но превращенным, видимым образом. … На место предмета как системы связей становится квазипредмет, где проявление действия этих связей привязано к какой-либо субстанции, конечной и нерасчленяемой, и который, следовательно, восполняет их в системе в зависимости от "свойств" такой субстанции» [12].

На данном слайде условно изображен процесс «опускания» (т.е. потери информации) ненаблюдаемых связей предмета, изображенных черным цветом, проявление действий которых переносится на субстанцию самого предмета, превращая его из предмета действительного в предмет мнимый, в квазипредмет. «Это - мнимости, или квазиобъекты, существующие вполне объективно, дискретно и самостоятельно. Мнимыми предметами являются, например, труд и капитал, имеющие цену; материальные знаки различных видов языков, несущие в себе непосредственное значение объектов; образы сновидений и галлюцинаций, объективированные невротические представления и т. п. В этих предметах нет и на деле не может быть непосредственной связи между стоимостью и трудом, между знаком и объектом и т. д. Но именно из этого прямого замыкания связи на некоторого "носителя" и развивается новое, восполненное (или восполняющее) отношение, которое дает структуру и последовательность объективной видимости и которое обозначает или косвенно реализует процесс, не проступающий прямо в этом явлении» #[12].

Напомним, что понятие, т.е. «квант» значения мы рассматриваем как форму связи психической энергии индивидов в процессе их системной деятельности, как проявление коллективных форм движения психической энергии. В силу материальной, и более узко – вещественной природы социального бытия человека, понятия могут проявляться лишь в опредмеченном виде – в предметных результатах его труда и в словах языка.

Едва ли можно переоценить важность понимания природы языка для проблемы сознания человека, достаточно только привести известные слова Маркса, что «язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание» [15]. Именно в этом, центральном для проблемы сознания пункте – сущности языка, важнейшую роль играют понятия превращенных форм и, соответственно, квазипредметов или квазиобъектов. Процитируем в связи с этим обширный отрывок из работы А.А. Леонтьева: «Язык есть система как раз подобных квазиобъектов - языковых знаков, где на место реальных отношений подставлена их видимая форма, где реальные свойства и отношения предметов и явлений действительности, актуализируемые в деятельности с этими предметами и явлениями, оказываются снятыми, перенесенными на новые (языковые) объекты, специфический субстрат, и восполненными предметностью и свойствами языка. Как и в ряде других случаев, здесь эта предметность квазиобъектов дает повод к возникновению мнимостей сознания: мы порой непосредственно соотносим квазиобъект с предметами и явлениями внешнего мира, забывая, что между ними нет прямой и однозначной соотнесенности и что полноценный научный анализ природы квазиобъекта требует ввести, как это впервые сделал Маркс, "особое звено: целостную систему содержательных общественных связей, связей обмена деятельностью между людьми, складывающихся в дифференцированную и иерархическую структуру"» [16].

Квазипредметы можно рассматривать как опредмечивание системных форм деятельности в превращенном виде, как их своеобразную локализацию. В этом отношении свойства квазипредмета похожи на свойства, так называемых, квантовых запутанных состояний, когда свойства наблюдаемой частицы определяются ненаблюдаемой системой, элементом которой эта частица является. Также, с такой точки зрения, свойства сло́ва как материального локализованного носителя коллективных форм движения психической энергии вполне аналогичны свойству корпускулярно-волнового дуализма квантовых частиц, когда глобальные по своей природе состояния (волна) проявляются локально (частица). Такое сходство соответствует пониманию природы понятия как своеобразного «кванта» значения.

Слайд 12

Для более детального и точного понимания процесса генерации значений предметов и форм деятельности человека вернемся к рассмотрению структуры связей деятельности общества как самовоспроизводящейся органической системы.

Основой существования общества является процесс производства и воспроизводства людьми своей жизни. Этот процесс протекает в виде общественной, предметной по своему характеру и циклической по форме деятельности, когда произведенные предметы служат для воспроизводства как самого человека, так и всей сферы общественных предметов и отношений. Предметные результаты и формы общественной деятельности, являющиеся результатом предшествующего цикла воспроизводства, служат предпосылками следующего цикла. В процессе такой циклической деятельности происходят ее закономерные изменения так, что весь процесс в целом имеет вид последовательного развития. В целом это воспроизводство имеет расширенный характер, то есть происходит как увеличение количественных характеристик процесса общественной жизнедеятельности, так и усложнение, развитие его структуры. В условном виде такое развитие структуры деятельности воспроизводства показано на данном слайде.

Именно эта циклическая структура связей деятельности образует «цепи обратной связи» в механизме генерации коллективных форм психической энергии. И именно в пространственном протяжении, процессах развития во времени и функционировании этой структуры связей деятельности происходит передача, преобразование и потеря информации об отдельных звеньях этого процесса, приводящее к возникновению превращенных форм.

Слайд 13

Используя приведенное на предыдущем слайде изображение структуры деятельности (слева на данном слайде) можно, пусть и предельно условно, показать ее прямую связь со структурой смыслового поля, системой значений, связанной с этой деятельностью (справа на данном слайде).

Структура поля значений имеет вид дискретной реализации AdS/CFT –соответствия, изображение непрерывной формы которого приведено на предыдущих слайдах. Связь структуры деятельности и системы значений имеет вид инверсии, когда периферийные элементы одного изображения соответствуют центральным элементам другого. На границе периферии системы значений находятся элементарные операции деятельности непосредственно с вещественными предметами. В своей совокупности они образуют аналог пространства теории CFT – пространства предметной деятельности. Ближе к центру расположены значения более общих форм деятельности, связывающих элементарные частные предметные деятельности в общее целое коллективных форм деятельности. В свою очередь они образуют аналог пространства AdS – смысловое поле деятельности. В центре находится значение целостности, системного единства всех этих деятельностей. Смысловое поле деятельности или система значений также является деятельностью, но деятельностью с казипредметами. То есть, продолжая аналогию, можно сказать, что «пространство теории CFT» есть физическая деятельность с «настоящими» предметами, а «пространство AdS» есть деятельность с квазипредметами, порожденная предметной деятельностью и обеспечивающая ее.

Показанное на слайде графическое соответствие деятельности и значений наглядно иллюстрирует деятельностную природу значений, а, стало быть, и языка и сознания, в которых и благодаря которым эти значения функционируют.

Слайд 14

В силу объективно сложившегося разделения труда, круг предметов и квазипредметов, в пределах которого протекает деятельность каждого отдельного человека, охватывает только малую часть всей общественной их совокупности. Эта ограниченность необходимо вносит свой вклад в процессы потери и превращения информации. То есть, разделение труда является одним из факторов образования превращенных форм.

На этом слайде очень условно показаны сферы значений, действующие в сознании трех индивидов, условно – двух работников непосредственного материального производства и одного руководителя, управляющего их деятельностью. Использование представлений о несобственных формах психической энергии позволяет очень наглядного и достаточно корректно изобразить соотношение субъективных значений индивидуального сознания и объективных значений социальной деятельности человека.

Дополнительный материал о механизмах формирования индивидуального сознания человека в контексте представлений о несобственных формах психической энергии может быть найден в моем предыдущем докладе [17].

Слайд 15

Превращенные формы представляя социальную действительность мнимым образом, в этом отношении сопоставимы с майей. Но, как уже говорилось выше, значение «превращенность» не сводимо к значениям истинности или ложности и является принципиально неклассическим понятием. «Отношение социальных идей и представлений к реальному общественному бытию не есть отношение мысли субъекта к исследуемому ею объекту» [6].

Превращенные формы являются необходимым элементом жизни общества, поскольку воспроизводятся самими социальными отношениями. Поэтому они обладают определенной устойчивостью и существуют как несводимые ни к какому знанию, как неустранимые им. Знание их происхождения и их природы не рассеивает их иллюзорной очевидности. Превращенные формы воспринимаются нами как самая непосредственная реальность.

На этом слайде вверху приведен механизм образования превращенных форм, а ниже, для наглядной иллюстрации их значения и роли, - некоторые примеры таких форм, в своей совокупности охватывающие основную часть нашей жизни.

По поводу личности можно добавить, что «Я» - говорит о себе не какое-то самосознающее «Я», а сознательное тело. «Я», или «Эго», есть превращенная форма индивидуальности сознательного тела, на которой выполняется эмпирическая рефлексивная психологическая интуиция единства деятельности.

Слайд 16

Чтобы ярче подчеркнуть принципиальную неклассичность понятия превращенной формы, мы еще раз обратимся к адвайта-веданте. Как уже говорилось, Вселенная есть порождение мировой иллюзии – майи. В том, что касается деятельности индивидуального сознания в такой Вселенной, то «Шанкара примыкает к тому направлению в индийской философии, которое отстаивало так называемую теорию самодостоверности знания (сватахпраманья). Согласно этой теории, погрешности в познании вытекают не из природы его; сами по себе, при «нормальных» условиях, праманы дают верное знание; причина же погрешностей — во «внешних» по отношению к знанию факторах (например, дефекты чувств познающего или удаленность объектов приводят к ошибкам в восприятии). Эти факторы влияют на познание в той мере, в какой они воздействуют на его субъект (и притом в силу ограниченности последнего)» [3] стр.108. Другими словами: «Мы не можем думать о том, что не представляет собой истину. …Таким образом, мы должны допустить, что не существует ни одной мысли, которая не являлась бы правильной, а ошибка представляет собой только некоторое искажение, происхождение которого лежит в омрачающих интеллект страстях и интересах людей» [2] стр.252. Такое понимание природы познания, причин и форм его неадекватности принципиально отличается от концепции превращенных форм, рассматривающей «сознание как функцию, атрибут социальных систем деятельности, выводя его содержание и формообразования из переплетения и дифференциации связей системы, а не из простого отображения объекта в восприятии субъекта» [6], как это имеет место у Шанкары.

На данном слайде в качестве итога доклада приводится краткое сопоставление основных положений концепции майи и превращенных форм.

В качестве своеобразного заключения, по-видимому, можно высказать соображение, что именно различие пространства деятельности и пространства состояний психики (основа природы несобственных форм психической энергии), то есть опосредованность связи психика - деятельность создает объективные предпосылки существования превращенных форм. В каком виде будут реализованы эти предпосылки и какие конкретно превращенные формы возникнут – это определяется природой конкретной социальной деятельности, как было показано Марксом на примере анализа капитализма.

На этом кратком примере сравнения понятий майи и превращенной формы мы можем наглядно представить себе путь, пройденный человеческой мыслью за последние полтора тысячелетия. Кроме того, заканчивая свой доклад, хотел бы выразить надежду, что мне, хоть в малой мере, удалось показать глубину, важность и актуальность философского наследия Маркса.

Слайд 17

Зубко А.В.

г. Красногорск