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Новости
 
21.12.2016
Снова в продаже «Молитвослов Агни Йоги»

    Дорогие друзья!
    В издательстве «Дельфис» снова можно купить книгу «Молитвослов Агни Йоги», которая представляет собой полное собрание молитв, встречающихся в тексте книг серии «Агни Йога», сборнике «Криптограммы Востока» и литературном наследии Н.К.Рериха. Здесь же представлена  краткая подборка «Агни Йога о молитве», раскрывающая смысл молитвы и суть молитвенного делания в Учении Живой Этики.

Составители: Д.Н.Попов, Е.А.Логаева.

Книгу можно приобрести в нашем интернет-магазине: http://delphisbooks.ru/molitvoslov-agni-yogi/

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