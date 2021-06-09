Журнал Теософского общества (Адьяр) The Theosophist («Теософ») №5 / 2020
Дорогие друзья!
Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ»), официального печатного органа Теософского общества (Адьяр), предлагает вашему вниманию очередной номер на русском языке
Участие в работе над номером принимали теософы России и Украины.
Подписка и распространение журнала бесплатные.
При перепечатке ссылка на источник обязательна.
Подписка на журнал: Theosophist@ts-russia.org
Приглашаем к участию волонтеров-переводчиков!
Приятного чтения!!!
Будем признательны за перепост данной новости.
Читать The Theosophist №5, 2020: https://ts-moscow.us13.list-manage.com/track/click?u=b78a60ba152c34060fc66951a&id=b61783b6ee&e=a0163f7944
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
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