ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА в СОЧИ
Дорогие друзья!
Для участия в Международных Конкурсах приглашаем поэтов, художников и скульпторов
По итогам Конкурсов организуется:
Художественная Выставка
Издание альбома картин
Выпуск Сборника стихов
Каждому участнику будет вручён диплом.
Победителей конкурсов ждёт призовой фонд
О Художественном Конкурсе 2020:
https://www.fondtheosophy.ru/kongress2020/vystavka
Заявки на Поэтический Конкурс 2021:
https://www.fondtheosophy.ru/projects/poet-konkurs
Заявки на Художественный Конкурс 2021:
https://www.fondtheosophy.ru/projects/konkurs
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ БЕСПЛАТНОЕ! ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!
Подробно о Конгрессе: https://www.fondtheosophy.ru/projects/kongress
ВМЕСТЕ БЫТЬ ЛЕГКО!
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