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Новости
 
04.03.2020
Видеозапись встречи с астрологом 11 февраля 2020 года

Дорогие друзья!

Предлагаем вам познакомится  с видеозаписью лекции профессионального астролога, психолога, нумеролога, космоэнергета Плекиной Марины Вячеславовны (Мэри Лео):

Эра Водолея. Трудности и радости перехода.  Часть 2. Что происходит с Человечеством?

 

Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч1

https://www.youtube.com/watch?v=7xfniqZwJGQ

Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч2

https://www.youtube.com/watch?v=NXBZgyWjtyA

Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч3

https://www.youtube.com/watch?v=2TLUM_mL98o

Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч4

https://www.youtube.com/watch?v=grucbsCm9q4

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