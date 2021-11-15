Встречи российских и зарубежных теософов 06-07 ноября 2021 г.

Дорогие друзья!

17 ноября 2021 года теософы всего мира отмечают 146 годовщину основания Теософского общества!

2 ноября наши индийские друзья праздновали День победы Добра над Злом – Дивали, астрологически сопровождающийся переходом Меркурия в знак Весов и началом формирования долгосрочных программ развития.

Ещё Дивали – праздник объединения, победы Истины над ложью и очищения.

7 ноября-для многих давно уже спорный праздник, но в этот день стоит вспоминать людей, которые отдали свою жизнь за мечту о гармоничном, справедливом и равноправном обществе.

Желаю всем нам в этом осеннем месяце очищения физического и ментального и умения находить общий язык с окружающими.

Алексей Беспутин

6 ноября 2021 г. в 10:00 (мск) во Всероссийском онлайн-лектории выступает президент отделения «Возрождение»

Белянина Ирина Александровна, с. Макарьевка, Алтайский край.

ТЕМА: Эволюция человека через Круги и расы на планете Земля

Ведущая встречи – Елена Логаева, г. Москва.

Ссылка для входа внизу этой новости.

6 ноября в 12:30 (мск ) – Организационная встреча членов Теософского общества в России для обсуждения новых теософских проектов и перспектив развития теософского движения.

Повестка дня:

· Программа теософской активности на ноябрь.

· Утренние медитации по субботам.

· Национальный конгресс Теософского общества в России.

· Теософский форум 2022 в Смоленске.

· Всероссийская теософская конференция 2022г в Кемерово.

· Празднование 146 годовщины основания Теософского общества.

· Издание The Theosophist.

На этой неделе не будет обсуждения вопросов по созданию Ассоциации/Секции ТО в России. Последняя встреча была посвящена, в основном, теме Общественного договора. С макетом этого документа можно познакомиться в онлайн-папке:

https://disk.yandex.ru/d/6JyrkJodmX068g раздел «Общественный договор».

Все предложения по Общественному договору, Уставу и созданию Ассоциации/Секции ТО отправляйте на: pr@ts-russia.org

Дорогие друзья! Осталось меньше месяца до старта Национального конгресса Теософского общества в России!

Тема конгресса: «Важность теософского братства. как построить его в современных условиях?». ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 27-28 ноября 2021.

Формат: Онлайн.

Гости конгресса: Тим Бойд (США), международный президент Теософского общества (Адьяр); Висенте Хао Чин (младший), экс-президент Национальной секции Филиппин, член Генерального Совета ТО (Филиппины); Изис Хезенджи, президент Интерамериканской теософской федерации (Бразилия); Светлана Гавриленко, генеральный секретарь Теософского общества в Украине.

Ваши пожелания и предложения по наполнению этого мероприятия, пожалуйста, отправьте на почту:

elenalogaeva@list.ru

Воскресенье 7 ноября 2021 г. в 15:00 (мск) – Вебинар «Изучение Тайной Доктрины Е.П. Блаватской» приглашает на свои встречи каждое воскресенье.

Цели проекта:

1) Глубже проникнуть в смысл сказанного в «Тайной Доктрине», совместно изучая и обсуждая материалы этого труда;

2) Улучшить качество перевода;

3) Снабдить текст перевода дополнительной справочной информацией. Ведущий – Павел Малахов, г. Кемерово.

Прямая ссылка для входа в онлайн-мероприятия ТО в России:

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

Участие бесплатное. Предварительная регистрация и установка программ не нужны!

Проблемы со входом? Техподдержка: online@ts-russia.org

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России.

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