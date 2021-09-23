ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

Онлайн-встречи российских и зарубежных теософов

25-26 сентября 2021г.

Дорогие друзья! Приветствую Вас в этот особенный день осеннего равноденствия! Почти у всех народов он связан с мистикой и различными магическими ритуалами, призванными задобрить высшие силы...

В этой новости анонс программы Теософского общества на эти выходные! Читайте далее!

Напоминаем, что курс "Медитация и Жизнь" начнёт свою работу в октябре.

В субботу 25 сентября в 10:00(время московское) во Всероссийском онлайн-лектории запланирована встреча с международным теософом. С докладом "ПЛАТОН И ГЕОМЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ" выступит английский теософ, международный лектор Томас Джордж Дэвис.

О СПИКЕРЕ: Мистеру Дэвису 84 года.

По профессии - инженер-проектировщик автомобилей и инженер-консультант, сейчас на пенсии.

Международный лектор, консультант, музыкант и художник-график. Проводит сеансы медитации, занятия по цигун и тайцзи. Читает курсы по Таро, рунам и И Цзин.

Вступил в Теософское общество в Англии в 1964 году и был лидером в организации молодых теософов в Великобритании и Южной Африки.

Занимал пост генерального секретаря Теософского общества в Южной Африки. Председатель Панафриканской Федерации Теософского Общества.

Великий магистр Восточного Ордена Международного Масонства.

В выступлении будут представлены геометрические и математические аспекты природы; рассмотрены некоторые положения древней мудрости в области естествознания.

Также будут обсуждаться взгляды на эту тему некоторых великих учёных (Пифагор, Евклид, Фибоначчи, Парацельс и др.)

и рассмотрен их вклад в наше понимание того, как математические и геометрические принципы функционируют в мире природы.

Отдельный блок будет посвящен Платону – обладателю поистине целостного взгляда на мир, о значении и важности его холистического подхода для науки нашей цивилизации.

Язык встречи: перевод с английского на русский.

ДАТА: суббота,25 сентября 2021 г. Начало в 10:00 (время московское).

Ведущая - Елена Логаева, г.Москва.

Ссылка для входа внизу этой новости.

Организационная встреча членов Теософского общества в России, с обсуждением новых теософских проектов и перспектив развития теософского движения

начнется после завершения Теософского лектория и небольшого перерыва.

Дата: суббота, 25 сентября. Начало в 12:30 (время московское).

Ведущий-Алексей Беспутин, г.Москва.

Ссылка для входа внизу этой новости.

Теософское общество в Украине приглашает на очередную встречу программы "НАШИ ТЕОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ", в которой докладчики делятся своим личным опытом в изучении теософии, в вопросах эволюции человека и Вселенной.

ТЕМА ВСТРЕЧИ: "ЗА ЧЕРТОЙ ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ". Часть 2.

Ведущая - Стайкова Наталья Дмитриевна (Румыния).

Аннотация: Геологические эры Земли. Сравнение длительности геологических периодов на базе Тайной Доктрины и современных представлений.

Наложение циклов третьей и четвертой цепи, а также третьего и четвертого круга.

Обзор двух с половиной рас, существовавших до черты 18 000 000 лет, в аналогии с эмбриональным развитием.

Дата: суббота,25 сентября.

Начало в 18:00 (время московское).

Просьба не опаздывать! В 18:10 вход в лекторий будет заблокирован!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ НА ПЛАТФОРМЕ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ И

У НЕГО ОТЛИЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И ПАРОЛЬ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ!

Подключится к конференции Zoom можно с 17.45 (время московское)

Ссылка для входа внизу этой новости.

Проблемы со входом? Смотрите прямую трансляцию на Фейсбук: https://www.facebook.com/theosophy.in.ua

Пишите: org@theosophy.in.ua

Вебинар "Изучение Тайной Доктрины Е.П.Блаватской" приглашает на свои встречи каждое воскресенье.

Цели проекта:

1) Глубже проникнуть в смысл сказанного в "Тайной доктрине", за счёт совместного чтения и обсуждения;

2) Улучшить качество перевода;

3) Снабдить текст перевода дополнительной справочной информацией.

Ведущий - Павел Малахов, г.Кемерово.

Воскресенье 26 сентября 2021 г. Начало в 15:00 (время московское).

Прямая ссылка для входа в онлайн-мероприятия ТО в России:

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

Участие бесплатное. Предварительная регистрация и установка программ не нужны!

Проблемы со входом? Техподдержка: online@ts-russia.org

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России.

Будет активна 25 сентября с 17:45-18:10.

После 18:10 вход будет заблокирован.

Если вы опоздали, смотрите прямую трансляцию на Фейсбуке