warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

37(1/2004) Высокие собеседования В середине ноября 2003 года предполагался визит Его Святейшества Баба Вирса Сингха в Москву. Он любезно принял приглашение организаторов Международного Форума целителей «Истина одна». Однако визит был отложен на некоторое время. Мы приводим текст послания Баба Вирса Сингха к участникам Форума и всем людям России. Дар Целительства Баба Вирса Сингх. I Целительство обладает самой мощной силой в мире. Священная книга сикхов Гypy Грант Сахиб, можно сказать, вся посвящена этой теме. Все священные книги повествуют об этом. Дар целительства приходит к нам, когда мы практикуем медитацию. Гуру Нанак сказал: «О ум, ты - свет Святого Духа». Иисус также проповедовал, что Святой Дух находится внутри нас. Что же происходит, когда мы находимся в медитации? Наше невежество превращается в просветлённую мудрость, и тогда всё в человеке - его слова, когда он говорит, взгляд оказывают благотворное влияние на людей. Но не думайте, что вы получите дар целительства при обычном сидении, вы должны научиться медитировать. Это несложно: расслабьте своё тело и сконцентрируйте ваш ум на Нём, сконцентрируйте ум на вашем Гуру, направьте ум внутрь себя. Тогда постепенно приобретаемая вами внутренняя просветлённость будет исцелять других. Тогда с помощью просветлённого видения вы станете просить развития своего сознания, развития своей страны и т.п. Благодаря медитации будет развиваться и укрепляться ваш ум, а благодаря физической работе - ваше тело, а посредством труда ваша страна станет передовой. Следовательно, целительство является наиболее мощной силой в мире. Гуру Нанак нёс исцеление, причём всем людям. Однажды один человек из чувства зависти столкнул на него огромный камень с горы, но Гypy протянул руку по направлению к камню и взглянул на него, - камень получил импульс и стал мягким, как воск. А отпечаток руки Гуру Нанака можно до сих пор увидеть на том камне. Баба Вирса Сингх У нас есть дерево, называемое «мыльным орехом». Люди в деревнях используют его для стирки. Это происходит потому, что сок дерева очень кислый и действует как стиральный порошок. И вот однажды после того, как Гуру Нанак посидел под таким деревом, его кислые и горькие плоды превратились в сладчайшие, они исцелились от своей горечи. В другой раз, когда Гуру Нанак спал, около него появилась ядовитая кобра. Она посмотрела на спящего, и весь её яд иссяк. Затем кобра распустила свой капюшон над спящим Гуру, чтобы защитить Его, как зонтиком, от солнца. Её ядовитая натура исцелилась, и она не только избавилась от своего яда, но и получила просветлённую мудрость. В другой раз Гуру Нанак во время путешествия подошёл к реке. Как только он зашёл в воду, вся рыба наперегонки помчалась к нему. Каждой хотелось прокатить Гуру, но одна самая большая рыба предложила прогулку. Гуру Нанак согласился. Рыбина пересекла реку и доставила Гуру на другой берег. При этом река тоже преобразилась: высокие волны стали успокаиваться и потекли плавно. Благодаря Гуру Нанаку, река тоже исцелилась. Все живые существа в воде стремились приблизиться к Гуру, потому что всё вокруг него получало исцеление: и вода, и воздух, и всё живое. Есть ещё одна интересная история о могучем льве. Он увидел Баба Шири Чанда, сына Гуру Нанака, когда тот сидел у священного огня, в котором горели дрова. Лев остановился возле него и сказал: «Тебе не следует таскать дрова для огня на голове, садись мне на спину, и я повезу тебя вместе с ними». Он решил таким образом послужить Баба Шири Чанду, подошёл и склонил голову к Его ногам, виляя хвостом в знак большой любви. Баба Шири Чанд благословил льва и сообщил, что теперь он получил освобождение от 840 тысяч рождений, а вместе с этим и просветление, потому что исцелился. Сила целительства столь велика, что способна исцелять животных силой одного взгляда. А однажды, когда Гуру Нанак путешествовал пешком, перед Ним преклонился ветер и обратился с такими словами: «Ты много путешествовал и устал. Садись на меня, и я тебя повезу. Ты всегда благословляешь землю, прошу тебя благословить и меня тоже». Гуру улыбнулся, услышав просьбу ветра, и согласился продолжить путь по воздуху. С тех пор Он всегда передвигался только по воздуху во время своих путешествий. Целительство - это могучая сила, способная изменить весь мир. II Для каждого человека необходимы занятия медитацией. Бог находится в нас. Свет Бога в нас. Любовь находится в нас. Медитация необходима в каждой стране, но в России она особенно необходима, потому что в настоящее время ваша страна стала жертвой гнева. Вы готовы драться друг с другом. Вы недостаточно работаете, а это приводит к множеству проблем. В стране существует бедность. Поэтому самое необходимое для вас - исцелиться, это остановит борьбу между людьми, и ваш гнев уйдёт, преобразившись в сострадание и доброту. Все те, кто готовы сегодня убивать других, увидят в них самих себя. Как человек сможет убивать других, если он увидит в них присутствие Бога? Исцеление - это средство для избавления от всех пороков. Это средство избавления от гнева, эгоцентризма, жадности. Исцеление поднимет на высоту вашу страну: беспокойство и страхи оставят вас, и мир воцарится в ваших умах, мир наступит в стране. Вы будете повсюду распространять мир, и тогда ваша страна станет мировой державой. Я хочу обратиться к людям вашей страны с призывом освободить свой ум. Вы должны высвободить ваш ум для медитации и для работы. Я взываю к вам, чтобы вы наладили работу фабрик и производства в стране, наладили экспорт товаров в другие страны. Этим путём ваша страна будет преуспевать в любой области, а благодаря медитации будет совершенствоваться ваш ум. Вы должны напряжённо работать, а также медитировать. И тогда вы перестанете беспокоиться, будете всегда испытывать состояние счастья, потому что увидите божественный свет всюду. Когда вы начнёте заниматься медитацией, то почувствуете, что свет Бога присутствует в деревьях, земле, животных. Тогда ненависть исчезнет. Медитация необходима каждому. Я готов ответить на все ваши вопросы, но хочу подчеркнуть, что в настоящее время каждая страна нуждается в медитации. Ни один из тех, кто практикует медитацию, не сможет взять в руки оружие. Если повсюду воцарится любовь, то никто не выстрелит из ружья, потому что ненависть существует только тогда, когда человек не обладает просветлённой мудростью. Это закон Бога: не требуйте от других того, на что не способны сами, - для этого требуется исцеление. Следовательно, вы должны исцелиться, и вы обнаружите изменения по всей стране. Изменения прежде произойдут в ваших умах - большие изменения. Давайте рассмотрим вопрос развода (расторжения брака). Если исцеление присутствует в мире, то как возможно существование развода? Думайте об Иисусе, и вы получите благословение во всём - благословение в любви и в сострадании, благословение для вашего внутреннего мира. Исцелившись, вы обретёте много даров. Не принимайте существование исцеления за теорию, это - действительность. Кем был Иисус? Целителем. Он исцелял всех. И люди преображались. Кем был Моисей? Целителем. А кто такие Мессии? Все Мессии являются целителями. Они приходили сюда, чтобы научить людей исцелению. Целитель всегда выше враждебности. Поэтому, когда ему причиняют вред, он молится о божьей помощи недоброжелателю, потому что никогда не сердится, даже на обидчика, понимая, что человек не столько плох, сколько нуждается в исцелении. А там, где нет исцеляющей силы, там всегда будут борьба и бедность. Исцеление даст вам осознание того, что каждый должен встать на защиту своей страны, своего дома, за устранение бедности в стране. Начните трудиться, и ваша душа будет непрерывно преображаться. А работа, которую вы делаете в мире, будет прирастать. III Я знаю о вашей огромной любви ко мне, и это замечательно. Когда я приеду в вашу страну, я повторю те же слова, что говорю сегодня. Если вы будете жить и действовать согласно сказанному, то увидите Его в своих снах. Вы почувствуете Его присутствие у себя на кухне, в вашей спальне, гостиной, - везде, - потому что Он полон любви, и пока вы спите, Он распространяет её повсюду. Вещи, о которых я рассказываю, произойдут с вами после исцеления. Ваше внутреннее сознание, которое пока ещё наполнено гневом, попиранием прав других людей, будет исцелено. Некоторые люди могут даже поинтересоваться, в своём ли вы уме, когда будете говорить им, что чувствуете Высшее присутствие везде, где вы находитесь. Сегодня же и у вас может возникнуть вопрос: «Как возможно это?» Но мы обсудим это при следующей встрече с вами. Всё, о чём я говорю, случится после исцеления, потому что оно высвечивает подобные вещи. Усвойте это! А тот, кто не верит, согласится, когда вы будете разговаривать с ним после медитации. Изменения начнут происходить в вашей стране. Изменится само общество, потому что исцеление распространится повсюду: оно будет в воздухе, в умах людей, в их мыслях, оно распространится на растения и животных. Солнце поднимается каждый день. Оно никогда не думает, что его лучи должны падать только на особенные объекты, - солнце светит всем. Когда солнце исцеления взойдёт в вашей душе, вы будете делиться этим светом тоже со всеми. Ваше время пришло. Каждая возникающая мысль приходит к вам вовремя. IV Почему вы приглашаете меня посетить Россию? Потому что чувствуете, что получите любовь, что я буду беседовать с вами, и вы исцелитесь, преклоняя ваши головы для благословения. Ваша любовь ко мне уже является исцелением. Возможно, что при вашем исцелении Он будет стоять перед вами. Это должно произойти. Вы получите благословение Бога, потому что сама суть Его есть любовь и благословение, так же как суть некоторых людей состоит в гостеприимстве к любому человеку, приходящему в его дом. Когда совершается медитация, Бог проливает лучи исцеления на всех, - такова Его природа. Медитация происходит удивительно, и вкус её невозможно объяснить словами, как невозможно Бога объяснить рассуждениями. Человек умолкает, пытаясь это сделать, потому что чувствует, что Он превыше, намного превыше того, что можно выразить словами. В конце концов, человек произносит лишь: «Красота! Красота! Господи, какая Красота!» Это как величайшая, наичудеснейшая игра, и я не в силах заставить вас понять её. Только посмотрите, каким замечательным творцом является Бог. Какими прекрасными Он сотворил горы, разукрасил цветы разноцветными красками, - всё так чудесно. Именно Он сотворил лицо каждого человека отличным от других, а облик одного цветка - от облика всех остальных. Фабрика Божественного промысла постоянно, 24 часа в сутки, создаёт множество различных творений. Уже давно сказано, что Бог есть Красота, и Он живёт в Своём Творении - реках, цветах, во всех созданиях. Описать природу проявления Всевышнего невозможно, - она бесконечна, также как невозможно постигнуть всю беспредельность Его Сути. V Таким образом, целительство является очень мощным средством для развития страны, для развития общества, для очищения атмосферы, которая носит в себе загрязнения от плохих мыслей и чувств, например, гнева. Целительство необходимо для подъёма человечества во всех сферах жизни. Мессия сказал, что он взял все грехи человечества с собой на крест. О чём же идёт речь? Чувства людей были наполнены гневом и жадностью. Человечество находилось на краю нравственной гибели, и Иисус был распят на кресте во имя спасения человечества. Таким образом, этим благословением были искуплены все его грехи. Избавление от грехов - в этом тоже заключается роль целительства. Исцеление распространится по всем странам, по всему миру, везде. Всё, что я говорю - это хорошее основание к вашим действиям. Если вы будете заниматься целительством, но игнорировать медитацию, то настанет день, когда груз болезней людей окажет плохое воздействие на ваше тело. Вы расходуете запасы ваших внутренних резервов, и если их не пополнять, они иссякнут. Благодаря медитации ваши резервы будут пополняться по мере их расходования, а ум будет всегда пребывать в состоянии счастья. Вам захочется танцевать, смеяться, и вы будете рады встрече с другими. Поэтому занятия медитацией являются делом первостепенной важности. VI Как я уже сказал, придётся отложить мой приезд в Россию на некоторое время. Медитируйте, и это притянет меня к вам. Когда солнце медитации встанет в вашей стране, тогда я скажу, что настало время ехать в Россию, и буду повторять: «Поедем, поедем быстрее». Пока же вы произносите эти слова, а я храню молчание. Взаимоотношение между вами и мной уже есть медитация. Моя душа знает истину, что люди из России - люди любви, и я верю, что вы начнёте медитировать. Тот, кто занимается медитацией, становится первым во всём, потому что приобретает все добродетели. Поэтому медитация является неотъемлемой основой жизни человека. Мы не отменили нашу программу приезда в Россию, мы просто его отложили на некоторое время. Сейчас не время для встречи, сейчас время ожидания. Вам не следует огорчаться и удивляться этому, потому что время до нашего приезда может пойти вам на пользу, ведь все мы находимся в воле Всевышнего. И наступит время Пришествия, Которое сойдёт на землю, охватит горы, покроет дороги. Мы приедем в это время. И здесь не может быть никаких «нет». Начинайте медитировать и очистите ваше сознание. Мы приедем, чтобы передать вам любовь Бога, и ваше сознание должно быть готовым к принятию этой силы. Когда мы зажигаем свечу, тьма исчезает. Очищайте своё сознание во время медитации. Я знаю, что у вас могут быть некоторые сомнения (проблемы), потому что вы носите их с собой. Я всегда с вами, и вы всегда получите руководство по исцелению. Спустя некоторое время вы начнёте писать письма Мэри Фишер. VII Вам хочется увидеть Его, и это вполне возможно. Для Него нетрудно сделать это, потому что Он - везде, и Его Свет распространяется повсюду. Свет есть в каждом человеке, только некоторые люди получают Его больше, другие - меньше. В то время как в одной части мира восходят звёзды, в другой восходит солнце, освещая всё. Звёзды дают немного света, но солнце излучает его в огромном количестве. Я поделился с вами своими чувствами и знаниями, рассказал о том, что даёт человеку медитация. Вы уже знаете, что целительством нужно заниматься после медитации или во время неё. Тогда ваша сила никогда не иссякнет. Если не будете медитировать, то вполне возможно, что запас ваших психических сил начнёт уменьшаться. Поэтому каждый день вы должны пополнять резервы духовных сил, и целительная мощь будет прирастать постоянно. И если сейчас на сеанс лечения у вас уходит час или полчаса, то, возможно, в дальнейшем для этого будет достаточно одного вашего взгляда. Да благословит вас Бог! Не волнуйтесь и не удивляйтесь, почему же я не еду к вам. Бог обязательно посетит вас. Он никогда не оставляет чьих-либо надежд. Он исцелит вас, где бы вы ни находились. Я абсолютно уверен, что в вашу страну придёт исцеление и распространится очень широко. VIII Обещанный Мир должен распространиться повсюду, в каждой стране, - в этом моя миссия. Когда во всех странах исчезнет гнев, мир автоматически воцарится в каждом доме, в каждой душе. Излучения, возникающие во время медитации, полны любви и несут мир. Но излучения возникающие в состоянии гнева, окрашены в чёрный цвет, и заставляют людей нервничать. Поэтому каждый должен медитировать, чтобы обрести мир в своей душе, и помнить о Боге, который создал нас всех. Медитирующий не ощущает врагов и заботится о каждом человеке. Противники в этом случае превращаются в друзей. Я буду молиться, чтобы Бог дал вам силу для медитации. Ваша страна станет мирной державой, ваши ближние и все ваши организации достигнут мира. У вас может возникнуть вопрос, почему это не произошло раньше? Не беспокойтесь - такова природа человека: когда он получает какие-то дары, то думает о том, что должен был иметь их раньше. Перестаньте беспокоиться. Ваше время - сейчас. Спокойно идите вперёд. Я шлю сердечную любовь всем людям вашей страны и всем вашим организациям. Всё должно быть хорошо, потому что ваши люди полны любви. Вслушайтесь в то, что я вам сказал, и вы почувствуете исцеляющую силу. Произойдёт много изменений. Я всегда ощущаю любовь от встречи с вами, потому что вы из тех, кого можно назвать людьми любви, и через вас идёт любовь, посланная нам. Я благословляю вас!