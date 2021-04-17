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Новости
 
01.04.2021
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА в СОЧИ

Дорогие друзья!

Для участия в Международных Конкурсах приглашаем поэтов, художников и скульпторов

  По итогам Конкурсов организуется:

Художественная Выставка
Издание альбома картин
Выпуск Сборника стихов

 

Каждому участнику будет вручён диплом.

Победителей конкурсов ждёт  призовой фонд 

 

О Художественном Конкурсе 2020:
https://www.fondtheosophy.ru/kongress2020/vystavka

Заявки на Поэтический Конкурс 2021:
https://www.fondtheosophy.ru/projects/poet-konkurs

Заявки на Художественный Конкурс 2021:
https://www.fondtheosophy.ru/projects/konkurs

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ БЕСПЛАТНОЕ! ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!


Подробно о Конгрессе: https://www.fondtheosophy.ru/projects/kongress

ВМЕСТЕ БЫТЬ ЛЕГКО!

 

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