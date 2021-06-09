ГЛАВНАЯ Новости Журнал Теософского общества (Адьяр) The Theosophist («Теософ») №5 / 2020
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Новости
 
09.06.2021
Журнал Теософского общества (Адьяр) The Theosophist («Теософ») №5 / 2020

Дорогие друзья!

Русская редакция журнала The Theosophist («Теософ»), официального печатного органа Теософского общества (Адьяр), предлагает вашему вниманию очередной номер на русском языке

 

 

 

Участие в работе над номером принимали теософы России и Украины.


Подписка и распространение журнала бесплатные.

При перепечатке ссылка на источник обязательна.


Подписка на журнал: Theosophist@ts-russia.org


Приглашаем к участию волонтеров-переводчиков!


Приятного чтения!!!

Будем признательны за перепост данной новости.


Читать The Theosophist №5, 2020: https://ts-moscow.us13.list-manage.com/track/click?u=b78a60ba152c34060fc66951a&id=b61783b6ee&e=a0163f7944

 

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России

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