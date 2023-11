warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

115(3/2023) Раздумья ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА – ТВОРЯЩАЯ ЭТИКА ЖИЗНИ Агешин Ю.А. Ю.А. Агешин, доктор юридических наук Пробуждение На необозримом небосводе мыслей, мировоззренческих конструкций и построений, формирующих сложный и противоречивый духовный мир современного человечества, существует звезда, озаряющая его светом чистоты и истинности, несущая в себе огромный заряд любви и красоты, справедливости и порядочности, бережного отношения ко всему сущему и единения с природой. И сегодня мы с полным основанием и твёрдой уверенностью можем констатировать: многолетними усилиями интернационального коллектива исследователей на основе всестороннего комплексного осмысления и изучения реальной практики и многовекового человеческого опыта найдена, сформулирована, очищена от всех субъективных наслоений и деформаций Главная Истина Жизни – всеобщая, изначальная, животворящая, божественная первооснова развития. Это – Духовная Культура, её высшие смыслы, базовые устои жизни, этические, социальные нормы, цели, ценности и постулаты, призванные определять и формировать настоящее и будущее человеческой цивилизации. Ибо только они, будучи положенными в основание диктуемых нашим переломным временем преобразований, способны многообразно и мощно преображать нашу действительность, одухотворять, гуманизировать все пласты реальной жизни. Конечно, Истина открывалась нам не сразу, не вдруг. К глубинной её сущности интернациональный коллектив исследователей подходил достаточно долго и мучительно трудно. Можно сказать, мы пробивались к ней сквозь многообразные и изощрённые мировоззренческие завалы, и заторы, разного рода эгоистические построения и конструкции, нагромождённые на пути эволюционного развития человечества многочисленной ратью аппологетов западной цивилизации, всё более выраженно обретающей облик «уходящей натуры». Итак, Истина открылась. Получен ответ на самую жгучую мировоззренческую проблему современности. И сегодня эта Истина во всей своей первозданной чистоте и величии возвращается людям. И это не мечта, не предположение, не догадка, не досужий вымысел, не минутное озарение! Сформулирована, действительно, совершенная, реальная, незыблемая Истина! Сегодня, можно сказать, сомкнулись все основания для вывода принципиального значения: человечество всем ходом эволюции, конечно, очень непросто, противоречиво, с инволюционными заторами и откатами, но, тем не менее, подвигается к осознанию, пониманию и принятию истинного смысла, призвания и предназначения Духовной Культуры, её высших смыслов, целей и ценностей, как первоосновы своего дальнейшего развития. Восшествие на престол главной Истины Жизни Сегодня человечеству предстоит понять и принять, что именно они, высшие смыслы, нормы, цели и ценности Духовной Культуры – это и есть истинный Свет! И эту развёртывающуюся реальность нашей жизни предстоит превращать в эффективный инструмент преображения окружающей нас действительности. Конечно, за понятием «превращать» открывается крайне сложный, поистине глобальный, многоуровневый, ещё до конца не понятый, растянутый по времени процесс, затрагивающий все пласты реальной жизни. Но по мере всё большего «погружения» в открывающуюся нам Истину Жизни, она будет всё более ясно озарять путь в Будущее, одухотворять нашу действительность, проецировать, на какие возможности, формы и методы следует опираться при развертывании этого процесса. Крайне важно в полной мере осознать, что Главная Истина Жизни, взятая на вооружение, открывает новые, ранее не виданные перспективы развития. Над Россией восходит поистине неугасимый Свет! Глубинные преобразования будут происходить и с человеком. Проникая в жизнь сердца, Свет пробуждает Дух, который рождает в душе интуитивное видение того Луча, по которому озарённый Светом человек пойдёт дальше по жизни. Так происходит пробуждение Светом. В реальной жизни Свет ассоциируется, прежде всего, с великим нравственным Законом, вмещающим в себя свод единых духовно-нравственных смыслов и ценностей, этических, социальных норм, правил, основополагающих понятий и институтов, составляющих первооснову Духовной Культуры человечества. Действительно, такие понятия и ценности, как «Бог», «жизнь», «мир», «человек», «добро», «любовь», «красота», «радость», «справедливость», «совесть», «патриотизм», «свобода», «порядочность», «гражданственность», «служение отечеству и ответственность за его судьбу», «честь», «достоинство», «верность», «мужество», «честность», «светлое будущее», «дружба народов», «нация», «семья», «духовное единение народов», «социальное единство», «духовное согласие», «трудолюбие и «созидательный труд», «творческое горение», «взаимопомощь и взаимоуважение», «взаимовыгодное сотрудничество», «вероуважение», «благополучие», «милосердие», «коллективизм», «гуманизм», «чистота», «простота», «смирение», «единение с природой, со всем сущим», «эволюция», «осознание великих Космических Законов и следование им» и некоторые другие являются вечными Основами Жизни для всех людей планеты, а также духовными скрепами, соединяющими народы. Этот Духовный Свод и есть истинный Свет – сердцевина Духовной Культуры, Культуры в целом, система её абсолютных духовно-нравственных ценностей. Целью развёртывания этого жизнеутверждающего Свода в реальной жизни станет формирование и повсеместное утверждение атмосферы духовного единства, доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, справедливости, доброжелательного сотрудничества, а на этой основе – любви, красоты, радости, насущно необходимых народам России, равно как и народам всего мира, для решения всё более сложных созидательных задач и нахождения достойных ответов на все более грозные вызовы, нависающие над человечеством. Своеобразие и особенность переживаемого этапа развития как раз заключаются в том, что человечеству как бы заново предстоит понять и принять главную Истину Жизни, познать её величие и значимость, высшие смыслы, цели и ценности, открывать для себя базовые устои Жизни, которые в совокупности своей и образуют творящую Этику Жизни. Сегодня становится всё более очевидным, что именно в ней, в этой Истине Жизни, заложены ключи к духовному обновлению, преображению человечества. Ибо Духовная Культура – это единственный эволюционный Код выживания, а затем и Восхождения человеческой цивилизации по ступеням прогресса. Это Путь, на который нам заповедано вступить и неуклонно ему следовать. И именно Россия призвана первой подступиться к решению этой поистине судьбоносной задачи, искать и находить средства и формы практической реализации огромного созидательного потенциала Духовной Культуры как первоосновы развития. Практика показывает, что только те известные в мире программы, концепции, реформы, стратегии преобразований и прочие конструкции и построения, которые в той или иной части базируются на этом коде, обретают жизненную силу, способствуют диктуемым временем преобразованиям, ведут к прогрессу. Президент Российской Федерации В.В. Путин первым из мировых лидеров разглядел, понял и осознал, где искать ответы на самые сложные проблемы современности. Искать и находить именно в Культуре, в её высших смыслах, идеалах и ценностях. В последние годы Президент всё чаще обращается к Культуре, как к глубокому и чистому Истоку, из которого он черпает созидательные идеи, находит ответы на самые острые вызовы современности. Всё более глубокое погружение в культуру и вызвало, в конце концов, инициацию принятия им нового закона о культуре (декабрь 2017 г.), ибо Президент понял: именно культура, её высшие смыслы, идеалы и ценности – универсальный инструмент для утверждения и развёртывания диктуемых жизнью преобразований. Достаточно долго он ждал искомого Закона о культуре, но, не дождавшись его, принял Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 года, в котором в первом приближении выразил то, что ожидал увидеть в инициированном им Законе о культуре. Несомненно, Указ – крайне важная и заметная веха на пути духовного развития России. Несомненно, также и то, что Указ – это укор разработчикам Закона, которые не сумели в полной мере понять и принять, идущий от Президента импульс, и своевременно не довели Закон «до ума», не сделали его таким, каким требует его сегодняшняя жизнь. Но совершенно очевидно, что данный Указ – только первый шаг в восхождении России по заповеданному ей духовному Пути. Несмотря на всю свою значимость, Указ остаётся подзаконным актом, не способным утверждать важнейшие жизнеутверждающие ценности на высшем законодательном уровне. Поэтому он не сможет заменить Закон о культуре, где национальные российские духовно-нравственные ценности должны быть представлены в существенно более полном и развёрнутом виде. Грядущие преобразования: первые шаги Несмотря на всё сказанное выше, созидательный потенциал Указа от 9 ноября 2022 года поистине огромен и многообразен. Если системно и целостно проанализировать, заложенные в статьях 4, 7, 8 возможности, то приходишь к однозначному выводу: Указ закрепляет за традиционными ценностями, которые рассматриваются в нём, как «основа российского общества», особую функцию «защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать Единство нашей многонациональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала». А здесь поистине необъятный фронт работ. И крайне важно определить – кто, какими силами и средствами в рамках каких полномочий будет последовательно и поэтапно решать эту задачу. Пришло время в опоре на этот Указ приступить к диктуемым жизнью преобразованиям в нашей отечественной культуре. И здесь необходимо осознать и оценить весь масштаб задач предстоящей работы. Сегодня в нашей культуре накопилось немало проблем: утрачиваются, размываются лучшие традиции в театре и кино; искусство перестаёт живо реагировать на сегодняшнюю действительность, отражать её потребности, воплощать в художественной форме лучшие образцы гражданского поведения россиян. Достаточно сильно ощущается чужеродное влияние, обращает на себя внимание избыточная увлечённость поверхностными развлекательными программами. Во многих случаях мировоззрение и мораль остаются вне повседневного внимания соответствующих органов культуры, образования, воспитания, средств массовой информации. Убедительной иллюстрацией нездоровья нашей культуры стал отток за рубеж немалого числа так называемых «видных творческих авторитетов». Реальное осложнение жизни в стране в связи со Специальной Военной Операции на Украине в полной мере обнажило истинную сущность многих деятелей культуры, их фальшивый патриотизм и «выдавило» их за рубеж. Насущно необходимы конкретные, решительные меры, способные остановить, переломить неблагоприятные тенденции, восстановить развитие отечественной культуры именно на основе присущих ей идеалов и ценностей. Российской культуре, как воздух, прежде всего необходим духовный суверенитет. Учитывая масштаб и сложность стоящих перед отечественной культурой задач, очевидно, что системно осмыслить и оценить их, обоснованно сформулировать и воплотить в нормы законодательства невозможно без создания специального инструмента, способного в сжатые сроки подготовить предложения по совершенствованию культурной политики и представить их на рассмотрение руководству страны. В этой же связи, считаем необходимым в высших интересах России, опираясь на отечественный опыт1, поставить вопрос о создании специализированного Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр Духовной Культуры при Президенте Российской Федерации», способный оценить весь комплекс проблем, стоящих перед отечественной культурой, и наметить пути их решения. Без создания специализированного Федерального научного учреждения указанного профиля – разработать обоснованную концепцию совершенствования сферы культуры и успешно претворить её в жизнь не представляется возможным. Не менее важно создать и законодательно закрепить многообразные формы и каналы влияния Духовной Культуры на все сферы жизни, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Одним из возможных государственных механизмов такого влияния могла бы стать культурологическая комплексная экспертиза проектов наиболее значимых государственных решений на соответствие высшим смыслам и нормам Духовной Культуры. Культурологической экспертизе могли бы быть подвергнуты проекты Федеральных Законов, а также проекты важнейших Указов Президента РФ и постановления Правительства РФ. Органом, призванным осуществлять такую экспертизу в соответствии с уже имеющейся государственно-правовой практикой, мог бы стать специальный Совет по Духовной Культуре при Президенте РФ, сформированный из авторитетных учёных, деятелей культуры и представителей госаппарата (администрация Президента РФ, аппараты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, Правительства РФ, Верховный, Конституционные суды РФ) и широкой общественности (Общественная Палата РФ, Академия наук РФ, профсоюзы, ОНФ, Культурный Фронт России). Конечно, эти предложения нуждаются во всестороннем осмыслении и выработке на этой базе всесторонне обоснованных комплексных решений. Нет сомнений, что они позволят в соответствии с духом времени преобразовать сферу культуры и самым благотворным образом повлиять на духовно-нравственное состояние российского общества. Федеральный Закон о культуре – необходимая ступень восхождения России в будущее Возвращаясь к неотложным задачам, стоящим перед нашей отечественной культурой, считаем крайне важным выделить главное – доработать, довести до должного качества проект Федерального Закона о культуре и вынести его на широкое обсуждение. Из высказываний Президента последних лет по вопросам культуры можно предположить, каким виделся ему новый Закон, когда он инициировал его разработку и принятие. Несомненно, Закон должен поставить весь многообразный потенциал отечественной культуры на службу России, упрочению её духовно-нравственных основ, экономической мощи и державного величия, а также её духовный суверенитет. По своей значимости и влиянию на сферы общественной и государственной жизни он должен стать головным нормативным Актом нового поколения российского законодательства. Можно предположить, что новый Закон о культуре мог бы стать своего рода новой духовной Конституцией страны, ключом к обновлению и духовному её преображению. Принятие такого Закона, несомненно, подняло бы страну на новую, более высокую ступень цивилизационной и духовной зрелости, способствовало бы установлению более гармоничных отношений с окружающим миром, раздираемым противоречиями и проблемами, утверждало бы естественное право человека на жизнь в гуманном обществе. Восходя по этому Пути, Россия во всё бóльшей степени открывалась бы миру как царство Света, Добра, Справедливости, Гармонии и Правды. Это и есть истинный Путь России: быть Светочем жизни и нести этот Свет другим странам и народам. Теперь несколько слов о подготовленном проекте Закона о культуре. Пожалуй, главное впечатление – глубокое и полное разочарование. В проекте даже не делается попытка приблизиться к поистине исторической миссии нового Закона, он фрагментарен, не затрагивает целые пласты духовной жизни и совершенно не соответствует истинному пониманию культуры, её величию и значимости в современном мире. Проект Закона должен быть существенно переработан. Наши предложения по этому вопросу были доведены до рабочей группы, но экспертное заключение наших специалистов на так и не было рассмотрено (экспертное заключение к проекту Закона о культуре может быть представлено дополнительно). Но на одно положение следует обратить особое внимание. Во всей совокупности проблем, стоящих перед отечественной культурой, есть основное звено, нуждающееся в закреплении в новом Законе. Это осознание величия и значимости Духовной Культуры, её высших смыслов, идеалов, норм, целей и ценностей как первоосновы жизни и развития России и вознесение их на пьедестал Высших духовно-нравственных ценностей. Именно отсюда должно пойти духовное Возрождение России, подъём её экономики и культуры. Считаем чрезвычайно важным особо подчеркнуть, что данное положение – ключ ко всем диктуемым преобразованиям. Оно крайне существенно не только для настоящего и будущего отечественной культуры, но, что особенно важно, и для здоровья и жизнедеятельности страны в целом. И Указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – важная веха на этом пути. Отсюда следует непреложный вывод: в высших интересах России закрепить в новом Законе о культуре базовые положения о том, что высшие смыслы, цели и ценности Духовной Культуры не только определяют культурную жизнь страны, но и все другие направления и сферы развития государства и общества, формируют политику и практику во всех пластах реальной жизни. Учитывая, что в статье 5 Указа, содержащей перечень традиционных ценностей, оказались «потерянными» многие важнейшие ценности Духовной Культуры, полагаем, крайне важным, напомнить о них в этой публикации. Особенно важным считаем выделить такие ценности, как «любовь» и «красота». В Законе о культуре необходим специальный раздел «Духовно-нравственные основы и ценности Духовной Культуры обновляющейся России». Особое место в нём должна занимать любовь – высшее человеческое качество, как подчёркивал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, заложенное Создателем в саму человеческую природу. Нам заповедано войти в живой поток любви, находиться в нём, преобразуя всё вокруг, умножать и растить в себе это состояние. Следует понять главное в культурном строительстве: любовь должна повсеместно утверждаться в качестве состояния бытия, ведущего к подлинному Единению и счастью. И задача государства в совокупности всех своих органов и структур – в высшей степени деликатно и аккуратно способствовать повсеместному утверждению любви в таком качестве. В реальной жизни она преобразуется и воплощается в иные, крайне важные качества: великодушие, внимательность, уважительность, доверие, милосердие, сострадание, терпимость, твёрдость, прощение, настойчивость и даже жертвенность. Но сила любви многообразно и мощно развёртывается только тогда, когда она направлена на Общее Благо или на вдохновенное творчество. Если же любовь погружается во мрак страстей человеческих и тонет там, то она лишь тлеющий огонёк, который гаснет при каждом неловком движении и не зажигает костра. Крайне важно закрепить в Законе о культуре, что государство всемерно содействует всеобщему осознанию огромной преобразующей силы любви и щедро изливает её поток на своих граждан. В перспективе это положение Закона должно стать главной сутью государственного служения на всех уровнях, на всех постах государственной службы. Вслед за любовью в этом разделе, в достаточно развёрнутом виде, должно содержаться понятие «красота». Пора избавляться от упрощённого, во многом примитивного понятия. В реальности красота – это наиважнейший и фундаментальный принцип организации и строительства жизни, космоса и человека. Он затрагивает все аспекты человеческого бытия, лежит в основе совершенствования всех граней нашей цивилизации. Ёмкая и точная формула Н.К. Рериха: «Красота – есть одеяние истины» работает во всём, для всех и повсеместно. Красота в широком, истинном её понимании – могучий инструмент совершенствовании жизни, воспитания, преобразования, преображения людей. В Законе следует закрепить базовую формулу: «Красота есть полнота совершенства». Ограниченные возможности статьи не позволяют в полной мере развернуть, показать и другие, не менее прекрасные, жизненно значимые элементы и ценности Духовной Культуры, такие как доброта, радость, созидание, творческий труд, порядочность, стремление к совершенствованию, знаниям, чистота, бережное отношение ко всему сущему и другие. Но над всеми этими качествами людей и высшими ценностями Духовной Культуры в Законе должна возвышаться и царить справедливость. Ещё великий Платон настоятельно предостерегал: «не ставь ничего впереди справедливости…» Она – основа всего истинного. В новом Законе должна быть закреплена правовая обязанность должностных лиц всех рангов и категорий во всех своих делах и начинаниях свято соблюдать принцип справедливости. Если все эти высшие, поистине божественные качества и ценности Духовной Культуры будут закреплены в Законе о культуре, то, несомненно, такое нововведение приведёт к упрочению и расширению действия духовно-нравственных основ народной жизни, распространению моральных норм на государство и его органы, усилению влияния этического фактора на все стороны жизни общества как уравновешивающего начала. Вслед за Законом о Культуре следующим шагом закрепления Духовной Культуры, её высших смыслов, целей и норм станет подготовка и внесение в Федеральное Собрание Российской Федерации предложения о дополнении Основного Закона страны – Конституции Российской Федерации – новым разделом: «Духовно-нравственные основы жизни и деятельности Российского государства и общества». Такие нововведения, можно сказать, станут прологом нисхождения Руси Небесной на Русь земную. Многовековые чаяния народов России о Руси Святой будут получать всё большее реальное воплощение на наших бескрайних просторах. А когда человечество вслед за Россией окончательно дозреет до понимания неизбежности и неотвратимости – жить по законам Света, а это значит – найти пути и средства положить высшие смыслы и ценности Духовной Культуры в основание диктуемых временем перемен, то только тогда и начнёт вершиться подлинная история нашей цивилизации. Над человечеством взойдёт солнце Духовной Культуры, открывающее эпоху великих свершений и преобразований. Наступят времена, когда высшие ценности Духовной Культуры с живой верой во всесилие мудрости, любви, красоты, знания, добра, чистоты, простоты, братской дружбы и плодотворного сотрудничества, патриотизма, божественной справедливости, духовного согласия, нравственной стойкости, самообладания, уравновешенности, тактичности, здравого смысла, коллективизма, мужества, порядочности и многого другого светлого и чистого начнут великую очистительную и преобразовательную работу, будут выравнивать несовершенства, деформации и нелепости нашей жизни, разрешать любые проблемы, находить ответы на все вызовы, сложности, испытания и поэтапно, на основе своего могучего созидательного потенциала, последовательно решать, поставленные самой жизнью задачи, созидать новое Будущее. Единение – единственный Путь в Будущее! Духовная культура начинает сегодня своё пробуждающее и преобразующее шествие по миру. Человечество вступает в качественно новый период духовного обновления и преображения. Многообразный комплекс грядущих общественно-политических, экономических, социально-культурных, межнациональных преобразований, основанных на высших смыслах, целях и ценностях Духовной Культуры, постепенно будет расширяться, приобретая облик Духовной Революции – самой мирной и гуманной силы современности. Развёртывание её будет происходить по мере достижения народами и странами определённого уровня духовной зрелости, осознания неизбежности и неотвратимости, диктуемых жизнью перемен, по мере своей готовности к ним. России предначертано эволюцией и историей быть в их авангарде. Сегодня главное – Единение! Это единственный путь в Будущее и насущная задача дня. Пришло время начинать её решать последовательно и поэтапно. Вступив на этот Путь, мы открываем дверь в новую реальность! Дела в стране пойдут лучше, сложатся условия и возможности более активно и эффективно решать встающие задачи. Решающие условия для этого у нас есть! Нам открылась Истина жизни! Так будем верить в возможность поэтапного светоносного преображения страны и народа, подтверждать делами свою уверенность в светлом Будущем! Новое понимание жизни придёт не сразу, но оно неизбежно и неотвратимо. Россия медленно и трудно, но начала восхождение по этому пути. Двигаться будут все по-разному: кто-то воспримет это сознательно и будет постепенно, шаг за шагом преобразовывать свою и жизнь своих близких в соответствии с Законами Света. Кто-то попробует преобразовывать жизнь любовью и непосредственным чувством. Кто-то поймёт всё это и будет служить Общему Благу. Постепенно, несмотря на все препятствия и противоречия, знание истинной жизни должно быть воспринято и стать руководством к преображению действительности. Иначе этот мир не сможет существовать далее. Царства Будущего будут неизмеримо прекраснее всего, что мы можем себе представить. Ещё один аспект этой проблемы крайне важно осознать. Недавно в одной из своих проповедей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убедительно и ярко раскрыл истинный смысл, содержащегося в Евангелии Божественного Завета: «Отвергнись себя, и возьми крест свой…» Вряд ли мы сможем также ясно и убедительно повторить то, что сказал Патриарх. Выделим лишь главное в этом Завете, как мы это понимаем: человек не должен жить лишь для себя, лично для себя добиваться каких-либо выгод и преимуществ, подчинять всё своим эгоистическим целям и интересам. Это будет не по-божески – это будет злоупотреблением предоставленными человеку правами и свободами, искажением истинного призвания и предназначения человека. Всё, что дано человеку, дано ему, говоря словами писателя и философа А.И. Ильина, «для благого и ответственного служения». А это значит, не следует уклоняться от «несения креста», а добросовестно и сознательно выполнять все обременения и тяготы, которые неизбежно возлагаются на человека самой жизнью. И в этих будничных обстоятельствах текущей жизни важно не зацикливаться на эгоистических интересах и целях, а утверждать интересы Общего Блага, которые должны иметь несомненный и неоспоримый приоритет. Единение – сложносоставной, многоуровневый, всеохватывающий процесс, который по мере своего развития будет «раздвигаться» вширь и вглубь, затрагивать всё новые реалии жизни, преобразуя их изнутри. Несомненно и то, что процесс этот будет твориться инициативой миллионов россиян, осознавших это веление времени. Духовными инициаторами, своего рода очагами развёртывания такого Движения, мы надеемся, будут выступать не только отдельные граждане России, принявшие идею Единения и ощущающие в себе лидерские функции, но и трудовые коллективы, образовательные школы и институты, средства массовой информации, священнослужители различных конфессий, политические партии, общественные организации, а также другие общественные и государственные структуры. Глубинное движение к Единению в России призвано стать звеном к Всемирному Движению «К Новому миру через Духовную Культуру», которая, как констатировал Всемирный форум Духовной Культуры, состоявшийся в Астане в октябре 2010 года призвана вырасти в главную движущую силу человечества в его Восхождении по ступеням эволюции, в реализации, диктуемых нашим переломным временем преобразований. Всемирный форум Духовной Культуры. Астана. 2010 г. В своём заявлении от 26 ноября 2021 года Президиум Всемирного Форума Духовной Культуры констатировал: пришло время приступить к развёртыванию такого Движения. Этот процесс будет непростым, нелёгким и, видимо, достаточно протяжённым во времени. Но, несомненно, также и то, что в перспективе цепная реакция единения пойдёт существенно активнее и мощнее. Ибо Будущее – живое, творческое, светлое возможно только как создание самих народных масс. Всемирный форум Духовной Культуры. Астана. 2021 г. В России, первой осознавшей силу пробуждающейся глубинной тенденции Единения народов, создан Оргкомитет по развёртыванию Российского отделения Всемирного Движения «К Новому Миру через Духовную Культуру». Комитет делает первые шаги по разработке концепции такого Движения. Первый этап развёртывания в России Всемирного Движения «К Новому Миру через Духовную Культуру» связан с созданием Всероссийской разветвлённой социальной Сети «Единения». Каждый сторонник нового Движения, осознающий значимость Идеи, помещает на своём сайте (личной странице в соцсетях) базовые документы Движения из Оргкомитета, знакомит с ними свой круг единомышленников, выясняет их отношение к этой идее и возможность их участия в формирующемся патриотическом Движении, после чего сообщает в Оргкомитет о результатах своей работы. В перспективе эта светлая социальная Сеть будет развиваться и преобразовываться в новую Всенародную историческую Общность России - людей Духовной Культуры, исповедующих её высшие смыслы, цели и ценности и готовых жить по законам Света. Особенно актуально – бережно и аккуратно вовлекать в новое Движение молодёжь. Очень важно, чтобы при естественном стремлении молодых к личному успеху и собственным материальным достижениям, сохранялось желание и возможности участия в переустройстве жизни и её духовному наполнению. Это совместимо с целями профессионального роста, материального благополучия, личного успеха, достигаемого заслуженно и нравственно достойно. Приходящее сегодня к народу России осознание величия и значимости Духовной Культуры, её высших смыслов, целей, ценностей, норм и постулатов – это поистине и есть Идеология обновляющейся России! Она, несомненно, представляет интерес для всех патриотических партий, общественных движений и политических сил, осознающих необходимость совершенствования жизни в России на духовных основах. Созидательная сила Новой Идеологии может быть поставлена на службу политическим целям и задачам различных политических и общественных сил при сохранении в неизменной чистоте идеалов и ценностей Духовной Культуры. Служение великой Идее исключает возможность искажать и приспосабливать под себя ценности Духовной Культуры. Это должны знать и принять многие партии и общественные движения, которые будут вливаться в общий духовный поток эволюционных преобразовательных сил обновляющейся России. Для решения этих задач особенно важен начальный, стартовый этап развёртывания Всемирного Движения. Предстоит работа над созданием развёрнутой Программы конкретных действий. Самое неотложное дело – это создание Всероссийской разветвлённой системы Духовного Просвещения, которая позволит преодолеть недостаточную духовную грамотность людей, помочь им обрести веру в возможность духовного обновления страны, в её реальное светлое Будущее. Главное на этом этапе – помочь людям осознать себя значимым субъектом жизни, войти в её творческий поток, преодолеть неудовлетворённость духовным качеством своего бытия, отрешённость от управления своей собственной жизнью и пробудить творческую инициативу. Люди, окунувшись в животворный поток Единения, сумеют изменить и обогатить свою жизнь! Ждём соратников и друзей, в полной мере осознавших актуальнейшую необходимость Единения и готовых встать в ряды организаторов этого глобального общечеловеческого процесса, жизненно важного для настоящего и будущего человеческой цивилизации. Кредо нашего Движения: Вера, знания и оптимизм озарят дорогу в Будущее. В завершение считаем, крайне важным, чётко сформулировать базовую закономерность эволюции человеческой цивилизации и заявить о безальтернативности её дальнейшего развития. Если человечество хочет сохраниться и продолжить эволюционное Восхождение, то ему необходимо знать, понять и принять, что только в опоре на высшие идеалы и ценности Духовной Культуры у него открывается реальный Путь в Будущее. Другого пути нет! Это столбовая дорога развития человеческой цивилизации. Тем более, что Россия уже вступила на этот Путь. Кто не понимает этого и хочет идти другим путём или продолжить жить по-прежнему, тот ошибается, его ждёт сарос – удручающе унылые повторы того, что уже было, бесконечные кризисы, непреодолимые противоречия и проблемы, неподъёмные для разобщенного человечества грозные вызовы, топтание на месте, инволюционные застои и откаты, разочарования и потери. Человечество в этом случае не вступит в поток эволюции. И на этом поистине тупиковом пути не исключён и самый страшный исход, который не удалось избежать предшествующим нам цивилизациям. К сожалению, не всем дано в полной мере осознать эту простую, но всё более очевидную истину. Но неотвратимая логика эволюции такова, что заблудшим предстоит долгими, извилистыми путями жизни возвращаться к ней. И они, в конце концов будут возвращены, ибо поток эволюции един, и он ни для кого не минуем. Таков закон Вселенной! Важно понять и принять, что время обновления и перемен пришло! Надо сознательно и смело идти навстречу этим светлым, мирным переменам, приближать их. Любой иной исход бесперспективен и будет уводить человечество в небытие. О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ Что такое Духовная Культура? Культура одухотворённая, Культура, осиянная Духом Святым Божественного Присутствия, становится Духовной Культурой, несущей очищающее воздействие на окружающих людей, помимо слов и притязаний. Духовная Культура выражает глубинный смысл рождающегося действа, где объект Культуры становится проводником чистых энергий высоких вибраций. Духовная Культура принадлежит всему человечеству, независимо от нации проводника. Духовная Культура – связующая ткань, объединяющая народы мира. Именно она останавливает насилие и разрушение. Именно она сближает сердца. Именно она придаёт импульс устремления к прекрасному. Ж.-М. Новикова, член общественного движения «Мир через Культуру» Примечание 1 Имеется в виду достаточно оперативные крупномасштабные преобразования, проведённые в нашей стране в первые десятилетия нынешнего века. Основным инструментом подготовки, разработки и реализации обширной программы преобразований экономики стал созданный Исследовательский центр частного права при Президенте. Именно здесь был оперативно разработан, пожалуй, лучший в мире Гражданский кодекс Российской Федерации, а также другие предложения и идеи по совершенствованию действующего законодательства, осуществлялась многообразная экспертная работа по улучшению хозяйственного механизма страны. Готовились предложения по корректировке судебной практики и подготовке решений, направленных на становление цивилизованного рынка.