Юрию Михайловичу Ключникову – 90 лет!
Уважаемый Юрий Михайлович!
Рады поздравить со столь почетным юбилеем!
Но возраст- это не про Вас. Главное - достойный жизненный путь, по которому Вы идёте. И дай Вам Бог многие лета труда, который достоин высокого звания поэта. Вы это доказали Всей своей жизнью и последние годы побеждаете все рекорды трудоспособности и вдохновения. Сил Вам и Всей Вашей сплоченной семье - талантливых тружеников Культуры. Мы всегда рады слышать Вас и прислушиваться, как к человеку, умеющему быть выше всяких наветов, несущему свою жизнь на крыльях Духа.
Н. Тоотс, В. Надёжин и весь коллектив «Дельфис»
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