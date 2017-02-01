Студия художественного слова «Пифагор» приглашает

Дорогие друзья!



В субботу 28 января, в 18:30 в Музее имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов состоится литературно-музыкальный концерт



ПРИТЧИ И СКАЗКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗРЯДНОГО ВОЗРАСТА

Артисты студии художественного слова «ПИФАГОР» выступят с литературными произведениями, которые посвящены благородным качествам человека: Вере, Чести, Пользе, Любви, Красоте, Истине, Справедливости. Прозвучат произведения Ивана Крылова, Петра Ершова, Ганса Христиана Андерсена, Василия Белова, Александра Куприна и др.

Музыкальные произведения исполнят юные и зрелые музыканты. Фольклорные и лирические песни исполнят юные певицы. Подробности в программе.

Юный мастер художественного слова Лина Мурадова исполнит повесть-притчу

Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (в трех частях)

Студия художественного слова «ПИФАГОР» является объединением учеников, стремящихся к развитию себя как гармоничной личности. Метод развития основан на формировании у ученика представлений о благородных качествах человека и воплощения этих представлений в сценической деятельности.

Руководитель – заведующий лабораторией психологии способностей, режиссер детской студии художественного слова «ПИФАГОР», кандидат психологических наук Владимир Николаевич КОЛЕСНИКОВ,

Вечер состоится по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5

От станции метро «Кропоткинская» (лучше, последний вагон из центра) – перейти к Государственному музею изобразительных искусств им А.С Пушкина. Если смотреть на музей со стороны храма, то слева от музея будет Малый Знаменский переулок, пройти по переулку метров 50, слева будет вход во двор музея (см. схему на карте).