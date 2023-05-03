Что в итоге?

К сожалению, я не нашёл среди конкурсных эссе, которые были опубликованы на сайте Института изучения сознания (BICS), работ, убедивших бы меня, что существование феномена посмертного выживания сознания является строго доказанным научным фактом. И вот почему:

– Главная проблема авторов эссе при интерпретации эмпирических данных – методика доказательства. Сказать с самого начала, как это делает большинство авторов, что сознание – некая непознаваемая нематериальная и нелокальная субстанция, означает исключить его из научного рассмотрения. Чтобы не говорили сторонники идеализма, считать это наукой нельзя.

– Нельзя также, выдвигая гипотезу, не понимать, что возможны альтернативные предположения, её опровергающие. При строгом подходе к методике доказательства эти контраргументы необходимо устранить.

Демонстрирующий это пример приведен ранее в эссе Дж. Мишлава [1]. В нём сообщается, что психолог Уильям Джеймс предположил возможность нетелепатической связи духа Ходжсона с Пайпер: в качестве духа Ходжсона могла выступать маскирующаяся под него духовная сущность, имеющая доступ к космическому хранилищу знаний.

Эта же альтернатива может быть противопоставлена любому доказательству авторов эссе, поскольку в их интерпретациях свидетельств о посмертном выживании сознания отсутствуют представления о существовании и свойствах мира, где обитают умершие личности, а также о формах их взаимодействия с живыми людьми.

Поэтому можно констатировать, что научного доказательства посмертного выживания сознания, на которое рассчитывало жюри, в опубликованных эссе нет.

В одном из победивших эссе (авторы Арно Делорм и др. [2] ) объяснено, почему это произошло: «Невозможно узнать о выживании сознания после смерти, прежде чем мы не узнаем больше о том, что такое сознание и откуда оно появилось, его предназначение и возможности». Нельзя не согласиться с тем, что без создания концепции сознания получить убедительные научные ответы на перечисленные Делормом вопросы невозможно.

Другой автор эссе Дэвид Руссо [3] пошёл ещё дальше, когда написал: «Необходимо максимально расширить мировоззренческие представления ученых». Иными словами, и одной концепции сознания недостаточно. Природу сознания мы не понимаем, потому что наше представление о мироустройстве слишком ограничено. Нужно начинать с его расширения.

Таким образом, в опубликованных конкурсных эссе приведены лишь свидетельства и суждения, а не доказательства феномена выживания сознания после смерти тела. И жюри конкурса не представило общественности своего вывода о доказанности существования этого феномена, предоставив это читателям. Поэтому я попытаюсь в этом исследовании сделать некоторые выводы.

Опубликованные работы конкурса хотя и не продвинули материалистическое научное понимание проблемы, но им нельзя отказать в одном достоинстве: в них представлен обширный эмпирический материал, читая который начинаешь верить, что человеческое сознание действительно переживает свою телесную оболочку. Для некоторых из читателей эти свидетельства могут стать информацией для размышления и более глубокого погружения в эту тему, если они захотят разобраться, является ли феномен выживания фантазией легковерных людей или реальностью, подтверждаемой наукой. Им поможет в этом одно неопубликованное эссе конкурса «Сознание бессмертно» [4] , которое многое для меня прояснило и о котором я хочу рассказать.

«Лед тронулся»

Опубликованные эссе отражают сложившуюся ситуацию в понимании природы сознания. Её охарактеризовал философ Д. Чалмерс, назвав понимание природы сознания «трудной проблемой» для науки. Феномен сознания противоречит принятому сейчас представлению о редукции живой материи к косной, в рамках которого не удалось объяснить сознание как функцию мозга.

Некоторыми исследователями это было понято, как невозможность материалистической интерпретации феномена сознания и необходимость перехода к идеализму или, в крайнем случае, к дуалистической парадигме, которая подразумевает наличие некоей нематериальной субстанции сознания. Наука прошла долгий и трудный путь прежде, чем приняла материалистическое мировоззрение, исключающее Бога в качестве нематериальной субстанции мироздания. Это естественно, так как существование вездесущего и всем управляющего Бога ставит под сомнение необходимость материалистической науки, изучающей законы Природы. Если они определяются Богом, то завтра он может передумать и изменить их.

Справедливо утверждают, что если принятая ортодоксальная парадигма науки не может решить эту проблему, то её надо изменить. Вопрос только в том, как это сделать? Если бы была предложена нематериальная субстанция, подчиняющаяся определённым законам и позволяющая интерпретировать любые проявления сознания, то это был бы серьёзный аргумент для принятия дуалистической парадигмы мироустройства. При этом надо было бы определить границу между материальными и нематериальными явлениями природы. Но среди проявлений сознания есть явления, где оно взаимодействует с материальными объектами, например, телекинез. Авторы опубликованных эссе приводят и другие подобные примеры, но не объясняют каким образом материальный объект подчиняется законам нематериального мира. Они говорят о необходимости разработки теории, которая могла бы это объяснить, однако до сих пор не появились хотя бы её зачатки. Поэтому любая идеология нематериальной субстанции будет противоречить эмпирическим данным, а значит, нуждаться в пересмотре. Сказать, что сознание непрерывно и нелокально, не значит доказать, что сознание нематериально.

Какой же отсюда следует вывод? Природа сознания материальна, и изменение ортодоксальной парадигмы должно происходить в рамках материалистического подхода. Сознание лишь один из природных феноменов, требующих пересмотра существующей парадигмы. Имеется большое число экспериментально изученных аномальных явлений, объяснить которые в рамках научной ортодоксии оказалось невозможным. Например, природу шаровой молнии наука не может объяснить уже 200 лет. Существует полтысячи теорий, объясняющих то или иное её свойство, но никому среди их авторов не пришло в голову, что надо вводить представление о нематериальной субстанции.

Природа шаровой молнии до сих пор не изучена наукой

Чтобы объяснить аномальные явления и, в частности, сознание человека, необходимо радикальное изменение ортодоксальной материалистической парадигмы. Предпринимались различные попытки это сделать, начиная с разных моделей эфира, но ни одна из них не смогла конкурировать с научной ортодоксией в общем объёме познанного. Поэтому для того, чтобы альтернативная парадигма смогла заменить существующую, она должна иметь существенно более широкую область применимости и, прежде всего, давать материалистическое понимание природы сознания. Это говорит о том, насколько трудна для осмысления проблема смены научной парадигмы.

Объявленный BICS конкурс интересен потому, что его устроители выразили понимание необходимости новой парадигмы сознания и научных доказательств выживания сознания после смерти. Однако, внимательно изучив опубликованные работы победителей конкурса, я к своему разочарованию не обнаружил в них ни новой парадигмы сознания, ни строгих (т.е. не допускающих иного объяснения) научных доказательств выживания сознания после смерти. Сегодня наука подобные феномены приборными средствами изучать не может, а субъективные данные не считает достоверными. Многочисленные сообщения о предсмертных переживаниях рассматриваются большинством учёных как галлюцинации.

Существует ли выход из этой кризисной ситуации, указывающей на ограниченность представлений современной науки? Можно ли что-то противопоставить претензии идеализма разделить природу на материальную и нематериальную?

В 2019 году вышла работа российского физика-теоретика Виктора Владимировича Чернухи «О мироустройстве, природе живой материи и физике сознания» [5], в которой была предпринята попытка сформулировать материалистический подход к теории сознания на основе разработанной им универсальной концепции мироустройства. На сайте ptm-2008.ru В. Чернухи я обнаружил его неопубликованное на конкурсе эссе «Сознание бессмертно» [4], заслуживающее подробного представления читателю, так как в нём излагаются основы квантовой теории сознания в целом и сознания человека в частности. На мой взгляд, эта работа совершает прорыв в материалистической интерпретации сознания.

Это непростая для понимания физическая теория требует осмысления новых представлений о мироустройстве. Она предполагает, что в одном из неизвестных ортодоксальной физике квантовых миров рождаются и эволюционируют разумные существа. Одной из форм их эволюции является воплощение фрагментов их материальной структуры, вещество которой радикально отличается от свойств известного нам атомного вещества. Это воплощение совершается в достигших нужного для этого развития организмах животного мира, обитающих на планетах Солнечной системы. Одним из таких существ, получающих компоненту разумного материнского существа, является обретающий разум и душу человек, обитающий на планете Земля.

Новая физика неизвестных квантовых миров и её необычные понятия достаточно сложны для восприятия. Поэтому я обратился к автору эссе «Сознание бессмертно» за разъяснением, чтобы дать читателю представление о новой теории мироустройства, которая обобщает представление о «непрерывности сознания» в идеалистических концепциях. Естественно, следствием бессмертности сознания является его выживание после смерти тела. Потому задача – доказать бессмертность сознания.

Особенность методического подхода Виктора Чернухи заключается в том, что нельзя получить строгое научное доказательство выживания сознания после смерти без научной парадигмы сознания. В своём эссе [4] он пишет: «Трудность в составлении эссе создают условия конкурса, требующие одновременно достоверных научных доказательств и доступность их изложения для непрофессионалов. Непонимание наукой природы сознания человека означает отсутствие у неё нужных для этого представлений и понятий. Поэтому выход за их рамки неизбежен, и их осмысление трудно даже для профессионалов.

Сегодня ситуация такова, что основная информация о природе мироустройства и сознания находится в восточных учениях и эзотерической литературе. Она получена посредством техник медитации, а изложена посредством образов, доступных для восприятия людей своего времени. Наука воспользоваться этими сведениями не может, поскольку интерпретация этих образов в рамках принятых понятий и закономерностей невозможна».

Для понимания физической природы сознания необходимо вводить новые понятия, которые позволили бы переводить образы древних учений на язык фундаментальной физики – физики частиц и полей. Это одна из основных причин, требующая разработки новой парадигмы мироустройства с новыми физическими закономерностями и понятиями. Необходимо определение в рамках новой парадигмы понятий сознания, жизни и смерти, поскольку существующие физические представления о «редукции живой материи к косной» и о «сознании как функции мозга» не способны объяснить накопленные эмпирические данные о проявлениях сознания. Поэтому ключевым является установление происхождения и физических свойств материальной структуры сознания.

Смена парадигмы – сложный для научного сообщества процесс. Он начинается со сравнения познавательных возможностей принятой и новой теории неопровержимых доказательств адекватности её положений известной нам реальности, включая сознание. И они не могут быть изложены популярно, то есть в рамках принятых обществом, но недостаточных для науки представлений. Поэтому, чтобы дать достоверный ответ на вопрос конкурса, нужно использовать научную систему доказательств в нужной для этого форме, однако опираться на данные не только науки, но и эзотерики, и религий.

Что значит разработать новую парадигму, которая могла бы стать альтернативой принятой и изменить представление науки и общества о мире, в котором мы живём? Такая концепция должна быть научно доказанной, то есть построена так, чтобы её нельзя было опровергнуть эмпирическими фактами. Если говорить о программе максимум, ещё и теми фактами, что появятся в будущем. Тогда у неё не будет конкурентно способной альтернативы. Если стремиться к такой окончательной концепции, то она должна быть универсальной, то есть не иметь ограничений в смысле применимости.

Но нельзя объять необъятное: всегда найдутся ещё неизученные факты, которые могут рассматриваться как подвергающие сомнению неопровержимость осуществлённого доказательства. Однако, если исходные и вытекающие из них ключевые позиции концепции будут соответствовать реальности, то есть будут подтверждены широким спектром эмпирических данных, то велика вероятность того, что ключевые позиции сохранятся и в будущем.

Методика доказательства. На основе небольшого числа эмпирических данных о природном явлении можно построить не одну его физическую интерпретацию. Но если привлекать новые данные, то число возможных интерпретаций быстро сокращается и остается одна. Так наука получает достоверные представления о природных явлениях. Проблема доказательства истинности концепции мироустройства намного сложнее, так как нужно однозначно интерпретировать широкий спектр проявлений косной и живой материи на всех иерархических уровнях. Однозначность интерпретации физического явления даёт её количественное согласие с экспериментальными данными в пределах их погрешности. Поэтому хорошо эмпирически изученные явления, в том числе и аномальные, должны присутствовать в такой системе доказательств.

Аномальные явления являются основным источником информации о неизвестных нам мирах Мироздания. Поэтому особую ценность имеют подробно изученные аномальные явления, но их, к сожалению, немного. Спектр малоизученных аномальных явлений должен быть достаточно широким, чтобы убедиться в возможности интерпретировать их все в рамках единого физического подхода, то есть не получить сразу ограничений на область его применимости.

Методика поиска. Главная методическая проблема создания универсальной концепции – «угадать» её исходные постулаты, следствия которых согласовались бы не только с научными данными, но и с имеющимся опытом человечества.

Новая концепция мироустройства должна стать обобщением принятой парадигмы, чтобы не вступить в противоречие с подтверждающими её эмпирическими фактами. Это значит, что фундаментальные законы новой концепции должны обобщать законы принятой сейчас парадигмы. Аномальные для неё природные явления, такие как шаровая молния, смерчи, живая материя, сознание, разум, полтергейсты, НЛО и многие другие, должны стать источником эмпирических данных для установления общих физических законов в новой концепции. Для достижения её достоверности необходимо, чтобы основанные на ней модели широкого спектра аномальных явлений давали не только качественное, но и количественное согласие с эмпирическими данными.

Таким образом, если мы не хотим завтра оказаться в ситуации с нынешней парадигмой нужно разрабатывать и обосновывать универсальную концепцию мироустройства. На первый взгляд такая задача нерешаема. Однако требование универсальности только облегчает поиск, так как даёт критерий отбора исходных постулатов будущей концепции. При их поиске необходимо использовать метод максимально возможного обобщения установленных в принятой парадигме закономерностей.

Универсальная концепция должны быть монофундаменталистской, то есть на всех иерархических уровнях материи должны действовать единые фундаментальные законы. Нужно избавиться от основного противоречия принятой физической парадигмы, когда в микромире вещество описывается квантовыми законами, а Вселенная – классическими. Универсальная концепция должна быть квантовой на всех иерархических уровнях, так как классические представления – это частный случай проявления квантовых свойств. Это значит, что Стандартная модель Вселенной [6], которой пользуются физики, не может быть интегрирована в квантовую концепцию мироустройства.

По этой же причине необходимо отказаться от основного методического требования принятой парадигмы: считать существование явления доказанным, если оно может быть воспроизведено в разных лабораториях. Это изменение необходимо потому, что многие аномальные явления плохо воспроизводимы по своей природе. Примером может служить шаровая молния, существование которой долго не признавалось наукой. Плохо воспроизводимы и явления микромира, поэтому в квантовой механике они характеризуются средними значениями многих экспериментов. Также следует подходить и к макрообъектам, поскольку они могут обладать квантовыми свойствами, природу которых мы сейчас просто не понимаем. Его должна нам дать универсальная квантовая концепция – в противном случае понять природу жизни и сознания не удастся: ведь в нашей жизни практически всё неповторимо.

Ключевым моментом создания универсальной концепции является формулировка её постулатов, следствия из которых будут давать такую картину мира, которая позволит описывать любое явление природы в согласии с их эмпирическими численными характеристиками. Таких постулатов в [5] оказалось всего четыре. Представление о них даёт следующий пункт написанного В.В. Чернухой эссе [4].

Постулаты концепции должны определять главное: структуру мироустройства, природу материи и законы её изменения, свойства пространства и времени.

Мироустройство

Согласно [5] в мироустройстве средние значения всех физических величин должны равняться нулю. В противном случае потребуется объяснить, как появились их ненулевые значения, то есть ввести нефизическую сущность Бога-творца, гипотезу о существовании которого наука не приемлет. В отсутствие Творца мироустройство должно не иметь начала ни в пространстве, ни во времени, а значит, эволюционировать циклически. Можно сказать, что Богом такого мироустройства является Бесконечность.

Квантовая природа мироустройства предполагает существование его основного и возбуждённых состояний. Основное квантовое состояние, названное нуль-вакуумом, характеризуется отсутствием взаимодействия между фрагментами его пространства и находящимися в них субстанциями. Их свойства находятся в законсервированном состоянии, а энергия – в потенциальной форме. В древневосточных и эзотерических учениях нуль-вакуум фигурирует как Абсолют, Творящая Пустота, Источник Всего и под другими подобными названиями. В новой концепции бесконечное геометрическое пространство абсолютно и может быть только трёхмерным.

Отсутствие взаимодействия делает нуль-вакуум глобальным хранилищем памяти – информации о физических свойствах находящихся в нём пространственных элементов. Их потенциальная энергия фигурирует в древневосточных учениях как прана, а хранящаяся информация – как Хроники Акаши.

Нуль-вакуум обладает свойством периодически переходить в возбуждённое состояние – само Мироздание, порождая его миры. Мироустройство можно представить как фундамент, над которым возвышаются Этажи Дома. Каждому из них соответствует свой мир. На Этажи можно подниматься и спускаться по лестнице, то есть перемещаться из одного мира Мироздания в другой.

Этажи отличаются симметрией своего пространства. Так как симметрий четыре, то миров Мироздания столько же. Четыре мира – и в монистических буддийских учениях Калачакры и Абхидхармы. Это миры воздуха, огня, воды и земли.

Поляризация

В универсальной концепции [5] образование миров Мироздания идёт посредством усложнения пространственной симметрии и появления у каждого пространственного измерения двух физически различных направлений. Вследствие этого пространственные фрагменты порождают физически разные объекты, взаимодействующие между собой. Это похоже на то, как нулевой электрический заряд поляризуется на положительный и отрицательный, которые вступают во взаимодействие. Поэтому процесс образования ненулевых физических величин был назван поляризацией, а обратный процесс – деполяризацией. Таким образом, пространство и физические величины нуль-вакуума не поляризованы, а миров Мироздания – поляризованы.

Поляризация физических величин является фундаментальным процессом, не меняющим их суммарную величину, то есть всё происходящее в Мироздании подчиняется законам сохранения. Это один из примеров обобщения свойств Вселенной, в которой законам сохранения подчиняются лишь некоторые физические величины. В механике это энергия, масса, импульс, момент импульса.

Таким образом, постулат о поляризации физических величин является обобщением известных законов сохранения. Из него следует, что в мирах Мироздания, как и в нуль-вакууме, средние значения всех физических величин нулевые.

Комплексность физических величин

В физике используются действительные, мнимые и комплексные физические величины, но нет объяснения, почему их математический статус разный. Поскольку все физические величины образуются единым механизмом – поляризацией, то и статус их должен быть одинаковым. Поэтому постулируется, что все физические величины являются комплексными, но в частных случаях проявляются их действительные или мнимые составляющие. Для тех и других величин закон сохранения для двух взаимодействующих систем имеет вид a + b = 0. Например, из него следует второй закон Ньютона, согласно которому при взаимодействии двух объектов действие равно противодействию. Для комплексных величин закон сохранения принимает форму:

(1) | a + i b | = 0, a = ± b

Многие аномальные явления нельзя объяснить, считая, например, действительными пространство, массу или спин. Каждая действительная и мнимая ось комплексного пространства имеет два направления. В -мерном комплексном пространстве число комбинаций пространственных измерений равно:

(2)

Это число определяет множество различных подпространств, в которых рождаются мультиплеты квантовых систем (частиц, галактик, людей и др.). Квантовые состояния образуются в трехмерных пространствах трех миров Мироздания, т.е. наибольшее значение d = 9. Приведём несколько значений размерностей мультиплетов: k 1 = 4; k 2 = 16; k 3 = 256; k 4 = 65536; k 5 = 4.295×109; k 6 = 1.845×1019.

В этом – ответ на вопрос Э. Ферми о происхождении в физике больших чисел. Учёт комплексности пространства позволил добиться высокой точности вычислений физических величин.

Предопределённость событий

В физике все процессы подчиняются универсальным законам, то есть все изменения (называемые событиями) имеют причинно-следственную связь, предопределяющее любое событие. Постулат о предопределённости событий исключает такие понятия как случайность, спонтанность, самоорганизация или свобода воли. В сложных физических системах причинно-следственную связь проследить трудно. Поэтому в физике появилось понятие о случайной природе процессов в микромире, хотя для него надёжно установлено, что причинно-следственная связь там имеет место. Поэтому в новой концепции на всех иерархических уровнях, начиная с фундаментального, имеет место предопределённость событий. Она, на первый взгляд, противоречит нашему жизненному опыту.

В.В. Чернуха показывает, что представление о свободе воли обусловлено тем, что мы не в состоянии понять причинно-следственную связь на фундаментальном физическом уровне. В тех же случаях, когда такая связь понятна, используется понятие «карма».

Дальнейшее содержание эссе [4] посвящено решению фундаментальных проблем принятой сегодня научной парадигмы и рассмотрению широкого спектра аномальных для неё явлений природы и, главным образом, проявлений человеческого сознания.

Основные проблемы новой универсальной квантовой парадигмы – это физика образования фундаментальных частиц, объединение фундаментальных взаимодействий, интерпретация квантовой механики, квантовая физика образования, эволюции и структурирования Вселенной и Солнечной системы, а также физика живой материи, сознания и разума.

Для построения материалистической теории сознания необходимо понимание в каком мире и из какого вещества образованы его иерархически устроенные структуры. Когда утверждается, что сознание нематериально, упускается из виду, что, как показано исследованиями В.В. Чернухи, существуют миры Мироздания, формы вещества, в которых они радикально отличаются от известного нам атомного вещества. Оно образовано фермионами – нуклонами, имеющими действительную массу. Структуры же сознания образованы бозонным веществом, имеющим мнимую массу и расположенном вне пространства Вселенной. Это бозонное вещество в нашем обычном состоянии увидеть нельзя, но его видят в изменённом состоянии сознания экстрасенсы или медитирующие по разным восточным методикам. В Ведах структура сознания человека – это шесть «нематериальных тонких тел». В квантовой теории структуры сознания соответственно приняты шесть иерархических структур бозонов со спинами от одного до шести. Мир, где рождается бозонное вещество – «вихревой мир» с аксиальной симметрией пространства – существует вечно, эволюционируя циклически. Порождаемые же им миры фермионного вещества – физический вакуум и вселенные, пространства которых имеют центр симметрии, вторичны и существуют конечное время.

Мнимые физические величины первичны, но не наоборот (так как действительно произведение двух мнимых величин). Поэтому структуры сознания способны материализовать объекты из атомного вещества. А структуры сознания человека при определённых физических условиях способны отделяться от биологического тела и путешествовать в пространстве, где господствуют иные физические законы, а время обратимо, то есть не существует понятие прошлого, настоящего и будущего, как в пространстве нашей Вселенной. В этом смысле сознание нелокально, то есть не привязано к мозгу. Таким образом, материалистическая теория структур сознания объясняет свойства непрерывности и нелокальности сознания, которые отмечают, но не объясняют авторы опубликованных конкурсных эссе.

Взаимодействие бозонных структур сознания является спин-спиновым, то есть взаимодействием между спинами их бозонов. Это неизвестный сегодня вид взаимодействия, независящий от расстояния. Он позволяет выяснить физическую природу различных форм нормального и изменённого состояний сознания и сравнить их между собой.

Как показано в эссе [4] , бозонное вещество сознания может взаимодействовать с фермионной иерархической структурой человека, одной из компонент которого является вещество биологического тела. Поэтому существует психосоматическое взаимодействие, реализующееся посредством чакр и точек акупунктуры, число и свойства которых получает в этой модели объяснение.

Взаимодействие бозонного и фермионного вещества лежит в основе многих паранормальных явлений. Большое внимание в эссе уделено интерпретации внетелесных проявлений сознания, которые изучались Институтом Р. Монро (в частности, инициирование движения мыслью и материализация мысли). Рассмотрена также физическая интерпретация информации о мире Душ, представленной в книгах известных регрессологов-гипнотерапевтов (М. Ньютона, Д. Кэннона и др.).

В опубликованных конкурсных работах нет попыток осмыслить описанные их авторами явления. А они важны для понимания феномена сознания и того мира, из которого Души воплощаются в человека и куда они возвращаются после смерти. В эссе [4] рассматривается физика социальной структуры мира Душ и определён их иерархический уровень. Это восьмой уровень, а поэтому в воплощении участвует только часть Души – её фрагмент шестого иерархического уровня. Между ним и материнской Душой существует квантовое взаимодействие, проявляющееся в разных формах.

Особое внимание В.В. Чернуха уделяет проявлениям Разума, его способности творить материальный мир. Приведём демонстрирующий это фрагмент: «Поскольку развитие земной жизни определяется последовательностью образования полей, то кто-то должен был выбрать нужную для эволюции земной жизни их последовательность. На других планетах она будет иной, и их разумные существа не будут похожи на человека.

Поляризационной модели сознания не противоречит и то, что Души способны создавать звёздные системы. Скопления звёзд, галактики и Вселенные создаются более высокими разумами. Разумные сущности вихревого мира участвуют и в создании структур физического вакуума. То есть Разум – это проявление сознания, его способности творить и варьировать скорость производимых им изменений. Это не противоречит поляризационному механизму изменений».