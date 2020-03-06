Видеозапись встречи с астрологом 11 февраля 2020 года
Дорогие друзья!
Предлагаем вам познакомится с видеозаписью лекции профессионального астролога, психолога, нумеролога, космоэнергета Плекиной Марины Вячеславовны (Мэри Лео):
Эра Водолея. Трудности и радости перехода. Часть 2. Что происходит с Человечеством?
Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч1
https://www.youtube.com/watch?
Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч2
https://www.youtube.com/watch?
Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч3
https://www.youtube.com/watch?
Эра Водолея Человечество - МЭРИ ЛЕО - Дельфис - 11 Фев 2020 ч4
- Ваши рецензии
Добавить рецензию