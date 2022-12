warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

111(3/2022) Раздумья Планета Земля, как известно, является частью Солнечной системы, которая, в свою очередь, принадлежит нашей Галактике – Млечному Пути. Многие процессы на Земле связаны с воздействиями и Солнца, и галактического излучения. Насколько эта связь обширна? Какие риски и угрозы для людей может таить воздействие из дальнего Космоса? В какой степени Солнце влияет на землетрясения и извержения вулканов? Происходит ли рост эндогенной энергии нашей планеты? На эти и другие вопросы для канала «Созидательное общество» в рамках проекта «Мнение специалиста» недавно отвечал доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, главный научный консультант ООО «ОЗГЕО» Сергей Викторович БЕЛОВ, постоянный автор «Дельфиса». Предложенная учёным-геологом статья для нашего журнала продолжает начатый им разговор. Эндогенная активность Земли и социум: контуры грядущего Белов С.В., Доктор геолого-минералогических наук Среди энергетических проявлений эндогенной активности Земли наиболее масштабными являются землетрясения и извержения вулканов. Современная геоэнергетическая мощность Земли оценивается в 5,3-7,2×1013 Вт. При этом, самые значительные землетрясения характеризуются энерговыделением 1-2×1018 Дж. Для крупнейших же вулканических извержений эта характеристика выше от 4×1018 до 3×1019 Дж. Показательно, что рост эндогенной активности Земли, происходившей в геологическом прошлом, продолжается и в современную эпоху. Об этом свидетельствуют увеличение числа землетрясений и вулканических извержений, случившихся за последние сто с лишним лет. Так, если за 10 лет с 1898 по 1908 год число извергавшихся вулканов составляло порядка 380, то спустя сто лет – с 1998 по 2008 год эта цифра возросла до 650. Аналогичным образом, но более впечатляюще, за тот же период возросла и сейсмичность: количество землетрясений с магнитудой более 5,5 увеличилось соответственно с менее чем 300, до 3000. Примеры нарастания интенсивности тектономагматических и рудных процессов в геологической истории многочисленны, их описание выходит за рамки статьи. Но все они свидетельствуют о существенном росте со временем эндогенной активности Земли, то есть её энергетики. Примечательно, что эта тенденция продолжается. Более того, современная эпоха, характеризуется наивысшей за всю геологическую историю эндогенной активностью [1]. В общем, наша планета развивается антиэнтропийно. То есть она испытывает постоянную энергетическую подпитку, и активность её недр растёт. Данный феномен не укладывается в рамки представлений об «умирающей», остывающей Земле и требует адекватного объяснения. Оно дано в рамках разработанной автором гелио-био-геологической концепции. Рис. 1. 5 января 2022 г. в Полинезии взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Извержение оценивается как наиболее масштабное за последнее время. Высота пепельного столба достигала 20 км и преодолела тропосферу Гелио-био-геологическая концепция развития Земли Как бы то ни было, факты свидетельствуют, что Земля не мёртвая планета, которая остывает и процессы в ней затухают. Наоборот, энергетика её растет. Планета испытывает перманентную энергетическую подпитку. Но энергия и масса взаимосвязаны. Масса живого вещества, образованного за много миллиардную историю Земли, составляет от 6,5 до 9,2×1021 тонн, что в 1,1-1,5 раза превышает массу планеты. На первый взгляд это парадоксально. В представлении многих, биосфера – лишь тонкая оболочка из живой субстанции, покрывающей мёртвую земную твердь. Но если допустить это, то как объяснить феномен огромной массы живого вещества, продуцированного за миллиарды лет геологической истории? Приходится признать: в наносах и осадочных толщах погребено огромное количество органического вещества. Чтобы проиллюстрировать масштабы процесса, укажем, что годовая биологическая продуктивность биосферы составляет более 180 миллиардов тонн. Возникает вопрос: какова судьба этой вновь возникающей массы и куда она девается? Ответ таков. В ходе геологической истории происходит круговорот вещества, когда образовавшиеся в ходе литогенеза осадочные породы, погружаясь в недра Земли, под воздействием давления и температуры превращаются в метаморфические толщи. Затем из них при ультраметаморфизме образуются магматические выплавки. Остынув, они формируют магматические горные породы, которые, в свою очередь, будучи выведены на поверхность, разрушаются эрозией и вновь образуют осадочные толщи, содержащие органическое вещество. Подтверждением реальности данного механизма является установленный Г.К. Хачатрян биогенный изотопный состав углерода в алмазах из глубинных кимберлитов, а также наличие в них органогенных примесей. Участие биогенных соединений в алмазообразовании происходит, по её мнению, при субдукции («поддвигание» геологических плит. – Ред.) органогенного материала. Так миллиарды лет работает этот био-геологический конвейер по переработке живого органического вещества в косное, увеличивая массу земного шара. О нарастании массы Земли c течением времени и меньшем значении силы тяжести в ранние геологические эпохи много свидетельств. Это и гигантизм биоты прошлого, и изменение углов естественного откоса сыпучих отложений, и уменьшение степени симметрии кристаллов, от докембрия к кайнозою и др. Геология обладает многочисленными данными об увеличении размеров и массы Земли, усилении её эндогенной активности [2]. Всё это свидетельствует об негэнтропийном характере развития планеты и её энергетической подпитке извне. Что же это за подпитка? За счёт чего она происходит? Всё живое существует за счёт энергии Солнца. Процесс превращения энергии света в вещество биомассы называется фотосинтезом. Наибольшее распространение он получил с участием воды в зелёных растениях. Хлорофилл поглощает энергию, сосредоточенную в голубой (400-500 нм) и красной (610-690 нм) частях солнечного спектра. По этой причине в биомассу трансформируется только 10% энергии видимой части спектра. Однако, и это количество ежегодно запасаемой растениями энергии огромно. Достигается это тем, что площадь зелёного трансформационного аппарата, а попросту говоря, поверхность листьев, водорослей и стеблей трав, в 10-40 тысяч раз (!) больше площади поверхности Земли. Об этом обычно не задумываются, хотя факт весьма нагляден. Таким образом, наше светило, передавая свою энергию Земле, обеспечивает не только функционирование её биосферы, но и увеличение массы планеты, путём трансформации живого вещества в косное. Ведь свет (по закону эквивалентности Е=mc2) является переносчиком не только энергии, но и массы. Очевидно, что растут и её размеры. Согласно оценкам, радиус Земли за 100 лет возрастает приблизительно на 2 м. Надо сказать, что предлагаемая концепция, описывающая работу своеобразного био-геологического конвейера, позволяет внутренне непротиворечиво объяснить причины и механизм расширения Земли, и рост её массы за счёт поступления энергии Солнца, не привлекая экзотические идеи. Прав был В.И. Вернадский [3], утверждая: «…лучистая энергия Солнца, через посредство организмов регулирует химические проявления земной коры. Все минералы верхних частей земной коры … непрерывно создаются в ней только под влиянием жизни. Жизнь…нужно будет…свести к …проявлениям энергии». И далее он заключал: «Проблема о начале жизни теряет научное значение, подобно тому, как нет научной проблемы о начале материи, электричества, энергии. Наука загадку начала бытия не решает, хотя бы потому, что начала этого и не было». Сказано гениально! Ещё одним аспектом гелио-био-геологической концепции является вопрос ядерных реакций в недрах. В.И. Вернадский отвергал предположение, что Земля была раскаленным шаром и остывает. Внутреннюю теплоту планеты он объяснял радиоактивным распадом. Сегодня это подтверждается рядом косвенных фактов. Однако прямым доказательством ядерных реакций в недрах, являются потоки нейтронов внутриземного происхождения, всплески которых, как показано в совместных работах с И.П. Шестопаловым [4], предшествуют и сопровождают землетрясения и извержения вулканов. При этом, максимумам проявлений эндогенной активности Земли (сейсмичности http://www.isc.uk., вулканизма http://www.volcano.si.edu/world/) соответствуют периоды небольшого количества солнечных пятен (чисел Вольфа http://sidc.oma.be/sunspot-data/), что традиционно рассматривалось как низкая солнечная активность. Отрицательный коэффициент корреляции составил – 0,8. Результат был парадоксальным и не укладывался в рамки представлений, согласно которым мощность процессов на Солнце в существенной степени определяет характер эндогенной активности Земли. Значит, в периоды именно спокойного Солнца Земля содрогается от многочисленных землетрясений и извержений вулканов. Проведённый анализ прояснил ситуацию. Оказалось, мнение, о том, что большое число солнечных пятен есть признак высокой активности Солнца и наоборот, не корректно и является данью исторической традиции, мифом, сложившимся со времени начала инструментальных наблюдений за Солнцем, когда природа пятен была неизвестна. Наоборот, появление пятен на Солнце, температура которых на 1500° ниже окружающей среды, – одно из необходимых условий для сохранения его равновесия. Снижение количества пятен вызывает нарушение равновесия, приводит к возмущению гелиофизической среды, обусловленному испусканием высокоэнергетических частиц. По мнению А.Е. Кулинковича, ими являются интенсивные потоки солнечных нейтрино, пронизывающие Землю. Под их воздействием атом железа (из которого сложено земное ядро) разрушается с образованием атомов, кальция, углерода и четырёх нейтронов, превращающихся в ядра водорода (в протоны). Эта гипотеза наиболее отвечает фактам. Из неё следует: неизбежность не только вышеуказанных потоков нейтронов внутриземного происхождения, но и водородного дыхания Земли, подробно охарактеризованного в работах В.Н. Ларина и В.Л. Сывороткина. Становятся также ясным, откуда взялось огромное количество углерода, обеспечившего в кембрии «скелетную революцию» биоты, а также источник углерода при генерации алмазов. Следует отметить, что между числами Вольфа (количество пятен на Солнце. – Ред.) и галактическим космическим излучением (ГКЛ), несущим мощные потоки нейтрино, существует тесная взаимосвязь. Как подчёркивал А.Ю. Ретеюм, в периоды, характеризуемые малыми значениями чисел Вольфа, когда пятен мало, интенсивность ГКЛ максимальна. В результате в эпохи с малым числом солнечных пятен общий поток нейтрино, приходящий к Земле, растёт, становясь максимальным вследствие суммирования солнечной и галактической его компонент, вызывая ядерные реакции в земных недрах. Под их воздействием, инициированных потоками солнечных и галактических нейтрино, происходит трансмутация химических элементов с выделением энергии. В мантию Земли, как показано В.А. Кривицким и В.И. Старостиным, внедряются массы тяжёлых атомных ядер, которые формируют первичные магматические очаги, представляющие собой ядерно-геохимические реакторы. В них происходит ядерная диссоциация вещества, и образуются лёгкие литофильные и летучие элементы, которые поднимаются из глубин в верхние горизонты литосферы планеты, где и формируются магматические очаги, питающие вулканы, инициируются землетрясения и формируются месторождения. По-видимому, так в общих чертах можно представить механизм эндогенной активности планеты, испытывающей энергетическую подпитку из Космоса. Подчеркнём, что для переживаемой эпохи характерно резкое нарастание всех компонент эндогенной активности Земли, происходящее в условиях её нахождения в минимуме между 24-м и 25-м циклами солнечной активности. Сегодня человечество оказывается свидетелем масштабной активизации процессов катастрофического характера, инициируемых суперпозицией влияний, исходящих от ближнего и дальнего Космоса. Учитывая это, ещё несколько лет (до выхода 25-го цикла из данной «ямы», что произойдёт в 2025–2026 гг.) следует ожидать серьёзных природных катаклизмов, которые, как установлено А.В. Викулиным с соавторами [5], сопровождаются катастрофами био-социального характера. Примером последнего, как показано нами ранее [6], является эпидемия COVID-19, представляющая звено в общей цепочке глобальных взаимосвязанных явлений, генерируемых под влиянием космических факторов. Природные и социальные катастрофы: контуры грядущего Как-то после моего доклада о закономерностях развития природных и социальных катаклизмов в Центральном доме учёных, сделанном в 2021 году один из слушателей с грустью заметил: «Что касается перманентности катастроф природных и их роста, это понятно. Земля, как вы показали, не является независимым объектом, развивается негэнтропийно, испытывая энергетическую подпитку из Космоса. Но неужели и социальных катастроф (например, вооружённых конфликтов) человечеству в будущем также не избежать?» «Наверное, так, – ответил я. – Ведь эти конфликты с тех пор, как человек, взяв в руки палку, бросился на врага, сопровождают социум на протяжении всей истории. Предполагать, что в будущем предстоит обратное, нет оснований». Разработки всё новых систем вооружений, которые могут быть использованы, когда настанет час X, подтверждают это. Тогда, оставалось ещё около года до начала российской военной спецоперации на Украине, и я не мог знать, что мой прогноз скоро сбудется… В.И. Вернадский, творчески развивая идею Аристотеля-Лейбница-Маха о единстве живой и неживой (косной. – Ред.) природы, в своих трудах обходил вопрос поведения социума. Академик хорошо сознавал, что неосторожные высказывания А.Л. Чижевского, вызвавшие гнев Сталина о том, что революции и военные конфликты представляют собой массовые психозы, обусловленные влиянием космических факторов, стоили учёному восеми лет пребывания в ГУЛАГе. Однако, в эпоху информатизации (с появлением мировых баз данных, находящихся в открытом доступе) появляется всё больше возможностей, опираясь на достоверную статистику, показать, что и человеческая деятельность лежит в русле общей эволюции Космоса. Развивая эту идею, отметим, что, как показал М.И. Веллер, для человека жизнь сводится к сумме ощущений, и индивидуум субъективно стремится к максимальным их проявлениям. Для того, чтобы сильные ощущения получить, он выбирает путь максимальных действий. И этими действиями часто оказываются разрушение и уничтожение, происходящие в ходе военных конфликтов, что даёт их участникам экстремальные эмоции и ощущения, которых не достичь в спокойной мирной жизни. Это кажется парадоксальным, но об этом чётко свидетельствует военная психология. В боевой обстановке, когда на кону собственная жизнь, человек максимально самореализуется, удовлетворяя важнейшие надличностные ценности: совершает подвиги, получает власть, славу, почёт, вершит историю и формирует очередной миф. Возникает вопрос: что за социально-экономическая формация может возникнуть в ходе грядущих преобразований? Обратимся к установленному Ф.М. Ройзенманом [7] феномену, свидетельствующему, что развитие в неживой природе, в живой природе и в обществе происходит с ускорением. Каждый следующий эволюционный цикл короче предыдущего, что выражается ростом коэффициента ускорения развития. Его наибольшее значение (3,3) характерно для социально-общественного развития. Используя данную закономерность, Ф.М. Ройзенман ещё в 1975 году рассчитал, что социалистическая общественно-экономическая формация закончит своё существование в девяностые годы ХХ века, что и произошло. И примечательно то, что, по его расчётам, следующая смена общественно-экономической формации должна случиться в двадцатые годы XXI столетия. Эта формация названа Ф.М. Ройзенманом «солидаризмом». В её основе – артельно-кооперативная форма собственности и деятельности. Отдельные элементы формации апробированы, показав свои преимущества в экономической и в социальной жизни. Вместе с тем, заметим, что смена общественно-экономических формаций (как показывает история), может представлять опасность, так как она нередко происходит в результате революционных катаклизмов. И если во время буржуазной революции погибли тысячи людей, в период социалистической (с Гражданской войной), пострадали миллионы, то в эпоху атомного оружия счёт пойдёт на миллиарды, и цивилизация может оказаться на краю гибели. Очень хотелось надеяться, что разум восторжествует. Но долг учёного – указать на наличие потенциальной опасности. К сожалению, человеческая история – это история войн. Зафиксировано 15 513 больших и малых войн, которые унесли около 4 млрд. жизней. Академик М.З. Згуровский провёл анализ военных конфликтов, начиная с 705 года до н.э. и по 2007-й, и установил, что возникновение их математически описываются рядом чисел Фибоначчи (связано с законом «золотых отношений», основополагающих для Космоса и для Земли как его части. – Ред.), и волны мировых конфликтов с течением времени происходят всё чаще, а амплитуда их растёт. Налицо ускорение и акселерация процесса, о чём писал Ф.М. Ройзенман. Выполненный на этой основе М.З. Згуровским прогноз показал, что начало мирового конфликта, по-видимому, придётся на 2020-е годы. И сегодня, есть основания говорить, что прогноз сбывается. Исследованиями А.В. Викулина с коллегами показано, что многовековые статистические выборки природных катаклизмов, включающих извержения вулканов, землетрясения и катастроф социальных (военные конфликты, революции, бунты), обладают тождественными свойствами и описываются близкими законами распределения с одинаковыми наклонами графика повторяемости событий. Закон описывается уравнением: ∆ lg N/∆ J = - 0.6, где N – число катастроф, J – ранг. Это подтверждает внутреннее единство косной природы и социума. Характерно (и сегодня мы это наблюдаем), что масштабы и катастрофичность тех и других с течением времени нарастают, следуя общей тенденции, близкой к экспоненциальной зависимости. Всё это подтверждает наличие единого гео-био-социального процесса, в который вовлечена Земля, что, собственно, и даёт основания для данных прогнозов. Загадки знака Z Кому сегодня не знаком знак Z1, начертанный на танках и иной российской технике, задействованной на Украине? По поводу того, что он означает, развернулась целая дискуссия. Минобороны пояснило, что разметка потребовалась, чтобы было понятно, кому принадлежит техника, и знак Z указывает, что это западный военный округ. Этот же знак можно видеть на мундирах российских солдат, на одежде и плакатах участников митингов в поддержку спецоперации и даже на рекламе. «Zа победу», «Zа пацанов», «Zадача будет выполнена», «На Zапад», «Z своих не бросает» и т.д., варианты слоганов различны. Не будем гадать, как и почему в спецоперации использован именно этот знак, обратимся к другому интереснейшему феномену, заставляющему задуматься, случайно ли это. Речь пойдёт о статье основателя гелиобиологии А.Л. Чижевского «Об одном виде специфически биоактивного или Z-излучения Солнца». По мнению автора, Z-излучение представляет собой мощные потоки импульсных электромагнитных частиц широкого диапазона, возникающего в результате активизации процессов на Солнце. Это явление известно как солнечный ветер. Удивительно использование для обозначения данного феномена (как и для спецоперации) литеры Z. Неужели это совпадение? Попробуем разобраться. А.Л. Чижевский писал: «…человек и микроб – существа не только земные, но и космические, связанные всей своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами своих тел с Космосом, с его лучами, потоками и полями». Что же касается военных конфликтов и других негативных социальных явлениях, о которых шла речь, то можно предположить: энергия Солнца каким-то образом инициирует психические эпидемии, отчего растёт агрессивность человеческих популяций, и люди берутся за оружие. Возможно, на морально-психологическое состояние социума влияет характер геомагнитной обстановки в различные периоды солнечного цикла. Для проверки этого предположения совместно с И.П. Шестопаловым проанализирована связь чисел Вольфа с геомагнитной активностью. Для оценки последней использовался aa-индекс, представляющий среднесуточную эквивалентную амплитуду за 1888–2008 годы, установлено, что между числами Вольфа (R) и этим параметром наблюдается хорошее соответствие. В периоды небольшого количества солнечных пятен падает и геомагнитная активность. Вероятно, вследствие снижения экранирующего влияния магнитосферы Земли в периоды с малым числом пятен негативное воздействие Космоса на социум становится максимальным. Сейчас мы переживаем именно такой период. Примечательно, что в 2020 году, когда бушевал коронавирус, число солнечных пятен, по данным Ю. Сабуровой, было самым низким за последние 200 лет. Это ещё раз свидетельствует о близсинхронном проявлении разнообразных биосоциальных процессов. Реакция человека на колебания магнитного поля может быть объяснена теорией параметрического резонанса в биологических объектах. Такие колебания могут быть биоэффективными для головного мозга и эндокринной системы человека и инициировать активизацию цепи: гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, что приводит организмы к стрессовому состоянию, вызывая реакцию «бей или беги». Последнее мы сейчас и наблюдаем: одни бьются, другие бегут. Что ж, у каждого своя реакция на воздействие Космоса. И очень верно пел В. Высоцкий: «крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной». В связи с этим стоит отметить, что, по мнению Л.Н. Гумилёва, пассионарные толчки, отражающие активность социума, также совпадают с минимумами солнечной активности. Выходит, Z-излучение и знак Z российской армии как-то связаны? Ответа, в общем, пока нет. Но есть другой животрепещущий вопрос: что же грядущее готовит? Думается, вряд ли кто-то сможет ответить определённо. Будущее, как писал В.И. Автор совершенно не радуется, оказавшись прав в своих прогнозах. Более того он сознаёт, что остановить влияние Космоса на разнообразные процессы, охватывающие Землю мы не в силах. Но, как говорится, если предупреждён – значит вооружён. И ещё: «Всё проходит, пройдёт и это», – сказано в Писании. 