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Новости
 
12.11.2017
Трансляция Международного теософского Конгресса

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 17–19 ноября 2017 года на прямую трансляцию Международного теософского Конгресса в Санкт-Петербурге:

  https://www.youtube.com/channel/UCLQnTUXMg-iW45DzMnDr_Ug/live

 

Расписание работы Конгресса (время московское):

17.11.2017
С 17.00 час. до  20.30 час.
18.11.2017
с 11.00 час до 17.00 час.
19.11.2017
С 11.00 час. до 17.00 час.
 

Благодарим за проявленный интерес к Конгрессу, надеемся на сотрудничество и совместную деятельность!

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