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Новости
 
04.02.2020
Встреча с астрологом Мэри Лео 28 января 2020 года

Дорогие друзья!

Предлагаем вам познакомится  с видеозаписью лекции профессионального астролога, психолога, нумеролога, космоэнергета Плекиной Марины Вячеславовны Мэри Лео):

Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Что происходит с нашей Землёй

1 часть:  https://youtu.be/_HVh-pdm5ME
2 часть:   https://youtu.be/PWf4fO876Xc

 

За продолжением разговора о трудностях и радостях перехода в Эру Водолея следите на нашем сайте.

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