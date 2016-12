warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Раздумья «Философия общего дела» Н.Ф.Фёдорова и русский космизм. Современное видение 1 Малов И.Ф., доктор физико-математических наук Прошло более 100 лет со времени опубликования трудов Н.Ф.Фёдорова (1829–1903) под общим названием «Философия общего дела» [1], но многие мечты и планы философа так и остались неосуществлёнными. Хотелось бы вернуться к основным мыслям, обсуждавшимся в его статьях, и посмотреть на них с позиций современных знаний о природе и человеке. Но прежде, чем мы обратимся к его идеям, приведём отрывки из более ранних высказываний о роли и существе человека. Пико делла Мирандола Итальянский мыслитель эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) в работе «Речь о достоинстве человека» представлял человека как микрокосмос, вобравший в себя земное, животное и небесное: «Я прочитал, уважаемые отцы, в писании арабов, что когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил, что ничего нет более замечательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: “О Асклепий, великое чудо есть человек”». И далее: «Принял Бог человека как творение неопределённого образа и, поставив его в центре мира, сказал: “Не даём мы тебе, о Адам, ни определённого места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определён в пределах установленных нами законов. Ты же, не стеснённый никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтёшь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные ”» [2]. Свобода воли человека даёт ему огромные шансы в его бытии – найти своё единственное предназначение в земной жизни, стать тем, кем хочешь и должен быть, совершенствовать мир и совершенствоваться самому вплоть до обретения божественного состояния [3]. Следующий отрывок относится к значительно более поздним временам – границе XVIII и XIX веков. В своей оде «Бог» Г.Р.Державин писал: Я связь миров повсюду сущих, Я крайня степень вещества; Я средоточие живущих, Черта начальна божества; Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь – я раб – я червь – я бог! Только сам человек может превратиться в животное, стать «червём» или достичь состояния богочеловека. Вернёмся, однако, к философии Н.Ф.Фёдорова. Он тоже понимал, что лишь человек способен усовершенствовать и себя, и окружающий мир. Основные моменты его мировоззрения могут быть сформулированы следующим образом. Бог дал человеку Разум для того, чтобы управлять Природой. Она несовершенна, поскольку в ней властвуют смерть и болезни. Причина же такого несовершенства – отказ человека «владеть» (управлять) Землёй, к чему призывал его Господь (см. цит. из «Речи» Мирандолы). Без руководства Разума Природа деградирует. Задача человека – регуляция и спасение всего природного от смерти. Современное человечество не может спасти Природу, так как разрушается само. Н.Ф.Фёдоров Н.Ф.Фёдорова по праву считают основоположником русского космизма, хотя уже М.В.Ломоносов понимал, что человек – неотъемлемая часть Вселенной. Нужно сказать, что космическое мироощущение издревле было присуще различным народам и культурам. Идеи космизма можно найти в древнеиндийской философии, буддизме, конфуцианстве, даосизме, античных трудах. Например, стоики (III в. до н.э. – III в. н.э.) считали, что весь Космос вместе с человеком – единый огненный организм. Н.Ф.Фёдоров же и его последователи искали философские и естественнонаучные доказательства органической связи человека и Космоса. Так, согласно ему, переход в прямохождение дал качественный скачок в эволюции гоминид: «От горизонтальной упёртости в землю, от подавляющей заботы о пище и продолжении рода в вертикаль самосознания и самосозидания… открылся новый поразительный обзор окружающего мира и небесного пространства, развивший его органы чувств и мозг; заложились понятия верха и низа, части и целого, когда освободились передние конечности для своего трудового, творческого усовершенствования; родился язык, стала углубляться память и нравственная совесть» [3]. Вслед за Н.Ф.Фёдоровым русские космисты, говоря о заселении Космоса, никогда не имели в виду звёздные войны и насильственный захват нового жилого пространства, а подразумевали обогащение других земель не только своим присутствием, но и высокими нравственными принципами: «Космос нуждается в разуме, чтобы быть Космосом, а не хаосом» [4]. Здесь, однако, следует подчеркнуть, что человек не должен забывать о своём земном происхождении, о том, что он связан с Землёй, пока не достигнет космического совершенства. Существует легенда о древнегреческом философе Фалесе из Милета (ок. 527–640 до н.э.), взор которого часто был обращён к небу. В результате он упал в не замеченный им глубокий колодец. Это нужно рассматривать как предупреждение не отрываться от Матери-Земли, не забывать о своём месте на ней и её нуждах. В рождающегося человека впрыскивается Божья искра. Бог – это создатель, творец, и, стало быть, человек в своём земном воплощении может и должен творить, созидать. Он становится помощником Высших сил в совершенствовании мира и самого себя. По восточным воззрениям, только на Земле мы можем улучшать и обогащать свою душу. И так с каждым воплощением можно добиваться приближения к божественному состоянию – двигаться вверх по ступеням Лестницы Якова. Как следует из приведённой выше цитаты Мирандолы, Бог поручает человеку продолжить дело созидания на Земле. Человек должен стать активным участником совершенствования Мира. В этом плане становятся более понятными идеи Вл.Соловьёва о Всеединстве (единстве Творца и творения, человека) и восьмом дне творения, который связан с деятельностью человека как продолжателя дела Божьего на Земле. Наиболее полно тема космизма рассмотрена Вл.Соловьёвым в трактате «Чтения о Богочеловечестве: «Человек есть вместе и божество, и ничтожество» [5]. Возвращаясь к идеям Н.Ф.Фёдорова, подчеркнём правомерность его суждений о жизни во Вселенной. Нужно сказать, что одушевлённость Космоса и вера в широкую распространённость Космического Разума существовала задолго до предложений о заселении окружающего ближнего и дальнего пространства с Земли. По полученным результатам астрофизических наблюдений установлено, что повсюду в изученной части Вселенной (Метагалактике) фундаментальные постоянные (гравитационная, массы нейтронов и протонов и др.) имеют одни и те же значения. Более того, они таковы, что только при этих значениях могут образовываться наблюдаемые структуры и, в частности, живые существа. Этот результат получил название антропного принципа. Универсальность физических констант означает, что жизнь в той или иной форме при благоприятных условиях будет обязательно возникать и развиваться. Антропный принцип – основа общего вселенского устройства и эволюции Мира. Можно предположить, что жизнь везде строится в одинаковых фундаментальных условиях, подчиняясь одним и тем же физическим и нравственным законам. «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и нравственный закон во мне» (И.Кант) [6]. Н.Ф.Фёдоров остро переживал смерть близких людей и не мог смириться с мыслью об их безвозвратной потере. Поэтому искал принципиальную возможность их воскресения, что связывал с будущей всемогущей наукой. Так, по мере овладения законами Природы будет одержана победа над смертью, исчезнут эпидемии, человечеству станет не нужна обычная пища. Однако возможность воскресения всех когда-то живших предков нереализуема. Во-первых, те атомы и молекулы, которые Н.Ф.Фёдоров предлагает собрать снова и построить из них родное тело, уже находятся в составе других организмов и структур. Чтобы извлечь их, нужно разрушить много живых и косных образований. Это никак нельзя считать разумным. К тому же как быть с атомами кремированных усопших? Для сбора 1028 частиц требуется время, намного превосходящее возраст всей Метагалактики! Возникает также вопрос: воскрешение в каком виде – в младенчестве, среднем и активном возрасте или в предсмертном состоянии? В человеке происходит постоянное обновление клеток. Стало быть, в него постоянно проникают другие атомы и молекулы, из которых формируются новые структуры. Характерные времена обновления – от дней до многих лет. Остаются постоянными только программа развития и генетический код. По ним можно, в принципе, воссоздать прежнее существо2. Застывшее, неразвивающееся, хотя и благоденствующее сообщество вряд ли стоит рассматривать как светлое будущее человечества. Оно должно эволюционировать как физически, так и духовно, что возможно лишь при рождении новых людей. В связи с этим значительно более плодотворной представляется восточная концепция кармы и реинкарнации с сохранением информации о накопленных знаниях и впечатлениях, а также ответственности за деяния, совершённые при земной жизни, за светлые и тёмные мысли и намерения. Совершенствование связано с новыми воплощениями и накоплением новых знаний и обогащением духа. А идея о том, что человек – деятельное начало в окружающем его мире, стала центральной именно в русском космизме – «мировоззрении живого, нравственного Всеединства человека, человечества и Вселенной в его отношении к Творцу и творению» [7]. Сам же термин «русский космизм» связывают с Н.К.Гаврюшиным, который ввёл его в 1972 году. «Космическая философия» К.Э.Циолковского – название, данное им самим ряду своих философских работ, – характеризует то направление научной философии, в основании которой лежит «космическая точка зрения на человечество, его существование и развитие», или антропокосмизм [8]. Рассматриваются три течения в потоке работ по русскому космизму: религиозно-философское, которое можно связать с именами Н.Ф.Фёдорова, Вл.Соловьёва, П.А.Флоренского; естественнонаучное (Н.А.Умов, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, Н.Г.Холодный, A.Л.Чижевский); поэтическо-художественное (В.Ф.Одоевский, А.В.Сухово-Кобылин, А.Н.Скрябин, Н.К.Рерих). П.А.Флоренский считал, что существует «идеальное родство» мира и человека, их «пронизанность друг другом», взаимосвязанность. Как и в древнегреческой философии, он соотносит мир и человека как макрокосмос (Космос, большой мир, среду) и микрокосмос, являющийся в своём роде «образом и подобием Вселенной» и несущий в себе всё, что есть в мире. «Мир есть раскрытие Человека, проекция его» [9]. Ещё русский физик-теоретик Н.А.Умов говорил, что человечество должно научиться жить в согласии с Природой, её законами; люди должны воспринимать себя органичной частью Вселенной. Один из учеников В.И.Вернадского, украинский академик Н.Г.Холодный, анализируя взаимоотношения человека и Природы, показывает процесс создания человеком своеобразной среды, которую он называет антропосферой: «Человек, несмотря на существенные особенности созданной им жизненной среды, продолжает оставаться неотъемлемой частью Космоса, полностью подчинённой действующим в нём законам. Человек находится не над природой, а внутри природы» [10]. В развитие идей В.И.Вернадского и других русских космистов мы можем сказать, что ноосфера должна превратиться в космоноосферу. Основной же вывод космической философии таков: необходимы включённость человечества в мировые эволюционные процессы, ощущение сопричастности с Космосом, стремление к гармонии с природой и вытекающая отсюда система ценностей и целей. Как и предупреждал Н.Ф.Фёдоров, «цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая природу, не может иметь иного результата, кроме ускорения собственного конца» [4]. Эксплуатацию природы космисты предлагали заменить её творческой регуляцией. Человек должен изучать природные процессы, научиться предотвращать те из них, которые несут смерть и разрушение и самой природе, и человеку: землетрясения, наводнения, цунами, эпидемии – регулировать климат на Земле и т.д. Активное участие в совершенствовании мира в деталях разработано в Учении Живой Этики Рерихов, которое можно считать воплощением идей Н.Ф.Фёдорова о совершенствовании человека и его творческом вкладе в Общее космическое дело. В трудах Рерихов синтезированы все три течения русского космизма, обоснованы цели и пути совершенствования природы и человека. Единство науки, искусства и религии рассматривается как основа получения реальных знаний о Мире и его совершенствования. В чём же причина столь медленного продвижения идей русского космизма в жизнь человечества? В невежестве и нравственной ущербности как представителей правящей элиты, так и общества в целом. «Не народ для царя и не царь для народа, а царь вместе с народом как исполнитель дела Божия, дела всечеловеческого» (Н.Ф.Фёдоров [1]). Можно утверждать, что невежество и хаос порождают безнравственность. Мирандола сокрушался по поводу того, что в его время многие философы в основу своей деятельности ставили корыстные мотивы: «Никто не исследует причины вещей, движение природы, устройство Вселенной, замыслы Бога, небесные и земные мистерии, если не может добиться какой-либо благодарности или получить какую-либо выгоду для себя. К сожалению, стало даже так, что учёными считают только тех, кто изучает науку за вознаграждение. Скромная Паллада (богиня знаний, искусств и ремёсел. – И.М.), посланная к людям с дарами Богов, освистывается, порицается, изгоняется; нет никого, кто любил бы её, кто бы ей покровительствовал, разве что сама, продаваясь и извлекая жалкое вознаграждение из осквернённой девственности, принесёт добытые позором деньги в шкаф любимого. С огромной печалью я отмечаю, что в наше время не правители, а философы думают и заявляют, что не следует заниматься философией, так как философам не установлены ни вознаграждения, ни премии, как будто они не показали тем самым, что они не являются философами. И действительно, так как их жизнь проходит в поисках денег или славы, то они даже для самих себя не размышляют над истиной» [2]. Прошло пять с половиной веков со времён Мирандолы, а нравственное здоровье тех, кто мог бы изменить потребительское мировоззрение общества на космическое, оставляет желать лучшего. Более того, СМИ иногда сознательно, а иногда по невежеству насаждают именно «общечеловеческие» (потребительские) ценности. Если мы говорим о продвижении к Общему Благу, то должны везде, где только возможно, бескорыстно проповедовать нравственность и космизм. Согласно Н.Ф.Фёдорову, нравственный миропорядок, установившийся в обществе, становится залогом упорядоченности в мире. Философ мечтал о Царстве Божием, о земном Рае, видимом и осязаемом, достигнутом трудом самого человечества. Для этого необходимы братское объединение всех людей на Земле, синтез науки, искусства и религии, теории и практики. В трудах Н.Ф.Фёдорова переплетаются натурализм и фантазии, мистика и реализм, мечты и научный подход, утопии и действительность. Всё это скреплено верой в мощь человеческого разума и его творческих возможностей. Так, некоторые идеи и предвидения мыслителя были реализованы в более поздние времена. К ним можно отнести освоение околоземного пространства, возможность прогноза погоды и регулирования осадков, борьбу с инфекционными заболеваниями, появление генетически модифицированных продуктов и клонирование. Бывший президент Академии наук Белоруссии В.Ф.Купревич был убеждён в возможности и необходимости значительного увеличения продолжительности человеческой жизни. Но, по мнению его и других космистов, это реализуемо только при условии преодоления изолированности Земли от Космоса. Н.Ф.Фёдоров писал: «Человек в себе… носит образец регуляции Вселенной» [1, т. III, с. 280]. Если человек, не изменяя себя, без собственного одухотворения начинает изменять, преобразовывать природу, он неизбежно придёт к кризису экологическому и нравственному. Об ответственности учёного за свои деяния говорил ещё в 30–40-е годы ХХ века В.И.Вернадский, а позднее – и А.Д.Сахаров. Согласно Н.Ф.Фёдорову, главная задача человека и человечества – понять смысл жизни и цели, ради которых живёт человек, и далее организовать свою жизнь и жизнь общества в соответствии с этими целями: «Нам, людям, вручено дело спасения мира и себя» [1]. Один из последователей философа, А.К.Горский, писал, что недостаточно единомыслия и единочувствия, необходимо единодействие. Только при этом и возможно прийти к общечеловеческому благу. Примечание 1 Более развёрнутый текст доклада, сделанного на ежегодной ХV (юбилейной) Междисциплинарной научной конференции фонда и журнала «Дельфис» «Этика и наука будущего. На путях к общечеловеческому благу» в апреле 2016 года, представлен на сайте журнала. – Прим. ред. 2 Недавние научные исследования подтверждают и такое чрезвычайно важное обстоятельство: микробактериальная среда, возникшая раньше появления живых существ на планете, в организме, например, человека, по весу составляющая 1–2 кг, а по количеству клеток намного превосходящая строго человеческие, оказывается тем совершенно необходимым звеном жизнедеятельности конкретной особи, человека, которое чутко реагирует на внутренние их состояния и внешние воздействия, регулируя жизненные функции и даже определяя волевые импульсы, а также продолжительность жизни. – Прим. ред Список литературы [1] Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. 1. Верный, 1906; Т. 2. М., 1913. Переиздано: Фёдоров Н.Ф. Собр. соч. в 4 т. М.: Прогресс, 1995; Традиция, 1997, 1999. [2] История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. Т. 1. С. 506. [3] Семёнова С.Г. Тропами сердечной мысли. М.: ПоРог, 2012. [4] Фёдоров Н.Ф. Собр. соч. М.: Мысль, 1982. [5] Соловьёв Вс. Чтения о Богочеловечестве. Соч. в 2-х т. М., 1989. [6] Кант И. Критика практического разума. Заключение. [7] Современный философский словарь. М., 1996. С. 3. [8] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 5. [9] Флоренский П.А. Макрокосмос и микрокосмос // Человек и природа, 1989, №9. [10] Холодный Н.Г. Мысли дарвиниста о природе и человеке. Ереван, 1944.