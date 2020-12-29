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Новости
 
20.12.2020
Журнал «Теософский вектор»

Дорогие друзья!

В честь юбилейного года Теософского общества мы представляем Вашему вниманию Научно-популярный журнал Международного Теософского издательства «Альбатрос»

«Теософский вектор»

 

В журнале представлены научные статьи зарубежных, российских ученых и теософов на русском и английском языках.

 

Выпуск №1.Ноябрь 2020 (русская версия):
https://www.fondtheosophy.ru/about/news/376-2020-11-15

Выпуск №1.Ноябрь 2020 (английская версия):
https://www.fondtheosophy.ru/phocadownload/tv2020-en.pdf

Пусть знание объединит нас на пути к Свету Мудрости, Красоты и Гармонии!

Желаем вам плодотворной работы по содействию формированию и утверждению системы духовных ценностей, основанной на идеях и принципах теософии!

 

Вместе с Вами в непрестанной работе на Общее Благо!

 

С уважением,

Теософское общество России, Ложа "Адамант"

Фонд содействия социально значимой и просветительской деятельности “Теософия“

 

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