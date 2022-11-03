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Новости
 
24.10.2022
Встреча с учёным, поэтом, коллекционером Павлом Тулаевым 27 октября 2022 г. в 17-00

Дорогие друзья!

 

«Московское объединение художников Международного художественного фонда» и Мемориальный музей «Творческая Мастерская С.Т. Коненкова» проводит семинар «Галерея» журнала «Дельфис».

 

В четверг, 27 октября 2022 г. в 17-00 состоится встреча с

ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ТУЛАЕВЫМ учёным, поэтом, коллекционером.

 

Ведущие: Борисов С.К.

                 Коржев А.И.

                 

 

Приглашаем всех желающих.

Вход свободный

 

Адрес: Москва, ул. Тверской бульвар, д. 28

Телефон: 8 (495) 197-73-91

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