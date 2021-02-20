Всероссийский теософский Онлайн-лекторий 20 февраля 2021 года

Дорогие друзья!



В субботу 20 февраля 2021 года в 10:00 (Мск) состоится очередная встреча Всероссийского теософского онлайн-лектория

Тема встречи

«Нестяжание как радость Бытия»

докладчик

Любовь Кривич, культуролог, поэт, теософ (г.Москва)

Подключиться к Лекторию можно по прямой ссылке (установка приложений не требуется):

https://zoom.us/j/8905194922? pwd= WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT 09

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

Начало мероприятия в 10:00 (время московское).

Проблемы со входом, не работает ссылка? Отправьте письменный запрос на адрес техподдержжки: online@ts- russia.org

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России!

pr@ts-russia.org