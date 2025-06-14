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Новости
 
05.05.2025
Выставка-форум с 14-16 февраля 2025 года

Уважаемые друзья!

 студия Дельфис представляет видео открытия

выставки "В.В. Надёжин - 75 лет со дня рождения, 50 лет творческой деятельности".

Тема: "Проектирование музейных экспозиций: сохраняя традиции,

соответствовать требованиям времени" от 13.02.2025

Ссылка на видео:

.https://rutube.ru/video/7dd80ec59e69594731eb37e4a441e5e4/

 

тема лекции - "В.В. Надёжин: музейные проекты с 1970-х гг. до наших дней" от 15.02.2025

Ссылка на видео:

 

https://rutube.ru/video/3d629d5783ba40d110d27f6c8d9df2ad/?r=wd

 

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