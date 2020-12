warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 20.12.2020 Журнал «Теософский вектор» Дорогие друзья! В честь юбилейного года Теософского общества мы представляем Вашему вниманию Научно-популярный журнал Международного Теософского издательства «Альбатрос» «Теософский вектор» В журнале представлены научные статьи зарубежных, российских ученых и теософов на русском и английском языках. Выпуск №1.Ноябрь 2020 (русская версия): https://www.fondtheosophy.ru/about/news/376-2020-11-15

Выпуск №1.Ноябрь 2020 (английская версия): https://www.fondtheosophy.ru/phocadownload/tv2020-en.pdf

Пусть знание объединит нас на пути к Свету Мудрости, Красоты и Гармонии! Желаем вам плодотворной работы по содействию формированию и утверждению системы духовных ценностей, основанной на идеях и принципах теософии! Вместе с Вами в непрестанной работе на Общее Благо! С уважением, Теософское общество России, Ложа "Адамант" Фонд содействия социально значимой и просветительской деятельности “Теософия“