Встреча с коллективом издательства "Дельфис" 13 декабря 2025 г. в 17-00

Дорогие друзья! Центр духовного развития и осознанности Магазин «Белые облака» проводит встречу с издательством журнала «Дельфис». В субботу, 13 декабря 2025 г. в 17-00 состоится встреча с коллективом "Дельфис" Ведущая: Н.А. Тоотс - главный редактор, журналист, публицист, член Союза журналистов СССР, России. Приглашаем всех желающих. Вход свободный Адрес: Москва, ул. Покровка, д. 4 (Беседка) Телефон: +7 (495) 621-61-25