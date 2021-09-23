ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ
Онлайн-встречи российских и зарубежных теософов
25-26 сентября 2021г.
Дорогие друзья! Приветствую Вас в этот особенный день осеннего равноденствия! Почти у всех народов он связан с мистикой и различными магическими ритуалами, призванными задобрить высшие силы...
В этой новости анонс программы Теософского общества на эти выходные! Читайте далее!
Напоминаем, что курс "Медитация и Жизнь" начнёт свою работу в октябре.
В субботу 25 сентября в 10:00(время московское) во Всероссийском онлайн-лектории запланирована встреча с международным теософом.
С докладом "ПЛАТОН И ГЕОМЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ" выступит английский теософ, международный лектор Томас Джордж Дэвис.
О СПИКЕРЕ: Мистеру Дэвису 84 года.
По профессии - инженер-проектировщик автомобилей и инженер-консультант, сейчас на пенсии.
Международный лектор, консультант, музыкант и художник-график. Проводит сеансы медитации, занятия по цигун и тайцзи. Читает курсы по Таро, рунам и И Цзин.
Вступил в Теософское общество в Англии в 1964 году и был лидером в организации молодых теософов в Великобритании и Южной Африки.
Занимал пост генерального секретаря Теософского общества в Южной Африки. Председатель Панафриканской Федерации Теософского Общества.
Великий магистр Восточного Ордена Международного Масонства.
В выступлении будут представлены геометрические и математические аспекты природы; рассмотрены некоторые положения древней мудрости в области естествознания.
Также будут обсуждаться взгляды на эту тему некоторых великих учёных (Пифагор, Евклид, Фибоначчи, Парацельс и др.)
и рассмотрен их вклад в наше понимание того, как математические и геометрические принципы функционируют в мире природы.
Отдельный блок будет посвящен Платону – обладателю поистине целостного взгляда на мир, о значении и важности его холистического подхода для науки нашей цивилизации.
Язык встречи: перевод с английского на русский.
ДАТА: суббота,25 сентября 2021 г. Начало в 10:00 (время московское).
Ведущая - Елена Логаева, г.Москва.
Ссылка для входа внизу этой новости.
Организационная встреча членов Теософского общества в России, с обсуждением новых теософских проектов и перспектив развития теософского движения
начнется после завершения Теософского лектория и небольшого перерыва.
Дата: суббота, 25 сентября. Начало в 12:30 (время московское).
Ведущий-Алексей Беспутин, г.Москва.
Ссылка для входа внизу этой новости.
Теософское общество в Украине приглашает на очередную встречу программы "НАШИ ТЕОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ",
в которой докладчики делятся своим личным опытом в изучении теософии, в вопросах эволюции человека и Вселенной.
ТЕМА ВСТРЕЧИ: "ЗА ЧЕРТОЙ ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ". Часть 2.
Ведущая - Стайкова Наталья Дмитриевна (Румыния).
Аннотация: Геологические эры Земли. Сравнение длительности геологических периодов на базе Тайной Доктрины и современных представлений.
Наложение циклов третьей и четвертой цепи, а также третьего и четвертого круга.
Обзор двух с половиной рас, существовавших до черты 18 000 000 лет, в аналогии с эмбриональным развитием.
Дата: суббота,25 сентября.
Начало в 18:00 (время московское).
Просьба не опаздывать! В 18:10 вход в лекторий будет заблокирован!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ НА ПЛАТФОРМЕ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ И
У НЕГО ОТЛИЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И ПАРОЛЬ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ!
Подключится к конференции Zoom можно с 17.45 (время московское)
Ссылка для входа внизу этой новости.
Проблемы со входом? Смотрите прямую трансляцию на Фейсбук: https://www.facebook.com/theosophy.in.ua
Пишите: org@theosophy.in.ua
Вебинар "Изучение Тайной Доктрины Е.П.Блаватской" приглашает на свои встречи каждое воскресенье.
Цели проекта:
1) Глубже проникнуть в смысл сказанного в "Тайной доктрине", за счёт совместного чтения и обсуждения;
2) Улучшить качество перевода;
3) Снабдить текст перевода дополнительной справочной информацией.
Ведущий - Павел Малахов, г.Кемерово.
Воскресенье 26 сентября 2021 г. Начало в 15:00 (время московское).
Прямая ссылка для входа в онлайн-мероприятия ТО в России:
https://zoom.us/j/8905194922?pwd=WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT09
Идентификатор конференции: 890 519 4922
Код доступа: 171175
Участие бесплатное. Предварительная регистрация и установка программ не нужны!
Проблемы со входом? Техподдержка: online@ts-russia.org
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России.
ВХОД В ТЕОСОФСКИЙ ЛЕКТОРИЙ, ОРГВСТРЕЧИ И ВЕБИНАР ПО ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ (кнопка станет активной за 10 минут до начала мероприятия)
Будет активна 25 сентября с 17:45-18:10.
После 18:10 вход будет заблокирован.
Если вы опоздали, смотрите прямую трансляцию на Фейсбуке
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