Срочно нужна помощь!
Дорогие друзья!
В течение 25 лет небольшой коллектив журнала и фонда «Дельфис» неустанно ведёт просветительскую и духовную работу.
С 1993 года фондом издано более 70 книг, некоторые из которых впервые переведены на русский язык, и 99 номеров журнала «Дельфис», на страницах которого мы рассказываем о различных направлениях развития науки и духовной мысли.
Издательство «Дельфис» не имеет постоянного финансирования. Однако, коллектив фонда и его добровольные помощники на регулярной основе издают журнал и книги. Все это требует не только времени и усилий, но и денежных средств. Мы будем рады материальной помощи любого размера.
В настоящее время:
– Закончился тираж и срочно требуется переиздание книг Учения Живой Этики;
– Готовы к сдаче в типографию VIII том Листов дневника Е.И. Рерих, книга А.И. Клизовского «Основы миропонимания Новой эпохи» и свидетельство прямого контакта Великих Учителей с Западом – «Письма Махатм»;
– Планируется выпустить книги, посвящённые духовному развитию человека и Учениям, направляющим его по этому Пути.
Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:
«Благотворительный фонд «Дельфис»
ИНН: 7715163373
КПП: 770101001
Рас. счёт: 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк г. Москва
Кор. счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
или по ссылке:
http://www.delphis.ru/page/metsenatam
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