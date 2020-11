warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 09.11.2020 СТАРТ «КНИЖНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ» Дорогие Друзья! Для участников IV Международного теософского Конгресса, который состоится 21, 22 ноября в Воронеже Стартует Выставка-продажа «КНИЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

У вас есть возможность приобрести новые издания книг:

Дылыкова-Парфионович В.С. «Калачакра-Тантра», 3 книги; Подарочное коллекционное издание «Тайной Доктрины»; Баканов В.А. «Вечность - Время Богов»; Джадж У.К. «Указание Пути»; Блаватская Е.П. «Тайная Доктрина» - Вюрцбургская рукопись (1885-1886) и другие.

Приглашаем к сотрудничеству издателей, участвуйте в выставке «КНИЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»!

Видеоролик и подробности https://youtu.be/hN6miuC8V6Q

С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова

8(926)910-92-77