Теософское общество в России приглашает
Онлайн-встречи для российских и зарубежных теософов 03 июля (суббота)
Дорогие друзья! В эти выходные стартует российско-греческая Школа Мудрости!
Наши встречи:
-Курс "Медитация и жизнь";
-Школа Мудрости;
-Организационная встреча членов ТО в России.
Курс классической медитации:
03 июля в 07:50(время московское). Ссылка для входа внизу этой новости.
Курс рассчитан и на тех, кто только планирует медитативные погружения, и тех кто уже имеет определенный опыт медитации. Занятие состоит из двух медитаций продолжительности 20 и 5 минут, с обсуждением темы дня и блоком "вопросы-ответы", где можно задать свои вопросы ведущему и поделиться своими впечатлениями с другими участниками проекта.
Ведущий курса –Андрей Шубенков (Макарьевка), имеет 20-летний опыт в практике медитации и не менее богатый опыт в её преподавании.
Школа Мудрости:
03 июля. Начало в 10:00(время московское). Ссылка для входа внизу этой новости.
Первый день открывает президент Теософского общества в Греции Александрос Бусуленгас.
ТЕМА: "ПИФАГОР – ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФ И МИСТИК"
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Пифагор родился на эгейском острове Самос. Он обучался в Индии и Египте, прежде чем основать философскую школу в Кротоне, Сицилия. Он изучал астрономию, арифмологию, геометрию, метеорологию и метафизику. Его влияние на многие философские школы в Древней Греции, Южной Италии и Александрии признано во всем мире.
ЯЗЫК ДОКЛАДА – перевод на русский.
Организационная встреча членов Теософского общества в России:
03 июля в 12:30 (время московское).
Ведущий-Алексей Беспутин.
Обсуждение новых теософских проектов и перспектив развития теософского движения
Прямая ссылка для входа в онлайн-мероприятия Теософского общества в России:
https://zoom.us/j/8905194922?pwd=WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT09
Идентификатор конференции: 890 519 4922
Код доступа: 171175
Участие бесплатное. Предварительная регистрация и установка программ не нужны!
Проблемы со входом? Техподдержка: online@ts-russia.org
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества (Адьяр) в России.
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