105(1/2021) Грани науки Энергетика Земли, Солнца… и коронавирус Белов С.В., Доктор геолого-минералогических наук Содержание Пандемии за тысячу лет Энергетика Земли и социум Единство Природы и социума Эффект Чижевского – Вельховера Дополнительные факторы Что же грядущее готовит? Послесловие от редакции: К вопросу природы выявленного феномена и его трактовки О причинах пандемии COVID-19 высказываются различные предположения. Излагаемая ниже гипотеза связывает пандемию, а также разнообразные социальные катастрофы с проявлениями внутренней энергетики Земли и солнечной активностью. На первый взгляд это вроде бы совершенно разные явления. Но только на первый взгляд… Пандемии за тысячу лет Коллектив учёных под руководством А.В. Викулина [1] составил список из около 300 эпидемий и пандемий, случившихся на протяжении почти трёх тысячелетий человеческой истории. Эта база данных составила основу задействованной нами статистической выборки. Для оценки масштабов катастрофы использовались данные о количестве умерших и о материальных потерях в долларах. Эпидемиям и пандемиям, в зависимости от их катастрофичности, присваивались ранги: I – для самых сильных, II – для значительных и III – для рядовых. При этом число умерших и цифры экономических потерь менялись пропорционально росту населения Земли и увеличения со временем произведённого человечеством валового внутреннего продукта (ВВП). То есть одинаковые ранги масштабности катастроф имели различное содержание в разные исторические эпохи. На основании этих данных нами построена диаграмма за последнее тысячелетие (рис. 1). Из анализа её видно следующее: 1. Эпидемии и пандемии сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Очевидно, это естественный природный процесс, характерный для таких компонентов земной биоты, как бактерии-вирусы и человек. 2. До Х века эпидемии и пандемии случались эпизодически. Затем начинается их существенный рост. Рис. 1. Диаграмма проявления эпидемий и пандемий различной катастрофичности с I по XX век н. э. С XIV века происходит резкий скачок как общего числа эпидемий (пандемий), так и их катастрофичности. С этого времени катастрофы I ранга стали не эпизодическими, как раньше, а начали случаться в каждом столетии. А наиболее катастрофичными оказались XIХ и ХХ века, в течение которых суммарно произошло катастроф III ранга – 58, II ранга – 28, I ранга – 5. Одна из таких перворанговых катастроф – пандемия «испанки», вспыхнувшая сто лет назад, – унесла жизни от 17 до 50–100 млн человек, или 0,9–5,3% тогдашнего населения. Было заражено около 550 млн, или 29,5% жителей планеты. Летальность составила от 3 до 20%. Мир потерял 6% общего ВВП, или три триллиона долларов. В целом статистический анализ свидетельствует о резком нарастании эпидемий и пандемий в истории человечества, а также степени их катастрофичности. Можно предположить, что подобный тренд сохранится и в XXI столетии; события последнего времени, похоже, это подтверждают. Энергетика Земли и социум Существует ли связь между обрушивающимися на человечество эпидемиями (а также иными социальными напастями) и энергетикой Земли? Надо сказать, что современная эпоха характеризуется наивысшей за всю геологическую историю эндогенной активностью, более того, наша планета развивается антиэнтропийно. То есть она испытывает постоянную энергетическую подпитку, и активность земных недр растёт [2]. Об этом свидетельствует множество фактов, например, увеличение числа землетрясений и извержений вулканов со временем. Так, если за 10 лет, с 1898 по 1908 год, число извергавшихся вулканов составляло порядка 380, то через сто лет, с 1998 по 2008 год, эта цифра возросла до 650. Аналогичным образом, но более впечатляюще за тот же период возросла и сейсмичность: количество землетрясений с магнитудой более 5,5 увеличилось соответственно с менее чем 300 до 3000. Примечательно, что эта тенденция продолжается и по сей день. Кроме того, в проявлении вулканизма и сейсмичности выявлены вековые циклы, которые, в свою очередь, делятся на три периода продолжительностью примерно 33 года [3]. Для начального периода векового цикла характерны мощные землетрясения и извержения вулканов, а в заключительном периоде векового цикла масштабность сейсмичности и вулканизма падает. В девяностые годы ХХ века очередной такой вековой цикл закончился, и Земля вступила в новый вековой цикл эндогенной активности, в котором в течение его начального периода (длиной около 33 лет) следует ожидать серьёзных вулканических и сейсмических катастроф. То есть в 20-е годы XXI века катаклизмы, вызванные буйством земных недр, по-видимому, могут существенно осложнять жизнь человечества.

Исследованиями А.В. Викулина с коллегами [1] показано, что статистические выборки природных катаклизмов, включающих извержения вулканов и землетрясения, и катастроф социальных, куда входят эпидемии и пандемии, обладают тождественными свойствами и описываются близкими законами распределения с одинаковыми наклонами графика повторяемости событий в соответствии с уравнением  lg N/ J = - 0.6, где N – число катастроф, J – ранг. Это подтверждает внутреннее единство косной и живой материи, неживой природы и социума, о котором в своё время писали В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский. Таким образом, статистический анализ истории свидетельствует о тесной взаимосвязи между внутриземными процессами, проявляющимися в виде эндогенной активности Земли, и социальными явлениями. Характерно, что масштабы и катастрофичность тех и других с течением времени резко нарастают, следуя общей тенденции, близкой к экспоненциальной зависимости.

Рассматривая в рамках единого геобиосоциального процесса тему эпидемий и пандемий, остановимся ещё на одном социальном феномене – войнах, которые описываются тем же статистическим законом распределения с одинаковыми наклонами графика повторяемости событий в соответствии с вышеуказанным уравнением. Человеческая история – история войн. Зафиксировано 15 513 больших и малых войн, которые унесли около 4 млрд жизней. Академик М.З. Згуровский провёл анализ военных конфликтов начиная с 705 года до н. э. и по 2007-й и установил, что развитие их в истории математически описывается рядом чисел Фибоначчи (связанным с законом «золотого отношения»), и волны мировых конфликтов с течением времени происходят всё чаще, а амплитуда их растёт. Налицо ускорение и акселерация процесса. Выполненный на этой основе прогноз показал, что начало мирового конфликта, по-видимому, придётся на 2020-е годы. Ф.М. Ройзенманом в 70-е годы прошлого века был открыт закон ускорения развития в природе и обществе (зарегистрирован Международной комиссией по научным открытиям Европейской академии естественных наук EANW – диплом № 01-2015). Согласно ему, каждый следующий цикл развития короче предыдущего: в геологическом развитии – в 1,3 раза, в биологическом развитии – в 2,3 раза, в общественном развитии – в 3,3 раза. Сделанный тогда на основании этого прогноз свидетельствовал, что в конце 1990-х годов произойдёт крушение весьма массовой, в то время по численности населения (30% в мире), социалистической формации, что, собственно, и случилось. Аналогично, следующий крах, ожидающий социум, был предсказан в 2020-х годах. Неужели этот прогноз также подтвердится? Одинаковость вышеуказанных независимых прогнозов настораживает. Единство Природы и социума Так что между такими проявлениями эндогенной активности, как вулканизм, сейсмичность, и биосоциальными явлениями (эпидемиями, войнами и др., например революциями, бунтами), существует несомненная взаимосвязь. Об этом свидетельствует одинаковый угол наклона графика их повторяемости и общая тенденция резкого нарастания со временем. Всё это подтверждает наличие единого геобиосоциального процесса, в который вовлечена Земля, что и даёт основания для вышеупомянутых прогнозов. Однако в чём причина согласованного развития природных и биосоциальных явлений? Одним из первых, кто пытался дать ответ, был основатель гелиобиологии А.Л. Чижевский, полагавший, что «земная жизнь и её продукция есть превращённая энергия солнечного излучения».

В работе [4] установлена тесная отрицательная корреляция (r = – 0.8) между энергией, выделяемой при землетрясениях и извержениях вулканов, – с одной стороны, и солнечной активностью, определяемой количеством солнечных пятен, – с другой. Точка зрения автора статьи именно такова (см. здесь и далее Послесловие от ред.). Конкретно: появление большого количества пятен на Солнце (их температура на 1500° ниже фотосферы) является, по-видимому, одним из необходимых условий его динамического равновесия; если же число пятен мало, то равновесие нарушается и в результате повышенные потоки высокоэнергетических частиц, не встречая препятствий, устремляются к Земле, инициируя проявления вулканизма, сейсмичности и других природных, а также социальных катаклизмов. В пользу подобного предположительного заключения свидетельствует и ретроспективный анализ геобиосоциальных процессов, произошедших в XXI веке во время именно минимумов солнечной активности между 23-м и 24-м циклами (рис. 2). Рассматривая график, можно вспомнить разразившиеся в 2008 году экономический кризис, пандемию свиного гриппа, унёсшую жизни около 200 тыс. человек. В 2008-м число жертв землетрясений составило около 90 тыс. человек. Вообще же на спаде количества пятен между 23-м и 24-м циклами произошли грандиозные проявления эндогенной активности Земли. На Суматре землетрясение в декабре 2004 года с магнитудой 9 вызвало волну цунами, обошедшую Землю. Его огромная энергия 2 × 1018 дж, привела к смещению земной оси и изменению длительности суток. Число жертв составило более 280 тыс. человек. Не баловал спокойствием и 2010 год: 27 февраля произошло мощное землетрясение в Чили с магнитудой 8,8, а в апреле 2010-го исландский вулкан Эйяфьялайокуль накрыл пеплом половину Европы. За год число жертв составило более 320 тыс. человек. В марте 2011 года в Японии цунамигенное землетрясение с магнитудой 8,9 стёрло с лица Земли г. Сендай и принесло неисчислимые беды жителям о. Хонсю. Рис. 2. Сглаженная кривая количества солнечных пятен по годам. Стрелка – современное состояние. Но вернёмся в 2020 год. За шумихой из-за коронавируса остались незамеченными ряд настораживающих природных явлений: 25 марта на Камчатке произошло (хорошо, не цунамигенное) землетрясение магнитудой 7,6; 20 апреля в северо-восточной части острова Хонсю в Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. При землетрясении магнитудой около 6 в Турции 30 октября погибли 116 и ранены 1034 человека. Статистика свидетельствует о тенденции увеличения среднегодового количества жертв землетрясений в последнее время. Активизировалась в 2020 году и вулканическая деятельность: на Филиппинах взорвался вулкан Таал, на Аляске – вулкан Шишалдин, в Мексике – вулкан Попокате́петль и т. д. Под конец года, 19 декабря, начал извергаться один из самых активных вулканов Японии – Сакурадзима (рис. 3). Спустя два дня (21 декабря) вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км, а через день начал извергаться вулкан Килауэа на Гавайях. В общем, проявления эндогенной активности Земли негативно воздействуют на окружающую среду, собирая дань в виде жертв и разрушений. Из рис. 2 следует, что «яма» на графике солнечной активности продлится ещё несколько лет, и в этот период есть все основания ожидать, что Землю продолжит лихорадить*. Рис. 3. 19 декабря начал извергаться один из самых активных вулканов Японии – Сакурадзима Эффект Чижевского – Вельховера Солнце испускает потоки фотонов, которые, достигая поверхности Земли, питают жизнь планеты во всех её проявлениях. Если говорить об эпидемиях, то влияние этого фактора на болезнетворные бактерии было в своё время показано А.Л. Чижевским (1897–1964). Оказалось, что рецепторный аппарат бактерий чутко реагирует на импульсы солнечных возмущений: меняются их физико-химические качества, выводя из покоя в состояние Чижевского – Вельховера. А.Л. Чижевский писал: «…человек и микроб – существа не только земные, но и космические, связанные всей своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами своих тел с космосом, с его лучами, потоками и полями». Что же касается военных конфликтов, о которых речь шла выше, и других негативных социальных явлениях, имеющих взаимосвязь с жизнью Земли, то можно предположить и даже считать: энергия Солнца каким-то образом инициирует своеобразные психические эпидемии, от чего растёт агрессивность человеческих популяций и люди берутся за оружие. Возможно, на морально-психологическом состоянии социума сказывается отрицательное влияние высоконапряжённой геомагнитной обстановки. Последняя становится максимальной в вышеуказанные эпохи буйства Солнца, в периоды минимального числа солнечных пятен*. Ведь сегодня, по данным [5], количество стран, где происходят военные столкновения, больше, чем когда-либо: в Африке их насчитывается 30, в Азии – 16, Европе – 10, на Ближнем Востоке и в Америке – по 7. Люди, увы, не смогли прекратить убивать друг друга даже перед лицом общего врага – коронавируса. Дополнительные факторы Ещё одним свидетельством нарастания эндогенной активности Земли является рост числа и масштабов озоновых дыр, которые, как установлено В.Л. Сывороткиным [6], являются следствием потоков водорода, просачивающихся из земных недр и устремляющихся в стратосферу. 2020 год характеризовался максимальным разрушением озонового слоя планеты вследствие резкого усиления дегазации её ядра. В результате такого разрушения на поверхность Земли обрушиваются повышенные потоки биологически активного ультрафиолета, деградирующе влияющего на всю биоту, включая и человека. По мнению ряда медиков, одной из возможных причин иммунодепрессивной реакции человеческого организма в этих условиях может быть уроканиловая кислота, появляющаяся в верхних слоях кожи, что ведёт к гибели популяций защищающих человека кожных микроорганизмов-протекторов. Кроме того, при облучении приземного воздуха избыточным ультрафиолетом, приходящим через озоновые дыры, происходит наработка приземного озона. Озон – чрезвычайно ядовитый и опасный газ без запаха, присутствие которого усугубляет отрицательное воздействие избытка ультрафиолета при разрушении озонового слоя в стратосфере. Повышенные его концентрации, попадая в организм, раздражают слизистую, приводя к расстройствам дыхания. При отравлении озоном наблюдаются першение в горле, кашель, головная боль, боль за грудиной, затруднение дыхания. Человек не может вдохнуть полной грудью, дыхание становится поверхностным и частым. Если контакт с токсичным газом длителен, в лёгких происходит разрушение сурфактанта, что становится причиной развития пневмонии. Возникает вопрос: а не является ли этот фактор, в условиях эпидемии COVID-19 (главной опасностью которой является поражение лёгких), триггерным механизмом, запускающим болезнь? В.Л. Сывороткин [7] как раз и показал, что разрушение озонового слоя предшествовало развитию пандемии в Европе, особенно в Италии, где дефицит озона достигал 30%, в результате Италия пострадала от коронавируса больше других стран.

Рассмотрим ещё один фактор в развитии коронавирусной эпидемии, представляющей собой всего лишь элемент в общей цепочке геобиосоциальных явлений, генерируемых под влиянием Солнца. Выше говорилось, что наблюдаемый ныне рост энергетики Земли происходит, как считает автор, на фоне минимума между 23-м и 24-м циклами солнечной активности, которая традиционно выражается через числа Вольфа, характеризующие количество пятен на Солнце. Подобные минимумы случаются периодически, и именно тогда Земля буйством своих недр, а также биосоциальными явлениями откликается на низкую солнечную активность. И весьма примечательно, что на протяжении длительной человеческой истории, как установлено А.Ю. Ретеюмом [8], подавляющая часть различных эпидемий происходила, когда количество солнечных пятен становилось именно минимальным. Например, в 430-426 годах до нашей эры в Афинах (рис. 4) на фоне уменьшения числа солнечных пятен началась эпидемия чумы, по симптомам напоминающая геморрагическую лихорадку Эбола, характеризующуюся вирусной природой. Болезнь унесла до 100 тыс. жизней, а потом самопроизвольно исчезла. Рис. 4. Михаэль Свертс. Чума в Афинах Опять возникает вопрос: в чём дело, почему в периоды, когда пятен на Солнце нет, происходит подобная активизация патогенных микробов и вирусов? Прежде чем ответить на него, ещё раз обратим внимание на следующее важное обстоятельство. Мнение о том, что большое число солнечных пятен есть признак высокой активности Солнца, по мнению автора, не вполне корректно и является в значительной степени данью исторической традиции. Сегодня у ряда исследователей складывается мнение, что появление пятен на Солнце, температура которых на 1500° ниже окружающей среды, – одно из необходимых условий сохранения его равновесия. Снижение количества пятен, возможно, как раз и вызывает нарушение равновесия и приводит к возмущению гелиофизической среды, образованию мощных потоков ионизирующего излучения, обрушивающегося на Землю. Ещё никогда за последние 200 лет снижение пятнообразования, по данным Ю. Сабуровой, не было столь критичным, как ныне. И весьма примечательно, что на периоды минимального числа пятен, как показано А.Ю. Ретеюмом, приходится и наиболее мощный поток ионизирующего галактического излучения. Очевидно, оно, суммируясь с возрастающим ионизирующим излучением Солнца, оказывает сильнейшее мутагенное воздействие на микроорганизмы и приводит к образованию новых штаммов коронавирусного патогена. По-видимому, именно такую ситуацию мы имеем сегодня. Таким образом, пандемия COVID-19 обусловлена двумя основными факторами, проявляющимися почти синхронно. Во-первых, это снижение иммунитета человека вследствие избытка у земной поверхности биологически активного ультрафиолета и роста концентрации приземного озона из-за образующихся озоновых дыр. Во-вторых, это увеличение мутаций и образование новых штаммов коронавируса из-за резкого нарастания ионизирующего суммарного влияния солнечного и галактического излучений. В заключение, подчёркивая тесную взаимосвязь, а по сути, единство геобиосоциальных явлений, связанных с космосом и прежде всего с Солнцем, отметим удивительный феномен, заставляющий ещё раз задуматься о таком единстве. Недавно А.В. Тертышниковым [9] с помощью поисковых машин Интернета выявлена повышенная повторяемость слов-запросов пользователей перед готовящимся землетрясением и вулканическим извержением. После землетрясения и извержения вулкана активность интернет-социума резко падает. Получается, что люди каким-то образом активизируются, предчувствуя надвигающиеся катаклизмы, и выступают в качестве их предвестников. Что же грядущее готовит? Возникает вопрос: неужели социум стоит на пороге апокалипсиса? Думается, вряд ли кто-то сможет ответить определённо. Будущее, как писал В.И. Вернадский, чревато большими неожиданностями. Тем не менее аргументы и факты, полученные на стыке медико-биосоциальных знаний с науками о Земле, следует учитывать при разработке ожидаемых сценариев его развития. И относиться к возможным перспективам, ожидающим социум, следует не как к мрачной фантазии учёных (хотя они, по словам В.И. Вернадского, – фантазёры), а как к природной закономерности. Однако хочется верить, что человечество, находящееся под Солнцем, выходящим сегодня из минимума активности и вступающим в 25-й цикл, такое человечество переживёт не только новый цикл, но и иные сложные ситуации, уготованные Природой. Вместе с тем следует иметь в виду, что в предстоящие несколько лет мировое сообщество могут ожидать разнообразные катаклизмы, которые будут происходить в рамках активно развивающегося единого геобиосоциального процесса. И эпидемия COVID-19 – всего лишь звено в общей цепочке глобальных взаимосвязанных явлений, генерируемых под влиянием Солнца и космоса. Коронавирус, как естественный фактор функционирования земной биоты, накрыл человечество не на год-два… Инфицированными окажутся до половины населения, но умрут наиболее слабые. Молодые и сильные выработают иммунитет и продолжат жить. Именно так работает биоэволюция, и ретроспективный анализ эпидемий и пандемий подтверждает это. Таковы факты, а они – вещь упрямая. Но, как говорится, если предупреждён – значит, вооружён. И ещё: «Всё проходит, пройдёт и это», – сказано в Писании. Поэтому, несмотря ни на что, не стоит отчаиваться. Послесловие от редакции: К вопросу природы выявленного феномена и его трактовки Известно, солнечная активность традиционно выражается через числа Вольфа, характеризующие количество пятен на Солнце. Рост их числа, считается, свидетельствует об увеличении активности нашего светила. Число Вольфа – это относительное число солнечных пятен, определяемое по формуле R = k(f + 10g), где f – общее число солнечных пятен на видимой полусфере Солнца, g – число групп пятен, k – коэффициент, приводящий наблюдаемые величины к стандартным числам. Полученная в работе значимая отрицательная корреляция (коэффициент корреляции r = – 0,8) между энергией, выделяемой при землетрясениях и извержениях вулканов, и солнечной активностью поначалу вызвала сомнения, заставив обратиться к исходным данным, изложенным в работе [4]. В ней показано, что для расчёта коэффициента корреляции использована выборка за сто с лишним лет, начиная с 1890 года. Информация о числах Вольфа взята из http://sidc.oma.be/sunspot-data/. Данные о землетрясениях – из http://www.isc.uk. Данные о вулканической деятельности получены из каталога http://www.volcano.si.edu/world/). Таким образом, вроде бы вышеуказанный вывод сделан на достаточно представительном статистическом материале.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что автор, анализируя солнечную активность, высказывает мнение, противоположное классической точке зрения, по которой «яма» на рис. 2 соответствует минимуму активности Солнца, где, как правило, нет пятен или их очень мало; они начинают появляться, когда активность, а потому и вспышки усиливаются. Каждое пятно (хотя температура здесь ниже фотосферной) – это гигантский, мощный магнит и особо активная область на Солнце. Именно поэтому к максимуму активность Солнца и число пятен нарастают. Известно, что в 2020 г. уже начался 25-й цикл. Впечатление, что самый конец минимума (как бы «сна») и некоторое начало нового цикла (как бы «пробуждения») отмечены буйством на Земле разных стихий, не желающих «просыпаться». И такая «борьба» желаний с предписанными правилами оборачивается, как и в общественной жизни, именно катастрофами на планете… Так что вполне возможен сценарий, когда вулканизм и сейсмичность проявляют себя уже в конце минимума активности и начале её подъёма (на градиенте), тем самым как бы предупреждая о грядущих невзгодах… Но возможен иной вариант несовпадения фаз максимумов солнечной активности и катаклизмов на Земле. Наоборот, это может быть не опережение катастроф, а их отставание примерно на полпериода цикла солнцедеятельности в 11–12 лет. Что, наверное, происходит, когда существует определённой силы инерция тех процессов, которые развиваются, усиливаясь, в недрах планеты уже после достижения наибольшей активности на Солнце (если иметь в виду исключительно план физических явлений).

Конечно, следует обязательно учитывать и изучать фазовые соотношения между солнечной активностью, с одной стороны, и отдельно каждым глобальным явлением на планете, подверженным влиянию Солнца, – с другой. Причём геомагнитные проявления напрямую зависят от уровня солнечной активности, что совсем не обязательно для геобиосоциальных процессов, особенно для сейсмических и вулканизма (для них должен быть некий инерциальный эффект). В то время как биосфера, по-видимому, способна реагировать очень быстро или даже заблаговременно; а вот социальные отклики, вероятно, идут с некоторым запозданием. Уже установлено (с 1980-х гг.), что в среднем максимумы солнечной активности соответствуют более тёплым периодам на планете, а минимумы – как раз наоборот – похолоданиям. Известны в сравнительно недавней истории годы Малого ледникового периода (1645–1715), когда происходило долговременное значительное уменьшение количества солнечных пятен. Таковы в целом твёрдые выводы научного сообщества, причастного к изучению солнечно-земных связей. Вот почему некоторые несколько отличающиеся выводы автора данной статьи и его коллег представляются спорными в том смысле, что выводят на необходимость более разносторонних подходов и дальнейших обсуждений. Тем более что сам автор понимает: многое до конца, конечно, не ясно и находится в процессе изучения. Особого внимания требуют выводы проведённых сопоставлений: когда пятен меньше, тогда выше сейсмовулканическая и геомагнитная активность, а также биосоциальные катаклизмы. Представляется целесообразным ещё раз проверить это заключение на более обширном статистическом материале. Н.Н. Якимова

