Встреча с учёным, поэтом, коллекционером Павлом Тулаевым 27 октября 2022 г. в 17-00

Дорогие друзья! «Московское объединение художников Международного художественного фонда» и Мемориальный музей «Творческая Мастерская С.Т. Коненкова» проводит семинар «Галерея» журнала «Дельфис». В четверг, 27 октября 2022 г. в 17-00 состоится встреча с ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ТУЛАЕВЫМ учёным, поэтом, коллекционером. Ведущие: Борисов С.К. Коржев А.И. Приглашаем всех желающих. Вход свободный Адрес: Москва, ул. Тверской бульвар, д. 28 Телефон: 8 (495) 197-73-91