Теософский тур

Дорогие друзья! будем рады встречи с вами

Семь городов - Семь эзотерических встреч и живых бесед для всех кто интересуется и изучает труды Е.П. Блаватской и семьи Рерих:



Екатеринбург – 6 июля

Омск – 8 июля

Кемерово – 10 июля

Красноярск – 14 июля

Белокуриха –17 июля

Юрга – 27 июля

Нижний – Новгород 30 июля.

Представленные темы, основаны на научно-исследовательских разработках по материалам трудов: Е.П. Блаватской, в частности, «Тайной Доктрины»; Агни-Йоги; Пифагора; Платона; Оригена; тибетского философа и реформатора тибетского буддизма Дже Цонкапы, Ю.Н. Рериха «Возрастная психология», «Законы Времени», «Дисциплина Ума», «Законы Космоса, Природы, Человека», «Эволюция рас человечества», «Причинно-следственная связь. Калачакра», «Тайная Доктрина - синтез науки, религии, философии», «Космогенезис, Антропогенезис, Теогенезис», «Квантовый переход. Качество Времени», «О Сovid 19» и др.

На встречи вы сможете приобрести книги известного тибетолога, ученицы Ю.Н. Рериха В.С. Дылыковой-Парфионович «Калачакра-Тантра» (1,2 том), уникальный перевод и расшифровка тибетских текстов.