Новости 25.09.2019 Срочно нужна помощь! Дорогие друзья! В течение 25 лет небольшой коллектив журнала и фонда «Дельфис» неустанно ведёт просветительскую и духовную работу. С 1993 года фондом издано более 70 книг, некоторые из которых впервые переведены на русский язык, и 99 номеров журнала «Дельфис», на страницах которого мы рассказываем о различных направлениях развития науки и духовной мысли. Издательство «Дельфис» не имеет постоянного финансирования. Однако, коллектив фонда и его добровольные помощники на регулярной основе издают журнал и книги. Все это требует не только времени и усилий, но и денежных средств. Мы будем рады материальной помощи любого размера. В настоящее время: – Закончился тираж и срочно требуется переиздание книг Учения Живой Этики; – Готовы к сдаче в типографию VIII том Листов дневника Е.И. Рерих, книга А.И. Клизовского «Основы миропонимания Новой эпохи» и свидетельство прямого контакта Великих Учителей с Западом – «Письма Махатм»; – Планируется выпустить книги, посвящённые духовному развитию человека и Учениям, направляющим его по этому Пути. Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам: «Благотворительный фонд «Дельфис» ИНН: 7715163373 КПП: 770101001 Рас. счёт: 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк г. Москва Кор. счёт: 30101810400000000225 БИК: 044525225 или по ссылке: http://www.delphis.ru/page/metsenatam