Встреча с учёным, поэтом, коллекционером Павлом Тулаевым 27 октября 2022 г. в 17-00
Дорогие друзья!
«Московское объединение художников Международного художественного фонда» и Мемориальный музей «Творческая Мастерская С.Т. Коненкова» проводит семинар «Галерея» журнала «Дельфис».
В четверг, 27 октября 2022 г. в 17-00 состоится встреча с
ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ТУЛАЕВЫМ учёным, поэтом, коллекционером.
Ведущие: Борисов С.К.
Коржев А.И.
Приглашаем всех желающих.
Вход свободный
Адрес: Москва, ул. Тверской бульвар, д. 28
Телефон: 8 (495) 197-73-91
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