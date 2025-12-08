Встреча с коллективом издательства "Дельфис" 13 декабря 2025 г. в 17-00
Дорогие друзья!
Центр духовного развития и осознанности Магазин «Белые облака» проводит встречу с издательством журнала «Дельфис».
В субботу, 13 декабря 2025 г. в 17-00 состоится встреча с
коллективом "Дельфис"
Ведущая: Н.А. Тоотс - главный редактор, журналист, публицист, член Союза журналистов СССР, России.
Приглашаем всех желающих.
Вход свободный
Адрес: Москва, ул. Покровка, д. 4 (Беседка)
Телефон: +7 (495) 621-61-25
