Трансляция Международного теософского Конгресса
Дорогие друзья!
Приглашаем вас 17–19 ноября 2017 года на прямую трансляцию Международного теософского Конгресса в Санкт-Петербурге:
https://www.youtube.com/
channel/UCLQnTUXMg-iW45DzMnDr_ Ug/live
Расписание работы Конгресса (время московское):
17.11.2017
С 17.00 час. до 20.30 час.
18.11.2017
с 11.00 час до 17.00 час.
19.11.2017
С 11.00 час. до 17.00 час.
Благодарим за проявленный интерес к Конгрессу, надеемся на сотрудничество и совместную деятельность!
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