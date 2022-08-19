Встреча с путешественником Геннадием Жигаревым 11 августа 2022 г. в 17-00
Дорогие друзья!
«Московское объединение художников Международного художественного фонда» и Мемориальный музей «Творческая Мастерская С.Т. Коненкова» проводит семинар «Галерея» журнала «Дельфис».
В четверг, 11 августа 2022 г. в 17-00 состоится встреча с
ГЕННАДИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ЖИГАРЕВЫМ автором книги «Иван Грозный. Его победы и враги»
Ведущие: Коржев А.И.
Надёжин В.В.
Приглашаем всех желающих.
Вход свободный
Адрес: Москва, ул. Тверская, д. 17
Телефон: 8 (495) 197-73-91
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