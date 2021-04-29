Теософский семинар в Сочи 24,25 апреля!
Друзья, приглашаем на Школу-семинар «Единая эволюция сознаний» в Сочи!
Для всех тех, кто интересуется и изучает «Тайную Доктрину» и все труды Е.П. Блаватской, Агни-Йогу и все труды семьи Рерих.
Семинар проходит в режиме ОФФЛАЙН!
Ждем вас 24-25 апреля, с 11 час до 17 час. (перерыв с 13.00 до 14.00)
г. Сочи, Микрорайон Мамайка, ул. Волжская д. 76, Конференц-зал.
Превью Семинара:
Предложенные темы знакомят со знаниями эволюционного развития, раскрывают более углубленное понимание строения Вселенной, Космоса, природы и человека, способствуют закреплению и выяснению новых методологических аспектов в научной системе эволюции человечества: «Возрастная психология», «Законы Времени», «Дисциплина Ума», «Законы Космоса, Природы, Человека», «Эволюция рас человечества», «Причинно-следственная связь. Калачакра», «Квантовый переход. Качество Времени», «О Сovid 19».
Рекомендовано для студентов ВУЗов факультетов религиоведения, философского, психологии, востоковедения, культурологии, исторического, филологического,лингвистики. Представленные темы, основаны на научно-исследовательских разработках по материалам трудов: Е.П. Блаватской, в частности «Тайной Доктрины»; Пифагора; Платона; Оригена; тибетского философа, мыслителя и реформатора тибетского буддизма Дже Цонкапы, Ю.Н. Рериха.
Если у вас нет возможности приехать в Сочи 24, 25 апреля задавайте вопросы по трудам Е.П. Блаватской, семьи Рерих и другим теософским трудам. Уже сейчас есть возможность задать вопросы и получить ответы на Семинаре!
Задайте вопрос онлайн https://www.fondtheosophy.ru/about/news/474-2021-04-18
Спикеры:
Владимир Васильевич Ярый – руководитель Московской Школы теософии, психолог
Евгения Михайловна Шабурникова – координатор проектов Фонда содействия развитию социально значимой и просветительской деятельности «Теософия».
Подробности и ОНЛАЙН ЗАЯВКА
https://www.fondtheosophy.ru/about/news/seminary/437-2021-02-20sochi
или
sozkultura@mail.ru, тел/whatsapp 8 (926) 910-92-77
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