Виртуальный центр Теософских исследований приглашает
Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к нам для изучения «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской.
Встреча состоится 11 марта в 18 час. (по Московскому времени)
Виртуальный центр Теософских исследований – этот учебный класс, который ориентирован на молодежь, но приглашаются все желающие.
Тема: ПРОЛОГ «Тайной Доктрины»
Осуществляется синхронный перевод на английский и русский языки.
Для подключения на вебинар, нажмите на ссылку https://us02web.zoom.us/j/87927548893
Подробности https://www.fondtheosophy.ru/
about/news/423-2021-01-31Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 30 января) https://youtu.be/ tIXboISrSDoЗапись видео Семинара 30 января https://www.youtube. com/watch?v=9VQXi70ddnw&t=0sВсе выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist? list=PLy…Все Семинары https://www. fondtheosophy.ru/school/ seminary
До встречи! Легко быть вместе!
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