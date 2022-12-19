Всероссийский теософский конгресс 19-20 ноября 2022 г.

Дорогие друзья!

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ, приглашает Вас принять участие в работе ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕОСОФСКООГО КОНГРЕССА, посвященного 147 годовщине со дня основания Общества.

ТЕМА ГОДА: "ПРИРОДА МЫСЛИ. ОСОЗНАННОЕ МЫШЛЕНИЕ".

Мероприятие пройдет в Москве 19 и 20 ноября 2022г. в 10-00 отель Измайлово.

Приглашенные международные спикеры этого года: президент Теософского общества Тим Бойд (США); Анхелес Торра Бурон, Генеральный секретарь Испанской Секции Теософского общества; Висенте Хао Чин (экс-президент ТО на Филиппинах); Изис Хезенджи, экс-президент Межамериканской теософской федерации (Бразилия); Саймон Уэббер, президент Веллингтонской ложи (Новая Зеландия).

Российские докладчики: Елена Логаева, Святослав Липский, Татьяна Петрищевская, Яна Кадочкина, Андрей Шубенков...и многие другие.

Запланированы интернет-трансляция КОНГРЕССА, дистанционные выступления и возможность онлайн-слушателей участвовать в обсуждениях.

В рамках КОНГРЕССА пройдет круглый стол на тему: "СИЛА МЫСЛИ И ЕЁ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ".

В качестве лекторов и слушателей на КОНГРЕСС приглашаются российские и международные участники, Отделения ТО, неприсоединённые члены ТО, друзья Общества и все интересующихся теософией!

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЖИВОЙ ВСТРЕЧИ В ИЗМАЙЛОВО - ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Отправьте на адрес pr@ts-russia.org следующую информацию на каждого участника: ФИО, город проживания, контактный телефон, емейл.

Вход в ZOOM: www.zoom.us

Id: 890 519 4922 Pass: 171175

Регистрация и установка программ для онлайн-участников Конгресса не нужны. Участие - бесплатное.

Ваши пожелания и предложения по наполнению этого мероприятия, пожалуйста, отправьте на: elenalogaeva@list.ru

Мы будем рады Вашей активности и участию в этом проекте!

Если Вы хотите выступить с докладом, отправить приветственное слово, можно сделать это письменно, отправив письмо на pr@ts-russia.org .