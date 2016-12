warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Мир без границ География и боги Древнего Египта Кудрявцева Н.И., врач-рентгенолог высшей категории По мнению английского египтолога, профессора Оксфордского университета Джона Бейнса, «Нил с его неисчерпаемыми богатствами и другие географические факторы оказали непосредственное влияние на политическое развитие страны и формирование мировоззрения египтян» [1]. Так, особенности течения и географического положения этой центральной водной артерии, дававшей на протяжении тысячелетий жизнь древнейшей стране Северо-Восточной Африки, подтверждают сказанное. Современные египтологи-романтики сравнивают эту страну с тысячелепестковым благоуханным лотосом, корни которого уходят вглубь африканского материка на юге, а роскошный цветок раскрывается на глади голубых вод Средиземного моря на севере (рис. 1). Известные на сегодняшний день древние цивилизации неизбежно были связаны с реками, и только Нилу была уготована чёткая ориентация по отношению к оси земного шара. На основе знания «генерального направления» его течения вектор реки всегда принимался за географический ориентир юг – север, даже если на какой-то определённой территории она и делала изгиб в ту или иную сторону. Рис. 1. Карта расположения Древнего Египта Следуя логике древних египтян, начнём наше путешествие вглубь веков, в историю страны и её богов с юга. Традиционно её южной границей считались первые пороги Нила, где среди пляшущей воды располагалось бесчисленное множество островов и островков, которые сегодня погребены под толщей вод рукотворного озера Насер, появившегося после возведения в 1960 году печально знаменитой Асуанской плотины. Испокон веков «южными воротами страны» считался остров Элефантина (по-гречески) или Абу (по-египетски), получивший своё название от слоновой кости, которая ввозилась в Египет из Нубии. Оттуда в сокровищницы фараонов и храмов доставлялись чёрное дерево, золото, страусовые перья и хвосты жирафов, имевшие символическое значение. А гранитные каменоломни Асуана обеспечивали незыблемость царских гробниц и статуй, обелисков и храмов. На острове Сехель, расположенном немного южнее Асуана и сохранившемся до наших дней, до сих пор хранится память о прошлом на многочисленных гранитных блоках, которые покрывались граффити со времён VI династии и до эпохи Птолемеев. Интересно и удивительно созвучие названия этого острова с египетским словом сеха – память. Владычицей острова Сехель считалась богиня Анукет, которую изображали в виде женщины с головным убором из растений папируса. В посвящённом ей гимне говорится: «Ты приводишь воду и оплодотворяешь реку твоим именем» ( [2], с. 23). Богиня Анукет считалась матерью (а также дочерью и женой) бога Хнума, овноголового бога-творца, создающего на своём гончарном круге тела и жизненную энергию Ка всех богов и людей. Самые известные его титулы – «Ваятель, который оживляет» и «Отец отцов, мать матерей» ( [3], с. 153–154). Здесь, на юге, Хнум почитается как «Владыка порогов». Кажется интересным, что имя бога-гончара выписывается так же, как и глагол «соединять» – хенем. Покровительствующая острову Элефантина богиня Сотис (Сириус) была супругой Хнума. Её изображали в образе женщины в белой короне Верхнего Египта – хеджет. Она считалась богиней прохладной воды, охраняющей южные границы Египта и покровительствующей Нубии. «Тексты пирамид» говорят о том, что Сотис очищает умершего, а храм на острове Элефантина «символизировал союз между Сириусом и разливом» [1], в котором почиталась вся триада божеств первого порога: Сотис, Анукет и Хнум (рис. 2). И что удивительно, во времена последнего расцвета культуры Древнего Египта далеко на юге от этого места, в Нубии, великий фараон Рамсес II построил два грандиозных скальных храма. В большом храме Абу-Симбела почитались «мужские боги» – Птах, Амон, Ра-Хорахти и сам обожествлённый фараон, а малый храм был посвящён богине любви Хатхор и жене Рамсеса II, царице Нефертари, обожествлённой в образе Сотис. Вероятно, с расширением границ государства приходило понимание, что разлив Нила начинается намного выше первых порогов. Но сила традиции несокрушима. Рис. 2. Триада Элефантины: Хнум, Сотис и Анукет Связь первых порогов с началом реки – итеру – сохранялась до греко-римского периода, о чём свидетельствуют рельефы пилона в храме Исиды на острове Филе (по-египетски Пиурек – «первое время»). На них изображён Хапи – символизирующий разлив бог Нила, держащий два сосуда, из которых берут начало Верхний и Нижний Нил, по аналогии с наличием двух частей страны. Находящийся в верховьях Нила остров Филе называют островом времени, поскольку до наших дней там сохранился храм, посвящённый самой благой богине, «великой чарами» – Исиде, на стенах которого были начертаны иероглифы божественного языка – меду нечер. Усилиями многих государств под эгидой ЮНЕСКО удалось сохранить от затопления водами озера Насер храмы Абу-Симбела и храм на острове Филе. Однако тайное и загадочное святилище на острове Абатон, огни которого в древности различала Исида из окон своего храма, безвозвратно потеряно для человечества. По преданию, это святилище было построено на месте захоронения сердца Осириса. Его отыскала «благая богиня» в результате своих скорбных поисков частей расчленённого тела своего супруга. Как известно из мифа о первых божественных правителях Та мери («Земли возлюбленной») Осириса и Исиды, их вероломный брат Сет, убив Осириса, разметал части его тела по всей стране. Он это сделал, чтобы память об Осирисе умерла в сердцах людей, так как, по мировоззрению египтян, вечная жизнь после смерти и память потомков связаны с правильным погребением. Чтобы перехитрить Сета, отправившаяся на поиски супруга Исида возводила заупокойное святилище на каждом месте, где находила части его тела, тем самым умножая память об Осирисе. С тех пор вся страна стала персонификацией тела Осириса, собранного Исидой для его возрождения. На протяжении всего времени существования Египта во всех ритуалах и церемониях сохранялась память об объединении двух государств Верхнего и Нижнего Египта легендарным царём Мином, или Менесом. Каждое из них имело свою столицу, свои символы и атрибуты власти, а также свою богиню-покровительницу. Этот дуализм, который никогда не понимался как противопоставление (в нашем понимании слова), а служил взаимным дополнением до целостности и завершённости, пронизывает все аспекты восприятия мира египетским народом. Целостность страны мифически связывается с престолонаследием её частей сыном Осириса – Хором, как итогом его борьбы с Сетом. Объединение страны тоже сначала было связано с мифической победой законного наследника Хора, с которым с тех пор отождествлялся каждый фараон. Осирис воскрес, но не на Земле, а на Небе. На Земле правит от имени отца Хор, с каждым новым фараоном воплощающийся в новом теле. Верхний Египет простирался вдоль плодородной поймы Нила от первых порогов до расчленения реки на рукава дельты, которая вся именовалась Нижним Египтом. Верхний и Нижний Египет развивались вокруг своих столиц, символизировавших центр страны, а в конечном счёте – Вселенную. В различных масштабах измерения пространства центром как таковым являлись сам город, столичный храм или сокровенное место. На юге царской резиденцией и центром Земли считался город Нехен, более известный по греческому названию Иераконполь, на территории которого была обнаружена известная всему миру «палетка Нармера», исторически первого фараона Древнего царства, объединившего обе части Египта (палетка хранится в музее Каира). Голову предшествовавших Нармеру царей Нижнего Египта венчала белая корона хеджет. Покровительствовала же им богиня-коршун Нехбет. Память о предках, обитавших на этой территории, сохранялась в изображениях бау Нехен, олицетворявших души умерших царей, выполненных в виде группы собакоголовых мужчин, пребывающих в позе восхваления хену – с поднятой правой рукой и прижатой к груди левой. На севере, в дельте, царское правление сформировалось в городе Буто, который в древности состоял из двух частей: Пе и Деп. Согласно легенде, именно здесь, в болотах близ Буто, Исида родила Хора – покровителя Деп. Цари Буто венчались на царство красной короной дешрет, а своим покровителем считали богиню-кобру Уаджет. Души умерших царей, покровительствующих этим территориям, изображались в виде группы сокологоловых мужчин, тоже в позе хену. Изображения древних предков в виде бау Нехен, Пе и Деп сохранялись в росписях гробниц и храмов, символах-знаках погребального ритуала вплоть до греко-римского времени. История Двух Земель в архаический додинастический и ранний династический периоды скрыта от нас до сих пор во тьме тысячелетий. С XIX века благодаря открытиям двух великих египтологов – В.М.Ф.Питри в Абидосе и У.Б.Эмери в Саккаре – положено начало изучению этих древнейших пластов египетской истории. С тех пор данные постоянно уточняются. Немалую роль в этом процессе играют раскопки в Телль Ибрагим Аваде в дельте Нила, которые ведёт международная исследовательская группа египтологов России и Голландии. Археологические исследования дельты значительно затруднены из-за высоких подпочвенных вод, которые постепенно уничтожают памятники древней цивилизации. Как ни различаются условия существования южных и северных областей страны, причины «уничтожения культурной памяти» одинаковы – воды озера Насер и заболоченной дельты. После объединения Обеих Земель легендарный фараон Менес (Мин) – или исторически известный фараон Нармер – водрузил на свою голову объединённую корону схемти, которая символизировала «Обе Власти, Обе Силы». С этого момента и до заката Древнего Египта богини-покровительницы охраняли фараона в виде урея на его лбу и распростёртых крыльев коршуна, парящего над ним (рис. 3), а их символы входили в так называемое имя небти, одного из рен ур, великих имён титулатуры фараона. Кроме того, в пятичленную титулатуру царя входило имя несу-бити – ситовника и пчелы, тоже символов Нижнего и Верхнего Египта, указывая на то, что «царь воплощает в себе всю мощь двуединой монархии и осуществляет суверенитет над всей долиной Нила» ( [4], с. 123). По легенде, для укрепления контроля над северными территориями Менес основал новую столицу чуть южнее разветвления Нила на рукава, которую с тех пор именовали Белой Стеной (Инеб Хеджат), а впоследствии – от имени пирамиды Пепи I – Меннефер. Греки называли этот город Мемфисом. С этой традицией переноса столицы страна фараонов встречалась неоднократно, и это всегда было связано с серьёзными историческими переменами. Рис. 3. Двойной урей на голове фараона Тутанхамона. Новое царство. Погребальная маска мумии На западном берегу Нила, в Саккаре, был создан целый город заупокойных комплексов царствующих особ. Но большинство фараонов первых династий сооружали себе сразу две усыпальницы: одну – на севере, в Саккаре, а другую – на юге, в Абидосе (по-египетски Абджиу). Эта южная местность почиталась как одна из самых сокровенных областей Египта во все времена существования цивилизации. Её именовали Та Ур – Земля Великая – или Нефер Именти – Прекрасный Запад (по названию первой области загробного мира). Абидос изначально связывался с почитанием бога Осириса, в Новом Царстве там был возведён храм Сети I, а до него – храм в Ком эль-Султане: для проведения Осирических мистерий, ежегодных празднеств возрождения божества. Каждый «правоверный» египтянин считал своим долгом приобщиться к этой божественной земле – если не при жизни, то хотя бы после смерти. Другим, не менее значимым, центром почитания Осириса был город Бусирис или Джедду, в центральной дельте Нила, известный ещё с додинастического периода, когда Осирис почитался как бог земли и плодородия. Память об этих празднествах сохранилась в текстах «Книги мёртвых» ( [5], с. 173–174). На запад от Абидоса существовали караванные пути в оазис Харга. За западными горами, среди песков ливийской пустыни, вдоль всего русла Нила по 30-й широте тянется цепочка плодородной земли, состоящая из оазисов различного размера, формы и расположения. Направляясь с юга на север по течению реки – привычному для древних египтян направлению, – можно сразу выделить на карте среди безжизненной пустыни эти участки «возрождённой» земли: не только оазис Харга, но и оазисы Дахла, Фарафра, Бахария, Фаюм и Сива. Зависимость там жизни от состояния пустыни вызывала необходимость искать покровительства у бога Сета, владыки южных земель и пустынь. Храмы, посвящённые этому рыжеволосому божеству с головой необычной собаки – с высокими, прямоугольно заканчивающимися ушами, – известны в оазисах Дахла и Харга. Тогда как в Фаюме, ближайшем к руслу Нила оазисе, существовал единственный храм, посвящённый богу-бальзамировщику Анубису, тоже имевшему облик собаки или шакала. Бог Анубис, согласно Плутарху, считался у египтян сыном Осириса и Нефтиды [6]. Он помогал Исиде в поисках Осириса и создал первую в мире мумию из найденных частей его тела. С помощью магии Анубис превратил её в сах – нетленную субстанцию, освобождая тем самым от материальных останков божественную составляющую человека ах, которая с тех пор вечно пребывает в северных областях Неба, среди нетленных звёзд. С тех пор бог Анубис является помощником каждому умершему в его посмертных странствиях и испытаниях. Именно он провожает душу усопшего в Зал Двух Истин, где ставший царём загробного мира Осирис судит его прижизненные деяния, взвешивая сердце. Оазис Сива прославился своим оракулом, который признал великого Александра Македонского сыном бога Амона. И уже в наше время снова прозвучала память об островках «возрождённой земли», когда в оазисе Бахария смотрителем Службы древностей Египта – Захи Хавасом были обнаружены захоронения римского периода с многочисленными золотыми масками. В Мемфисе, столице объединённого Египта, которая оставалась таковой на протяжении всего Древнего царства, почитался бог Птах, бог-демиург, создавший Вселенную, богов, людей, их ремёсла и города, зародив сначала всё это в своём сердце в виде мысли Сиа, а потом воспроизведя с помощью высказанного слова Ху. Почитание Птаха известно с архаического периода. Он традиционно изображался в виде мумифицированной фигуры в чепце и со сложным посохом (рис. 4). Культ Птаха оставался весьма влиятельным на протяжении всей египетской истории. В Мемфисе находился храм Птаха, и часто город именовали по названию этого храма Хут Ка Птах – Обитель для Ка Птаха. Рис. 4. Бог Птах. Статуя из гробницы Тутанхамона. Новое царство. Каирский музей К северу от Мемфиса располагается удивительный город Гелиополь или Иуну, посвящённый солнечному божеству Атуму. Религиозные воззрения его жителей оказали глубочайшее влияние на развитие и создание самой грандиозной заупокойной архитектуры, известной в истории человечества. Ещё с начала Древнего царства этот город славился удивительными солнечными храмами, жрецы которых считались мудрецами, подобно обожествлённому строителю пирамид архитектору и врачу Имхотепу, а также его последователю Аменхотепу, сыну Хапу, занимавшемуся строительством спустя сотни лет. Здесь солнечное божество почиталось в своём триединстве: Хепри в виде скарабея – как утреннее возрождённое светило, Ра – полуденное солнце и Атум – бог вечернего солнца, создавший группу богов – Эннеаду, самую почитаемую на всей территории страны. Именно отсюда происходят первые божественные правители Египта – Осирис и Исида, которых вместе с их сестрой и братом Нефтидой и Сетом родила богиня неба Нут от своего супруга и брата бога земли Геба. Последние были рождены божественной парой: Шу – богом воздуха и Тефнут – богиней знойной влаги, детьми Атума. Ещё дальше на севере, в западной дельте, в городе Саисе или Сау, почиталась древняя богиня-воительница Нейт, которой более поздняя традиция приписывала сотворение мира путём семикратного изречения. Её символом был щит со скрещенными стрелами, который использовался ещё в архаические времена, до объединения Египта. О степени почитания этой богини в древности говорят имена принцесс северных территорий: Нейтхотеп, Меретнейт и Хорнейт. Их брали в жёны для легитимизации своего права царствования цари первых династий. С незапамятных времён в Саисе существовал храм великой Нейт, где Исида и Нефтида, по преданию, соткали погребальные пелена для Осириса, поэтому богиня Нейт считалась покровительницей ткачества и домов бальзамирования (Пер нефер – в переводе «Дома́ красоты»). Если представить зарождение религиозной мысли в Обеих Землях независимо друг от друга, то выстраивается похожая схема как для Нижнего, так и для Верхнего Египта. Зарождение Вселенной на уровне мысли и слова происходит на севере, персонифицируясь в боге Птахе, а воплощается в конкретные формы на юге, с помощью бога-гончара Хнума. Эти боги имеют одинаковые эпитеты в гимнах прославлений и молитвах, подобные «Отец отцов, Мать матерей». На севере, в дельте, ментальное становление творения происходит с помощью богини Нейт, тогда как материальная и видимая часть мира воспроизводится рукой бога Атума на юге. В более поздней традиции Нового царства богов севера и юга часто связывает «семейное» родство: в храме Хнума в Эсне, Нижний Египет, богиня Нейт почитается как его супруга, а их сыном считается бог магии Хека. С Востоком страна была связана торговыми путями. Одним из самых известных был великий торговый путь вдоль Вади Хаммамат, по которому осуществлялись и экспедиции в загадочную страну Пунт. Этот путь начинался в городах Ахмиме и Коптосе, которым покровительствовал бог Мин. Его считали покровителем путешественников, а всю восточную пустыню – местом, в котором он обитает и правит ( [7], с. 143). Бога Мина изображали в виде мумифицированного мужчины с поднятой рукой, в которой он держит бич. Голова его была украшена короной шути, состоящей из двух высоких страусовых перьев на платформе. Символическое значение этого убора многогранно, о нём упоминается даже в «Книге мёртвых» [5, с. 184], где два пера этой короны олицетворяют двух сестёр-богинь – Исиду и Нефтиду. Отличительной чертой Мина являлся фаллос, как символ плодородия и силы. К восточным территориям относились содовые озёра Вади Натрун, располагавшиеся в восточной части дельты. Они были источником природной соды, которая считалась божественным даром и порошком бессмертия, потому что использовалась при бальзамировании тел. Начиная с Древнего царства, когда Сехемхет (фараон III династии) присоединил озёра Вади Магара к территориям страны, открыв тем самым путь на Синай, здесь почитался бог Тот, который с помощью письменности устанавливал египетскую справедливость на завоёванных территориях. Синайский полуостров являлся восточной оконечностью Египта и был источником меди и бирюзы, добывавшихся для фараонов и храмовых комплексов в бесценных рудниках, которым покровительствовала богиня Хатхор. На юге Синая, в Серабид эль Хадам существовал храм Бирюзовой Хатхор. Богиня любви и веселья Хатхор считалась дочерью солнца Ра, его Солнечным Оком, которая могла принимать свою грозную форму в виде богини Сехмет, львиноголового беспощадного божества, когда становилось необходимым защитить попранные законы Маат. В смутное время первого переходного периода, во время правления Х династии, самым сильным из всех городов-государств разделённой страны был Гераклеополь или Хенен-несу, расположенный в средней части страны. Город славился своими достижениями в области литературы. Это и «Поучения гераклеопольского царя Ахтоя своему сыну Мерикара», и «Поучения Птаххотепа (визиря V династии)», которые до сегодняшнего времени остаются истоками морали и нравственности, где названы основополагающие качества человека. Городу Гераклеополю покровительствовал бог Херишеф, священный баран, о котором встречаются записи на Палермском камне, относящиеся к I династии ( [5], с. 142). Между Абидосом и Гераклеополем расположен город Тота – Гермополь, или Хмуну. Именно здесь, согласно преданию, во времена сотворения Вселенной из вод Нуна – предвечного океана хаоса – поднялся первый холм земли. Ибисоголовый бог мудрости и письма, который покровительствовал городу, «управлял всеми языками» народов Земли и в силу этого был покровителем расширения власти фараонов на соседние территории. Считаясь лунным божеством, бог Тот вёл счёт времени и в образе двух павианов читал «Книгу времён» в конце года, где было записано, кому жить, а кому умереть в новом году. Тот, как спутник Солнца, охранял Ра на его небесной ладье, выполняя функцию его сердца, а для бога Птаха был словом – орудием его творчества. Когда смутное время кончилось, сила обновляющего единства вновь пришла с юга. Правитель города Фивы (или Уасет) Ментухотеп в течение десяти лет завоевал северные территории и вновь был коронован двойной короной схемти. При смене династии столица была перенесена на север, в район Фаюмского оазиса, и именовалась Ити-Тауи, «Весы обеих земель». Однако и этому периоду благоденствия настал конец: возрождённое Среднее царство было вновь раздроблено вторжением с востока «правителями чужих стран» гиксосами, которые правили северными территориями Египта со столицей в Аварисе, расположенной в дельте. Благодаря, вероятно, «какому-то особому качеству воздуха южных областей, сосредоточенных вокруг Фив» ( [4], с 160), продолжительные войны за освобождение страны и тут закончились победой Яхмоса, основателя ХVIII династии и Нового царства – с возвращением столицы в Фивы. За время существования Нового царства этот город развился и расцвёл, вызывая восхищение спустя века. Так, Геродот, отец истории как науки, а вслед за ним – Стробон, основатель науки географии, называли его Стовратными Фивами. Покровительствовал городу и всей стране самый могущественный бог за всю историю древнеегипетской цивилизации Амон, невыразимый и непостижимый в своём образе овцы или барана. Бога Амона часто изображали в виде человека – верховного царя богов, голову которого украшала корона шути, подобная короне бога Мина, но с солнечным диском между перьями. Символизируя двойственные силы Вселенной, корона указывала на возможность божества управлять и повелевать этими силами. Однако пришло время, и безграничная власть Амона вступила в конфликт с властью фараона. Это привело к очередному расколу и распаду страны на теократическое государство в Фивах, возглавляемое жрецами Амона, и на северные области с номинальной царской властью и различными столицами. Это противостояние оказалось причиной упадка всей древнеегипетской цивилизации. Но какова была сила её импульса, если, умирая, она смогла просуществовать ещё тысячелетие и ассимилировать в свою культуру завоевателей, начиная с «чёрных фараонов», через все ассирийские династии и заканчивая греко-римским владычеством! В силу своего географического положения на земном шаре история Древнего Египта имеет отчётливую пространственную направленность. Даже в планировке своих городов и населённых пунктов архитекторы Древнего Египта виртуозно использовали географические особенности местности, гармонично включая их в религиозную символику. Наиболее наглядно это иллюстрирует город Ахетатон – Горизонт Атона, новая столица во времена правления фараона-еретика Эхнатона, 10-го фараона ХVIII династии Нового царства, поднявшего бунт против жрецов Амона. Располагаясь на берегу Нила, в полукружном обрамлении скал, весь план города представлял собой иероглиф ахет – два холма, между которыми восходит Солнце (рис. 5). Среди трёх с античности сохранившихся на территории Египта населённых пунктов представляет интерес и так называемый Хетеп Сенусерт (Умиротворение Сенусерта), открытый английским археологом Ф.Питри в местечке эль-Лахуна Фаюмского оазиса и названный им Кахуном. Это единственный уцелевший до нашего времени «город у пирамиды». Он имеет строгую ориентацию по сторонам света – с прямыми улицами, пересекающимися под прямыми углами. В северо-западной части его располагается нижний припирамидный храм Сенусерта II, 4-го фараона ХII династии Среднего царства. В центральной части были обнаружены жилые районы с крупными постройками, где жили жрецы и управляющие нижнего храма. В северо-восточной части располагались небольшие здания рабочих и ремесленников. Во время раскопок здесь нашли несметное число папирусов. Рис. 5. Иероглиф ахет на спинах двух леопардов. Виньетка из «Книги мёртвых» Третьим дожившим до наших дней античным «городом» является посёлок мастеров в западных скалах Дейр эль-Медина, на левом берегу Фив, где жило не одно поколение мастеров и ремесленников, которые работали в царском некрополе. Во времена ХVIII и ХIХ династий это место называлось Сет Маат – Место истины. Посёлок занимал площадь около 2 га, на его территории проживало до 400 человек. Он был огорожен стеной из необожжённого кирпича, внутри которой находилось примерно 70 строений и ещё 50 располагалось за стеной. Вход в посёлок был на севере, а главная улица тянулась с севера на юг. К западу от ограды располагалось кладбище со своей строгой планировкой. Конструкция гробниц не отличалась разнообразием: она имела пилон, внутренний дворик и небольшое святилище в виде миниатюрной пирамиды. На задней стене, обращённой всегда к востоку, находилась ниша со статуей покойного и небольшая стела со словами гимна Солнцу. Восходящее светило озаряло её своими лучами каждое утро (рис. 6–8). Рис. 6. Посёлок Мастеров Дейр эль Медины. Фивы Рис. 7. Некрополь Мастеров Дейр эль Медины. Фивы Рис. 8. Гробница посёлка мастеров Дейр эль Медины Каждый дом, не только в этих сохранившихся с античности населённых пунктах, но и по всей территории страны, имел специальную ориентацию, чтобы освежающий северный ветер проникал в помещение через узкие окна, расположенные практически под самым потолком. Спальня находилась в западной части строения ( [7], с. 184), под покровительством Владык Запада – Осириса и Хатхор. Хатхор, богиня тенистой сикоморы (символизирующей оазис), на рубеже миров даёт душам воду и пищу, чтобы восстановить силы для дальнейшего странствия в миры посмертия и освободить усопшего от воспоминаний об ушедшей жизни. Миф об Осирисе и Исиде, благословенных божественных правителях Египта в начале времён, символически отождествляет все области страны с частями тела бога, погребённого на её территории. Через воссоединение тела Осириса происходит объединение страны независимо от того, какое конкретное божество покровительствует тому или иному месту (по-гречески – ному). В силу этой привязки выделялись более почитаемые местности и города, подобно Абидосу – центру осирических мистерий или священному городу Джедду, которые многократно повторяются в заупокойных текстах. И только остров Абатон остаётся тайным святилищем, о котором известно лишь Исиде. Может быть, благодаря этому объединению областей в одно целое древнее название страны Кемет так похоже по звучанию и иероглифическому написанию на слово кем, что означает «завершённый, полный, законченный». Объединение не только географических территорий, но и богов, владевших храмами, городами и землёй, создавало государство Древнего Египта ( [8], с. 38). В конечном счёте, с теологической точки зрения, сегодня это приводит учёных к выводу о существовании «монотеизма, находящего внешнее выражение в символическом политеизме» ( [5], с. 75) в одной из древнейших человеческих цивилизаций. Список литературы [1] Бейнс Б. Река времени – Нил и Древний Египет // Курьер Юнеско. – 1988. – №10 (октябрь). [2] Мифы. Египет, Греция, Китай. Энциклопедический справочник. – Минск – М.: АСТ, 2000. [3] Луркер М. Египетский симфолизм. – М.: Золотой век, 1998. [4] Мерц Б. Древний Египет. Храмы, гробницы, иероглифы. – М., 2002. [5] Египетская «Книга мёртвых». Папирус Ани / В переводе Э.А.Уоллеса Баджа. – М.: Алетейа, 2003. [6] Гладкий В.Д. Древний мир. Т. 1. [7] Эмери У.Б.Архаический Египет. – С-Пб., 2001. [8] Ассман Я. Египет: Теология и благочестие ранней цивилизации. – М.: Присцельс, 1999.