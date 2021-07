warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 02.07.2021 Теософский тур Дорогие друзья! будем рады встречи с вами Семь городов - Семь эзотерических встреч и живых бесед для всех кто интересуется и изучает труды Е.П. Блаватской и семьи Рерих:

Екатеринбург – 6 июля Омск – 8 июля Кемерово – 10 июля Красноярск – 14 июля Белокуриха –17 июля Юрга – 27 июля Нижний – Новгород 30 июля. Представленные темы, основаны на научно-исследовательских разработках по материалам трудов: Е.П. Блаватской, в частности, «Тайной Доктрины»; Агни-Йоги; Пифагора; Платона; Оригена; тибетского философа и реформатора тибетского буддизма Дже Цонкапы, Ю.Н. Рериха «Возрастная психология», «Законы Времени», «Дисциплина Ума», «Законы Космоса, Природы, Человека», «Эволюция рас человечества», «Причинно-следственная связь. Калачакра», «Тайная Доктрина - синтез науки, религии, философии», «Космогенезис, Антропогенезис, Теогенезис», «Квантовый переход. Качество Времени», «О Сovid 19» и др. На встречи вы сможете приобрести книги известного тибетолога, ученицы Ю.Н. Рериха В.С. Дылыковой-Парфионович «Калачакра-Тантра» (1,2 том), уникальный перевод и расшифровка тибетских текстов. Подробная информация и заявки на участие в Семинарах



https://www.fondtheosophy.ru/about/news/507-2021-06-22



sozkultura@mail.ru , тел/whatsapp 8 (926) 910-92-77







ВМЕСТЕ БЫТЬ ЛЕГКО!