warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

101(1/2020) Мир без границ Бутан – королевство счастья Лебедева И.В., кандидат технических наук Содержание Сакральный Бутан Есть на земле сакральные места, куда очень редко ступает нога современного туриста. Такова страна Бутан – крошечное высокогорное королевство в Южной Азии, затерянное между Индией и Китаем. Его площадь составляет всего 38 394 км2. С севера он граничит с Тибетом, с остальных сторон – с индийскими штатами Сикким, Аруначал-Прадеш, Ассам и с Западной Бенгалией. Всего 55 км (штат Сикким, Индия) отделяет его от Непала. Государственный строй Бутана – конституционная монархия, основная религия – буддизм (Друкпа Кагью). Территория Бутана – одна из самых труднопроходимых в мире, и лишь около 10% её обитаема человеком. По данным на настоящий момент, в стране проживают 784 тысячи жителей. Столица – город Тхимпху. Другие крупные города – древняя столица Пунакха и быстро растущий современный город Паро, в котором расположен единственный в стране международный аэропорт. По археологическим данным, Бутан был населён ещё во втором тысячелетии до н. э., однако письменных свидетельств почти не сохранилось после того, как в 1827 году сгорела крупнейшая библиотека в Пунакхе. Буддизм проник в Бутан во II веке. Два монастыря (Кийчу Лхаканг в Паро и Джамбей Лхаканг) были построены в годы правления короля Тибета Сонгцена Гампо (627-649) и сохранились до сих пор, являясь важными местами паломничества. В VIII веке в Бутане бывал Гуру Римпоче (Падма Самбхава). На месте пещеры, где он медитировал, ныне расположен прекраснейший монастырь Такцанг-Лхаканг («Гнездо тигрицы»), куда нам удалось добраться во время нашего путешествия по Бутану в феврале 2018 года. Рядом расположена пещера его верной и любимой ученицы и ваджрной супруги Еше Цогель. В годы правления в Тибете царя Ландармы (836–842), который преследовал буддистов, многие монахи и учёные нашли прибежище в Бутане. Пещера Еше Цогель, супруги Падмы Самбхавы, близ монастыря Такцанг-Лхаканг Первым королём Бутана в 1616 году стал тибетский монах и художник Нгаванг Намгьял (Шабдрунг) (1594–1651). Он сделал Бутан независимым, цельным государством, создал условия для культурного и национального возрождения и заново восстановил политическую систему в стране. Шабдрунг построил множество укреплённых крепостей (дзонгов). После его смерти страна погрузилась на 200 лет в гражданскую войну, в которую впоследствии вмешались англичане. Вновь объединить страну удалось только в 1907 году основателю новой династии королю Угьену Вангчугу, который заключил с Англией мир и установил сюзеренные отношения в обмен на полную автономию и невмешательство во внутренние дела Бутана. Эта королевская династия правит страной и поныне. Вследствие этого взаимовыгодного соглашения Бутану удалось избежать участия в двух мировых войнах, а после установления независимости Индии в 1949 году также получить независимость. Однако Бутану пришлось долго бороться за юридическое подтверждение своей независимости и за право вступления в ООН, что ему удалось сделать только в 1971 году. Третий король Бутана – Джигме Дорджи Вангчук, вступивший на трон в 1952 году, начал постепенную модернизацию страны и после китайского вторжения в Тибет заключил пакт с Индией об охране своих границ. До сих пор безопасность Бутана гарантируется индийской армией. Курс реформ продолжил четвёртый король Бутана – Джигме Сингье Вангчук (род. 1955), вступивший на трон в 1972 году. Если прежде Бутан был полностью закрыт для посещения иностранцами, то с этого времени политика изменилась и в страну стали допускаться в ограниченном количестве зарубежные журналисты и туристы. Король начал создавать современную инфраструктуру: проводить электричество, телефонную и радиосвязь, строить дороги. В 1998 году король передал исполнительную власть кабинету министров, обеспечив сменяемость и ротацию высших чиновников. В 2002 году в Бутане было создано национальное телевидение, и сейчас проводится вещание на двух национальных каналах и множестве зарубежных. Благосостояние страны постепенно растёт, строятся новые дома и городские кварталы, сохраняя неповторимый традиционный национальный архитектурный стиль и колорит. Население страны также постепенно растёт. Бутанская семья 14 декабря 2006 года четвёртый король Бутана отрёкся от престола в пользу своего сына – Джигме Кхесара Намгьяла Вангчуга (р. 1980), который стал пятым королём Бутана и царствует в настоящее время. Он женился на прекрасной девушке, дочери пилота авиации, и имеет сына, которому сейчас примерно 11 лет. Оба короля – прежний и нынешний – пользуются любовью и уважением своего народа, и портреты их многочисленной семьи можно увидеть повсюду: в гостиницах, ресторанах, в различных общественных учреждениях. С передачей власти от отца к сыну связана история, которую нам рассказали местные гиды. Как-то раз в Бутан со стороны неспокойного индийского штата Ассам проникла группа мусульманских террористов и скрылась где-то в горном районе. Индия обратилась к королю с просьбой либо уничтожить террористов на своей территории, либо позволить индийской армии войти и сделать это. Король ответил, что его страна справится. Он сам ходил в разведку, выяснил расположение противника и возглавил группу бойцов, направленных на задание уничтожить врага. Террористы были разгромлены, но среди бутанских воинов тоже были потери. В их честь на высокогорном перевале Дочула (3080 м) построен монастырь и мемориальный комплекс из одной большой и 108 малых ступ, который нам удалось увидеть. Однако король решил, что нарушил буддийскую заповедь о ненасилии и поэтому больше не имеет морального права далее управлять страной. Вот почему он передал власть сыну. Ступы в честь павших героев на перевале Дочула Единственный в мире молодой король создал в своей стране «министерство счастья» и собирает обращения граждан. По некоторым из них он выделяет средства. Например, в одной труднодоступной горной деревне не было электричества, и он сам купил солнечные батареи для домов местных жителей. В целом народ живёт не богато, но и не бедно. В Бутане нет очень богатых людей, но нет и нищих или бездомных. По сравнению с Индией бутанцы поддерживают у себя чистоту и порядок. Нигде нет бесхозных свалок или брошенного мусора на улице. Дома местных жителей имеют очень привлекательную архитектуру и отделаны деревянной резьбой. Школьницы в Паро Обучение в школах бесплатное, но школьную форму установленного образца для каждого учебного заведения нужно покупать за свой счёт. В гостиницах есть Интернет, а у всех взрослых жителей – мобильные телефоны. С приходом к власти пятого короля Бутана число туристов, которые допускаются в страну, по-прежнему невелико, но им предоставляются весьма комфортные условия пребывания в крупных городах страны. Авиабилет «Дели – Паро» стоит дорого (более $600), поскольку в сутки бывает только один или два международных рейса. Взлётная полоса всего одна и расположена в узком ущелье между горных хребтов, являясь одной из самых коротких в мире. Получить бутанское гражданство иностранцам не разрешается. Топография Бутана очень сложна. На севере и северо-западе территория Бутана прилегает к Большим (Восточным) Гималаям. С юга к Большим Гималаям прилегает лабиринт меридиональных поперечных хребтов, относящихся к Внутренним Гималаям и расположенных на высоте свыше 3000 м. Они составляют более половины территории Бутана. 20% территории покрыто ледниками и вечными снегами. С гор спадают бурные и порожистые реки – притоки Брахмапутры, обладающие большими гидроэнергетическими ресурсами. Электроэнергию, производимую на маленьких гидроэлектростанциях, поставляют в Индию, что является одной из главных статей дохода в бутанский бюджет. На юге горы переходят в плодородные равнины, относящиеся к муссонному горно-тропическому климату, которые используются для сельского хозяйства. Выращивают несколько сортов риса, овощи и многочисленные специи, которые продаются на экспорт. В горах, в сельской местности имеются благоприятные условия для животноводства, обширные луга и пастбища. Большая часть территории страны покрыта заповедными лесами, которые запрещено вырубать без специального разрешения. В лесах водятся редкие виды животных и птиц. Некоторые виды одомашненных горных козлов встречаются только в Бутане. Фауна долины Паро Одомашненный горный козел в Чагри-Гомпа Сакральный Бутан Путешествие в Бутан нашей маленькой группы из трёх человек проходило с 15 по 22 февраля 2018 года под руководством опытных гидов – Алексея Гавинского, практикующего тибетский буддизм более 20 лет, и бутанского гида Тензина, работающего от фирмы «White Umbrella Tours». Мы посетили только небольшую, наиболее доступную часть страны, где расположены крупнейшие города и основные монастыри Бутана, но и за это короткое время смогли получить огромное количество необычайных впечатлений. Величественная и труднодоступная природа страны сделала её идеальным местом для поселения отшельников и строительства буддийских монастырей, многие из которых насчитывают более тысячи лет. Однако расскажем обо всём по порядку. Мы прибыли в Бутан в аэропорт города Паро (2280 м) и после встречи с гидами сразу отправились на машине, на которой и далее будем совершать наше путешествие, в столицу страны – город Тхимпху (2320 м), 65 км. После размещения в отеле мы посетили монастырь XII века Чакганкха Лхакханг, заложенный тибетским ламой Пхаджо Другомом Шигпо, основателем традиции Друкпа Кагью в Бутане. По легенде, лама Пхаджо Другом Шигпо усмирил здесь демона и оставил его помогать и защищать детей, поэтому и сейчас местные жители приходят сюда, чтобы получить имена для своих новорождённых детей. Монастырь Чакганкха Лхакханг, заложенный тибетским ламой Пхаджо Другомом Шигпо в XII веке Мы посетили также главный монастырь Бутана и королевский секретариат Ташичо-дзонг. Ташичо-дзонг, главный монастырь и королевский секретариат в г. Тхимпху Рядом с монастырём расположены королевская резиденция, которую запрещено посещать и фотографировать, а также здание кабинета министров. К вечеру мы осмотрели Чортен (главную ступу в Тхимпху), построенный в 1974 году, к которому ежедневно собираются множество горожан, чтобы пообщаться и почитать молитвы. Чортен (главная ступа в г. Тхимпху), построенный в 1974 году Ступа была хорошо видна из окна нашего многоэтажного отеля, расположенного совсем рядом. Чагри Гомпа в 15 км от Тхимпху, построен основателем Бутана Шабдрунгом в 1620 г. На второй день ранним утром мы отправились в Чагри Гомпа (Чагри Дорджеден, или Чери) – монастырь, который является главным центром обучения и отшельничества для южной ветви Друкпа Кагью. Монастырь основан в 1620 году тибетским ламой Шабдрунгом (основателем Бутана). Он провёл здесь три года в строгом ретрите и останавливался впоследствии. Монастырь расположен в 15 км от столицы на крутом холме, и нам потребовалось примерно 2 часа, чтобы подняться к нему на самую вершину. Это место посетил Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) ещё в VIII веке, а в XIII веке здесь побывал Пхаджо Другом Шигпо, о котором уже говорилось выше. Большая гомпа (помещение, специально отведенное для медитации. – Ред.) монастыря пристроена к пещере, где провёл свой трёхлетний ретрит Шабдрунг. К сожалению, внутрь нас не пустили, так как огорчённый лама сказал, что накануне кто-то из иностранных туристов оставил какие-то надписи на стене. Однако само место произвело очень сильное впечатление своей энергетикой и красотой природы. Здесь мы встретили горных козлов, которые подходят близко к человеку и даже спят под крышей хозяйственных построек. Горные козлы На обратном пути мы посетили огромный современный храм Будды Дорденма, возвышающийся над всей местностью на многие километры. В художественном оформлении его сочетаются буддийские и индуистские мотивы. Храм Будды Дорденма и его скульптура Семтокха Дзонг в г. Тхимпху, первый Дзонг Бутана. Ступа монастыря Вечером того же дня мы посетили Семтокха Дзонг – первый Дзонг Бутана. Сейчас там располагается монастырь, а также Буддийский институт и факультет дзонкха (официальный язык Бутана). Семтокха Дзонг. Буддийский институт и факультет дзонкха На третий день мы переехали в прежнюю столицу Бутана (до 1955 года) – город Пунакха (1300 м). Дорога ведёт через живописный перевал Дочула (3080 м), о котором уже упоминалось ранее. С перевала в хорошую погоду можно увидеть цепь высочайших гималайских вершин, покрытых вечными снегами. По прибытии мы отправились в монастырь Чими Лхаканг, связанный с именем знаменитого Друкпа Кюнле, одного из 84 буддийских махасиддх Индии. Он родился в 1455 году в посёлке Ралунг в Западном Тибете и достиг мастерства в духовных практиках и знании древних писаний (см. [1]). В возрасте 25 лет он покинул родное селение и стал странствующим аскетом, проповедуя и разоблачая пороки общества и фальшивую мораль. Некоторые считают его средневековым «буддийским Фрейдом». С помощью своей ваджры Друкпа Кюнле подчинил множество демонов и прославился среди людей. Священный камень близ Пунакхи Храм Чими Лхаканг, монастырь Друкпа Кюнле Храм Чими Лхаканг построил двоюродный брат Друкпы Кюнле в XV веке. Название означает «храм, в котором нет собаки», так как, по преданию, Друкпа Кюнле (1455–1570) здесь превратил демоницу в чёрную собаку с помощью своей «огненной ваджры бесконечной мудрости». Храм известен тем, что посещающие его бесплодные женщины могут обрести надежду на рождение потомства. Монах благословляет женщину деревянным фаллосом, после чего ей разрешают остаться на ночь. Вечером мы отправились в Пунакха Дзонг – красивейший дворец, расположенный в живописном месте, на берегу реки, который был построен в 1637 году Нгавангом Намгьялом Шабдрунгом, основателем Бутана. Сейчас в Пунакхе находится зимняя резиденция верховного духовенства страны. Юный монах у входа в монастырь Пунакха Дзонг Пунакха Дзонг Пунакха Дзонг, внутренний двор монастыря На четвёртый день мы отправились в деревню Нубганг, где родился известный буддийский святой Лопен Цечу Ринпоче. Мы посетили деревню, побывали в доме, где вырос Ринпоче и живёт родственница нынешнего короля – буддийская монахиня, которой исполнилось уже 80 лет. Она тепло встретила нас, угостила чаем и вкусными мандаринами со своего дерева, которое плодоносит круглый год. На втором этаже её скромного дома находится маленький храм, где она молится каждый день, и фотографии семьи, включая коронованных особ. Затем мы выехали в Паро. 80-летняя буддийская монахиня – родственница короля в деревне Нубганг Пятый день нашего путешествия был самым сложным, но и самым интересным. После нашего возвращения в Паро мы посетили самый знаменитый монастырь Бутана и одно из самых священных мест страны – Такцанг-Лхаканг («Гнездо тигрицы»). Он расположен на отвесных скалах, на 900 м выше долины Паро, на высоте 3120 м. Монастырь был построен в 1692 году в пещере, в которой в VII веке медитировал Гуру Ринпоче. По легенде, он прилетел сюда, сидя верхом на тигрице, и медитировал 3 года 3 месяца 3 дня и 3 часа, чтобы победить живущих в округе демонов. С тех пор пещера считается священной, и многие буддийские практики проделали трудный путь, чтобы иметь возможность медитировать в ней. Рядом расположена пещера Льва, где, по преданию, медитировала Еше Цогель, знаменитая тибетская подвижница и спутница Падмы Самбхавы. Дорога к монастырю занимает примерно 2,5 часа и проходит по живописным лесам и горам. Не так давно здание монастыря сгорело, но было отстроено заново в первоначальном виде. Монастырь Такцанг-Лхаканг («Гнездо тигрицы»), расположен над пещерой, где медитировал Гуру Ринпоче (Падма Самбхава) Вид долины Паро от монастыря Такцанг-Лхаканг По возвращении мы посетили Паро Дзонг – огромный прекрасный монастырь и крепость, куда заезжали ещё и на следующий день, чтобы всё осмотреть. Паро Дзонг Шестой день у нас получился тоже очень насыщенным и необычным. Наши гиды организовали нам встречу с ламой Сингье Ринчен Ринпоче в монастыре Памеса Гуру Ней, недалеко от Паро. Этот монастырь обычно не входит в экскурсионную программу, но мы получили возможность побеседовать с ламой и посетить его таинственный маленький храм, в котором хранятся бесценные реликвии тертонов (см. [2]). Монастырь Памеса Гуру Ней близ Паро На обратном пути мы осмотрели Кьичу Лхаканг – один из самых старых монастырей тибетской традиции, основанный царём Тибета Сонгценом Гампо в VII веке. По легенде, всю территорию Тибета и Гималаев закрывала лежащая на ней огромная демоница, мешая распространению буддизма. Чтобы её победить, царь Сонгцен Гампо приказал построить 108 монастырей, пригвоздив все её части тела к земле. 12 самых главных строились в соответствии с точными расчётами. В самом центре стоял храм Джоканг в Лхасе, а монастырь Кьичу-Лхаканг входил в четвёрку самых удалённых и соответствовал подошве демоницы. Монастырь Кьичу Лхаканг Наконец, последний, седьмой день – это перелёт Паро – Дели (через Катманду) и Дели – Москва. Мы простились с гостеприимным Бутаном, унося с собой незабываемые впечатления и радость от встреч с замечательными людьми и величественной природой Гималаев. Список литературы [1] Дылыкова В.С. Тибетская агиографическая литература – М.: ООО «Издательство «Авторская книга», 2015. – 352 с. [2] Тулку Тендуб Ринпоче. Тайные учения Тибета: объяснение тибетской буддийской традиции терма. – Пер. с англ. – СПб.: Уддияна, 2006. – 288 с.