Журнал «Теософский вектор»
Дорогие друзья!
В честь юбилейного года Теософского общества мы представляем Вашему вниманию Научно-популярный журнал Международного Теософского издательства «Альбатрос»
«Теософский вектор»
В журнале представлены научные статьи зарубежных, российских ученых и теософов на русском и английском языках.
Выпуск №1.Ноябрь 2020 (русская версия):
https://www.fondtheosophy.ru/about/news/376-2020-11-15
Выпуск №1.Ноябрь 2020 (английская версия):
https://www.fondtheosophy.ru/phocadownload/tv2020-en.pdf
Пусть знание объединит нас на пути к Свету Мудрости, Красоты и Гармонии!
Желаем вам плодотворной работы по содействию формированию и утверждению системы духовных ценностей, основанной на идеях и принципах теософии!
Вместе с Вами в непрестанной работе на Общее Благо!
С уважением,
Теософское общество России, Ложа "Адамант"
Фонд содействия социально значимой и просветительской деятельности “Теософия“
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