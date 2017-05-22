События в рериховском движении

В мае нынешнего года мне довелось в качестве представителя Национального рериховского комитета (НРК) участвовать в составе большой группы общественных наблюдателей в процедуре описи сотрудниками Государственного музея Востока (ГМВ) имущества Международного центра Рерихов (МЦР), находящегося в усадьбе Лопухиных. Не в моей компетенции давать какие-либо юридические оценки этим печальным для меня, ещё недавно работавшего здесь, событиям. Хочу лишь отметить тщательность и бережное отношение всех участников процедуры к материальному имуществу и, прежде всего, к художественному фонду МЦР. Все действия этой группы, начиная с открытия опечатанных дверей и до повторного их опечатывания после окончания работы, записывались на камеру. От ГМВ составлением описи коллекций здесь занимаются высококвалифицированные специалисты. Работают, ещё раз подчеркну, проявляя самое внимательное отношение как к рериховским полотнам, так и к другим предметам, находящимся в зданиях. Все их действия исключают саму возможность исчезновения каких-либо ценностей в процессе этой работы. Юрист ГМВ Юрий Избачков настоятельно требует соблюдения всех формальностей, которые порой даже кажутся излишними.

Ещё один момент. Перед входом на территорию усадьбы Лопухиных круглосуточно дежурят сотрудники МЦР и представители общественности, поддерживающие эту организацию. Стоят на холоде, под дождём и снегом. Хорошо понимаю чувства, которые они испытывают. Нечто подобное пережил полтора года назад. Искренне сопереживаю им. Вижу знакомые лица людей, которые мне и сейчас дороги. В то же время коробит от оскорбительных выкриков, унижающих достоинство всех входящих на территорию усадьбы. Они продолжают ту же линию, которая и привела защищаемую ими организацию к краху. Считаю, что МЦР предали не те, кто предлагали реальные, хотя и, возможно, болезненные пути выхода из системного кризиса, а те, кто не сумел разглядеть неспособность руководства МЦР слушать и слышать другие мнения, отсутствие элементарной этики общения, проявляемое в диалоге с людьми, в том числе весьма заслуженными. Подвела МЦР претензия на всезнание и стремление управлять всем, что происходит в рериховском мире, оскорбительное умаление и очернение деятельности всех других рериховских организаций и музейных учреждений во всём мире — от Москвы и Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а также правовой нигилизм и отсутствие способности адекватно оценивать ситуацию. Всё это свидетельствует о несоответствии руководящих деятелей МЦР занимаемым должностям.

В этих условиях считаю, что Национальный рериховский комитет правильно ориентирует свою деятельность на наследие Рерихов и его сохранение, а не на что-либо другое, привходящее. Мы призываем рериховскую общественность оказать всяческую помощь государству в деле сохранения наследия Рерихов именно в усадьбе Лопухиных и создании новой современной экспозиции её художественной части, а также в восстановлении целостности этой коллекции. Соответственно не должно произойти распыление его по великим просторам нашей Родины, частным собраниям и аукционам. Создание Государственного музея Рерихов, как понимаю, как раз и нацелено на недопущение такого развития событий.

Надеюсь также, что государство не только серьёзно отнесётся к предложениям НРК по созданию общественно-государственного комплекса на территории усадьбы Лопухиных, но и всеми возможными мерами поддержит его создание.

В.Э. Жигота, исполнительный директор НРК