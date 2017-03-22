«Тайная доктрина» в новом переводе

Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» выпущена книга Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина» (том I, Космогенезис, в 2-х книгах).

Данная книга представляет собой современный и доступный перевод с английского языка В.В.Базюкина, знакомого читателям по переводу двух томов Г.Олкотта «Страницы старого дневника». Перевод выполнен по тексту первого издания книги, увидевшего свет при жизни автора.

Это поистине великое произведение приоткрывает завесу над сокровенными смыслами и загадками нашей жизни, а также прошлого, настоящего и будущего человечества. В I томе речь идёт об образовании Вселенной, подробно рассматривается фундаментальная символика, используемая великими религиями и мифологиями мира, а также содержится целый кладезь научных, религиозных и философских истин.

Впервые русскоязычный читатель смог в полном объёме познакомиться с «Тайной Доктриной» – этим основополагающим трудом в области теософии – благодаря переводу

Елены Ивановны Рерих – нашей великой соотечественницы. Каждый искатель Истины как в современной России, так и за её пределами имеет все основания относиться

с чувством глубочайшей благодарности ко всем сферам деятельности Е.И.Рерих и, в частности, к той части её подвижнической работы, которая связана с переводами основополагающих теософских трудов, таких как «Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской и «Письма Махатм А.П.Синнетту». Однако, как хорошо известно любому теософу, всё в мире развивается циклически, переживая период младенчества, зрелости и, увы, неизбежной старости. Мир должен развиваться и двигаться вперёд. Необходимость в новом переводе назрела, и это очевидно по ряду признаков. Приступая к новому переводу «Тайной Доктрины», переводчик стремился, дорожа каждой мыслью Е.П.Б., изложить её на более современном и общепринятом литературном русском языке и сделать русскоязычный текст этой сложнейшей по глубине и богатству мыслей книги одновременно и более удобочитаемым, и более точным по смыслу. Была поставлена задача сделать такой перевод (насколько это удалось, судить читателю), чтобы Елена Петровна Блаватская заговорила с современным читателем

на сегодняшнем языке.

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