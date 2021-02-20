ГЛАВНАЯ Новости Всероссийский теософский Онлайн-лекторий 20 февраля 2021 года
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
19.02.2021
Всероссийский теософский Онлайн-лекторий 20 февраля 2021 года

Дорогие друзья!

В  субботу 20 февраля 2021 года в 10:00 (Мск) состоится очередная встреча Всероссийского теософского онлайн-лектория 

 

Тема встречи

 «Нестяжание как радость Бытия»

докладчик

Любовь Кривич, культуролог, поэт, теософ (г.Москва)

 

 

Подключиться к Лекторию можно по прямой ссылке (установка приложений не требуется): 

 

https://zoom.us/j/8905194922?pwd=WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT09

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

 

Начало мероприятия в 10:00 (время московское).

Проблемы со входом, не работает ссылка? Отправьте письменный запрос на адрес техподдержжки: online@ts-russia.org

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России!

pr@ts-russia.org

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: