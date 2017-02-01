Ушла из жизни Евгения Михайловна Величко
24 января 2017 года на 95 году ушла из жизни журналист, автор многих книг, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны и старейшина Рериховского движения
Евгения Михайловна Величко
Она прошла нелёгкий жизненный путь, притягивая людей своими мудростью, воспитанием, умением наставлять и помогать человеку в нужную минуту. Её высокие духовные устремления сделали её непререкаемым авторитетом среди бывших коллег по работе, единомышленников и сотрудников нашего коллектива, в котором она работала с момента основания журнала «Дельфис».
Мы, коллектив редакции и Фонда «Дельфис», глубоко скорбим об утрате нашего Учителя и всегда будем помнить её выступления на наших заседаниях, «летучках», вечерах и семинарах. Она останется для нас примером служения духовным идеалам, умения видеть лучшие пути восхождения к высоким истинам.
Светлая память, наш дорогой и верный друг!
Коллектив журнала фонда «Дельфис»
- Ваши рецензии
Добавить рецензию