Визит в Москву международного лектора ТО (Адьяр) Изис Хезенджи

Дорогие друзья!



В последние выходные апреля в Москву, с неофициальным визитом, приезжает президент Межамериканской Теософской Федерации ТО (Адьяр)

Изис Хезенджи (Isis Resende) (Бразилия)



В рамках её визита все желающие могут посетить две встречи-презентации, посвященные вопросам кармы, устранения корней зла, бессмертным трудам Е.П.Блаватской «Ключ к теософии» и «Голос безмолвия»



Во второй части каждого дня будут освещаться вопросы миссии Теософского общества в XXI веке и последние резолюции Генерального совета ТО

Изис является официальным лектором Теософского общества(Адьяр). За последние несколько лет её лекции прозвучали в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Никарагуа, Гватемале, Мексике, США, Португалии, Испании, Норвегии, Бельгии, Италии, Индии, Филиппинах, Индонезии, Новой Зеландии, Сингапуре... Она является членом Национального совета директоров Теософского общества в Бразилии, директором Библиотеки теософской литературы ТО в Бразилии, президентом Ложи «Алворада» в Бразилии. Она имеет колоссальный опыт преподавания теософии для слушателей с любым уровнем подготовки.