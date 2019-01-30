Творческий вечер в день рождения Е.И. Рерих

Дорогие друзья!

12 февраля 2019 года в 19:00 в Доме Гоголя (Никитский бульвар, д. 7А, ст. метро «Арбатская») Национальный рериховский комитет (НРК) проводит праздничный вечер

УРУСВАТИ – 140 ЛЕТ. К ЮБИЛЕЮ Е.И. РЕРИХ



Члены НРК и их коллеги расскажут о творческом пути и философском наследии Е.И. Рерих.

Концертная программа:

Заслуженная артистка России Н.C. Гаврилова – фортепиано

Лауреат исполнительских конкурсов М.О. Непряхина – фортепиано

Лауреат международных конкурсов Д.А. Муравицкая – вокал

Прозвучат музыкальные произведения русских и западных классиков.

Вход по бесплатным билетам.





Справки о вечере можно получить в редакции журнала «Дельфис», тел.: 8 (495) – 628 – 06 - 79