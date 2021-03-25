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Новости
 
09.03.2021
Виртуальный центр Теософских исследований приглашает

Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам для изучения «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской.

Встреча состоится 11 марта в 18 час. (по Московскому времени)

Виртуальный центр Теософских исследований –  этот учебный класс, который ориентирован на молодежь, но приглашаются все желающие.

Тема: ПРОЛОГ «Тайной Доктрины»

Осуществляется синхронный перевод на английский и русский языки. 


Для подключения на вебинар, нажмите на ссылку https://us02web.zoom.us/j/87927548893

 

Подробности  https://www.fondtheosophy.ru/about/news/423-2021-01-31

Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 30 января) https://youtu.be/tIXboISrSDo 
Запись видео Семинара 30 января  https://www.youtube.com/watch?v=9VQXi70ddnw&t=0s 
Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ»   https://youtube.com/playlist?list=PLy… 

 

До встречи! Легко быть вместе!

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