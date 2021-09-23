ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

Онлайн-встречи российских и зарубежных теософов

18-19 сентября 2021г.

Дорогие друзья! Начинается золотая осень и что-то меняется в душе в эти ещё теплые дни! Впереди - день осеннего равноденствия (22 сентября в 19:21 МСК), связывающий, по легендам, прошлое и будущее...

Напоминаем, что курс "Медитация и Жизнь" начнёт свою работу в октябре.

Подробности этих выходных читайте далее!

В эту субботу 18 сентября в 10:00(время московское) Всероссийский онлайн-лекторий по теософии приглашает всех желающих на доклад Татьяны Петрищевской, президента Отделения "Анахата", г.Москва.

ТЕМА: "ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ (эзотерическое значение слова)"

ДАТА: суббота,18 сентября 2021г. Начало в в 10:00 (время московское).

Ссылка для входа внизу этой новости.

Организационная встреча членов Теософского общества в России, с обсуждением новых теософских проектов и перспектив развития теософского движения, начнется после завершения Теософского лектория и небольшого перерыва.

Дата: суббота,18 сентября. Начало в 12:30 (время московское). Ведущий-Алексей Беспутин, г.Москва. Ссылка для входа внизу этой новости.

Теософское общество в Украине приглашает на очередную встречу программы "НАШИ ТЕОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ", в которой докладчики делятся своим личным опытом в изучении теософии, в вопросах эволюции человека и Вселенной.

ТЕМА ВСТРЕЧИ: "ЗА ЧЕРТОЙ ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ". Часть 1. Ведущая - Стайкова Наталья Дмитриевна (Румыния). Аннотация: Геологические эры Земли. Сравнение длительности геологических периодов на базе Тайной Доктрины и современных представлений. Наложение циклов третьей и четвертой цепи, а также третьего и четвертого круга. Обзор двух с половиной рас, существовавших до черты 18 000 000 лет, в аналогии с эмбриональным развитием. Дата: суббота,18 сентября. Начало в 18:00 (время московское). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ НА ПЛАТФОРМЕ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ И У НЕГО ОТЛИЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И ПАРОЛЬ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ! Подключится к конференции Zoom можно с 17.45 (время московское) Ссылка для входа внизу этой новости.

Проблемы со входом? Смотрите прямую трансляцию на Фейсбук: https://www.facebook.com/theosophy.in.ua

Пишите: org@theosophy.in.ua

Вебинар "Изучение Тайной Доктрины Е.П.Блаватской" приглашает на свои встречи каждое воскресенье.

Цели этого проекта:

1) Глубже проникнуть в смысл сказанного в "Тайной доктрине", за счёт совместного чтения и обсуждения;

2) Улучшить качество перевода;

3) Снабдить текст перевода дополнительной справочной информацией.

Ведущий - Павел Малахов, г.Кемерово.

Воскресенье 19 сентября 2021. Начало в 15:00 (время московское).

Прямая ссылка для входа в онлайн-мероприятия ТО в России:

https://zoom.us/j/8905194922?pwd=WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT09

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

Участие бесплатное. Предварительная регистрация и установка программ не нужны!

Проблемы со входом? Техподдержка: online@ts-russ

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России.

Вход в Теософский лекторий, оргвстречи и вебинар (кнопка станет активной за 10 мин. до начала мероприятия:

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Вход в Украинскую программу «За чертой 18 миллионов лет» (будет активна 18 сентября с 17:45 до 18:10)