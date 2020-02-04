Встреча с астрологом Мэри Лео 28 января 2020 года
Дорогие друзья!
Предлагаем вам познакомится с видеозаписью лекции профессионального астролога, психолога, нумеролога, космоэнергета Плекиной Марины Вячеславовны Мэри Лео):
Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Что происходит с нашей Землёй
1 часть: https://youtu.be/_HVh-pdm5ME
2 часть: https://youtu.be/PWf4fO876Xc
За продолжением разговора о трудностях и радостях перехода в Эру Водолея следите на нашем сайте.
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