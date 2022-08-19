Встреча с путешественником Геннадием Жигаревым 11 августа 2022 г. в 17-00

Дорогие друзья! «Московское объединение художников Международного художественного фонда» и Мемориальный музей «Творческая Мастерская С.Т. Коненкова» проводит семинар «Галерея» журнала «Дельфис». В четверг, 11 августа 2022 г. в 17-00 состоится встреча с ГЕННАДИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ЖИГАРЕВЫМ автором книги «Иван Грозный. Его победы и враги» Ведущие: Коржев А.И. Надёжин В.В. Приглашаем всех желающих. Вход свободный Адрес: Москва, ул. Тверская, д. 17 Телефон: 8 (495) 197-73-91