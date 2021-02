warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 04.02.2021 Всегда будем помнить! Памяти Георгия Давыдовича Авруцкого Не хочется в это верить, но 2 февраля 2021 года, на 82 году жизни ушёл в мир иной наш близкий друг и сподвижник Георгий Давыдович Авруцкий. Г.Д. Авруцкий (02.10.1939 – 02.02.2021) Многолетняя дружба, что связывала нас, была гарантом того, что мы идём правильным путём, ибо такие люди никогда не кривят душой и не позволяют хоть в чем-то искать какую-то выгоду для себя. Наоборот, он помогал всем, чем мог, когда это требовалось. Он ни на кого никогда не кричал, не осуждал, не критиковал. Это был гений доброты и величия духа. Трудно оценить величину нашей потери. Более подробно о нем будет рассказано в следующем журнале. Соболезнуем его родным и близким. Память о нем в наших сердцах останется навсегда. Руководство и коллектив фонда и журнала «Дельфис»