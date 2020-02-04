Встреча с астрологом Мэри Лео 28 января 2020 года

Дорогие друзья! Предлагаем вам познакомится с видеозаписью лекции профессионального астролога, психолога, нумеролога, космоэнергета Плекиной Марины Вячеславовны Мэри Лео):

Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Что происходит с нашей Землёй

За продолжением разговора о трудностях и радостях перехода в Эру Водолея следите на нашем сайте.