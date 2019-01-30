Творческий вечер в день рождения Е.И. Рерих
Дорогие друзья!
12 февраля 2019 года в 19:00 в Доме Гоголя
(Никитский бульвар, д. 7А, ст. метро «Арбатская»)
Национальный рериховский комитет (НРК) проводит праздничный вечер
УРУСВАТИ – 140 ЛЕТ. К ЮБИЛЕЮ Е.И. РЕРИХ
Члены НРК и их коллеги расскажут о творческом пути и философском наследии Е.И. Рерих.
Концертная программа:
Заслуженная артистка России Н.C. Гаврилова – фортепиано
Лауреат исполнительских конкурсов М.О. Непряхина – фортепиано
Лауреат международных конкурсов Д.А. Муравицкая – вокал
Прозвучат музыкальные произведения русских и западных классиков.
Вход по бесплатным билетам.
Справки о вечере можно получить в редакции журнала «Дельфис», тел.: 8 (495) – 628 – 06 - 79
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