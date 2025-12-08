ГЛАВНАЯ Новости Встреча с коллективом издательства "Дельфис" 13 декабря 2025 г. в 17-00
Новости
 
08.12.2025
Встреча с коллективом издательства "Дельфис" 13 декабря 2025 г. в 17-00

Дорогие друзья!

 

Центр духовного развития и осознанности Магазин «Белые облака» проводит встречу с издательством журнала «Дельфис».

 

В субботу, 13 декабря 2025 г. в 17-00 состоится встреча с

коллективом "Дельфис"

Ведущая: Н.А. Тоотс - главный редактор, журналист, публицист, член Союза журналистов СССР, России.

 

Приглашаем всех желающих.

Вход свободный

 

Адрес: Москва, ул. Покровка, д. 4 (Беседка)

Телефон: +7 (495) 621-61-25

