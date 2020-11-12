СТАРТ «КНИЖНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»
Дорогие Друзья!
Для участников IV Международного теософского Конгресса, который состоится 21, 22 ноября в Воронеже
Стартует Выставка-продажа
«КНИЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
У вас есть возможность приобрести новые издания книг:
Дылыкова-Парфионович В.С. «Калачакра-Тантра», 3 книги;
Подарочное коллекционное издание «Тайной Доктрины»;
Баканов В.А. «Вечность - Время Богов»;
Джадж У.К. «Указание Пути»;
Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина» - Вюрцбургская рукопись (1885-1886) и другие.
Приглашаем к сотрудничеству издателей, участвуйте в выставке «КНИЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»!
Видеоролик и подробности https://youtu.be/hN6miuC8V6Q
С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова
8(926)910-92-77
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