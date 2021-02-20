Всероссийский теософский Онлайн-лекторий 20 февраля 2021 года
Дорогие друзья!
В субботу 20 февраля 2021 года в 10:00 (Мск) состоится очередная встреча Всероссийского теософского онлайн-лектория
Тема встречи
«Нестяжание как радость Бытия»
докладчик
Любовь Кривич, культуролог, поэт, теософ (г.Москва)
Подключиться к Лекторию можно по прямой ссылке (установка приложений не требуется):
https://zoom.us/j/8905194922?
Идентификатор конференции: 890 519 4922
Код доступа: 171175
Начало мероприятия в 10:00 (время московское).
Проблемы со входом, не работает ссылка? Отправьте письменный запрос на адрес техподдержжки: online@ts-
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России!
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